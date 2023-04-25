2023/04/25,
商業

中國反擊晶片禁令對美光發動國安調查，白宮要求韓國三星、SK海力士不要填補市場缺口

中國反擊晶片禁令對美光發動國安調查，白宮要求韓國三星、SK海力士不要填補市場缺口
Photo Credit: Getty Images

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針對這一個消息，韓國駐美國大使館、三星都回有回應，海力士則強調尚未收到南韓政府的要求，美光不予置評。至於白宮方面則一貫保持緘默。

中國近日回擊美國晶片禁令。它向美商記憶體大廠美光（Micron）發動國安調查。對此，外媒傳出，白宮要求韓國業者三星（Samsung）、SK海力士（SK Hynix）不要協助中國填補美光遺留的產能缺口，而未來韓國將如何應對美中關係，成為全球矚目焦點。

美國促韓國不要協助中國填補記憶體產能

美中晶片進入下一個階段，近日中國宣布對記憶體大廠美光進行安全調查。中國國家互聯網資訊辦公室表示，將審查美光在中國銷售的產品，確保關鍵資訊基礎設計及其供應鏈安全。

目前仍未知中國對美光啟動的國家安全調查的細節，未來將會採取何種懲罰性措施，而就美光而言，風險非常高，根據去（2022）年財報顯示，美光的308億美元的營收中，25%來自於中國，倘若出口遭到扼殺，影響未來的營運。

美國官員和美光高層主管認為，這次中國啟動的國家安全調查，是衝著美國總統拜登（Joe Biden）之前發布的「半導體禁令」而來。

《華爾街日報》分析指出，中國把美光當作本次調查目標，是有原因的。因為記憶體產品是高商業且量產的商品，這不同於AI運算的先進製程的邏輯晶片，再加上韓國有大量的產能集中在中國，北京有能力藉由韓國業者填補美光的缺口。

此外，業內人士告訴我們，中國向美光發起調查，是有一整套戰略，尤其是現在全球景氣處於不明，消費性電子，如：手機、筆電和監視器等需求下降，連帶使得記憶體「供過於求」，本次中國向美光發起記憶體戰爭，將迫使美光的出貨惡化進而造成美國的壓力。

面對本次中國發動的攻勢，市場確實多預期韓國的記憶體大廠，將補上美光在中國的記憶體缺口。知情人士向《金融時報》透露，針對這一點，白宮要求韓國，如果美光因爲審查而被禁制在中國銷售。它們希望三星、海力士不要增加在中國的銷售，施加北京當局更多壓力。

全由記憶體由美光、三星和海力士獨佔

根據研究調查機構IC Insights的報告顯示，全球由3家供應商所主導，其一是美光，另外兩間則是三星（Samsung）、SK海力士（SK Hynix）。這三家公司產值達到94%，是寡占市場，這意味著，中國如果禁止美光銷售，卻又無法得到韓國業者的支援，包含人工智慧（AI）、雲端計算等產業發展會受到限制。

針對這一個消息，韓國駐美國大使館、三星都回有回應，海力士則強調尚未收到南韓政府的要求，美光不予置評。至於白宮方面則一貫保持緘默。

目前在中國發展記憶體業者，包含：長江存儲、兆易創新、長鑫存儲、紫光國微、北京君正、國科微及聚辰股份等。過去十年，記憶體產業一直由美韓兩國主導，但是近年受到官方扶植，其產業上確實有了轉變，但仍無法填補美光的市場缺口。

事實上，2016年中國兆易創新成功上市，隔年與合肥產投共同投資長鑫存儲，此外，幾乎同一時間福建省電子信息集團、及泉州、晉江兩級政府共同出資設立了晉華集成，快速竄起。而這兩間公司是當時的DRAM領域的頂樑柱。

《新浪科技》引述時任日本半導體NEC社長的佐佐木的說法指出，晶片產業中首要的工廠應該先做，記憶體單一、出貨量多，對於設備依賴性強，有利於磨合各大生產線。而記憶體又分隨機記憶體（DRAM）和閃存記憶體（Flash），中國策略上選擇市場規模較大的DRAM產品。

不過值得注意的是，正當中國準備在記憶體市場快速拓展，並且逐步吃下韓國業者的市占率時，2018年美國商務部（USDC）逐步向晉華集成實施禁售令，再進一步將長江存儲、兆易創新列入實體名單中，最值得注意的是，北京手握三星、SK海力士在中國的產能，未來如何發展值得注意。

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核稿編輯：翁世航


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