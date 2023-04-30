為什麼要多用「我認為」取代「我覺得」？這是一個口語的魔法
我們想讓你知道的是
多年前在書上看過一段話，影響我至深，大意是與人溝通時，要多使用「我認為」，而非「我覺得」。這是一個口語的魔法，「我認為」是一個經過思索整理後的結論，「我覺得」多是順心而為。倘若遇到爭執性問題，後者容易顯得情緒化。
文：阿虹
本文處理的是內在思維，而非對外溝通。
多年前在書上看過一段話，大意是與人溝通時，要多使用「我認為」，而非「我覺得」。這是一個口語的魔法，「我認為」是一個經過思索整理後的結論，「我覺得」多是順心而為。倘若遇到爭執性問題，後者容易顯得情緒化。
這段話影響我至深，長時間以來，我用「我認為」來進行自我的訓練，包含怎麼拆解問題、梳理脈絡、強化關鍵。反應在寫作上就是養成了強迫症，我注重目的性與架構，喜歡條列重點，並盡可能鍛造金句來加強讀者的印象。
但仔細看我的寫作歷程，其實我是寫奇幻言情跟情慾小說起家的，當時算是典型的外顯孤僻、內在豐沛的年輕作者。而當我陷入情緒困擾的時候，朋友甚至以「親愛的，別忘記你是個小說家」來開解，要我將濃厚的情緒從思維中抽離，才有辦法冷靜面對困局、處理問題。
所以我是從「我覺得」，走到「我認為」。
但是，「我覺得」真的不好嗎？跟著感覺走，就一定會導致失敗的結果嗎？「我認為」就能讓你自此溝通順暢，升職加薪，一路走上人生巔峰嗎？
什麼時候該「我認為」？什麼時候是「我覺得」？阿虹從「判斷」以及「選擇」的時機點來提供建議。
做判斷使用「我認為」
前言提到，「我認為」是一個經過思索整理後的結論。思索、整理就是一個判斷的過程，再導出「我認為」的結果。
什麼時後你需要做判斷？當你有所疑惑、一頭霧水，或者選擇困難症發作、無法下決定的時候；怎麼做判斷？你可以透過條列式的整理進行分析，來找出影響你的決定性關鍵。
有一個極其簡單的做法，提供給大家參考。
- 準備一張紙及一支筆。
- 寫下問題主旨。
- 以可選擇的行動項目劃分欄目。
- 在不同的行動項目下，條列出「優／弊」點。
- 根據優弊點進行分析比較，導出結論。
以我自己的問題「我該選擇哪一種方式，開始進行自媒體的經營」為例。
透過圖表「條列」你的觀點或條件，有利判斷。 我一直重複強調「條列」，因為它在整理思維方面真的簡單又有效。
每一個優劣點的權重不一，需要自行判斷。通常也關係到你自我發問背後的目的性，譬如說，如果我加入自媒體的首要目的是「賺錢」，我應該要選影音自媒體平台，因為無論工具、資源，平台屬性等，跟文字自媒體比較起來，我都具有優勢條件。
那為什麼我最後選擇了文字自媒體呢？原因就在下一章節「我覺得」。
做決定使用「我覺得」
「我認為」跟「我覺得」，極有可能是不同的結果。前言提到「我覺得」是順心而為，應用在選擇行為上的白話文就是：哪裡舒服往哪裡去。
比如說，上下班都在做影音這件事情讓我很痛苦？重點在「痛苦」；比如說論文字自媒體經營，讓自己獨處這件事讓我覺得很舒服，關鍵在「舒服」。
我在發問的當下並不清楚自己的目的性，直到透過「我認為」的行動，找到選擇的關鍵：我重視創作當下的感受，書寫的這個過程讓我快樂。
所以當第二目的性：比如說賺錢，比如說跟人群有更進一步的交流，當它危及到我的快樂感受，我會根據「我覺得」來做取捨。「我覺得」對內在蘊養非常重要。應用得當可以強化出發點，明確目的性，時刻提醒對你來說，什麼是最關鍵的。
當「我認為」跟「我覺得」相悖離的時候，你當然可以選擇「我認為」，只是相對要付出的心理代價會比較高，但只要你的目的性夠強，當你完成任務的時候，成就感也是別人所無法體會的。
「我覺得」之前，先進行「我認為」
強烈建議各位在進行「我覺得」的行為之前，先進行「我認為」的思維整理。
為什麼？因為世界不是圍繞著我們運轉，自己的選擇結果要自己承擔。當你事先為選擇做過分析，你能進一步明白：
- 我在各方面會面臨什麼挑戰？
- 我的其他目的是否需要換個方式達成？
- 我有多少時間來佈局、執行、完成任務？
- 我必須聚攏那些資源？甚至創造新的人脈？
- 我有多少底氣面對選擇失敗？
我總是透過「我認為」→「我覺得」這個流程（有時候是循環），來讓自己在面對錯愕的結果的時候、停止怨天尤人。某一方面來說，這也是提醒自己必須「對自己負責任」的一種方式。
本文處理的是內在思維，而非對外溝通。如果要談到跟他人的溝通交流，那又是另一篇文章了。（不會有這篇文章）
一點人生經驗淺見，希望對各位有幫助。我們下回合見囉！
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
Tags：
全家便利商店推全新自取服務「FamiNow」，全家你家都能取！
我們想讓你知道的是
為了便利現代人忙碌的生活作息，全家便利商店結合線下4000家實體店舖優勢，推出全新自取服務「FamiNow」，結合便利商店、FamiSuper與聯名商品，24小時都能多元取貨，從自取、跨店領取、外送到家取，讓全家不只是你家，更是生活中的好管家。
全家就是你家，更是你的好管家！
現代人生活忙碌，時間常常無法自由掌控，有時連吃個飯都要分秒必爭，這時，如果有一個可以替自己分憂解勞的幫手，讓人可以「吃什麼、何時拿、怎麼取」都自由選擇，那就太方便了。
看見大家生活中的困擾，全家APP推出全新「FamiNow」服務，只要使用既有的「全家便利商店APP」，點選「FamiNow」，就可以自由選擇多元取貨方式、多種餐飲美食，更方便的是可以直接使用全盈+PAY支付累積點數，或綁定信用卡，便利的體驗讓所有人都可以方便使用「全家你家都能取」的貼心服務，所有選擇 ”UP TO YOU“！
過去兩年，疫情催生了「零接觸經濟」，也使得取餐習慣變得更加彈性，「多元取貨、多元通路」已成最新零售模式。因此，FamiNow 也方便消費者依自己的習慣愛好，藉由全台灣 4000 多家全家便利商店背後支援，讓消費者能彈性取貨，無論是想要預訂自取、跨店領取、還是外送到家取，全部 UP TO YOU！
例如，當你一整天被會議塞滿，想趁空擋來杯沁涼的咖啡，但想到公司旁邊的全家，下午時段咖啡非常熱門，有時可能得等上十分鐘。這時候，只要在會議前事先預定好取咖啡的時間，就可以抓緊空檔順利拿到解憂的咖啡！
同時FamiNow也支援跨店間的商品領取，提供店址腹地3公里內，「全家」A店訂購、B店自取，選擇離自己最近的全家領取，不必大費周章，就能選購更多種商品，例如FamiSuper生鮮蔬菜，為訂餐、購物提供全新便利選擇。
當然，外送也是少不了的服務，尤其是下班洗完澡、穿著睡衣不想出門時，24小時都能送到家的全家美食是最棒的選擇。當加熱好的椒麻鍋貼、韓式炸雞、外加一杯濃郁的冰仙女醇奶茶送到門口，簡直是人間至福。
在FamiNow多元取貨的便利下，搭配24小時全天候的即時服務，更是能滿足每一種生活情境的需求，無論幾點，都可以輕鬆取得最想要的商品。
例如，早上不小心睡過頭，八點半才匆匆趕上捷運，根本沒有時間買好早餐。這時拿出FamiNow預訂無糖豆漿與三明治並線上完成付款，就可以在公司旁邊的全家便利商店快速領取，完美解決第一個餓肚子危機。
接著，時間來到下午兩點，愛吃甜點的同事開始慫恿大家一起訂下午茶解饞，這時FamiNow又派上用場：大夥們一個個選好自己的咖啡、泡芙跟蛋糕，訂好東西直接到店取。
下班前收到朋友簡訊，才突然想起今晚約了新家派對，趕緊先用手機預訂好火鍋料與新鮮蔬菜，不用跑多個點也可以一站購足所有東西。就算派對開到半夜，酒酣耳熱之際想吃下酒宵夜怎麼辦？手機打開立刻訂，免等微波，24小時服務所有人的胃！
作為每個社區裡的中心站，全家便利商店現在透過FamiNow的多元商流化身全方位美食供應中心，不只販售店內標配商品，更可以預訂各種跨界聯名的限定商品、家用品、料理包，甚至是年節禮盒，就連新鮮蔬果都難不倒FamiNow，想買什麼都可以直接到店領取，多種商品囊括食物、禮盒到日常用品，想買什麼UP TO YOU！
最方便的是，消費者不必再下載新的APP，可以直接在既有 全家 APP 使用FamiNow功能，並使用全盈+PAY快速付款，簡單又省時。
以自取為例，只需要點選FamiNow圖示，接著設定好地址定位，APP會自動推薦最近的店家給你，並且可自由選擇想訂購的商品，結帳後於指定時間前往全家，就能以取貨碼向店員快速領取。同樣的操作方式，也可以改以外送服務，一指下訂就能送到家，操作介面最便利。
即日起，線下4000家實體店舖都可配合「FamiNow」服務，便利商店、FamiSuper與聯名商品，24小時都能自取、跨店領取與外送。有了FamiNow這個好管家，就算再忙也能不慌不忙，幫助你將寶貴的時間省下來，留給更重要的人事物，讓生活的腳步UP TO YOU！
- 立即下單：https://bit.ly/3DNiPkK
- 看更多FamiNow：https://bit.ly/3MIbRlq