2023/04/26,
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從「土豆」到「巡飛彈」：中共用語的蓄意入侵，不能以「語言文化自然流變」一概而論

從「土豆」到「巡飛彈」：中共用語的蓄意入侵，不能以「語言文化自然流變」一概而論
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

今天的中華民國國語面對的入侵狀況，乃是敵對政權為了共產主義的統一世界語言大夢，有意識有意圖地破壞原有文化、歷史脈絡，甚至曾經計畫要徹底消滅這個語言，現在從民間到政府都可見到為中共用語入侵辯護的意見，但面對這種政治行為，豈能以「語言文化的自然流變」一概而論？

文：Cr氏（全職自由譯者，譯作涵蓋書籍、遊戲、專利、契約等）

日前報載有教科書廠商在國一課本中的漫畫內使用中共用語「土豆（指馬鈴薯）」，而引起爭議的情事，更有立委於Facebook上反駁，稱該漫畫係說明兩種用法都有人用（並且文中也承認土豆指馬鈴薯為大陸用法），因此沒有問題。

近年來，台灣的報章、雜誌、媒體，多有擴大引用中國大陸地區新聞、時事、話題的作法。基於刊登上的方便，此類文章對於內容多不作修改，僅有少數會偶爾以括號補述台灣用語對照，以免讀者看不懂。

不出多久，台灣的電子與平面媒體便充滿著「小姐姐（小姐）」、「這一作法（量詞省略）」、甚至是「英國聯手日本、義大利開發新型戰機（倒裝文法錯誤、過度簡化句型，應為「英國與日本、義大利聯手」）」之類的中國大陸地區用法。現在打開電視廣告，已經幾乎看不到「智慧型」產品，幾乎全都是「智能」產品；土生土長的台灣人接受訪問，問及政經現況，更是經常有人口出「當前」現況。

前一陣子，中科院針對自殺式無人機（又稱徘徊型彈藥，翻譯自英文loitering munition）研發案，而發送給媒體的簡報中，內容竟使用共軍的翻譯詞「巡飛彈」。現在又有教科書廠商在書內的漫畫中，將中國大陸地區用語視為「同為日常生活中可見的名稱」而用以說明生物學中為何要有學名。

筆者身為職業譯者，每天都要辨識、修改大量的中國大陸用語、日式中文和台式中文，實在覺得在專業上，有義務出來說明，以正視聽。

簡體中文的「簡化」

中共自建政之初便努力推行文字「改革」，其動機包括1950年毛澤東訪蘇時會談提及「全人類的語言文都是要通過統一的民族語走向區域語，而實現共同的世界語」（亦即日後中共實施簡體中文，其最終目的是要將世界的語言統一，事實上等於廢除中文）；後於1956年中共的知識份子會議上，更有提出廢除漢字、全面改用拼音的想法，也得到了毛澤東的認同。

所以我們可以看到，簡體中文從一開始就是以消滅中文為前提而發明的產物。

事實上到了80年代，中共也的確曾經做過第二波簡化的嘗試，也就是惡名昭彰的「二簡字」，最後因造成用字上的混亂而作罷，後來改革開放後中共開始重視中國文化資產，也就沒有再進一步簡化，直到2013年習近平上台後，才又推出新的「通用規範漢字表」，在原有的簡體字中又刪減了約500個字。

簡體中文的簡化不僅限於字體，造詞方式、翻譯方式甚至句型、文法，無一能逃過中共政策性破壞中文的魔掌。舉例來說，中華民國國語中稱「檢舉」、「報告」係兩種不同的觀念，中共因為英文中皆為「report」故統一將兩種用法翻譯為「舉報」，如此譯者便可不必思考原文的「report」到底是哪一種意思；由於「每小時若干公里」、「攝氏若干度」在某些軟體介面上可能難以翻譯（例如只有數字後面的字串接受翻譯，因此無法在數字的前面加字），因此中共將其改為「若干公里每小時（公里改為千米是另外獨立的改動，與此事無關）」、「若干攝氏度」；為了統一音譯，將各語系的外語一律依拼寫方式，特定的字母組合必為特定的音譯字（所以史達林才會變成「斯大林」），如此案例，不勝枚舉。

在眾多入侵的中共用語中，有一些是政治問題格外嚴重的案例，也就是詞語的建立過程本身與中共的政治因素直接相關：Iowa僅有在作軍艦名時譯作「衣阿華」（此乃因為中共軍事面與蘇俄關係甚近，因此軍艦名是以俄文發音音譯；作州名時簡中譯作「愛奧瓦」）；家喻戶曉的明星，中華民國國語稱「很紅」，中國大陸地區稱「很火」（恐怕很紅在他們那裡會變成是有黨背景的意思吧？）；斯拉夫語系或相關語言的人名、地名，台灣多以英文發音翻譯，中國大陸地區則多以俄文發音翻譯，因此甚至有克羅埃西亞在簡中翻作「克羅地亞」（以俄文發音念英文譯名，實際國名是「Hrvatska」，發音與簡中譯名完全無關；克羅埃西亞語屬斯拉夫語系）的狀況。

更甚者，隨著外國娛樂產品、電腦軟體等越來越多由香港甚至大陸公司翻譯，偶爾甚至可以看到明顯貶低台灣的翻譯方式。

舉例來說，2005年日本光榮（現已合併為光榮特庫摩）推出了一款線上遊戲《大航海時代Online》。此遊戲中文區由天津光榮翻譯，因此台灣雖然在日本原廠的設計中，是東亞四個文化圈之一，但所謂「繁中伺服器」使用的中文介面中，還非得把台灣寫成「台灣島」。而這還是在網路直播有人不小心把台灣稱作國家就會被小粉紅出征的時代以前。

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截圖自遊戲畫面
大航海時代Online的地圖

使用中國大陸用語，就等於被統戰嗎？

由於台灣、香港的政治情勢，許多人會認為香港在這件事上是我們的戰友、是不幸於近年來被中共控制得更嚴重的受害者。每當有人提出某個用法是大陸用法，常常都能看到有人辯稱「香港也這麼用」。可是事實上，香港的繁中即使在與中共簡中「你泥中有我、我泥中有你」之前，由於其基礎為粵語，用語本就與中華民國國語不同。

諸如報導與報道、搭乘與乘搭等等，多得是「即使沒有中共因素也可明顯看出不同」的案例，不宜混用。更甚者，現在入侵台灣的「中國大陸用語」裡，本來就有很大一部分是來自香港、經由香港，或是以其他各種方式與香港有關的用語。


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