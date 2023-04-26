2023/04/26,
社會

中國滲透台灣宮廟統戰，專家：以宗教名義撒網找在地協力者分化社會

中國滲透台灣宮廟統戰，專家：以宗教名義撒網找在地協力者分化社會
台灣資訊戰研究專家、台北大學犯罪學研究所助理教授沈伯洋。Photo Credit: 中央社

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楊荏元認為，不是宮廟接觸對岸就是滲透統戰，必須關注的是去對岸之後，接觸其實只是初始階段，透過宗教名義交流後，從對岸帶回來的訊息交流、聯繫，有可能是為了擴大接觸圈，找到可以配合的關鍵人，再去運作台灣內部社會議題紛爭，藉此分化社會、撕裂信任。

（中央社）文史工作者楊荏元25日指出，中國滲透宮廟執行統戰其實是個外圍工作，目的是以宗教名義擴大接觸圈找到可以配合的關鍵人，再去運作台灣內部議題紛爭，藉此分化社會、撕裂信任。

楊荏元25日晚在黑熊學院講座「非關神明的戰爭：從台灣宮廟組織看中國的紅色滲透」作上述表示。

楊荏元先從民間信仰影響力談起。他說，「祭祀圈」是指有共同信仰的社會組織，彼此有共同信仰的主神、有固定去祭拜的場所，在過去的開墾時代，這是鄉里民眾的精神寄託；後來各個地方經濟發展程度不一，有的地方小廟逐漸變成大型宮廟。

楊荏元表示，台灣民間信仰宮廟系統沒有排他性，民眾可以是這間大廟的信徒，也可以同時是其他土地公廟的參拜者；祭祀行為在祭祀圈就是一個大型動員，由一群人共同完成一件事，可以消弭聚落的糾紛或不安，也可以有極大的人際影響力。

楊荏元指出，宮廟過去在黨國時代是個眼中釘，因為宮廟具備了地方組織能力、號召力，不容於威權黨國，倘若宮廟是可合作對象，會被以懷柔策略攏絡；或者黨國會另外扶植寡頭，以達其統治目的。

他說，宮廟常被提及是中共統戰對象，有個原因是很多台灣在地廟宇其祖廟在對岸，所以過去有所謂的「尋根」；這幾年這波熱潮較為退燒。統戰也是需要有主委等角色的配合，還要有廟宇神力加持，「如果神不夠力，信眾也是不來的」。

楊荏元認為，不是宮廟接觸對岸就是滲透統戰，必須關注的是去對岸之後，接觸其實只是初始階段，透過宗教名義交流後，從對岸帶回來的訊息交流、聯繫，有可能是為了擴大接觸圈，找到可以配合的關鍵人，再去運作台灣內部社會議題紛爭，藉此分化社會、撕裂信任。

他強調，現代社會人們高度理性化、去信仰化，宮廟就在生活圈中，卻不一定有所參與，建議關注這類議題的話，可以從參與其中開始，別人去宮廟投開票所監票，你也可以去；別人在宮廟前用大聲公說政治，你也可以弄支大聲公去說。

黑熊學院院長沈伯洋表示，他非常忌諱汙名化與中國有接觸的人，討論宮廟滲透是因為中共第一個想接觸的為基層一線、青年一代，最終目的是擴大台灣社會彼此不信任。不能過度推論滲透，但也不能低估相關性和風險度。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀


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