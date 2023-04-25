2023/04/25,
商業

日本官民合資代工廠Rapidus獲23億美元補助，宣布量產2奈米晶片並持續推進1奈米技術

日本官民合資代工廠Rapidus獲23億美元補助，宣布量產2奈米晶片並持續推進1奈米技術
Photo Credit: GettyImages 圖說：2012年台積電曾經和Rapidus合作。

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日本半導體復興計劃跨一大步，2020年年底Rapidus已經投入2奈米技術的研發，並且發展高速運算技術，截至今日即將邁向量產的階段，並持續推進1奈米技術。

由日本官方和民間合資的晶圓代工廠Rapidus，獲得日本政府補助23億美元後，宣布它將在日本北海道千歲市興建2奈米晶片廠，等待量產後，再進而朝向1奈米前進，不過未來該廠的良率，以及產量多寡成矚目焦點。

日本半導體Rapidus朝1奈米前進

Rapidus發布訊息，已開始籌備在北海道千歲市打造先進半導體研發和生產工廠。Rapidus強調，它們已經派出研發人員，前往全球最先進的半導體研究基地之一的美國紐約Albany Nanotech Complex，並與IBM展開合作研發半導體2奈米技術。

日前，Rapidus的總裁Atsuyoshi Koike表示，北海道的千歲市的基礎設施已將完備，未來是理想的半導體生產之地，未來政府批准相關計畫及預算後，全球將會有更多人員前來，並且發展完善該地的半導體生態系發展。

事實上，2020年年底Rapidus已經投入2奈米技術的研發，並且發展高速運算技術，截至今日即將邁向量產的階段，並持續推進1奈米技術。而Rapidus的最大合作夥伴是IBM，它們於2019年開始接觸，並於2022年合作成立合資企業，推進邏輯晶片的技術。

原本Rapidus就是一家在日本，正式改組成立於2022年8月，並得到了8家知名企業支持，引起市場高度矚目，是專注於研究、開發、設計、製造和銷售先進邏輯半導體的商業公司。

這些企業分別是：全球第2大零件供應日商電裝（Denso）、全球第2大NAND記憶體日商鎧俠（Kioxia）、日本知名銀行三菱日聯銀行（MUFG Bank）、資訊公司日本電器（NEC）、日本最大的資訊系統集成電信商NTT、日本軟體銀行（SoftBank）、電子巨擘索尼（Sony）和汽車大廠豐田（Toyota）。

Rapidus戰略夥伴IBM深陷官司糾紛

Rapidus強調，目前研發的2奈米技術，有望比現在較屬於先進製程的7奈米晶片，實現45%的性能提升，並且降低大量的能耗。IBM副總裁兼IBM研究總監Darío Gil說：「IBM很榮幸與Rapidus合作，為日本在開發下一代半導體技術方面的領導地位做出貢獻，這是當今世界上最具戰略意義的技術領域之一。」

而為了和目前的晶片製造產業做出差異化，Rapidus針對自動化產業中進行著墨，以提高進入市場的速度和競爭力，目前它已經獲得日本政府補助23億美元後，正全力打造屬於日本的晶片供應鏈。

不過值得注意的是，Rapidus的最大戰略夥伴遇到的法律問題。根據《日經亞洲》報導指出，美國大型半導體代工業者格羅方德（GF），以非法使用知識産權和商業秘密為由起訴了美國IBM。

報導稱，這一起訴訟恐怕影響Rapidus，因為Rapidus的半導體計畫中很大一部份正在利用IBM提供的技術。但是熟悉美國訴訟和知識産權的律師牧野和夫告訴《日經亞洲》，Rapidus的研發不會因為這次訴訟而立即停止」。

牧野和夫強調，因為本次格羅方德爭論的焦點不是專利而是商業秘密，因為很難證明商業秘密屬於哪家企業，不過， Rapidus相關人員擔心的是，在IBM與Rapidus從2022年12月合作以後，Rapidus仍錄用格羅方德的技術人員，未來是否被要求求停止任用這些人員值得關注。

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核稿編輯：翁世航


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