TNL+ 2023/04/29,
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【美劇】Netflix《怒嗆人生》：全劇充滿政治正確、說教感重，編導根本沒有拍藝術片的才能

【美劇】Netflix《怒嗆人生》：全劇充滿政治正確、說教感重，編導根本沒有拍藝術片的才能
Photo Credit: 《怒嗆人生》劇照

我們想讓你知道的是

近期被奉為神作的Netflix劇集《怒嗆人生》，描述兩位亞裔美國人因為一場車禍路怒，產生的各種人性與內心探索。但樣板的角色設計，以及平淡的情節設計，加上120分鐘能交代的劇情卻花了10集共330多分鐘，讓人覺得那些衝突遠比不上《寄生上流》的直接明瞭。

4月初，Netflix推出由好萊塢知名A45工作室製作的，黑色喜劇影集《怒嗆人生》，一播出就受到全球歡迎，爛番茄網站從8.0分一路飆高到8.5分好評。在台灣，《怒嗆人生》更備受叫好，許多人美其名為「神劇」，讚譽有加。

但《怒嗆人生》有沒有到神劇的程度呢？根本就沒有，甚至連好看都算不上。若說本作品是神劇，那滿街都是神劇了。

為什麼那麼多人說《怒嗆人生》是神劇？因為它非常符合小布爾喬亞階級的價值觀。溫馨、貼近生活、看似有品味，能喚起中產階級的生活共鳴──實則跟台灣大愛台，或基督教電視台的福音節目差不多，內容充滿說教。

且比宗教戲劇更糟的是，宗教劇目的性強，要導人為善。但《怒嗆人生》充滿了小布爾喬亞的偽善，看似要人家珍惜人生，反省生活，實際上只是在操作議題。令人望之生厭。

《怒嗆人生》的故事，描述一個藍領的韓裔裝潢承包商丹尼，因為經濟壓力，想燒炭自殺時，在馬路上，跟越南裔女創業家艾米引發「路怒」事件。丹尼伺機報復，而艾米也報復回去，衝突越演越烈，把身邊所有人都捲進去，最後導致連場衝突。

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Photo Credit: 《怒嗆人生》劇照

拖沓的劇情中，處理樣板角色的內心戲

之所以說《怒嗆人生》不算神劇，而且偽善，是因為情節推演、人物設定，還有敘事表現，全都很有問題。

全劇10集的長度，其實用2小時的篇幅，即可說完。台灣導演鍾孟宏的《停車》一樣也是因為類似路怒事件，引發全片人物的各種人性衝突，但因為人物不複雜，所以無須太多片長交代細節。

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