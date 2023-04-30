為什麼要多用「我認為」取代「我覺得」？這是一個口語的魔法

文：阿虹

本文處理的是內在思維，而非對外溝通。

多年前在書上看過一段話，大意是與人溝通時，要多使用「我認為」，而非「我覺得」。這是一個口語的魔法，「我認為」是一個經過思索整理後的結論，「我覺得」多是順心而為。倘若遇到爭執性問題，後者容易顯得情緒化。

這段話影響我至深，長時間以來，我用「我認為」來進行自我的訓練，包含怎麼拆解問題、梳理脈絡、強化關鍵。反應在寫作上就是養成了強迫症，我注重目的性與架構，喜歡條列重點，並盡可能鍛造金句來加強讀者的印象。

但仔細看我的寫作歷程，其實我是寫奇幻言情跟情慾小說起家的，當時算是典型的外顯孤僻、內在豐沛的年輕作者。而當我陷入情緒困擾的時候，朋友甚至以「親愛的，別忘記你是個小說家」來開解，要我將濃厚的情緒從思維中抽離，才有辦法冷靜面對困局、處理問題。

所以我是從「我覺得」，走到「我認為」。

但是，「我覺得」真的不好嗎？跟著感覺走，就一定會導致失敗的結果嗎？「我認為」就能讓你自此溝通順暢，升職加薪，一路走上人生巔峰嗎？

什麼時候該「我認為」？什麼時候是「我覺得」？阿虹從「判斷」以及「選擇」的時機點來提供建議。

做判斷使用「我認為」

前言提到，「我認為」是一個經過思索整理後的結論。思索、整理就是一個判斷的過程，再導出「我認為」的結果。

什麼時後你需要做判斷？當你有所疑惑、一頭霧水，或者選擇困難症發作、無法下決定的時候；怎麼做判斷？你可以透過條列式的整理進行分析，來找出影響你的決定性關鍵。

有一個極其簡單的做法，提供給大家參考。

準備一張紙及一支筆。 寫下問題主旨。 以可選擇的行動項目劃分欄目。 在不同的行動項目下，條列出「優／弊」點。 根據優弊點進行分析比較，導出結論。

以我自己的問題「我該選擇哪一種方式，開始進行自媒體的經營」為例。

透過圖表「條列」你的觀點或條件，有利判斷。 我一直重複強調「條列」，因為它在整理思維方面真的簡單又有效。

每一個優劣點的權重不一，需要自行判斷。通常也關係到你自我發問背後的目的性，譬如說，如果我加入自媒體的首要目的是「賺錢」，我應該要選影音自媒體平台，因為無論工具、資源，平台屬性等，跟文字自媒體比較起來，我都具有優勢條件。

那為什麼我最後選擇了文字自媒體呢？原因就在下一章節「我覺得」。

Photo Credit: 截自作者 作者根據自身狀況的分析，不適合套用到每個人身上

做決定使用「我覺得」

「我認為」跟「我覺得」，極有可能是不同的結果。前言提到「我覺得」是順心而為，應用在選擇行為上的白話文就是：哪裡舒服往哪裡去。

比如說，上下班都在做影音這件事情讓我很痛苦？重點在「痛苦」；比如說論文字自媒體經營，讓自己獨處這件事讓我覺得很舒服，關鍵在「舒服」。

我在發問的當下並不清楚自己的目的性，直到透過「我認為」的行動，找到選擇的關鍵：我重視創作當下的感受，書寫的這個過程讓我快樂。

所以當第二目的性：比如說賺錢，比如說跟人群有更進一步的交流，當它危及到我的快樂感受，我會根據「我覺得」來做取捨。「我覺得」對內在蘊養非常重要。應用得當可以強化出發點，明確目的性，時刻提醒對你來說，什麼是最關鍵的。

當「我認為」跟「我覺得」相悖離的時候，你當然可以選擇「我認為」，只是相對要付出的心理代價會比較高，但只要你的目的性夠強，當你完成任務的時候，成就感也是別人所無法體會的。

「我覺得」之前，先進行「我認為」

強烈建議各位在進行「我覺得」的行為之前，先進行「我認為」的思維整理。

為什麼？因為世界不是圍繞著我們運轉，自己的選擇結果要自己承擔。當你事先為選擇做過分析，你能進一步明白：

我在各方面會面臨什麼挑戰？ 我的其他目的是否需要換個方式達成？ 我有多少時間來佈局、執行、完成任務？ 我必須聚攏那些資源？甚至創造新的人脈？ 我有多少底氣面對選擇失敗？

我總是透過「我認為」→「我覺得」這個流程（有時候是循環），來讓自己在面對錯愕的結果的時候、停止怨天尤人。某一方面來說，這也是提醒自己必須「對自己負責任」的一種方式。

本文處理的是內在思維，而非對外溝通。如果要談到跟他人的溝通交流，那又是另一篇文章了。（不會有這篇文章）

一點人生經驗淺見，希望對各位有幫助。我們下回合見囉！

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航