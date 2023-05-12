《你只是太在意了！》：真正決定你生活是緊張或快樂的裁判，不是時間，而是你自己

文：陶思璇

放空無罪！別做時間的奴隸

近來，L常常來找我諮詢。他告訴我，最近自己總是覺得特別緊張。一天到晚都在忙，沒有一點屬於自己的時間，甚至連睡覺的時候也會想著明天的工作，腦子裡始終有一根弦繃得很緊。

說這些話的時候，坐在對面的L脊背挺得很直，似乎全身的肌肉都在用力。儘管我一再告訴他沒有關係，可以放鬆一點，但他好像沒辦法做到。即使是不說話的時候，我也能從他的面部神情上，感覺到他的大腦正在緊張地「工作」。

等他的情緒稍微穩定一些後，我開始試圖瞭解L的生活和工作情況：「是否覺得生活中有什麼不順心的事給自己很大的壓力？」或是「工作的高度挑戰性是否讓自己很緊張？」但這些情況都被他一一否認。他告訴我，自己是一個工作狂，事業和生活都平穩有序，但他的內心卻總是沒有踏實篤定的感覺，如果有什麼事當天無法完成，他甚至會寢食難安。

在整個談話過程中，L都盡力表現得很冷靜。然而，經過一系列測試之後，我發現L的問題是典型的承受隱性壓力過大，那麼，究竟是什麼給了他這麼大的壓力呢？其實，每個生活在現代的人，可能都對L的感受心有戚戚焉，在這個競爭激烈的時代，我們似乎只有將自己的運轉速度，加快到世界的運轉速度之上，才能避免被無情的時代所拋棄。

然而，人畢竟不是機器，當生活變成了一張愈來愈長的日程表，甚至娛樂、運動、交友，也慢慢變成時間表上必須要應付的「專案」時，不管我們在做什麼，耳邊似乎總有一個時鐘在滴答作響，提醒你還有多少事情等著要完成，而每件事都讓人心煩意亂，讓人愈來愈沒有耐性。

這種狀況一旦發展到某種程度，你的心理就再也承受不了這種持續的壓力和緊張，身體也會開始發出抗議：突發性心臟病或胃潰瘍是常見的病症，愈來愈頻繁的偏頭痛、胸口悶、莫名其妙的窒息，讓你倍感痛苦。這些都是身體發出的警告信號：你已經成了時間的奴隸！

你可以使用下面這些方法自我檢測，看自己是否總是處於緊張、忙碌的狀態，是否正處於時間的壓力之下：留出完整的十分鐘，確保自己不會受到任何打擾。你可以將電話調至靜音，鎖好房門，讓自己安安靜靜、舒舒服服地坐在沙發上，閉上眼睛，全身放鬆下來，什麼事都不用想。如果在這段期間，你忍不住睜開眼睛去看時間，那也沒關係，閉上眼睛，繼續你的測試，直到做夠十分鐘為止。

怎麼樣？你的測試做完了嗎？在這十分鐘內，你看了幾次時鐘？你覺得這段時間過得快還是慢？當你坐在沙發上時，會覺得無聊、苦悶、煩躁、焦急，還是感到逍遙、自在、舒服、平靜而愉悅呢？你是否為浪費了這麼寶貴的時間而感到懊惱？

有人說：幸福、快樂的時候，時間如飛；痛苦、失落的時候，時間如爬。當L堅持到十分鐘結束之後，他告訴我，自己完全無法真正放鬆，即使他要求自己什麼都不想，腦子裡還是會不由自主地盤算什麼事還沒有做完，甚至會為自己在沒有做完事情的時候坐在這裡虛度時光，而感到不安。

由此可見，L就是一個很典型的，正處於時間壓力狀態的人，雖然他的工作和生活都還不錯，但他是一個很有責任感和進取心的人。所以，在潛意識的指示下，他不斷地給自己加壓，以警示自己不要在生活上出現任何紕漏，不要在工作上落於人後。

雖然他已經做得很好了，但這些潛在的壓力，卻造成了他神經上的持續緊張、壓抑，並引起了一些擾亂生活秩序、損害身體健康的負面效應。譬如，他常常會失眠，即使醒來之後，全身的肌肉也會酸痛，遇到一些小麻煩就會煩躁不安、情緒趨於失控，而這些表現都是壓力下的典型反應。

生活中，有很多像L這樣的工作狂，都存在這樣的時間壓力，他們每天無休無止地工作，限定一天之中必須完成的工作量。在他們眼中，生活即工作，為了提高效率，他們總想一口氣完成好幾件事，但通常又分不清事情的輕重緩急，每件事都會令他們焦頭爛額。事必躬親是他們的特色，雖然他們說自己熱愛工作，但卻永遠無法從工作中獲取滿足所帶來的快樂，永遠也享受不到生活的真正樂趣。

要知道，並不是所有喜愛工作、認真工作的人都是工作狂。雖然他們也會對工作全力以赴，給自己訂立具有挑戰性的目標，但這個目標卻是基於自己能力的現實目標，而不是像工作狂一樣，被過重的責任感或過高的欲望所操縱。否則只能是雖然愈來愈忙，卻愈來愈把握不住自我需求，離心目中的成功也愈來愈遠。

工作狂可能時刻會對自己說：「我無法慢下來」，然而他們的身體的反應卻清楚地表明，他們必須放慢腳步，調整步距。如果你也厭倦了這種緊張、忙碌的狀態，可以試著調整以下幾個方面：

方法一：審查每天「必須」要做的事。分析一下哪些是非做不可的，哪些是純粹用來填補空檔的，然後考慮是否可以去掉這些活動，把時間節省下來。

方法二：思考如何從工作中獲得新的進步和發展。有時候，一個巧妙的解決方法、一個新鮮的主意、一個別致的創意、一通及時的電話，遠比埋頭苦幹幾個小時的收穫大得多。

方法三：在時間安排上給自己留一點餘地。通常情況下，要給犯錯、延誤時間、意外事件的發生預留三○％的時間，才是比較有效率的。如此一來，你就不會因擔心失敗、超時而給自己施加太大的壓力。如果進展順利的話，還可以享受提前完成任務的喜悅！