【小笠原欣幸觀點】2024年台灣總統選舉展望：民進黨搶佔選戰先機，國民黨局勢陷入混沌

文：小笠原欣幸

譯：張進逸

台灣的總統選舉定於明年1月13日舉行投票，但選戰早已展開。民進黨的賴清德已領銜出戰，而國民黨候選人究竟為何人，目前仍存諸多變數。

民進黨的情勢

4月12日，民進黨正式公布提名賴清德副總統為候選人。賴清德自1月起兼任黨主席，全力重整去年縣市長選舉慘敗後的民進黨局勢。儘管賴清德參選早在去年已成大勢所趨，但賴清德與蔡英文兩派之間的嫌隙仍然存在，內部權力角力難以避免。然而，在去年縣市長選舉慘敗的沉痛教訓下，蔡英文總統放手讓賴清德接任黨主席，賴清德也藉此順利獲得黨內主導權。

長期由民進黨執政的台南市，遭到抨擊染上黑金、腐敗。賴清德在黨員說明會上，要求市長、該市立法委員、市議員以及其他公職人員向支持者鞠躬道歉，表達重整民進黨的決心。同時，他推動建立學術倫理機制來處理論文抄襲問題，並要求黨內公職人員背景不得涉及黑金問題等改革措施。儘管這些作法仍有不足之處，但他展現出壓制當事者反彈的決心，起到整頓黨內風紀的效果。

在2月時，陳建仁接替蘇貞昌成為行政院長，蔡政府也展現出變革的姿態，民進黨的支持率終於止跌回升，成功扭轉了縣市長選舉慘敗的頹勢。

3月份，民進黨候選人在南投縣第二選區立委補選中獲勝。該選區原為國民黨的優勢區，也被視為國民黨的囊中物。然而在賴清德主席每周親自深入選區輔選，並指派黨中央幹部進駐提振聲勢，最終打贏選戰，也震撼了台灣政壇。

自那時起，賴清德的支持率持續攀升，多家民調機構顯示已超越國民黨的潛在候選人新北市長侯友宜。賴清德成功的鞏固黨內支持，無人在總統初選中出馬挑戰。獲得民進黨正式提名後，賴清德於4月15日出席台南市「信賴台灣之友會」成立大會，民進黨就此迅速確立以賴清德為核心的選戰態勢。

國民黨的情勢

國民黨自去年縣市長選舉大獲全勝後，普遍認為「總統選舉勝算很高」。選後一個月，由於民進黨應變較為緩慢，民意顯著傾向國民黨。在潛在總統候選人支持率中，新北市長侯友宜大幅領先賴清德。國民黨開始期待重奪失去八年的政權，但同時在勝選前提下，對權位分配各有盤算。侯友宜與國民黨的支持率優勢持續至今年2月，黨內幾乎達成由侯友宜出馬的共識。此時，多家日本媒體也報導「國民黨有望奪回政權」。

然而，在國民黨沉浸在勝選餘韻之際，賴清德已展開反擊。3月的南投縣補選中，國民黨過於草率的擇定候選人，最終導致沉痛的敗選。雪上加霜的是，朱立倫主席領導的黨中央公布的選舉對策委員會成員中，有數名涉及灰色地帶的地方派系人士，遭到外界強烈抨擊。選策會雖被迫終止運作，但一系列操作已讓民眾產生「國民黨和過去沒有兩樣」的負面印象。雖然在地方選舉中「下架民進黨」的口號具有強烈效果，但在國政選舉中則需要明確的願景。

另一方面，儘管侯友宜積極籌備參選事宜，但由於去年11月剛連任市長，因此持續謹慎發言。面對媒體採訪時，總是反覆強調「好好做代誌」等言論，在期待感逐漸消退下，支持率也開始下滑，而讓賴清德取得領先。儘管如此，黨內仍普遍認為侯友宜是最具競爭力的候選人。

在這背景下，郭台銘登上舞台。他於4月5日突然表明參選意圖，並公開爭取國民黨提名。作為鴻海精密工業創辦人，郭台銘將鴻海打造成世界級企業，具有極高知名度。四年前，郭台銘曾嘗試參選總統並參加國民黨初選，但敗給韓國瑜無法獲得提名，並批評國民黨後退黨。雖然後來考慮以無黨籍身份參選，但最終仍放棄參選。

在有過這段糾葛下，仍有一些國民黨支持者對郭台銘抱持反感。此外，也有人質疑「既然有意參選，為何不早點表態」。然而，有些人對侯友宜遲不表態參選感到不耐，也有些人對侯友宜刻意與深藍保持距離感到不滿，轉而支持郭台銘也是事實。在中南部的雲林縣，已經有親藍縣議員掛出支持郭台銘的大看板。

郭台銘表態參選後的民調顯示，雖然賴清德仍然高居第一，但郭台銘的支持率有所提升，已經接近排名第二的侯友宜。台灣向來有成為話題焦點而使支持率上升的傾向。朱立倫領導的黨中央，已經決定不舉辦初選，而直接徵召候選人。然而，僅有「選擇最強的候選人」名號卻沒有明確的基準。目前普遍認為，國民黨將在6月才能確定提名人選。由於民進黨的賴清德已經展開競選活動，因此國民黨的支持者也感到心急如焚。

Photo Credit: 中央社

對中國軍事演習民眾的反應

從3月底到4月初，蔡英文總統訪美和馬英九前總統訪中同步進行。蔡總統訪問了中美洲的瓜地馬拉和貝里斯，並在此前後以「過境」的名義入境美國，與美國眾議院議長麥卡錫會談。中國對此表示反對，並調動軍機和艦艇在台灣周邊進行威嚇性軍事演習。

筆者在中國軍事演習結束後前往台灣，並有機會在台南與市長、地方政治人士和市民等人交談。台南市內有空軍基地，當中國軍機接近台灣防空識別區時，國軍的F-16戰鬥機會緊急起飛，發出巨響在市中心上空飛行。筆者抵達台南時，雖然中國的軍演已經結束，但仍多次目睹兩架F-16飛行。換言之，身處台南市中心的人理應會感受到中國的壓力。

在與各方人士交流時，筆者都會詢問他們對於中國軍演的感受，例如「你會感到害怕嗎？」、「你的家人呢？」、「你的朋友或鄰居有人感到害怕嗎？」然而，包括國民黨相關人士在內，並無人表示感到害怕，多數回答都是「並未特別在意」或「已經習慣了」。筆者在台北也詢問了不同立場的人，得到的回應也大同小異。