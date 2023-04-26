2023/04/26,
非洲

肯亞邪教稱「挨餓致死可以上天堂」，警方持續挖墳已發現89具遺體

肯亞邪教稱「挨餓致死可以上天堂」，警方持續挖墳已發現89具遺體
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警方在收到有關邪教的舉報後，已在肯亞東部海岸城鎮馬林迪（Malindi）附近的沙卡赫拉森林搜尋多日。這個邪教由瑪肯西（Paul Mackenzie Nthenge）領導，向信徒宣教如果「挨餓致死」，就能上天堂「和耶穌相見」。這件駭人的案件嚴重衝擊肯亞社會。

（中央社）肯亞一些民眾受邪教迷惑，誤信挨餓致死可以上天堂，警方連日在簡陃墳塚中挖出遺體，內政部長金迪奇（Kithure Kindiki）昨（25）日表示，至今發現的受害教徒人數已達到89人。

警方在收到有關邪教的舉報後，已在肯亞東部海岸城鎮馬林迪（Malindi）附近的沙卡赫拉森林（Shakahola forest）搜尋多日。這個邪教由瑪肯西（Paul Mackenzie Nthenge）領導，向信徒宣教如果「挨餓致死」，就能上天堂「和耶穌相見」。

《路透社》報導，金迪奇在現場告訴記者：「我獲報又找到16具遺體，使得總數增至89具。」他又說，另有3人獲救生還，使得發現的生還者人數增至34人。

這件駭人的案件嚴重衝擊肯亞社會，促使總統魯托（William Ruto）承諾打擊「讓人無法接受」的宗教活動。各界都擔心死亡人數還會攀升。

警察總長庫姆（Japhet Koome）前天表示：「我們相信還有更多（受害者）。」

據信這個名為「佳音國際教會」（Good News International Church）的邪教可能還有一些信徒藏在沙卡赫拉森林中，他們可能處於瀕死危險，必須趕快找到他們。

「佳音國際教會」的領導人瑪肯西（左）：

向警方舉報的人權組織HAKI Africa執行董事哈立德（Hussein Khalid）敦促當局，派遣更多救援人員在這片約325公頃的林區搜尋倖存者。

哈立德告訴《法新社》：「每過去一天，都極有可能有更多人死亡。我們在過去4天看到的恐怖局面是巨大的精神打擊。沒有什麼能讓人做好心理準備，面對這些大型兒童墳塚。」

調查人員說，他們發現屍體被堆在淺坑中，一個墳塚最多擠入6個人，而其他人甚至是被隨意留在坑外的地面。

倖存者解釋自己為什麼選擇離開家，追隨瑪肯西領導的邪教：

新聞來源

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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