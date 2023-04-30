知識工作者如何在注意力爭奪戰中持續勝出？關鍵在於建立「第二大腦」
我們想讓你知道的是
在每天生活裡，我們有好好覺察自己的注意力都跑哪去了嗎？當我下決心要拉回自己的注意力時，在執行上對我最困難的是，如何在現代的資訊鴻海中「平衡站穩」。以下是我的經驗分享。
文：新知雅歌
隨著網路、社群媒體的便利，到AI機器人的興起，隨手便可上網、隨問便有「人」可立即回答我們疑惑的時代，也讓我們正陷入了一場龐大且多角力的爭奪戰。
這場戰役各方在爭奪的資源，是我們每個人身上都共同擁有寶貴卻稀缺的資源——注意力。
不知道你是否跟我一樣曾經有以下幾點狀況。
- 點開某個頁面在閱讀某資訊，當閱讀到一半時，因著文中「同場加映」或「推薦閱讀」的其他文章，或有時就剛好當下想到一些事要查詢，又多點擊開新視窗。這下場常常是，原本這篇資訊還是沒讀完，因為注意力又跳到其他新開的視窗，然後心裡也多了幾點壓力，覺得視窗好多看不完
- 正在查詢某個資訊時，但該頁面就看到好多不同方向的內容或進一步的點擊，結果看到最後，突然反問著自己：「我剛剛是要看什麼來著？」
- 收藏了好多要看的文章、影片、課程，但發現消化這些內容的速度，永遠趕不上繼續累積收藏的速度
這也讓我常帶著主動積極的動機，充實更多跨領域知識的期待，卻多數時候帶著疲憊且挫敗的狀態結束每一天。
資訊洪流中按下Reset
我們每天的注意力，不斷被不同的事物，以無法想像的速度強迫餵食著。有如在海水中浪花般一波又一波的襲擊打在臉上，不像在岸邊時幻想著衝浪站起來帥氣站姿的美好，更多的反倒是吃進一口又一口的海水，又鹹又苦澀。
在每天生活裡，我們有好好覺察自己的注意力都跑哪去了嗎？
過去我一直以為，自己相較偏向遠離網路社群的半原始人類，也懂得拿捏生活緩慢的價值和藝術，但一個多月前的某天早晨，當我起床睜開眼，第一時間便打開手機網路的瞬間，我才驚覺到，漸漸因多年來資訊持續爆炸及快速充斥，工作需了解掌握吸收學習的快節奏中，自己在多年前建立的小習慣也開始起了變化。
當意識到時，我告訴自己我需要重新調整人生的掌舵。
時間是人生中唯一持續流動、無法再生、有限、無法轉換、公平的資源。也因為這些特性，讓時間的價值變得更加寶貴。也讓每個人在某些層面意義上，可以算是在同個起跑點上，畢竟無論我們出生何處、富裕與否、聰明與否、擁有什麼，我們一致擁有的是每天的24小時。
而注意力的選擇便是我們選擇投注的標的。當我們選擇在這個時間把注意力放在這個人事物上，我們就永遠無法改變這事實了，不像電腦的操作，發現搞錯了、不要了，還可以點擊「上一頁」或「Ctrl+Z」回到以前，但在時間的操作守則裡卻無法。
如何成為注意力的主人
當我下決心要拉回自己的注意力時，在執行上對我最困難的是，如何在現代的資訊鴻海中「平衡站穩」。以下是我的經驗分享。
1. 建立心態
任何改變的產生或習慣的建立，我始終相信「心態」或者說「思維」是首要去面對的。首先要讓自己清楚且接受這個事實——時間永遠都會不夠用。
我不要貪心，肖想可以在有限的時間內知道了解很多事。當我因為時間或腦力在這階段無法做到或了解的東西，就放手算了。這不是說自暴自棄或悲觀的放棄，反而是一種自我包袱的釋放，也是學習放手。
在自己盡到努力做最合適的調配和安排規劃後，輕聲地告訴自己「其他現在沒抓住的東西，安心的放手沒關係」。若未來人生在某階段，剛好碰到了，我自然就有機會去學習。
學海無涯，知識永遠學不完，加上現在新科技和知識變化加速，現代的我們更重要的關鍵在於如何善用有限的時間，用適合自己的方法，有效益和效率的向自己的目標邁進。
2. 提升生產力管理
隨著資訊越來越多，加上腦袋常跟著生活有想法或靈感，「如何提高生產力」成為我不斷努力提升的方向。以下是這幾年持續摸索而學到的經驗。
生產力是一件很個人化的事，每個人的大腦和做事的思維架構都不一樣，重視關心的事物和喜好興趣也不同，所以時間的分配和數位工具的選擇和使用的流程就不同。所以很重要的心法是，再怎麼厲害的人，他們的建議和好方法都是參考，是否適用自己，還是要嘗試才知道。
提高生產力的重點在「篩選」，選擇「不要什麼」，跟選擇「要什麼」一樣重要。
我花了好多時間改善這方面的篩選，因為自己對很多事物都很好奇，所以常會讓自己落入什麼都想知道、都想探索看看的情形，但最後的結果都是讓自己疲於奔命，卻能應用到生活的效果也有限。
在摸索了一段時間後，以下是我現在篩選的原則。
- 個人目標方向或範圍：列出一些我人生的關鍵字、重視的核心價值、領域，我的篩選和時間分配也盡量多花時間在這些上面
- 專注在可長久留下的資產或價值（e.g.個人身心靈的照顧和關係），而不是跟隨著趨勢的流行或排行
- 將我感興趣的東西，做排序，拉出大略的時間軸。這也是告訴著自己，不用急著現在馬上學，可以規劃在未來學
- 針對現在沒篩選的，勇敢放手，這段時間我也學習著放下FOMO（Fear of missing out，錯失恐懼症）這種患得患失的無謂擔憂。我相信未來若有需接觸，它們便會再出現。若沒有的話，代表著我人生不需要花在上面。
3. 擁有個人安靜時間
安靜可以幫助我們專注，但這好處不起眼，也因此常被忽略。但在我身上，我發現它對我面對現在處境和未來不確定性的心境和思維，在這段沉澱時間，有著奇妙的幫助和讓我更可以專注在重要的人事物。
因為我偏向晨型人，所以通常我都是預留早晨時間沉澱，所以用Miracle Morning（奇蹟的早晨）開啟我的每一天，起床簡短的讚美感謝和禱告，接著邊聽著輕音樂，泡著咖啡，聞著咖啡香，邊安靜默想著，也讓自己盡量的放鬆。
再來我會花點時間讀經、靈修、禱告，最後用點時間思考和調整今天/本周規劃的重點，再正式開啟我一天的工作或其他事務等。
如同逢甲大學講座教授佘日新教授在繁星講堂「科技創新的職場競爭力」的座談中，半開玩笑但也認真地講著：「現在的科技環境讓多數人都停留在短暫記憶、淺層思考、膝蓋反應的狀態，這是我們要好好檢討的。」
而要如何加強長期記憶、深層思考、理智反應，我認為現在多數的碎片化時間較難達到，固定空出時間安靜沉澱和思考便是個人投資。
4. 建立個人管理系統——第二大腦
在這網路資訊時代，我們不怕找不到資訊，只怕找不到「正確的資訊」及「沒時間消化資訊」。但更關鍵的下一步是當我們找到和消化完正確資訊後，我們是否有辦法應用在個人生活和決策中。
有自己的「管理系統」會帶來很大幫助，並持續累積擴大。因為幫助我們在一個系統裡，從資料（data）和資訊（information）收集、過濾、篩選，到在腦中消化轉化成知識（knowledge），加入思考和個人經驗而創造出觀點（insight），經由反覆循環和累積的結果慢慢增加智慧（wisdom），而最後形塑出我們對事務的判斷和決策（decision），而最後的選擇和決策，或大或小便會帶來影響力（impact）。
資料（data） → 資訊（information） → 知識（knowledge） → 觀點（insight） → 智慧（wisdom） → 決策（decision） → 影響力（impact）
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搶先直擊友達光電在 Touch Taiwan 2023 兩大亮點：智慧座艙、家庭劇院，打造沉浸式視覺體驗
我們想讓你知道的是
每年 Touch Taiwan（智慧顯示展覽會）可說是顯示器產業的一大盛事，今年友達光電（以下稱友達）在 Touch Taiwan 透過高低層次搭配幾何造型，將 ALED 箱體造型融入其中。關鍵特務搶先帶大家一探究竟，今年友達在 Touch Taiwan 將端出哪些吸睛的應用？
亮點一：智慧座艙 打造車子成為第三生活空間
自動駕駛技術逐漸成熟加上車聯網普及，汽車已成為每個人在住家、辦公室之外的「第三空間」。人和車要更多的互動，當然就需有「顯示器」作為人機互動的關鍵載體，這次友達把一整台車的座艙直接搬到TouchTaiwan現場，讓參觀者體驗全新顯示器科技，感受在車艙內享有工作、娛樂、生活等應用。
首先來到駕駛座，映入眼簾的是搭載A柱到A柱的55吋超大型曲面顯示器的FIDMPlus一體化方案。搭配友達AmLED顯示技術，具備高解析、高亮度、廣色域、高對比、低耗能、耐候度高、強光下可視性高等功能，不論何時都能給駕駛最清晰的行車資訊。
除了超大型曲面顯示器外，更搭配了隱藏式彩色鏡頭及感測器，一來可針對駕駛臉部做身份識別，直接呈現個人化模式，像是個人會議行事曆、提醒待辦事項、進行視訊會議等；二來，鏡頭可偵測駕駛操駕狀態，如果疲勞打瞌睡或視線有分心，就能以圖示、聲音發出提醒。也因為有環境光感測器偵測光線強度，顯示器會自動調整亮度，符合駕駛接收資訊的最佳狀態。
另外，若副駕乘客在看影片時小心睡著時，IR感測器也能偵測乘客的眼睛闔上，系統就會自動關閉顯示器暫停播放，達到省電效果。不過副駕乘客看影片時，可能會導致分散駕駛注意力，因此副駕位置有主動式防窺顯示器，從駕駛角度是看不到副駕的內容的，駕駛更能專心開車。此外，副座還有另一個別稱「女王座」，可以觸控螢幕點選顯示器購物，並透過多屏共享連動技術，直接將購物車內容傳送給駕駛座進行結帳買單。
而後方乘客座，因為不用特別關注交通情況，對於玩遊戲或是視訊會議的需求，都能在後座的顯示器完成。本次展出的駕駛後座顯示器有另一項特色，13.5吋BlendedMicroLED顯示器塗上特殊光學薄膜，顯示器與後頭枕融為一體，當顯示器關閉時可以融入於原本座椅材質，不會破壞車裝既又保留高質感空間。
亮點二：家用娛樂 從劇院到電競感受顯示器的多元應用
離開智慧車艙回到家中，想要看一部電影紓壓，如果有一套家庭劇院產品，就能享有媲美電影院大畫面的娛樂饗宴。這次友達在TouchTaiwan展示163吋ALED旗艦級高畫質屏幕，特別製作數支精彩的技術與人文主題影片，讓現場觀眾深入了解ALED的技術優勢。觀賞過程彷彿親臨現場，置身於畫面中的絕美世界之中，再搭配多達16聲道的立體環繞音效，營造出絕佳的沉浸感。
優秀的聲光效果，來自於集結友達各種先進顯示科技的ALED其無縫拼接、可無限延伸的特性，能滿足弧形、L型、球形、甚至不規則角度等需求，呈現最準確的色彩與對比。
另外，友達獨家的A.R.T.–先進抗反光技術，能抵抗環境光的影響又擁有現代人青睞的護眼顯示功能。不僅把容易對眼睛造成負擔的反光、眩光與藍光抑制到最低，更藉由特殊表面結構，大幅降低外部光線照映到顯示器表面的反射光。等於在家看劇就算在白天有陽光射入的狀態，也不用擔心反光看不到影像，並大幅增加影像暗部層次與明暗對比。
最後一站來到電競遊戲區，友達持續帶領全球玩家往前走，今年TouchTaiwan展出的全系列電競專用顯示器，運用友達獨家AmLED、先進抗反光A.R.T.等技術，滿足各類電競愛好者的需求，為全球玩家提供極致的遊戲享受。
本次TouchTaiwan展會當中，特別挑選其中有兩款產品來介紹。第一支是24”FHD540Hz，透過影像的極高刷新率以及不殘影的訴求，幫助電競選手順利取得比賽勝利，可說是專為電競選手量身訂做的顯示器。
第二支曲面電競MNT是49吋的32：9寬螢幕，特別適合熱衷玩即時戰略遊戲的玩家。因為R1000曲面包覆加上5K解析度、360Hz高頻率，各種高規格再強化遊戲的沉浸感。另外，這款產品還有一個特色是畫面對比表現高、層次分明，即使是遊戲的暗態場景也能清楚顯示。
從TouchTaiwan看見友達展示的一系列產品，可發現顯示器的發展一日千里，不再是單向顯示資訊的媒介，而是在不同場景能達成雙向互動的載具。究竟顯示器還能撼動哪些產業運作模式，或是從日常生活帶給使用者「wow」的驚呼，友達雙軸轉型GoPremium打造高附加價值的顯示器，推進顯示器不斷進化升級，讓我們拭目以待！
▼參觀資訊▼
友達|TouchTaiwan2023
4/19(三)-4/21(五)台北南港展覽館1館4F|M1020
拜訪網站了解更多>>https://www.auo2023touchtw.com.tw/