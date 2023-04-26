日本iSpace 「白兔」登月艙挑戰著陸月球，降落前與地表失聯「必須假設已失敗」
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iSpace表示，截至白兔發射迄今，該登月艙已飛行超過135天、距離地球超過137萬公里，iSpace創辦人暨執行長袴田武史於2023年4月上旬對此說明：「任務進行到這個階段，我們已經取得相當了不起的成就，並從這次的飛行任務中吸取各式教訓，這些經驗都會轉化成我們下次任務成功的養分。」
文：張瑞邦（Tucker Chang）
眾多太空新創公司試圖將自身研發的探測車或衛星送上月球，無奈最後都以失敗告終，當前成功將探查和觀測器部署至月球的機構僅有由各國政府組成的航太部門，例如美國國家航空暨太空總署（以下簡稱NASA）、印度太空研究組織（ISRO）。
然而，私人企業接連登月失敗的窘境很有可能迎來轉機，日本一家商業太空探測新創企業「iSpace」近日宣布該公司打造的登月艙（Module）「白兔-R1號任務登月艙」（HAKUTO-R M1，以下簡稱白兔），預計會於2023年4月25日著陸月球，倘若登月成功，iSpace將成為全球首位抵達月球表面的民間公司。
考量到登月活動難得一見，為讓民眾一睹其風采，並了解到位於東京的iSpace在監控登月艙的任務中所面臨的艱鉅挑戰，該登月挑戰準時於美國東部時間2023年4月25日上午11點40分進行現場直播。不過根據最新消息，白兔在降落時就與地球失去聯繫，尚不知道是否成功著陸，其創辦人表示「必須假設我們無法完成登陸月表。」
印度新聞媒體網站《第一郵報》（Firstpost）指出，白兔當前為諸多商業登月任務的執行計畫之一，當中最著名的計畫為2018年創建的「NASA商業月球運載服務」（以下簡稱CLPS），NASA期望藉由該計畫的資助，讓民間企業也能獲得向月球發射飛行器、資料庫、登月艙的參與機會。
該報亦揭露，由於iSpace並非美國公司，因此無法全面參與NASA的CLPS計畫，但該新創公司仍積極與位於美國麻薩諸塞州（Massachusetts）的航太研究贊助機構「Draper Technologies」合作，期盼在2025年能將雙方共同研製的登月器順利送達月球。
白兔若順利登月，是否還要執行其它任務？
《第一郵報》解釋，白兔登月僅是開始，現階段所有的工作都是在為2025年讓太空人再次踏上月球做準備，因此將實驗數據設備、航太物資運送至月球以協助NASA實現「人類再次登月目標」，便成為白兔此次嘗試登月的首要任務。
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別再讓孩子喝致命的髒水，搶救兒童立即行動！
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全球每天約有800名5歲以下兒童死於缺乏乾淨水。沒有乾淨水的生活，是地球上1/10人口面臨的現實。這些孩子需要大家的幫助，一起加入救援行動，別再讓孩子因喝髒水而死！
沒有乾淨水的生活，是地球上1/10人口面臨的現實。更殘酷的是每天有許多兒童死於水傳染疾病。數百萬婦女和兒童為了取水，每天平均步行6公里取水，這迫使他們無法正常上學和工作，同時也剝奪了孩子們應有的童年生活。這些孩子需要你我協力搶救！
安全乾淨的水對兒童的生存至關重要。適當的環境及個人衛生可防止疾病和感染的散播 ，並確保兒童的尊嚴。缺乏這些基本服務，兒童生活的最基本需求就得不到滿足。根據聯合國兒童基金會統計，全球仍有6億兒童沒有乾淨的水可喝，11億兒童缺乏安全衛生的廁所可用，6.89億兒童缺乏維護個人衛生的資源，1.49億兒童被迫毫無尊嚴的在露天排便，缺乏乾淨水及衛生每天造成約800名5歲以下兒童死亡。另外因為生產時沒有亁淨水可用，每年有100萬人死於不潔分娩。不潔分娩的感染佔所有新生兒死亡的26%和孕產婦死亡的11%。
世界展望會，從1985年開始專注於提供乾淨的飲用水， 衛生教育、衛生設施給服務的每一個社區、每一位婦女及兒童，堅持「每一個孩子都有喝乾淨水的權利」。在全球各地，世界展望會提供超過 700名水利工程、衛生設施相關的專業人員。為確保最需要地方的人們得到幫助，世界展望會專注於極端貧窮，殘疾，農村及疫病流行的地區。不僅提供乾淨水給家庭，也供水給社區學校和醫療保健設施。
透過量身訂製的供水設施，利用適當的水源，以人工鑽井以減少成本，並安裝以太陽能為動力的抽水幫浦，為社區帶來乾淨的飲用水，目前平均每天安裝超過100座供水設施。並且從管理者到鑽井團隊的每一位員工，都是訓練精良又有經驗的工作者，這也是世界展望會水資源計畫能與眾不同的主要原因。更重要的是在提供服務的同時，訓練當地人作為維修技工，即便世界展望會結束當地的服務離開後，社區居民仍可永續地管理並使用這些設施。
您可以和我們一起幫助他們獲得乾淨水帶來的轉變。國際非政府組織 - 世界展望會，已成為開發中國家最大的乾淨水提供者，台灣世界展望會也是台灣投入最多 SDGs #6「確保所有人都能享有水、衛生及其永續管理」的NGO組織。因全世界捐助者的愛心，每10秒就能為世界多一個人提供乾淨的飲水——並且承諾在2030年前，世界展望會工作的每個地方的每個人都可以有乾淨的水可以喝。也期望在2025年達成幫助1,500萬人獲得安全、容易取得乾淨水的水資源行動目標。
全世界有近8億人無法獲得乾淨飲用水，但其實我們只要省下一點點錢，讓世界展望會透過集資的力量，在缺水的地方建造供水設施，如太陽能/機械幫浦井，手動幫浦井，接管引水等，每人平均只要分攤300元，就可以讓世界上多一個人從此有乾淨水可以使用。讓我們一次幫一個孩子，直到每個孩子都有亁淨水可喝!
立即加入搶救兒童的行列，別再讓兒童因喝髒水而死亡！https://wvtaiwan.com/ElOii