TNL+ 2023/04/27,
中國

戰狼外交並非全貌：盧沙野失控言論背後，是中國俄烏政策的根本矛盾

戰狼外交並非全貌：盧沙野失控言論背後，是中國俄烏政策的根本矛盾
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

當中國官方不願跟隨其他西方國家譴責俄羅斯非法侵占，不願要求俄羅斯立即撤出克里米亞和其他佔領區，在國際法上，其實無異於否定烏克蘭的領土主權。畢竟，只要承認烏克蘭對克里米亞和其他佔領區的領土主權，不論俄羅斯對於北約、對於烏克蘭的政策有怎樣的「安全顧慮」，俄羅斯的佔領必然違法。

4月21日，中國駐法國大使盧沙野接受法國電視台LCI訪問，引發了外交風暴，也獲得國際媒體廣泛報導。節目上，主持人詢問俄羅斯非法佔領克里米亞的問題，盧沙野不但強調俄羅斯曾經統治克里米亞此一舊事，甚至加碼宣稱：「從國際法的角度，甚至可以說那些前蘇聯國家沒有有效的國際法地位，因為沒有國際協議認定他們作為主權國家的地位。」等於一句話否認了俄羅斯以外14個前蘇聯「加盟共和國」的主權。

此話一出，立陶宛、愛沙尼亞和拉脫維亞等國外交部立刻召見中國大使要求說明，更有近80名歐洲議員在法國《世界報》（Le Monde）發表公開信，要求法國外交部將盧沙野列為不受歡迎人物。

中國外交部也知道事態嚴重，急忙撇清關係。4月24日，大使館網站撤下訪談全文，並表示盧沙野「只是表達個人觀點」；當天，中國外交部發言人毛寧更假裝無知，面對記者詢問相關問題，表示「我不了解你說的情況」，反指一些媒體曲解、挑撥，中方將「保持警惕」。

國內外許多媒體都正確指出，盧沙野向來是中國「戰狼外交」的代表人物，這種失控言論正是戰狼外交的「正常發揮」，這次終於踢到鐵板。

這個解讀本身並無錯誤，但我認為並非全貌。在「不講道理，先嗆先贏」的風格之外，盧沙野這次發言，更曝露出了中國俄烏政策內含的根本矛盾，而其中的關鍵詞，就是所謂的「合理安全關切」（legitimate security concerns）或「合理安全利益」（legitimate security interests）。

「合理安全關切」無異於勒索

什麼是「合理安全關切」？這個概念在國際法上原本並無定義，但近來卻頻頻出現於中國的對外發言之中，被中國外交人員多次援引，用以對抗國際社群要求俄羅斯立即從烏克蘭撤軍的要求。

雖然這次的戰爭，完全是由俄羅斯單方侵略烏克蘭，但根據中方的說法，和平的前提，卻不只是俄羅斯撤軍，西方也應該要尊重俄羅斯的「合理安全關切」——這個關切具體的意涵並不明確，但眾所周知，至少一定與北約國家的界線有關。

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