2023/04/27,
印太

安華訪中的重要意涵：扭轉過去親美印象，軟實力的文化教育也是重點

安華訪中的重要意涵：扭轉過去親美印象，軟實力的文化教育也是重點
馬來西亞首相安華與中國國家主席習近平會面。Photo Credit：馬來西亞總理辦公室

我們想讓你知道的是

安華在過去與美國國家民主基金會過從甚密，以致於被貼上「親美」標籤。然隨著中國在東南亞的影響力日增，且安華受到越來越多華裔選民的支持，安華也希望藉由此次訪中改變一般民眾對其過去親美的印象。而除了政治、經濟、外交等硬實力層面的意涵之外，軟實力的文化教育也是重點之一

文：陳尚懋（佛光大學公共事務學系教授兼國際長、台灣東南亞學會理事長）

由於先前馬哈迪於2018年5月贏得勝選回鍋擔任首相之後，對於一帶一路建設頗有微詞，並對於中國地產集團碧桂園在柔佛新山的「城市森林」造鎮計畫態度強硬，加上馬來西亞這幾年政爭導致政局更迭頻繁等，間接影響了中馬關係。為此，年11月馬來西亞大選結束後，順利當上首相大位的安華，在走訪東南亞與中東國家後，隨即安排於3月29日至4月1日，在多位內閣部長與華商的陪同下訪中，希望能改善中馬兩國關係，同時也顯見其對於中國的重視。然這並非安華第一次訪中，其早於1994年時，就曾以副首相兼財政部長的身份訪中，除會見當時總理李鵬與副總理朱鎔基之外，更與陪同訪問的夫人與三名子女一同走訪萬里長城、曲阜孔廟、南京中山陵、鄭和墓等，深入了解中國文化歷史。

安華訪中行程與成果

安華一行於3月29日傍晚啟程，前往中國海南。3月30日一早先與新加坡總理李顯龍進行雙邊會談，隨後在進行博鰲亞洲論壇演講時，強調各國應該在競爭與合作中尋求平衡，求同存異，不應只是吶喊民主的口號，而是以「民主問責制」（Democratic Accountability），向全體人民負責，提供改善生活水平的條件、過程透明的決策（transparency）、實行有效與良好的治理（good governance）。結束後安華一行人隨即飛往北京進行國事訪問，並參加中國馬來西亞商會所舉辦的開齋晚宴。

3月31日上午安華先前往清華大學訪問，並發表主題《亞洲世紀：和平與繁榮》演說，強調多語學習是大馬的教育方向。下午安華則在人民大會堂會見習近平，提及要共建一帶一路合作，並表示中方的全球倡議與其所提出的「昌明大馬」（Malaysia Madani）高度契合。會後安華繼續與新任人大委員長趙樂際會談，表示將強化往後兩國的國會聯繫工作。

4月1日上午，安華應邀出席與中資企業領袖的閉門會議，以及馬中商務高峰會，在高峰會中並見證了高達1,700億馬幣投資金額，共19份投資備忘錄的簽署，可望對於馬來西亞的經濟發展有所提升。傍晚安華則與李強會面，表示其所領導的新政府將秉持一個中國政策，優先與中國建立更為牢固的雙邊關係。由此可見此行大幅提升中馬兩國往後在政經方面的合作。

安華政府的外交政策

（一）中美對峙下的馬來西亞

安華在過去與美國國家民主基金會（National Endowment for Democracy，NED）過從甚密，以致於被貼上「親美」標籤。然隨著中國在東南亞的影響力日增，且安華受到越來越多華裔選民的支持，安華也希望藉由此次訪中改變一般民眾對其過去親美的印象。安華在清華大學演講回答民眾提問時表示，在面對中美競爭的環境之下，馬來西亞絕對不會受任何勢力控制。同時東協是一個自由與中立的區域，馬來西亞更應該保持這樣的立場。言下之意，馬來西亞會避免在中美當中選邊站。但當安華在回答有關於親中的立場時，其表示馬來西亞做為一個獨立自主的國家，有權做對國家有利的事情。自己只是選擇對馬來西亞有好處的國家交好，但大馬也沒有拒絕與其他國家維持友好關係。

儘管安華盡量要在中美之間維持獨立自主，但上述《東南亞態勢：2023》報告中卻顯示，當被問到萬一被迫必須在中美之間選邊站時，有54.8%的馬來西亞受訪者表示將選擇中國，在東協國家中僅次於汶萊（55.0%），而只有45.2%表示將選擇美國。值得注意的是，馬來西亞民眾支持中國的比例卻是從去年的43.0%增加了11.8%，至於支持美國的比例則從去年的57.0%下降至45.2%，顯見在這一年之間中美兩國在馬來西亞民眾的心中出現極大的變化，馬來西亞民眾出現一面倒向中國的情況。

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Photo Credit: GettyImages
2023年3月31日，馬來西亞和中國國旗於中國北京天安門廣場飄揚。

（二）其他區域議題：羅興亞人

由於中共最近再度介入孟加拉境內的羅興亞難民遣返緬甸，也因此安華在與習近平會面時也特別提及緬甸羅興亞人的議題，畢竟目前仍有超過20萬名的羅興亞難民在馬來西亞境內，馬來西亞也希望可以藉由中共協助處理羅興亞人問題。在中共20大前，由於國內政治情勢的考量，戰狼外交成為對外關係的指導方針，也造成與歐美等大國之間的衝突不斷。如今在習近平順利接班後，過去疫情封控導致的國內經濟困局，迫使中共將施政重點由政治轉向經濟。一方面放棄過去堅持的動態清零政策，一方面也希望營造一個和緩對外關係以吸引外資，以往的戰狼外交出現收斂。

除此之外，在去年的博鰲亞洲論壇，中國國家主席習近平提出「全球安全倡議」，其中有六項堅持，包括：維護世界和平安全、不干涉別國內政、反對單邊主義、安全不可分割、和平解決爭端、維護傳統和非傳統安全等。隨後又在2023年2月提出概念文件，強調透過「中國智慧」與「中國方案」，以對話協商和平方式解決國家間的分歧和爭端。2023年3月10日，在中國居中斡旋之下，伊朗與沙烏地阿拉伯兩國重新建立外交關係，中國藉此展現其協調解決區域衝突上的角色。而伊沙兩國恢復邦交亦有助於中國自波斯灣取得穩定的石油來源，此舉也讓中國在國際政治和國內經濟兩方面加分不少，或許也有機會協助馬來西亞解決羅興亞人的問題。

中馬關係的軟實力面向


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