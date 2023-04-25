2023/04/25,
政治

香港區議會或保留，李家超：保留一定選舉成份

香港區議會或保留，李家超：保留一定選舉成份
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香港行政長官李家超強調，區議會是地區行政和諮詢的重要部分，值得保留，但日後區議會的產生辦法需要符合基本法的定位和職能，並將保留一定選舉成分，讓「愛國愛港」而且有志於服務地區的人加入。

（中央社）香港行政長官李家超今天（25日）說，區議會值得保留，但運作要符合「愛國愛港者治港」原則，今後不能成為「港獨」平台。

區議會是香港地方級議會，負責就地方事務比如衛生、道路等設施向政府提供意見。

區議會最後一次於2019年11月改選，全部479席，直選佔452席（另有當然議席），結果民主派人士取得388個（85.9%）直選議席，親政府建制派僅拿下59席，席次佔比13%。

泛民大勝後，成為18個區議會的主導力量，開會期間，不時有泛民議員在會議內高舉支持「反送中」等政治標語，而有政府官員到場時，雙方也互不相讓。

《香港國安法》於2020年中實施後，港府接著修法，要求區議員及公務員必須宣誓遵守基本法和效忠特區。但大部分泛民區議員在宣誓日前自動請辭，另有一些人遭褫奪資格。

自2021年底起，區議員只剩下約140人左右，也因此衍生區議會是否值得繼續存在的問題，而當局也就此進行檢討。

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李家超今早突然向媒體公布，有關檢討工作已經進入尾聲，將會適時公布結果。

他強調，區議會是地區行政和諮詢的重要部分，值得保留，但日後區議會的產生辦法需要符合基本法的定位和職能，並將保留一定選舉成分，讓「愛國愛港」而且有志於服務地區的人加入。

他並透露，來屆區議會的席次數目與現屆相若，即479席，區議員的酬金和津貼可以維持不變。

在談話中，李家超同時給予已辭任的泛民議員一大堆罪名，包括鼓吹「港獨」，助長「黑暴」，反對《香港國安法》，干擾和阻止政府施政，分化社會，惡意反對民生建設，損害民生福祉，破壞香港利益。

他並強調，政府檢討區議會的目的是「去政治化」，政府不會准許區議會成為「港獨」平台，不會准許區議會違反基本法或干擾政府施政。

按照規定，下屆區議會應於今年11月改選。

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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