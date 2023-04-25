拜登公布影片宣布競選連任，呼籲選民給他更多時間：「讓我們一起完成這項工作」

綜合《美聯社》與《ABC新聞》的報導，美國總統拜登（Joe Biden）於今（25）日，透過預先錄製好的Youtube影片，正式宣布競選連任，再戰2024總統大位。

拜登以對個人自由的呼籲，作為競選影片的開頭，他表示自由是美國人的根基，「沒有比這更重要、更神聖的事情了」。「我們面臨的問題是，在未來的歲月裡，我們的自由是更多還是更少、權利是更多還是更少」。

根據《美聯社》的報導，該影片將共和黨描繪成極端份子，並提到共和黨打擊同性戀相關書籍、消減社會福利支出與預算案、限制投票權、縮減女性墮胎權與LGBTQ＋權利等爭議。

競選短片以照片的方式，呈現出了拜登在其總統任內的數個關鍵時刻、與不同膚色支持者握手的畫面，以及共和黨籍川普（Donald Trump）、佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）的身影，與2021年川普支持者襲擊國會大廈的影像，並告誡支持者，「這是我們捍衛民主的時刻」。

拜登在3分鐘的影片中，請選民給他更多的時間，並且提到他在國情咨文演說中重複十幾遍的口頭產，「讓我們一起完成這個工作，我知道我們可以」。

年齡議題成為外界質疑拜登競選連任的主要原因。《ABC News》與《華盛頓郵報》在今（2023）年公布1項民意調查，將近60％的民主黨選民不希望看到拜登再次獲得提名。而在《NBC》4月公布的民調中，70％的美國人，以及51%的民主黨選民表示，不希望拜登尋求連任，而其中有一半的人將年齡列為主要因素。

不過《ABC News》也表示，民調顯示雖然有近一半的民主黨人不希望拜登競選連任，但其中有78％的人表示認可他的所作所為。

現年80歲的拜登，已經是美國歷史上年紀最大的總統，在2024年總統大選時，將年滿82歲，如果順利連任，在其第2任期結束時，拜登將滿86歲。

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核稿編輯：楊士範