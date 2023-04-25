拜登公布影片宣布競選連任，呼籲選民給他更多時間：「讓我們一起完成這項工作」
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美國總統拜登於25日，透過預先錄製好的Youtube影片，正式宣布競選連任，再戰2024總統大位。現年80歲的拜登，已是美國歷史上年紀最大的總統，在2024年總統大選時，將年滿82歲，如果順利連任，在其第2任期結束時，拜登將滿86歲。
綜合《美聯社》與《ABC新聞》的報導，美國總統拜登（Joe Biden）於今（25）日，透過預先錄製好的Youtube影片，正式宣布競選連任，再戰2024總統大位。
拜登以對個人自由的呼籲，作為競選影片的開頭，他表示自由是美國人的根基，「沒有比這更重要、更神聖的事情了」。「我們面臨的問題是，在未來的歲月裡，我們的自由是更多還是更少、權利是更多還是更少」。
根據《美聯社》的報導，該影片將共和黨描繪成極端份子，並提到共和黨打擊同性戀相關書籍、消減社會福利支出與預算案、限制投票權、縮減女性墮胎權與LGBTQ＋權利等爭議。
競選短片以照片的方式，呈現出了拜登在其總統任內的數個關鍵時刻、與不同膚色支持者握手的畫面，以及共和黨籍川普（Donald Trump）、佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）的身影，與2021年川普支持者襲擊國會大廈的影像，並告誡支持者，「這是我們捍衛民主的時刻」。
拜登在3分鐘的影片中，請選民給他更多的時間，並且提到他在國情咨文演說中重複十幾遍的口頭產，「讓我們一起完成這個工作，我知道我們可以」。
年齡議題成為外界質疑拜登競選連任的主要原因。《ABC News》與《華盛頓郵報》在今（2023）年公布1項民意調查，將近60％的民主黨選民不希望看到拜登再次獲得提名。而在《NBC》4月公布的民調中，70％的美國人，以及51%的民主黨選民表示，不希望拜登尋求連任，而其中有一半的人將年齡列為主要因素。
不過《ABC News》也表示，民調顯示雖然有近一半的民主黨人不希望拜登競選連任，但其中有78％的人表示認可他的所作所為。
現年80歲的拜登，已經是美國歷史上年紀最大的總統，在2024年總統大選時，將年滿82歲，如果順利連任，在其第2任期結束時，拜登將滿86歲。
新聞來源
- President Joe Biden announces 2024 reelection bid（AP）
- Joe Biden announces he is running for president again, setting up possible Trump rematch（ABC News）
延伸閱讀
- 傳80歲拜登預計下週二宣佈競選連任，美聯社民調：民主黨只有25％年輕人支持
- 多數民主黨人不希望拜登再戰2024，民調：近7成民眾對他引領未來沒信心
- 美國年輕保守派近八成力挺川普再戰2024，只有4.4％認為拜登是難纏的對手
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核稿編輯：楊士範
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別再讓孩子喝致命的髒水，搶救兒童立即行動！
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全球每天約有800名5歲以下兒童死於缺乏乾淨水。沒有乾淨水的生活，是地球上1/10人口面臨的現實。這些孩子需要大家的幫助，一起加入救援行動，別再讓孩子因喝髒水而死！
沒有乾淨水的生活，是地球上1/10人口面臨的現實。更殘酷的是每天有許多兒童死於水傳染疾病。數百萬婦女和兒童為了取水，每天平均步行6公里取水，這迫使他們無法正常上學和工作，同時也剝奪了孩子們應有的童年生活。這些孩子需要你我協力搶救！
安全乾淨的水對兒童的生存至關重要。適當的環境及個人衛生可防止疾病和感染的散播 ，並確保兒童的尊嚴。缺乏這些基本服務，兒童生活的最基本需求就得不到滿足。根據聯合國兒童基金會統計，全球仍有6億兒童沒有乾淨的水可喝，11億兒童缺乏安全衛生的廁所可用，6.89億兒童缺乏維護個人衛生的資源，1.49億兒童被迫毫無尊嚴的在露天排便，缺乏乾淨水及衛生每天造成約800名5歲以下兒童死亡。另外因為生產時沒有亁淨水可用，每年有100萬人死於不潔分娩。不潔分娩的感染佔所有新生兒死亡的26%和孕產婦死亡的11%。
世界展望會，從1985年開始專注於提供乾淨的飲用水， 衛生教育、衛生設施給服務的每一個社區、每一位婦女及兒童，堅持「每一個孩子都有喝乾淨水的權利」。在全球各地，世界展望會提供超過 700名水利工程、衛生設施相關的專業人員。為確保最需要地方的人們得到幫助，世界展望會專注於極端貧窮，殘疾，農村及疫病流行的地區。不僅提供乾淨水給家庭，也供水給社區學校和醫療保健設施。
透過量身訂製的供水設施，利用適當的水源，以人工鑽井以減少成本，並安裝以太陽能為動力的抽水幫浦，為社區帶來乾淨的飲用水，目前平均每天安裝超過100座供水設施。並且從管理者到鑽井團隊的每一位員工，都是訓練精良又有經驗的工作者，這也是世界展望會水資源計畫能與眾不同的主要原因。更重要的是在提供服務的同時，訓練當地人作為維修技工，即便世界展望會結束當地的服務離開後，社區居民仍可永續地管理並使用這些設施。
您可以和我們一起幫助他們獲得乾淨水帶來的轉變。國際非政府組織 - 世界展望會，已成為開發中國家最大的乾淨水提供者，台灣世界展望會也是台灣投入最多 SDGs #6「確保所有人都能享有水、衛生及其永續管理」的NGO組織。因全世界捐助者的愛心，每10秒就能為世界多一個人提供乾淨的飲水——並且承諾在2030年前，世界展望會工作的每個地方的每個人都可以有乾淨的水可以喝。也期望在2025年達成幫助1,500萬人獲得安全、容易取得乾淨水的水資源行動目標。
全世界有近8億人無法獲得乾淨飲用水，但其實我們只要省下一點點錢，讓世界展望會透過集資的力量，在缺水的地方建造供水設施，如太陽能/機械幫浦井，手動幫浦井，接管引水等，每人平均只要分攤300元，就可以讓世界上多一個人從此有乾淨水可以使用。讓我們一次幫一個孩子，直到每個孩子都有亁淨水可喝!
立即加入搶救兒童的行列，別再讓兒童因喝髒水而死亡！https://wvtaiwan.com/ElOii