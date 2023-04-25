2023/04/25,
醫療

陳建仁拍板指揮中心5/1解編，衛福部組「防治聯繫會報」持續抗疫

陳建仁拍板指揮中心5/1解編，衛福部組「防治聯繫會報」持續抗疫
Photo Credit：行政院

我們想讓你知道的是

陳建仁今（25）日視察成立將近1200日的中央流行疫情指揮中心，並於會中拍板同意指揮中心的解編和防疫降階等事項，未來衛福部成立「COVID-19防治聯繫會報」，作為溝通聯繫平台，以利相關工作推展順遂。

行政院長陳建仁今（25）日視察成立將近1200日的「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」，並於會中拍板同意指揮中心的解編和防疫降階等事項，指揮中心也隨即宣布退場。

指揮官王必勝表示，從5月1日開始，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）將從第五類法定傳染病調整為第四類，同時指揮中心會在同一天解編，由衛福部主政繼續整備應變工作。目前指揮中心正進入最後盤點階段，預計在27日舉辦終場記者會，說明疫情、播放防疫感謝影片和頒獎。

衛福部成立「防治聯繫會報」持續抗疫

陳建仁今日聽取衛福部疾管署署長莊人祥「指揮中心解編後整備工作」的報告後表示，有關指揮中心所陳報的時程解編，請各部會確實盤點各項COVID-19防治措施，對於需要持續推動的工作，要妥適納入業務推動，不因指揮中心解編而有所影響。陳建仁也請衛福部成立「COVID-19防治聯繫會報」，作為溝通聯繫平台，以利相關工作推展順遂。

指揮中心指出，該聯繫會報是用來強化相關單位溝通協調，定期盤點醫療及防疫物資整備情形，以利疫情變化或新型變異株出現時的即時應變。另外，衛福部傳染病防治諮詢會會增設「COVID-19防治組」，聘請專家提供相關專業建議。

指揮中心說明，5月1日防疫降階之後，將有4項措施及工作重點，分別是多元監測並主動說明疫情、公費疫苗規劃年度接種、延續投藥照護、整備醫療物資。

目前世界衛生組織（WHO）還沒解除COVID-19疫情的突發公共衛生事件，陳建仁請衛福部持續與國際合作聯繫，監控國內外疫情，建立專家諮詢機制，適度儲備疫苗與藥物，以隨時掌握狀況、應變新變化。

另外，對於疫情期間第一線人員的相關補貼或獎勵、民眾的相關補償，由於數量龐大，陳建仁請相關單位繼續積極辦理、儘速完成，疫後特別預算相關作業也將持續推動。

指揮中心成立至今已經1192日，指揮中心感謝全國民眾3年多來的配合，以及醫事人員與投入防疫工作同仁的辛勞，讓台灣保有相對的安全與穩定。陳建仁則感謝前行政院長蘇貞昌及歷任指揮官，帶領行政團隊及防疫團隊在這段期間共同努力。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網成員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入成員！

核稿編輯：楊士範


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。