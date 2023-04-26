TNL+ 2023/04/26,
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日本iSpace 「白兔」登月艙挑戰著陸月球，降落前與地表失聯「必須假設已失敗」

日本iSpace 「白兔」登月艙挑戰著陸月球，降落前與地表失聯「必須假設已失敗」
2022年12月11日，SpaceX的獵鷹9號準備發射白兔號｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

iSpace表示，截至白兔發射迄今，該登月艙已飛行超過135天、距離地球超過137萬公里，iSpace創辦人暨執行長袴田武史於2023年4月上旬對此說明：「任務進行到這個階段，我們已經取得相當了不起的成就，並從這次的飛行任務中吸取各式教訓，這些經驗都會轉化成我們下次任務成功的養分。」

文：張瑞邦（Tucker Chang）

眾多太空新創公司試圖將自身研發的探測車或衛星送上月球，無奈最後都以失敗告終，當前成功將探查和觀測器部署至月球的機構僅有由各國政府組成的航太部門，例如美國國家航空暨太空總署（以下簡稱NASA）、印度太空研究組織（ISRO）。

然而，私人企業接連登月失敗的窘境很有可能迎來轉機，日本一家商業太空探測新創企業「iSpace」近日宣布該公司打造的登月艙（Module）「白兔-R1號任務登月艙」（HAKUTO-R M1，以下簡稱白兔），預計會於2023年4月25日著陸月球，倘若登月成功，iSpace將成為全球首位抵達月球表面的民間公司。

考量到登月活動難得一見，為讓民眾一睹其風采，並了解到位於東京的iSpace在監控登月艙的任務中所面臨的艱鉅挑戰，該登月挑戰準時於美國東部時間2023年4月25日上午11點40分進行現場直播。不過根據最新消息，白兔在降落時就與地球失去聯繫，尚不知道是否成功著陸，其創辦人表示「必須假設我們無法完成登陸月表。」

印度新聞媒體網站《第一郵報》（Firstpost）指出，白兔當前為諸多商業登月任務的執行計畫之一，當中最著名的計畫為2018年創建的「NASA商業月球運載服務」（以下簡稱CLPS），NASA期望藉由該計畫的資助，讓民間企業也能獲得向月球發射飛行器、資料庫、登月艙的參與機會。

該報亦揭露，由於iSpace並非美國公司，因此無法全面參與NASA的CLPS計畫，但該新創公司仍積極與位於美國麻薩諸塞州（Massachusetts）的航太研究贊助機構「Draper Technologies」合作，期盼在2025年能將雙方共同研製的登月器順利送達月球。

白兔若順利登月，是否還要執行其它任務？

《第一郵報》解釋，白兔登月僅是開始，現階段所有的工作都是在為2025年讓太空人再次踏上月球做準備，因此將實驗數據設備、航太物資運送至月球以協助NASA實現「人類再次登月目標」，便成為白兔此次嘗試登月的首要任務。

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