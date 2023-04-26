歐盟《數位服務法》點名Google、臉書、TikTok等19家網路平台，4個月內須符合該法規範

（中央社）歐盟昨（25）日根據《數位服務法》（Digital Services Act，DSA）指名臉書、亞馬遜等17家為「非常大型網路平台」及Google、微軟2家為「非常大型搜尋引擎」，被指名企業需在4個月內遵循該法規定。

旨在保護網路使用者不受仇恨言論、假訊息等傷害的歐盟《數位服務法》在去（2022）年11月正式施行，昨天歐盟執委會（European Commission）公布該法第一波受監管的大型企業名單。

《數位服務法》認定為「非常大型網路平台」（Very Large Online Platforms，VLOPs）的標準是每月活躍用戶數4500萬以上，執委會根據各企業在2月17日前提交的用戶數，指名17家平台符合該標準。

這17家包括阿里巴巴國際版「速買通」（AliExpress）、亞馬遜商店（Amazon Store）、蘋果應用程式商店（AppStore）、訂房網Booking.com、臉書（Facebook），Google旗下遊戲、地圖和購物3平台、臉書旗下的IG、領英（LinkedIn）、抖音海外版TikTok、馬斯克購入的推特（Twitter）、維基百科（Wikipedia）和YouTube等。

另依該法同樣標準被指名為「非常大型搜尋引擎」（Very Large Online Search Engines，VLOSEs）者，則有微軟的Bing和Google搜尋2家。

被指名的19家網路超大型企業（megacorp）必須在4個月內修改系統以符合該法規範，並向歐盟執委會提交第一份「年度風險評估」報告，分析違法內容和虛假訊息如何可能鑽過其系統漏洞的風險，以及如何改善。

根據執委會新聞稿，歐盟《數位服務法》是全球第一個對網路平台內容和服務設置監管工具箱的法案。主要規定包括使網路使用者獲得更透明的資訊，例如自己是如何被平台自動推播特定資訊，並可選擇退出、不再被平台的行為者追蹤系統（profiling）強迫推銷內容。

該法也特別保護未成年人，包括從行為者追蹤系統鎖定兒童的精準行銷廣告將被完全禁止。

此外，大型網路平台被施以更多過濾、處理假訊息和違法內容的責任，並且還須提供資料給研究者，以利分析仇恨言論、假訊息或網路內容如何影響心理健康等議題領域，回饋給執委會改善監管、對網路使用者提供更多保障。

《數位服務法》要求歐盟各會員國在2024年2月17日前設立監督機制，使執委會能與各國政府合作落實該法。除了被指名的大型平台先納入監管，所有在歐盟境內運作的網路平台也須在明年2月17日前符合該法規範。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航