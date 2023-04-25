邊境開放後中國人在泰國犯罪案猖獗，警方將大規模掃蕩與加強巡邏
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對於隨著中國開放邊境後，大批遊客湧入後所產生的犯罪問題，曼谷市警局調查單位首長提拉德表示，警方將在中國罪犯聚集的熱點地區進行大規模掃蕩，避免罪犯集結最後成為了黑幫勢力，泰國警察總長丹隆薩則要求移民警察和中國官方合作。
（中央社）隨著中國開放邊境，中國人在泰國犯罪的新聞近來受到矚目。泰國警方將針對中國人罪犯容易聚集的地方進行大規模掃蕩，以避免他們最後集結成為黑幫勢力。
中國在今年初開放國境，越來越多中國人到泰國觀光，今年第一季就有約30萬中國遊客到訪泰國，也衍生許多犯罪問題，3月到4月就已經有至少5起重大刑案和中國人有關，都是中國人遭到勒索、綁架甚至殺害，其中犯案的不少是中國人。
曼谷市警局調查單位首長提拉德（Teeradej Thumsutee）告訴曼谷郵報（Bangkok Post），犯案的中國人多是以觀光簽證入境，接著透過社群軟體認識被害人，熟悉了被害人的家庭背景和財務狀況之後再下手，而被害的中國人都是家庭狀況或是財務狀況不錯，這些案件中的泰國共犯則負責提供逃亡路線或是藏身的地方。
提拉德表示，警方在中國遊客多的熱門觀光地點會有定期巡邏，之後泰國警方將在中國罪犯聚集的熱點如通羅（Thong Lor）、匯廣（huai khwang）和馬卡山（Makkasan）地區進行大規模掃蕩，避免罪犯集結最後成為了黑幫勢力。
泰國警察總長丹隆薩（Damrongsak Kittiprapas）則要求移民警察和中國官方合作，取得中國罪犯的資料庫，以做為簽發簽證的參考依據。
中國人在泰國的犯罪活動近幾個月來備受到關注，泰國警方去底年破獲一間由中國人經營的夜店涉嫌販毒，接著泰國洗浴按摩業大亨丘威（Chuwit Kamolvisit）爆料，有許多中國商人在泰國從事「灰色產業」，呼籲政府大刀闊斧進行調查，泰國政府因此有一陣子雷厲風行掃蕩這些灰色產業，並進行全國調查。
泰國警察調查後發現，移民局官員和中國人勾結，在2020年到2021年間廣發各種簽證讓上千名中國人留在泰國，從事非法活動，這些移民局官員已遭到起訴。
新聞來源：
- 中國人在泰國犯罪受矚目 警方將大規模掃蕩（中央社）
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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範
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別再讓孩子喝致命的髒水，搶救兒童立即行動！
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全球每天約有800名5歲以下兒童死於缺乏乾淨水。沒有乾淨水的生活，是地球上1/10人口面臨的現實。這些孩子需要大家的幫助，一起加入救援行動，別再讓孩子因喝髒水而死！
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