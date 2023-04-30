知識工作者如何在注意力爭奪戰中持續勝出？關鍵在於建立「第二大腦」

文：新知雅歌

隨著網路、社群媒體的便利，到AI機器人的興起，隨手便可上網、隨問便有「人」可立即回答我們疑惑的時代，也讓我們正陷入了一場龐大且多角力的爭奪戰。

這場戰役各方在爭奪的資源，是我們每個人身上都共同擁有寶貴卻稀缺的資源——注意力。

不知道你是否跟我一樣曾經有以下幾點狀況。

點開某個頁面在閱讀某資訊，當閱讀到一半時，因著文中「同場加映」或「推薦閱讀」的其他文章，或有時就剛好當下想到一些事要查詢，又多點擊開新視窗。這下場常常是，原本這篇資訊還是沒讀完，因為注意力又跳到其他新開的視窗，然後心裡也多了幾點壓力，覺得視窗好多看不完

正在查詢某個資訊時，但該頁面就看到好多不同方向的內容或進一步的點擊，結果看到最後，突然反問著自己：「我剛剛是要看什麼來著？」

收藏了好多要看的文章、影片、課程，但發現消化這些內容的速度，永遠趕不上繼續累積收藏的速度

這也讓我常帶著主動積極的動機，充實更多跨領域知識的期待，卻多數時候帶著疲憊且挫敗的狀態結束每一天。

資訊洪流中按下Reset

我們每天的注意力，不斷被不同的事物，以無法想像的速度強迫餵食著。有如在海水中浪花般一波又一波的襲擊打在臉上，不像在岸邊時幻想著衝浪站起來帥氣站姿的美好，更多的反倒是吃進一口又一口的海水，又鹹又苦澀。

在每天生活裡，我們有好好覺察自己的注意力都跑哪去了嗎？

過去我一直以為，自己相較偏向遠離網路社群的半原始人類，也懂得拿捏生活緩慢的價值和藝術，但一個多月前的某天早晨，當我起床睜開眼，第一時間便打開手機網路的瞬間，我才驚覺到，漸漸因多年來資訊持續爆炸及快速充斥，工作需了解掌握吸收學習的快節奏中，自己在多年前建立的小習慣也開始起了變化。

當意識到時，我告訴自己我需要重新調整人生的掌舵。

時間是人生中唯一持續流動、無法再生、有限、無法轉換、公平的資源。也因為這些特性，讓時間的價值變得更加寶貴。也讓每個人在某些層面意義上，可以算是在同個起跑點上，畢竟無論我們出生何處、富裕與否、聰明與否、擁有什麼，我們一致擁有的是每天的24小時。

而注意力的選擇便是我們選擇投注的標的。當我們選擇在這個時間把注意力放在這個人事物上，我們就永遠無法改變這事實了，不像電腦的操作，發現搞錯了、不要了，還可以點擊「上一頁」或「Ctrl+Z」回到以前，但在時間的操作守則裡卻無法。

如何成為注意力的主人

當我下決心要拉回自己的注意力時，在執行上對我最困難的是，如何在現代的資訊鴻海中「平衡站穩」。以下是我的經驗分享。

1. 建立心態

任何改變的產生或習慣的建立，我始終相信「心態」或者說「思維」是首要去面對的。首先要讓自己清楚且接受這個事實——時間永遠都會不夠用。

我不要貪心，肖想可以在有限的時間內知道了解很多事。當我因為時間或腦力在這階段無法做到或了解的東西，就放手算了。這不是說自暴自棄或悲觀的放棄，反而是一種自我包袱的釋放，也是學習放手。

在自己盡到努力做最合適的調配和安排規劃後，輕聲地告訴自己「其他現在沒抓住的東西，安心的放手沒關係」。若未來人生在某階段，剛好碰到了，我自然就有機會去學習。

學海無涯，知識永遠學不完，加上現在新科技和知識變化加速，現代的我們更重要的關鍵在於如何善用有限的時間，用適合自己的方法，有效益和效率的向自己的目標邁進。

2. 提升生產力管理

隨著資訊越來越多，加上腦袋常跟著生活有想法或靈感，「如何提高生產力」成為我不斷努力提升的方向。以下是這幾年持續摸索而學到的經驗。

生產力是一件很個人化的事，每個人的大腦和做事的思維架構都不一樣，重視關心的事物和喜好興趣也不同，所以時間的分配和數位工具的選擇和使用的流程就不同。所以很重要的心法是，再怎麼厲害的人，他們的建議和好方法都是參考，是否適用自己，還是要嘗試才知道。

提高生產力的重點在「篩選」，選擇「不要什麼」，跟選擇「要什麼」一樣重要。

我花了好多時間改善這方面的篩選，因為自己對很多事物都很好奇，所以常會讓自己落入什麼都想知道、都想探索看看的情形，但最後的結果都是讓自己疲於奔命，卻能應用到生活的效果也有限。

在摸索了一段時間後，以下是我現在篩選的原則。

個人目標方向或範圍：列出一些我人生的關鍵字、重視的核心價值、領域，我的篩選和時間分配也盡量多花時間在這些上面

專注在可長久留下的資產或價值（e.g.個人身心靈的照顧和關係），而不是跟隨著趨勢的流行或排行

將我感興趣的東西，做排序，拉出大略的時間軸。這也是告訴著自己，不用急著現在馬上學，可以規劃在未來學

針對現在沒篩選的，勇敢放手，這段時間我也學習著放下FOMO（Fear of missing out，錯失恐懼症）這種患得患失的無謂擔憂。我相信未來若有需接觸，它們便會再出現。若沒有的話，代表著我人生不需要花在上面。

3. 擁有個人安靜時間

安靜可以幫助我們專注，但這好處不起眼，也因此常被忽略。但在我身上，我發現它對我面對現在處境和未來不確定性的心境和思維，在這段沉澱時間，有著奇妙的幫助和讓我更可以專注在重要的人事物。

因為我偏向晨型人，所以通常我都是預留早晨時間沉澱，所以用Miracle Morning（奇蹟的早晨）開啟我的每一天，起床簡短的讚美感謝和禱告，接著邊聽著輕音樂，泡著咖啡，聞著咖啡香，邊安靜默想著，也讓自己盡量的放鬆。

再來我會花點時間讀經、靈修、禱告，最後用點時間思考和調整今天/本周規劃的重點，再正式開啟我一天的工作或其他事務等。

如同逢甲大學講座教授佘日新教授在繁星講堂「科技創新的職場競爭力」的座談中，半開玩笑但也認真地講著：「現在的科技環境讓多數人都停留在短暫記憶、淺層思考、膝蓋反應的狀態，這是我們要好好檢討的。」

而要如何加強長期記憶、深層思考、理智反應，我認為現在多數的碎片化時間較難達到，固定空出時間安靜沉澱和思考便是個人投資。

4. 建立個人管理系統——第二大腦

在這網路資訊時代，我們不怕找不到資訊，只怕找不到「正確的資訊」及「沒時間消化資訊」。但更關鍵的下一步是當我們找到和消化完正確資訊後，我們是否有辦法應用在個人生活和決策中。

有自己的「管理系統」會帶來很大幫助，並持續累積擴大。因為幫助我們在一個系統裡，從資料（data）和資訊（information）收集、過濾、篩選，到在腦中消化轉化成知識（knowledge），加入思考和個人經驗而創造出觀點（insight），經由反覆循環和累積的結果慢慢增加智慧（wisdom），而最後形塑出我們對事務的判斷和決策（decision），而最後的選擇和決策，或大或小便會帶來影響力（impact）。

資料（data） → 資訊（information） → 知識（knowledge） → 觀點（insight） → 智慧（wisdom） → 決策（decision） → 影響力（impact）