安華訪中的重要意涵：扭轉過去親美印象，軟實力的文化教育也是重點

我們想讓你知道的是
安華在過去與美國國家民主基金會過從甚密，以致於被貼上「親美」標籤。然隨著中國在東南亞的影響力日增，且安華受到越來越多華裔選民的支持，安華也希望藉由此次訪中改變一般民眾對其過去親美的印象。而除了政治、經濟、外交等硬實力層面的意涵之外，軟實力的文化教育也是重點之一
文：陳尚懋（佛光大學公共事務學系教授兼國際長、台灣東南亞學會理事長）
由於先前馬哈迪於2018年5月贏得勝選回鍋擔任首相之後，對於一帶一路建設頗有微詞，並對於中國地產集團碧桂園在柔佛新山的「城市森林」造鎮計畫態度強硬，加上馬來西亞這幾年政爭導致政局更迭頻繁等，間接影響了中馬關係。為此，年11月馬來西亞大選結束後，順利當上首相大位的安華，在走訪東南亞與中東國家後，隨即安排於3月29日至4月1日，在多位內閣部長與華商的陪同下訪中，希望能改善中馬兩國關係，同時也顯見其對於中國的重視。然這並非安華第一次訪中，其早於1994年時，就曾以副首相兼財政部長的身份訪中，除會見當時總理李鵬與副總理朱鎔基之外，更與陪同訪問的夫人與三名子女一同走訪萬里長城、曲阜孔廟、南京中山陵、鄭和墓等，深入了解中國文化歷史。
安華訪中行程與成果
安華一行於3月29日傍晚啟程，前往中國海南。3月30日一早先與新加坡總理李顯龍進行雙邊會談，隨後在進行博鰲亞洲論壇演講時，強調各國應該在競爭與合作中尋求平衡，求同存異，不應只是吶喊民主的口號，而是以「民主問責制」（Democratic Accountability），向全體人民負責，提供改善生活水平的條件、過程透明的決策（transparency）、實行有效與良好的治理（good governance）。結束後安華一行人隨即飛往北京進行國事訪問，並參加中國馬來西亞商會所舉辦的開齋晚宴。
3月31日上午安華先前往清華大學訪問，並發表主題《亞洲世紀：和平與繁榮》演說，強調多語學習是大馬的教育方向。下午安華則在人民大會堂會見習近平，提及要共建一帶一路合作，並表示中方的全球倡議與其所提出的「昌明大馬」（Malaysia Madani）高度契合。會後安華繼續與新任人大委員長趙樂際會談，表示將強化往後兩國的國會聯繫工作。
4月1日上午，安華應邀出席與中資企業領袖的閉門會議，以及馬中商務高峰會，在高峰會中並見證了高達1,700億馬幣投資金額，共19份投資備忘錄的簽署，可望對於馬來西亞的經濟發展有所提升。傍晚安華則與李強會面，表示其所領導的新政府將秉持一個中國政策，優先與中國建立更為牢固的雙邊關係。由此可見此行大幅提升中馬兩國往後在政經方面的合作。
安華政府的外交政策
（一）中美對峙下的馬來西亞
安華在過去與美國國家民主基金會（National Endowment for Democracy，NED）過從甚密，以致於被貼上「親美」標籤。然隨著中國在東南亞的影響力日增，且安華受到越來越多華裔選民的支持，安華也希望藉由此次訪中改變一般民眾對其過去親美的印象。安華在清華大學演講回答民眾提問時表示，在面對中美競爭的環境之下，馬來西亞絕對不會受任何勢力控制。同時東協是一個自由與中立的區域，馬來西亞更應該保持這樣的立場。言下之意，馬來西亞會避免在中美當中選邊站。但當安華在回答有關於親中的立場時，其表示馬來西亞做為一個獨立自主的國家，有權做對國家有利的事情。自己只是選擇對馬來西亞有好處的國家交好，但大馬也沒有拒絕與其他國家維持友好關係。
儘管安華盡量要在中美之間維持獨立自主，但上述《東南亞態勢：2023》報告中卻顯示，當被問到萬一被迫必須在中美之間選邊站時，有54.8%的馬來西亞受訪者表示將選擇中國，在東協國家中僅次於汶萊（55.0%），而只有45.2%表示將選擇美國。值得注意的是，馬來西亞民眾支持中國的比例卻是從去年的43.0%增加了11.8%，至於支持美國的比例則從去年的57.0%下降至45.2%，顯見在這一年之間中美兩國在馬來西亞民眾的心中出現極大的變化，馬來西亞民眾出現一面倒向中國的情況。
（二）其他區域議題：羅興亞人
由於中共最近再度介入孟加拉境內的羅興亞難民遣返緬甸，也因此安華在與習近平會面時也特別提及緬甸羅興亞人的議題，畢竟目前仍有超過20萬名的羅興亞難民在馬來西亞境內，馬來西亞也希望可以藉由中共協助處理羅興亞人問題。在中共20大前，由於國內政治情勢的考量，戰狼外交成為對外關係的指導方針，也造成與歐美等大國之間的衝突不斷。如今在習近平順利接班後，過去疫情封控導致的國內經濟困局，迫使中共將施政重點由政治轉向經濟。一方面放棄過去堅持的動態清零政策，一方面也希望營造一個和緩對外關係以吸引外資，以往的戰狼外交出現收斂。
除此之外，在去年的博鰲亞洲論壇，中國國家主席習近平提出「全球安全倡議」，其中有六項堅持，包括：維護世界和平安全、不干涉別國內政、反對單邊主義、安全不可分割、和平解決爭端、維護傳統和非傳統安全等。隨後又在2023年2月提出概念文件，強調透過「中國智慧」與「中國方案」，以對話協商和平方式解決國家間的分歧和爭端。2023年3月10日，在中國居中斡旋之下，伊朗與沙烏地阿拉伯兩國重新建立外交關係，中國藉此展現其協調解決區域衝突上的角色。而伊沙兩國恢復邦交亦有助於中國自波斯灣取得穩定的石油來源，此舉也讓中國在國際政治和國內經濟兩方面加分不少，或許也有機會協助馬來西亞解決羅興亞人的問題。
中馬關係的軟實力面向
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PS 我愛你：一張電子卡片，啟動蔡阿嘎的母親節感謝計畫
我們想讓你知道的是
每年母親節，蔡阿嘎都會為二伯製作一張卡片，他今年特別與團隊嘗試用Photoshop製作電子賀卡，用特別的方式表達一路與二伯成為父母以來，對她的感謝。
一個生命的誕生，必然少不了母親，但母親的意義，可能不僅限於字面上的角色。他代表的，是那個為你付出、為你著想、聆聽你、擁抱你，在漫長的彷彿永遠沒有盡頭的黑夜中，為你點亮一盞燈，陪你一起迎接天光的那個人。雖然母親所有的用心，往往不求回報，但你的一點心意，一定能讓他打從心底感到溫暖與驕傲。
在母親節即將到來的前夕，你還在苦惱要怎麼表達你的祝福之意嗎？或許是一通電話，也可能是一顆親手烤的蛋糕，又或者是一樣適合他的配飾、擺飾。如果你還沒有做好決定，不妨來參考一下蔡阿嘎今年的計畫。他能做得到，你一定也可以！
「無論生活或工作，她都是我最想感謝的人」
蔡阿嘎和二伯，可以說是YTR界的神仙眷侶，最初兩人再加上大頭佛一起經營頻道，形成一個黃金鐵三角，不管是頻道內容、呈現的方式、和廠商的合作等等，都是三人一起討論出來的結果。「通常我們是少數服從多數，但是也會尊重少數，例如有些內容我跟大頭佛覺得很好笑，可以玩，但是二伯覺得不妥，那我們也會放掉。通常都是討論到三個人意見一致，然後再朝著我們一起訂好的目標去執行。」在蔡阿嘎眼中，二伯從一開始害羞躲在幕後，到可以出現在鏡頭前講話，是非常感人的。「因為她所努力的一切，都是為了支持我做出更好的創作。」蔡阿嘎說：「我真的很感謝這條路上有她。」
不只是工作上的支持，在生活上，二伯和蔡阿嘎也成為彼此的重要支柱。在愛情長跑多年之後，蔡阿嘎和二伯有情人終成眷屬，先後有了可愛的蔡桃貴和蔡波能。「我以前對女人成為一個母親會有多辛苦，老實說是比較沒有概念。後來我跟二伯有了我們的孩子，我看著她在懷孕的時候，全身上下各種不舒服，一路吐到生。孩子出生之後，前三個月幾乎都沒有辦法好好睡一覺，還要擠奶餵奶，真的很辛苦。我身為另一半，一些體力活、雜事我可以處理，但是她身體上的不舒服、賀爾蒙造成的緊張或者不愉快，我都只能想辦法幫她舒緩，沒有辦法完全解決，還是要靠她自己撐過去。成為一個母親，我覺得應該是全世界最偉大的犧牲和努力。」透過二伯，蔡阿嘎感受到了母親的韌性和包容力，因此每一年的母親節，蔡阿嘎都會準備禮物，獻給對他來說最特別、最意義重大的二伯。
「每一年我送給二伯的禮物，主題都是她，母親節她最大啊！然後再加上我們一起經歷的事情、有代表性的回憶來穿插。今年母親節，都2023年了，想要數位化一下，所以決定試試看製作電子卡片，感覺起來就很潮有沒有。」雖然想嘗試電子卡片，但蔡阿嘎考慮到自己技術已經很久沒更新，所以趕緊請來Hahababy的超強美編倢妤幫忙。利用Photoshop，一張精緻又充滿意義的電子卡片，三兩下就完成了，蔡阿嘎也趁機精進了一下自己的Photoshop技術，畢竟網路常青樹也是要活到老學到老！
必學PS小技巧，幫你輕鬆實現所有靈感
「以前頻道只有我自己的時候，我會用Adobe Photoshop來製作素材，比方把產品照裡面的產品挖出來，就能夠變成一個小圖示放在我的影片裡面。那時候我弄一個小圖示大概要兩三個小時，才能修到乾淨完美，做完都有一種『好了我今天工作量夠大了』的感覺，很累。」有過往經驗的蔡阿嘎，覺得Photoshop很好用，隨著工作室規模變大，後製工作就由團隊來處理。有些時間沒有接觸Photoshop，日新月異的神速功能讓阿嘎嚇了一跳「這次我跟著倢妤一起做電子卡片，真的嚇到，PS變得好智慧化，按個鍵就可以直接換掉整片天空，然後去背、修瑕疵都是點一下就好了，太強了。」
Adobe從未慢下優化軟體功能、強化使用者體驗的初衷。現在的 Photoshop，保留了一直以來強大的圖像處理能力，但工具的使用方式則變得更加簡單。美編倢妤就分享道：「我剛接觸Photoshop是在高中的時候，因為我是念設計的，所以Photoshop絕對必用。我從CS6開始使用到今天，覺得最大的差異就是越來越直覺化操作方式，還有工具和步驟也都化繁為簡，處理一張圖像的速度越來越快。」能夠這樣快速的處理圖像，要歸功於智慧化的AI偵測能力，以及豐富的雲端資料庫。透過AI偵測，Photoshop就有辦法感測到圖像中的天空或是背景的範圍，搭配資料庫裡面各式各樣的素材，讓使用者只要一個按鍵，就能把天空、背景完全替換。
除此之外，倢妤也非常享受可以在不同裝置上使用Photoshop的便利性。「我可以在電腦上、平板上，甚至手機上都可以使用Photoshop。比方我可以將在平板上處理好的素材，同步至 Creative Cloud，然後再用電腦做圖，這樣我就可以不用另外接手繪板，很輕鬆。」不只裝置同步，在Adobe家族中的軟體之間，也可以使用彼此產出的成果。例如蔡阿嘎之前提到，在Photoshop中將產品去背之後，放進Premiere中成為影片的小圖示；倢妤也會先利用Photoshop畫圖、處理圖像，再將素材丟進Illustrator中完成設計。「真的是超級便利，Adobe不只軟體好用，軟體之間的整合也很厲害，用過就回不去了。」倢妤感動指數一百分推薦。
身為美編的倢妤，還要大力推薦一個在她的工作中不可或缺的小幫手——Blend modes混合模式。「我在協助老闆做母親節卡片時就有用到這個功能，可以把不同的圖層融合得很自然。平時我在工作上也常常用到它，比方設計商品，我要把logo合在一個杯子或一件衣服上，這個功能就可以根據我想要合成的物件的形狀，自動去貼合，看起來就會很像成品的狀態。以前當然也可以做到這一點，但是要花我很多時間，現在就變得很快。」
有你，才有每一個精彩的創意
從2008年開始經營頻道至今，從個人的單打獨鬥，到和一整個團隊努力合作，蔡阿嘎始終相信，創意的誕生，是來自於生活中的每一件小事，而創意的完成，則要靠團隊的力量和優秀的工具。「從以前我一個人在做就是用Adobe，所以現在我在招募夥伴的時候，就要求一定要會Adobe的軟體，不用全部都會，但基本的Photoshop、Illustrator、Premiere⋯⋯這些，總要有一兩個是比較強的，畢竟這些都是我們經營社群、頻道沒有辦法缺少的工具。」蔡阿嘎說：「比方我們要放社群的照片、圖片，不可能不修就原圖丟上去，因為很多時候這些照片可能是在一個條件比較不好的狀態下拍出來的，我自己看了都不喜歡，更不可能分享給我們的網友看啊！」二伯也補充道：「而且現在Adobe就是業界中最好用、最主流的工具，像是我自己也因為經營品牌，開始回來使用Photoshop，不論是跟我們團隊還是跟別人合作，懂Adobe的話，就擁有共通的語言，在溝通想法上真的會快很多。」
在越來越多人使用社群交流的今天，要將手中的照片、影片調整得更精彩生動、細緻無暇，甚至異想天開，善用工具的能力就變得非常重要。Adobe Photoshop陪著所有對重視影像細節的使用者們一起成長，透過一次又一次的更新與優化，帶來更有力、簡易、直覺化的使用者體驗。從為企業產出代表品牌形象的主視覺設計，到為心愛的人做一張卡片，你都能感受到Adobe永遠多想一步的前瞻性格，陪你一起實踐所有創意。
心動了嗎？為母親製作一張別具意義的電子卡片，就是這麼簡單又心意滿滿。為了鼓勵大家表達自己的心意Adobe還加碼推出好禮徵件，只要使用Photoshop製作母親節卡片，再分享你與母親的故事，就有機會免費獲得相印機和母親節禮物組喔！
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