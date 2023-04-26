中國版「夜市人生」：疫情後的後車廂日落市集，北京外圍出現「擺攤經濟」
我們想讓你知道的是
受限於中國政府的清零政策影響，去年中國GDP成長率創下過去40年來的次低僅3%。今年，外界將經濟發展重點擺在刺激內需，民眾消費的力度成為一大看點，但在此之前「錢袋子」能否有錢去消費可能更為重要。另外，更為棘手的是，中國青年失業率仍高達19.6%（16到24歲）。
沒有煙火氣的北京，出現擺攤經濟
（中央社）經濟學界一直有句俗語，「十個經濟學家，可能會有十一個觀點」。這反映在最近中國經濟的許多話題上，像是中國經濟前景會怎樣？會不會出現通縮？各有各說法。但是從民間觀察，一直管制嚴格的北京出現民眾擺攤，經濟好不好可能不是官方說得算，民眾點滴在心頭。
最近的北京二環內出現零星擺攤，可能出現在大商場的外頭，可能出現在知名網紅胡同旁邊的小胡同，通常是「50×50」大小的瓦楞紙上擺著簡單的飾品、玩具，業者看上去是「辛苦人」。
但是，要在北京找到能稱得上火紅的「擺攤經濟」還是要在四環外尋找，如通州的後車廂日落市集、或是朝陽區邊上的盛華屯夜市，前者在去年疫情間的8月開張，後者在網紅直播的加值下辦得熱鬧。
這種擺攤賺錢方式與幾年前由中國前國務院總理李克強提出的「地攤經濟」，似乎沒有甚麼太大區別，中心主旨都是以路邊經濟紓緩失業潮。李克強在2020年6月赴山東煙台考察時，還形容「地攤經濟」是人間的煙火、中國的生機。
當時「地攤經濟」的結局是，在官媒的降溫下，慢慢喊停，《北京日報》還出現「地攤經濟不適合北京」的評論。外界認為，這是習李之間對中國經濟走向出現分歧。
為了要復甦經濟，這樣的放寬政策仍走回大眾視野。
這種現象不只出現在北京，上海青浦區、閔行區出現「上海攤」，杭州放寬「外擺」限制等，這都反映出，民間對於經濟要活絡、要賺錢顧生計的渴望。
如果以北京而論，它可能不會像台灣的夜市、外國的市集那般煙火氣息旺盛，並且具有持續性，畢竟北京是中國首都，「首都形象」一直管制嚴厲。又或是，如以往突如其來的整治穿牆打洞與其他政策，北京的擺攤經濟能走多久，總有著不確定性。
但是，它還是受因於現實，不得不成為一項討論，以及成為放寬政策下的一環，給辛勤生存的民眾在皮包問題上有立竿見影的成效。
疫情後的後車廂市集，北京的夜市人生
（中央社）33歲的北京人劉秋文（化名）一天是這樣展開的：早上7時起床，準備好雞翅包飯的食材、把貨物放入後車廂，開車前往市區奧森的早市，接著又趕往位於西南方通州的後車廂市集擺攤，凌晨1時到家。
疫情3年後的北京出現「擺攤經濟」，這樣有著人間煙火氣息的經濟狀態，仍受限於政策而不會出現在北京市區，但它出現在北京城外圍環境，業者需要登記繳租金，擺攤時間限於每週五到週日的下午4時到晚間11時收攤。
每攤的業者幾乎都開車前來擺攤，有的販售降價玩具、飾品，搞起套娃娃、撈魚遊戲，有的賣甜品、檸檬紅茶、哈爾濱烤冷麵、串串、臭豆腐，看上去有點像是台灣的夜市。
劉秋文是通州這一後車廂日落市集的其中一位攤主，這一市集始於去年8月。他在市集有三個攤，除了賣雞翅包飯，還有賣章魚燒與中國式的熱狗堡，他在攤前戴上口罩、捲起袖子，額上冒著汗，烤著包飯。
這樣的「夜市人生」與他以往的工作性質大相逕庭。
劉秋文原本是英語老師，他在接受《中央社》訪問時說，疫情讓經濟不好，且疫情3年彷彿是針對著他而來。首先因為疫情關係，實體機構無法上課，後續可以上課後又有了「相對應的政策」（指針對補教界的「雙減」），又無法工作。
於是，他聽到通州這條街上的人流量特別多，允許在這裡擺攤，決定嘗試在後車廂市集賣雞翅包飯。
他的攤上招牌上寫著「好想擺地攤、掙不掙錢不要緊，主要是想聽別人叫我老闆」。疫情3年讓他的職業大轉變，但他笑著說，「人總得樂觀地去活著」。
受限於中國政府的清零政策影響，去年中國GDP成長率創下過去40年來的次低僅3%。今年，外界將經濟發展重點擺在刺激內需，民眾消費的力度成為一大看點，但在此之前「錢袋子」能否有錢去消費可能更為重要。
從上週官方發布的中國經濟第一季的成長數據來看，第一季的成長率為4.5%，高於外界的預期。但是，北京當地的第一季經濟成長率只有3.1%，低於中國全國的水準。
另外，更為棘手的是，中國青年失業率仍高達19.6%（16到24歲）。
幫忙家人在後車廂市集賣哈爾濱烤冷麵的女大生諾諾（化名）表示，原本家裡開餐廳，但疫情3年以來較為困難，於是一家人決定出來擺攤。
她向《中央社》記者提及，北京生活壓力大，擺攤讓她更能感受到腳踏實地的生活。她說，認識許多高學歷的人，像是中國「985」、「211」重點大學畢業生，現在出去外面工作時發現薪水與學歷價值出現落差。
諾諾認為，「生活還是要現實一點比較好」。
熙來攘往的後車廂市集，一攤攤的叫賣吆喝聲此起彼落，北京出現難得的一縷煙火氣景象直至深夜。
最後，記者分別詢問劉秋文與諾諾兩個問題。
劉秋文被問及對未來中國經濟的看法，他認為不好說，因為不知道未來會發生什麼事情，「只能做好現在的自己，期待有一個好的明天」。
問諾諾的則是，未來畢業會選擇坐辦公室還是擺攤？她的回應是，「坐辦公室又怎樣？可能沒比擺攤賺得多」。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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