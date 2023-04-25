2023/04/25,
印太

邊境開放後中國人在泰國犯罪案猖獗，警方將大規模掃蕩與加強巡邏

邊境開放後中國人在泰國犯罪案猖獗，警方將大規模掃蕩與加強巡邏
本圖為2017年的曼谷考山路夜市。Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

對於隨著中國開放邊境後，大批遊客湧入後所產生的犯罪問題，曼谷市警局調查單位首長提拉德表示，警方將在中國罪犯聚集的熱點地區進行大規模掃蕩，避免罪犯集結最後成為了黑幫勢力，泰國警察總長丹隆薩則要求移民警察和中國官方合作。

（中央社）隨著中國開放邊境，中國人在泰國犯罪的新聞近來受到矚目。泰國警方將針對中國人罪犯容易聚集的地方進行大規模掃蕩，以避免他們最後集結成為黑幫勢力。

中國在今年初開放國境，越來越多中國人到泰國觀光，今年第一季就有約30萬中國遊客到訪泰國，也衍生許多犯罪問題，3月到4月就已經有至少5起重大刑案和中國人有關，都是中國人遭到勒索、綁架甚至殺害，其中犯案的不少是中國人。

曼谷市警局調查單位首長提拉德（Teeradej Thumsutee）告訴曼谷郵報（Bangkok Post），犯案的中國人多是以觀光簽證入境，接著透過社群軟體認識被害人，熟悉了被害人的家庭背景和財務狀況之後再下手，而被害的中國人都是家庭狀況或是財務狀況不錯，這些案件中的泰國共犯則負責提供逃亡路線或是藏身的地方。

提拉德表示，警方在中國遊客多的熱門觀光地點會有定期巡邏，之後泰國警方將在中國罪犯聚集的熱點如通羅（Thong Lor）、匯廣（huai khwang）和馬卡山（Makkasan）地區進行大規模掃蕩，避免罪犯集結最後成為了黑幫勢力。

泰國警察總長丹隆薩（Damrongsak Kittiprapas）則要求移民警察和中國官方合作，取得中國罪犯的資料庫，以做為簽發簽證的參考依據。

中國人在泰國的犯罪活動近幾個月來備受到關注，泰國警方去底年破獲一間由中國人經營的夜店涉嫌販毒，接著泰國洗浴按摩業大亨丘威（Chuwit Kamolvisit）爆料，有許多中國商人在泰國從事「灰色產業」，呼籲政府大刀闊斧進行調查，泰國政府因此有一陣子雷厲風行掃蕩這些灰色產業，並進行全國調查。

泰國警察調查後發現，移民局官員和中國人勾結，在2020年到2021年間廣發各種簽證讓上千名中國人留在泰國，從事非法活動，這些移民局官員已遭到起訴。

新聞來源：

延伸閱讀：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。