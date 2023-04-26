從「土豆」到「巡飛彈」：中共用語的蓄意入侵，不能以「語言文化自然流變」一概而論
我們想讓你知道的是
今天的中華民國國語面對的入侵狀況，乃是敵對政權為了共產主義的統一世界語言大夢，有意識有意圖地破壞原有文化、歷史脈絡，甚至曾經計畫要徹底消滅這個語言，現在從民間到政府都可見到為中共用語入侵辯護的意見，但面對這種政治行為，豈能以「語言文化的自然流變」一概而論？
文：Cr氏（全職自由譯者，譯作涵蓋書籍、遊戲、專利、契約等）
日前報載有教科書廠商在國一課本中的漫畫內使用中共用語「土豆（指馬鈴薯）」，而引起爭議的情事，更有立委於Facebook上反駁，稱該漫畫係說明兩種用法都有人用（並且文中也承認土豆指馬鈴薯為大陸用法），因此沒有問題。
近年來，台灣的報章、雜誌、媒體，多有擴大引用中國大陸地區新聞、時事、話題的作法。基於刊登上的方便，此類文章對於內容多不作修改，僅有少數會偶爾以括號補述台灣用語對照，以免讀者看不懂。
不出多久，台灣的電子與平面媒體便充滿著「小姐姐（小姐）」、「這一作法（量詞省略）」、甚至是「英國聯手日本、義大利開發新型戰機（倒裝文法錯誤、過度簡化句型，應為「英國與日本、義大利聯手」）」之類的中國大陸地區用法。現在打開電視廣告，已經幾乎看不到「智慧型」產品，幾乎全都是「智能」產品；土生土長的台灣人接受訪問，問及政經現況，更是經常有人口出「當前」現況。
前一陣子，中科院針對自殺式無人機（又稱徘徊型彈藥，翻譯自英文loitering munition）研發案，而發送給媒體的簡報中，內容竟使用共軍的翻譯詞「巡飛彈」。現在又有教科書廠商在書內的漫畫中，將中國大陸地區用語視為「同為日常生活中可見的名稱」而用以說明生物學中為何要有學名。
筆者身為職業譯者，每天都要辨識、修改大量的中國大陸用語、日式中文和台式中文，實在覺得在專業上，有義務出來說明，以正視聽。
簡體中文的「簡化」
中共自建政之初便努力推行文字「改革」，其動機包括1950年毛澤東訪蘇時會談提及「全人類的語言文都是要通過統一的民族語走向區域語，而實現共同的世界語」（亦即日後中共實施簡體中文，其最終目的是要將世界的語言統一，事實上等於廢除中文）；後於1956年中共的知識份子會議上，更有提出廢除漢字、全面改用拼音的想法，也得到了毛澤東的認同。
所以我們可以看到，簡體中文從一開始就是以消滅中文為前提而發明的產物。
事實上到了80年代，中共也的確曾經做過第二波簡化的嘗試，也就是惡名昭彰的「二簡字」，最後因造成用字上的混亂而作罷，後來改革開放後中共開始重視中國文化資產，也就沒有再進一步簡化，直到2013年習近平上台後，才又推出新的「通用規範漢字表」，在原有的簡體字中又刪減了約500個字。
簡體中文的簡化不僅限於字體，造詞方式、翻譯方式甚至句型、文法，無一能逃過中共政策性破壞中文的魔掌。舉例來說，中華民國國語中稱「檢舉」、「報告」係兩種不同的觀念，中共因為英文中皆為「report」故統一將兩種用法翻譯為「舉報」，如此譯者便可不必思考原文的「report」到底是哪一種意思；由於「每小時若干公里」、「攝氏若干度」在某些軟體介面上可能難以翻譯（例如只有數字後面的字串接受翻譯，因此無法在數字的前面加字），因此中共將其改為「若干公里每小時（公里改為千米是另外獨立的改動，與此事無關）」、「若干攝氏度」；為了統一音譯，將各語系的外語一律依拼寫方式，特定的字母組合必為特定的音譯字（所以史達林才會變成「斯大林」），如此案例，不勝枚舉。
在眾多入侵的中共用語中，有一些是政治問題格外嚴重的案例，也就是詞語的建立過程本身與中共的政治因素直接相關：Iowa僅有在作軍艦名時譯作「衣阿華」（此乃因為中共軍事面與蘇俄關係甚近，因此軍艦名是以俄文發音音譯；作州名時簡中譯作「愛奧瓦」）；家喻戶曉的明星，中華民國國語稱「很紅」，中國大陸地區稱「很火」（恐怕很紅在他們那裡會變成是有黨背景的意思吧？）；斯拉夫語系或相關語言的人名、地名，台灣多以英文發音翻譯，中國大陸地區則多以俄文發音翻譯，因此甚至有克羅埃西亞在簡中翻作「克羅地亞」（以俄文發音念英文譯名，實際國名是「Hrvatska」，發音與簡中譯名完全無關；克羅埃西亞語屬斯拉夫語系）的狀況。
更甚者，隨著外國娛樂產品、電腦軟體等越來越多由香港甚至大陸公司翻譯，偶爾甚至可以看到明顯貶低台灣的翻譯方式。
舉例來說，2005年日本光榮（現已合併為光榮特庫摩）推出了一款線上遊戲《大航海時代Online》。此遊戲中文區由天津光榮翻譯，因此台灣雖然在日本原廠的設計中，是東亞四個文化圈之一，但所謂「繁中伺服器」使用的中文介面中，還非得把台灣寫成「台灣島」。而這還是在網路直播有人不小心把台灣稱作國家就會被小粉紅出征的時代以前。
使用中國大陸用語，就等於被統戰嗎？
由於台灣、香港的政治情勢，許多人會認為香港在這件事上是我們的戰友、是不幸於近年來被中共控制得更嚴重的受害者。每當有人提出某個用法是大陸用法，常常都能看到有人辯稱「香港也這麼用」。可是事實上，香港的繁中即使在與中共簡中「你泥中有我、我泥中有你」之前，由於其基礎為粵語，用語本就與中華民國國語不同。
諸如報導與報道、搭乘與乘搭等等，多得是「即使沒有中共因素也可明顯看出不同」的案例，不宜混用。更甚者，現在入侵台灣的「中國大陸用語」裡，本來就有很大一部分是來自香港、經由香港，或是以其他各種方式與香港有關的用語。
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慢飛天使的羽翼，輕柔地鼓勵了我：晧晧和我的早療成長之路
我們想讓你知道的是
根據WHO（World Health Organization）統計，發展遲緩兒的發生率約為6%至8%。早期療育是提供0到6歲發展遲緩的幼兒及其家庭所提供的整合性服務，透過專業的支持和特殊的教育方法，幫助他們發展最大潛力。
2019年，由學者Lancioni, G. E.等人發表在《發展和身體殘障期刊》（Journal of Developmental and Physical Disabilities）的一篇論文中，提到使用技術輔助的方式，來支持發展遲緩兒童早期生活技能的效果，發現越早開始進行這樣的輔助教育，越能有效促進遲緩兒童在語言、社交和認知技能的發展；換句話說，只要把握0到6歲的早療黃金期 ，及早接受早期療育的輔助，孩子是有機會克服發展障礙，順利邁向成長路。
例如住在宜蘭的晧晧，他的爸爸、媽媽也曾經因為晧晧有發展遲緩的問題，感到不知所措。但現在，他們以無與倫比的勇氣，陪著晧晧跨過每一道成長關卡，期待著每一次突然迸現的發展進步。
即使突如其來，也絕不認輸的挑戰
今年一歲的晧晧在滿月施打例行預防針的時候，醫生發現他呼吸的聲音不太對勁，建議晧晧的爸爸媽媽帶他去檢查。「因為醫生有這個警覺性，我們才發現晧晧有喉頭軟化症的問題，因為宜蘭沒有地方可以做治療，所以還要特地到台北去檢查、動手術。」晧晧媽媽回想起當時的過程，仍然覺得是不幸中的大幸：「在給晧晧治療喉頭軟化症的時候，因為護理師要幫晧晧做一些例行的檢查，又發現他的發展跟同齡的小朋友比起來比較慢。雖然已經五、六個月大了，但他的頭還是抬不起來，也不太能轉，所以醫生又安排了檢測，確認他有發展遲緩的現象。」
晧晧的爸爸和媽媽，在得知孩子的狀況當下，感到十分自責、不解，甚至傷心憤怒，但是很快地，兩人就建立起共識——要盡全力幫助晧晧成為一個可以獨立生活的人。「要說我們不緊張、沒有懷疑過『為什麼是我們的兒子』是騙人的啦，但是難過緊張又能怎麼樣？生了就是要養、要負責。晧晧是我們的兒子，我們希望他能擁有健康快樂的人生。」晧晧爸爸堅強地說。就這樣，兩人先是帶著孩子參加了醫院中的早療課程，陪著他接受訓練、復健，然後在晧晧大約八個月大的時候，經過轉介，開啟了伊甸安排的到宅療育服務。
為慢飛天使量身打造一幅成長藍圖
在伊甸早療社工的評估下，每周一天，物理治療師及教保老師到家中幫晧晧上早療課。晧晧因為肌肉高張，脖子較緊無法轉動，而且身體軀幹的肌耐力不佳，常常都只能躺著。不只如此，晧晧對刺激也沒有反應，幾乎沒有明顯的喜好，甚至不太會發出聲音來試著表達自己等。不過透過教保老師跟社工、物理治療師，以及晧晧的爸爸媽媽，一起評估孩子的需求，來找出他與其他同齡的孩子在發展上的差距，然後根據這些差距，為晧晧安排課程。
「晧晧目前早療需求主要著重在肢體發展上，所以我們安排了物理治療師，幫助他把肌肉訓練起來，包括對於刺激的回應、表達自己的能力等。」教保老師說：「這些課程都是因人而異的，有些孩子可能主要是語言的發展遲緩，那我們就會安排語言治療師進行相關評估及居家相關療育建議。」
「我剛接觸晧晧的時候，他基本上就是躺著不動，我常常笑他怎麼這麼懶惰。」雖然嘴上開著玩笑，但物理治療師在幫晧晧復健的時候，可是相當一絲不苟，每一個動作、每一次引導都有目的和意義，而且全程緊盯著晧晧，抓住他在動作變化上的每一個小細節，方便調整接下來的訓練，以及交代孩子的爸爸媽媽，該如何在平日持續練習。「我現在最主要的目的是訓練他的肌肉控制，比方說讓他自己坐著、翻身、抓取物品、轉動頭部等。透過聲光玩具的刺激，或者食物的引誘，讓他可以自己練習用力，去做到這些指定的動作。」不過，在開始這種訓練之前，其實還有更重要的前置工作要完成，就是找到吸引晧晧的「誘因」。
「這真的是最難突破的部份，因為要有誘因，才能啟動孩子願意參與訓練的開關，所以我們其實花了很多的時間在找這個點。」教保老師分享，在接觸晧晧將近半年的時間裡，他和物理治療師、晧晧的爸媽，嘗試了各種方法，直到最近才開始願意主動伸手取物，並且對一些外在刺激有反應，當大家看到晧晧願意試著伸出手去抓米餅來吃，這個小小的動作，讓所有人都感到士氣大振。
逆境中，依然相信有微光照亮前方
在大家聯手努力下，晧晧現在已經進步到可以自己坐一陣子，頸部肌肉也柔軟許多，能夠看向吸引他的玩具、零食，甚至在練習到累的時候，會轉頭發出聲音向媽媽求救。這是以前大家都在期待的進步，現在眼看著它真的發生，晧晧媽媽的感觸特別深：「一開始我很自責、很痛苦，還要承受別人的責備，覺得是我生出這樣的孩子。」而在參與了伊甸的早療課程後，不只晧晧有進步，媽媽也跟著進步。「看到晧晧的努力，我覺得我也被鼓勵到了，所以我調適自己，孩子是這樣了，如果我不幫他，他只會更壞，但如果我幫他，他就有可能會變好。」這也是晧晧媽媽想對所有有相同遭遇的家庭，做出的信心喊話。
因為晧晧的媽媽最清楚，早療的過程對參與其中的人有多辛苦。孩子在每一次練習使用肌肉時，所感受到的疼痛感或疲憊感，是他辛苦的地方，他常常累得放聲大哭，聽得媽媽的心都揪在一起。而在晧晧身旁守護的每一個人，從社工、老師、治療師們到晧晧的爸爸媽媽，心裡上的辛苦更是難以言喻。物理治療師分享：「像這種你不知道孩子什麼時候才會有反饋的等待，其實很容易讓家長感到挫折，有一些人甚至會直接質疑到底療育有沒有用？還有孩子在練習過程中會抗拒、會哭，這也是很多家長的罩門，捨不得孩子這麼辛苦，捨不得他哭，於是就放棄了。」
「晧晧的爸爸、媽媽真的是家長界的模範生，不只不怕孩子哭，還非常配合練習。因為我們的課程是一週一次，但是療育要有進步，必須要每天持續、反覆地練，這都需要家長幫忙。我們跟孩子接觸的時間很短暫，但他的變化可能在任何時候發生，如果家長願意協助紀錄，告訴我們孩子每天的表現，其實對我們來說，都是在調整、安排課程上最重要的依據。」教保老師補充。
慢飛天使，也能飛得又穩又遠
其實，晧晧的爸爸媽媽並不是鐵石心腸，他們當然也捨不得孩子哭。「不過，我知道我們一定要達到的目標，就是他將來能夠獨立生活、照顧自己，不然我們兩個如果走了，他怎麼辦？這個世界上，不可能還會有人跟我們一樣為孩子著想了。我現在不讓他哭，他以後哭也沒人理了。」
伊甸長年深根偏鄉的早療服務，多是以據點及到宅服務為主。在過去資訊不足的時候，伊甸社工花了很多心力走訪偏鄉，努力讓當地民眾接受伊甸的存在和服務，進一步願意吸收關於早療的知識。「老一輩所謂『大雞晚啼』的觀念，是耽誤許多遲緩兒接受療育的原因之一。還有就是隔代教養家庭中，爺爺奶奶的心有餘力不足，難以給予幼兒適當的刺激；或者家庭中的雙親都是工作忙碌，疏於給予幼兒完善的照顧等等，都可能會影響孩子的發展。」
教保老師分享自己的經驗：「現在，早療的觀念算是慢慢受到重視，越來越多人願意相信這是一個問題，但是能不能像晧晧的爸媽這樣，願意投入時間跟心力配合，就還需要持續努力。如果能夠有更多家庭願意站出來分享，讓大家看到改變，我相信這會是一個力量——只要遲緩兒能夠越早接受幫助，他趕上發展、順利長大的機會就會越高。」
目前在台灣，早期療育受到越來越多的關注和重視。政府早已開始推動相關政策和措施，並在許多單位積極提供專業培訓、設施和人員，包括醫院、幼兒園或特殊教育學校。而伊甸長年投入孩童早期療育工作，依孩子不同的需求及成長進度，提供多元的療育服務，協助孩子解鎖成長任務，順利長大。同時，伊甸早療服務也為家長提供照顧技巧及陪伴支持，帶領他們了解孩子的遲緩狀況及需求，並將療育融入日常生活，為孩子增加學習刺激。伊甸投入早期療育服務即將屆滿30年，這30年間，早療服務的方法和觀念不斷進步，而伊甸付出的用心則始終如一——用愛陪伴一個孩子，守護一整個家。