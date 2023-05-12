《你只是太在意了！》：真正決定你生活是緊張或快樂的裁判，不是時間，而是你自己
我們想讓你知道的是
永遠不要把自己的壓力歸罪給時間，它是最公平、最鐵面無私的裁判。當你給自己留出足夠時間時，它會讓你在生活和工作中游刃有餘；當你設立合理的目標並出色完成任務時，它是你最合手的工具。
文：陶思璇
放空無罪！別做時間的奴隸
近來，L常常來找我諮詢。他告訴我，最近自己總是覺得特別緊張。一天到晚都在忙，沒有一點屬於自己的時間，甚至連睡覺的時候也會想著明天的工作，腦子裡始終有一根弦繃得很緊。
說這些話的時候，坐在對面的L脊背挺得很直，似乎全身的肌肉都在用力。儘管我一再告訴他沒有關係，可以放鬆一點，但他好像沒辦法做到。即使是不說話的時候，我也能從他的面部神情上，感覺到他的大腦正在緊張地「工作」。
等他的情緒稍微穩定一些後，我開始試圖瞭解L的生活和工作情況：「是否覺得生活中有什麼不順心的事給自己很大的壓力？」或是「工作的高度挑戰性是否讓自己很緊張？」但這些情況都被他一一否認。他告訴我，自己是一個工作狂，事業和生活都平穩有序，但他的內心卻總是沒有踏實篤定的感覺，如果有什麼事當天無法完成，他甚至會寢食難安。
在整個談話過程中，L都盡力表現得很冷靜。然而，經過一系列測試之後，我發現L的問題是典型的承受隱性壓力過大，那麼，究竟是什麼給了他這麼大的壓力呢？其實，每個生活在現代的人，可能都對L的感受心有戚戚焉，在這個競爭激烈的時代，我們似乎只有將自己的運轉速度，加快到世界的運轉速度之上，才能避免被無情的時代所拋棄。
然而，人畢竟不是機器，當生活變成了一張愈來愈長的日程表，甚至娛樂、運動、交友，也慢慢變成時間表上必須要應付的「專案」時，不管我們在做什麼，耳邊似乎總有一個時鐘在滴答作響，提醒你還有多少事情等著要完成，而每件事都讓人心煩意亂，讓人愈來愈沒有耐性。
這種狀況一旦發展到某種程度，你的心理就再也承受不了這種持續的壓力和緊張，身體也會開始發出抗議：突發性心臟病或胃潰瘍是常見的病症，愈來愈頻繁的偏頭痛、胸口悶、莫名其妙的窒息，讓你倍感痛苦。這些都是身體發出的警告信號：你已經成了時間的奴隸！
你可以使用下面這些方法自我檢測，看自己是否總是處於緊張、忙碌的狀態，是否正處於時間的壓力之下：留出完整的十分鐘，確保自己不會受到任何打擾。你可以將電話調至靜音，鎖好房門，讓自己安安靜靜、舒舒服服地坐在沙發上，閉上眼睛，全身放鬆下來，什麼事都不用想。如果在這段期間，你忍不住睜開眼睛去看時間，那也沒關係，閉上眼睛，繼續你的測試，直到做夠十分鐘為止。
怎麼樣？你的測試做完了嗎？在這十分鐘內，你看了幾次時鐘？你覺得這段時間過得快還是慢？當你坐在沙發上時，會覺得無聊、苦悶、煩躁、焦急，還是感到逍遙、自在、舒服、平靜而愉悅呢？你是否為浪費了這麼寶貴的時間而感到懊惱？
有人說：幸福、快樂的時候，時間如飛；痛苦、失落的時候，時間如爬。當L堅持到十分鐘結束之後，他告訴我，自己完全無法真正放鬆，即使他要求自己什麼都不想，腦子裡還是會不由自主地盤算什麼事還沒有做完，甚至會為自己在沒有做完事情的時候坐在這裡虛度時光，而感到不安。
由此可見，L就是一個很典型的，正處於時間壓力狀態的人，雖然他的工作和生活都還不錯，但他是一個很有責任感和進取心的人。所以，在潛意識的指示下，他不斷地給自己加壓，以警示自己不要在生活上出現任何紕漏，不要在工作上落於人後。
雖然他已經做得很好了，但這些潛在的壓力，卻造成了他神經上的持續緊張、壓抑，並引起了一些擾亂生活秩序、損害身體健康的負面效應。譬如，他常常會失眠，即使醒來之後，全身的肌肉也會酸痛，遇到一些小麻煩就會煩躁不安、情緒趨於失控，而這些表現都是壓力下的典型反應。
生活中，有很多像L這樣的工作狂，都存在這樣的時間壓力，他們每天無休無止地工作，限定一天之中必須完成的工作量。在他們眼中，生活即工作，為了提高效率，他們總想一口氣完成好幾件事，但通常又分不清事情的輕重緩急，每件事都會令他們焦頭爛額。事必躬親是他們的特色，雖然他們說自己熱愛工作，但卻永遠無法從工作中獲取滿足所帶來的快樂，永遠也享受不到生活的真正樂趣。
要知道，並不是所有喜愛工作、認真工作的人都是工作狂。雖然他們也會對工作全力以赴，給自己訂立具有挑戰性的目標，但這個目標卻是基於自己能力的現實目標，而不是像工作狂一樣，被過重的責任感或過高的欲望所操縱。否則只能是雖然愈來愈忙，卻愈來愈把握不住自我需求，離心目中的成功也愈來愈遠。
工作狂可能時刻會對自己說：「我無法慢下來」，然而他們的身體的反應卻清楚地表明，他們必須放慢腳步，調整步距。如果你也厭倦了這種緊張、忙碌的狀態，可以試著調整以下幾個方面：
方法一：審查每天「必須」要做的事。分析一下哪些是非做不可的，哪些是純粹用來填補空檔的，然後考慮是否可以去掉這些活動，把時間節省下來。
方法二：思考如何從工作中獲得新的進步和發展。有時候，一個巧妙的解決方法、一個新鮮的主意、一個別致的創意、一通及時的電話，遠比埋頭苦幹幾個小時的收穫大得多。
方法三：在時間安排上給自己留一點餘地。通常情況下，要給犯錯、延誤時間、意外事件的發生預留三○％的時間，才是比較有效率的。如此一來，你就不會因擔心失敗、超時而給自己施加太大的壓力。如果進展順利的話，還可以享受提前完成任務的喜悅！
Tags：
【圖解】領航5G勢在必行！5G+創新應用師資最佳產業實戰推手等你同行
我們想讓你知道的是
除了校園與產業的媒合，師資人才培訓也是「5G+產業新星揚帆啟航計畫」的重點目標；舉凡輔導業師、校園教師、育成經理人以及5G產業相關新創領袖，都是創新應用師資人才招募計畫的目標對象，盼能透過計畫的參與交流，教學相長輔導校園與新創人才。
臺灣自108年5月10日核定「臺灣5G行動計畫」，全力發展各式5G電信加值服務及垂直應用服務，提升數位競爭力、實現智慧生活，時至今日，隨著5G應用場景越來越普及， 5G相關的技術研發和人才需求也快速增加，根據國家發展委員會《111-113年重點產業人才供需調查及推估》彙整報告，因應物聯網、5G產品與應用服務持續增加，通訊（含5G）產業人才需求年增5000人，是需求量增加前三大產業，而IC設計、通訊相關產業平均每年新增的需求人數合計為2萬6340人，結合智慧製造、AI應用服務更高達7萬4990人，顯見由於5G趨勢議題發酵，進而帶動通訊暨5G相關產業專業人才需求上升。從學校到企業、政府部門皆紛紛加強5G人才培訓，因此，優秀的5G師資人才，勢必也將成為推動產業升級和創新應用的重要關鍵。
人才 x 技術，多角媒合交流打造亮眼成果
當國內企業市場普遍求才若渴，為了促進臺灣產業轉型升級，自民國109年起，經濟部工業局即開辦「5G+產業新星揚帆啟航計畫」，不只是從產學合作端著手，更瞄準傳道授業的師資超前部署，以強大的國內外大廠資源，為師資們提供一個多元的增能環境，加值後不僅優化國內師資能量，更為培訓5G人才繼續努力。
不過，了解創新應用師資內容之前，讓我們先看看過去幾年推動5G師資人才培訓這方面，擁有怎樣亮眼成績？109至111年期間，「5G+產業新星揚帆啟航計畫」共推動74位種子師資，這些種子師資都是經過培訓後協助新創團隊、企業或校園人才，加速產業升級的重要推手之一！讓我們透過以下的實例，看看5G+創新應用師資究竟達成了什麼樣具體的幫助。
#亮點一：加深跨域交流應用，1+1>2！
當5G技術與室內設計跨域結合，能夠激盪出什麼樣的火花？由陽明交通大學與僑光科技大學共同組成的「室實擺在眼前」，在僑光科技大學機械與電腦輔助工程系林昱呈主任的指導與鄭淳詩講師的帶領下，應用5G XR數位虛擬設計建構數位展場，榮獲2022通訊大賽-5G領航創新應用競賽斬獲概念組數位娛樂領域冠軍。團隊也以3D掃描與追蹤定位之核心技術，進一步與中興大學物聯網製造基地合作，開發國產晶片並持續以AI演算法讓沉浸體驗最佳化，優化使用者體驗，讓概念產品能夠創造產品商品化。
另一個例子則是將5G技術應用在農業，致理科大行銷與流通管理系暨商務與智慧創新研究所費聿明副教授，透過本計畫加值5G專業知能，輔導團隊「雲聯勁網」將5G技術結合AI辨識雞隻健康狀態，成功獲得2021通訊大賽-5G領航創新應用競賽概念組冠軍。此外，團隊也加入RFID技術，記錄雞隻的移動距離並換算雞跑步步數，成功入選科技部2022Fiti創新創業激勵計畫。
這樣類似的技術，費聿明副教授也進一步協助團隊應用於臺製咖啡烘培機聯網智能化，買家透過遠端控制烘豆流程，運用5G即時傳輸影像與聲音，再經由AI辨別協助完成咖啡豆烘焙，從農業到餐飲，逐步將5G通訊擴散應用在不同領域中。
#亮點二：激發產學合作，開拓更多可能！
各領域延伸應用外，企業與校園間的資源整合更利於5G量能的延續，新創公司「獵戶科技」便是透過計畫平台與國立陽明交通大學串接，展開「5G專網場域測試」與「定位數據優化5G網路管理功能」合作，並於MWC(Mobile World Congress) 2023巴塞隆納進行相關展示。
而國立高雄科技大學智慧商務系李仕雄副教授，則是透過整合衛星與5G通訊，將技術轉移衛星通訊模組與對話啟動協定相互傳輸功能應用於產業界，且在計畫支持下持續投入產業人才培育與發展，因應高齡化社會變遷，以物聯網技術與人工智慧演算法，開發更便民有感的智慧長照系統與免鑰匙智慧辨識模組。
目前負責南臺科技大學校園行動電信中心的資訊工程學系杜俊育助理教授，亦在完成計畫多元課程後，融合國際5G知能並與臺廠網通業者合作，斥資千萬打造國內自主5G企業專網平台，致力5G O-RAN技術與應用服務驗證，創造貼近產業實作環境，深化產學合作。
#亮點三：投入混成培育，一起壯大5G能量！
除了實戰應用，創新應用師資也會成為加值數位內容的重要推手，「5G+產業新星揚帆啟航計畫」官方網站上有許多提供給學員學習的線上課程，以及社群論壇交流等資源，經培訓之後，種子師資也會擔任講師、資訊專家等，協同學員成長；或者投入這些相關線上資源的產出，如自製影音課程、撰寫社群專欄文章等。
即刻加入創新應用師資方案，拓展你的5G能量 ！
透過5G創新應用師資綜合培育，以及多元課程加值，讓師資結合其原本既有育成輔導經驗，就能共同協助新創/學生團隊孵育5G應用，同時也讓自己擁有更多實戰經驗與拓展人脈網絡、與更多同好交流。112年 5G+ 創新應用師資歡迎盡快報名加入，培訓方案詳細內容請見下圖：
不僅有完善的研習時數，還提供國際5G專業課程以及5G場域體驗、資源交流等豐富資源機會，如果你具備相關條件，對於5G產業也懷抱高度熱忱，「5G+產業新星揚帆啟航計畫」創新應用師資就是你絕佳的舞台！
☞現在馬上申請：https://www.5g-jump.org.tw/zh-tw/bulletin/content/1785
5G跨域創新時代，實戰應用成關鍵！
除了前述的創新應用師資可以幫助提升產業5G相關技術含量，為了讓學生未來投入職場時，能夠快速接軌產業節奏與實作需求，如何鏈結產業與新鮮人也是「5G+產業新星揚帆啟航計畫」很重要的一環，截至112年4月17日，「5G+產業新星揚帆啟航計畫」已累積1120位學生報名參加，成功推動至少10案產學合作計畫、媒合395位產業新星，歷年媒合率高達98％。「5G+產業新星揚帆啟航計畫」作為培養5G產業即戰力的推手，希望透過邀請大專校院應屆畢業生、大三以上或碩博士在學生前來參與5G研發實戰，只要報名完成媒合，即可進入相關實戰研習，藉此精準鏈結企業與新鮮人，不僅讓學生畢業即可學以致用，更是作為讓學生超前部署、提前做好職涯規劃的最佳利器。
▶瞭解更多5G+產業新星揚帆啟航計畫，為5G應用賦能加值！
▶延伸閱讀：《5G人才布局之道，給5星級的你知道！》特別報導專區
經濟部工業局廣告