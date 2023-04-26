歐盟《數位服務法》點名Google、臉書、TikTok等19家網路平台，4個月內須符合該法規範
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歐盟《數位服務法》是全球第一個對網路平台內容和服務設置監管工具箱的法案。主要規定包括使網路使用者獲得更透明的資訊，例如自己是如何被平台自動推播特定資訊，並可選擇退出、不再被平台的行為者追蹤系統（profiling）強迫推銷內容。該法也特別保護未成年人，包括從行為者追蹤系統鎖定兒童的精準行銷廣告將被完全禁止。
（中央社）歐盟昨（25）日根據《數位服務法》（Digital Services Act，DSA）指名臉書、亞馬遜等17家為「非常大型網路平台」及Google、微軟2家為「非常大型搜尋引擎」，被指名企業需在4個月內遵循該法規定。
旨在保護網路使用者不受仇恨言論、假訊息等傷害的歐盟《數位服務法》在去（2022）年11月正式施行，昨天歐盟執委會（European Commission）公布該法第一波受監管的大型企業名單。
《數位服務法》認定為「非常大型網路平台」（Very Large Online Platforms，VLOPs）的標準是每月活躍用戶數4500萬以上，執委會根據各企業在2月17日前提交的用戶數，指名17家平台符合該標準。
這17家包括阿里巴巴國際版「速買通」（AliExpress）、亞馬遜商店（Amazon Store）、蘋果應用程式商店（AppStore）、訂房網Booking.com、臉書（Facebook），Google旗下遊戲、地圖和購物3平台、臉書旗下的IG、領英（LinkedIn）、抖音海外版TikTok、馬斯克購入的推特（Twitter）、維基百科（Wikipedia）和YouTube等。
另依該法同樣標準被指名為「非常大型搜尋引擎」（Very Large Online Search Engines，VLOSEs）者，則有微軟的Bing和Google搜尋2家。
被指名的19家網路超大型企業（megacorp）必須在4個月內修改系統以符合該法規範，並向歐盟執委會提交第一份「年度風險評估」報告，分析違法內容和虛假訊息如何可能鑽過其系統漏洞的風險，以及如何改善。
根據執委會新聞稿，歐盟《數位服務法》是全球第一個對網路平台內容和服務設置監管工具箱的法案。主要規定包括使網路使用者獲得更透明的資訊，例如自己是如何被平台自動推播特定資訊，並可選擇退出、不再被平台的行為者追蹤系統（profiling）強迫推銷內容。
該法也特別保護未成年人，包括從行為者追蹤系統鎖定兒童的精準行銷廣告將被完全禁止。
此外，大型網路平台被施以更多過濾、處理假訊息和違法內容的責任，並且還須提供資料給研究者，以利分析仇恨言論、假訊息或網路內容如何影響心理健康等議題領域，回饋給執委會改善監管、對網路使用者提供更多保障。
《數位服務法》要求歐盟各會員國在2024年2月17日前設立監督機制，使執委會能與各國政府合作落實該法。除了被指名的大型平台先納入監管，所有在歐盟境內運作的網路平台也須在明年2月17日前符合該法規範。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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搶先直擊友達光電在 Touch Taiwan 2023 兩大亮點：智慧座艙、家庭劇院，打造沉浸式視覺體驗
我們想讓你知道的是
每年 Touch Taiwan（智慧顯示展覽會）可說是顯示器產業的一大盛事，今年友達光電（以下稱友達）在 Touch Taiwan 透過高低層次搭配幾何造型，將 ALED 箱體造型融入其中。關鍵特務搶先帶大家一探究竟，今年友達在 Touch Taiwan 將端出哪些吸睛的應用？
亮點一：智慧座艙 打造車子成為第三生活空間
自動駕駛技術逐漸成熟加上車聯網普及，汽車已成為每個人在住家、辦公室之外的「第三空間」。人和車要更多的互動，當然就需有「顯示器」作為人機互動的關鍵載體，這次友達把一整台車的座艙直接搬到TouchTaiwan現場，讓參觀者體驗全新顯示器科技，感受在車艙內享有工作、娛樂、生活等應用。
首先來到駕駛座，映入眼簾的是搭載A柱到A柱的55吋超大型曲面顯示器的FIDMPlus一體化方案。搭配友達AmLED顯示技術，具備高解析、高亮度、廣色域、高對比、低耗能、耐候度高、強光下可視性高等功能，不論何時都能給駕駛最清晰的行車資訊。
除了超大型曲面顯示器外，更搭配了隱藏式彩色鏡頭及感測器，一來可針對駕駛臉部做身份識別，直接呈現個人化模式，像是個人會議行事曆、提醒待辦事項、進行視訊會議等；二來，鏡頭可偵測駕駛操駕狀態，如果疲勞打瞌睡或視線有分心，就能以圖示、聲音發出提醒。也因為有環境光感測器偵測光線強度，顯示器會自動調整亮度，符合駕駛接收資訊的最佳狀態。
另外，若副駕乘客在看影片時小心睡著時，IR感測器也能偵測乘客的眼睛闔上，系統就會自動關閉顯示器暫停播放，達到省電效果。不過副駕乘客看影片時，可能會導致分散駕駛注意力，因此副駕位置有主動式防窺顯示器，從駕駛角度是看不到副駕的內容的，駕駛更能專心開車。此外，副座還有另一個別稱「女王座」，可以觸控螢幕點選顯示器購物，並透過多屏共享連動技術，直接將購物車內容傳送給駕駛座進行結帳買單。
而後方乘客座，因為不用特別關注交通情況，對於玩遊戲或是視訊會議的需求，都能在後座的顯示器完成。本次展出的駕駛後座顯示器有另一項特色，13.5吋BlendedMicroLED顯示器塗上特殊光學薄膜，顯示器與後頭枕融為一體，當顯示器關閉時可以融入於原本座椅材質，不會破壞車裝既又保留高質感空間。
亮點二：家用娛樂 從劇院到電競感受顯示器的多元應用
離開智慧車艙回到家中，想要看一部電影紓壓，如果有一套家庭劇院產品，就能享有媲美電影院大畫面的娛樂饗宴。這次友達在TouchTaiwan展示163吋ALED旗艦級高畫質屏幕，特別製作數支精彩的技術與人文主題影片，讓現場觀眾深入了解ALED的技術優勢。觀賞過程彷彿親臨現場，置身於畫面中的絕美世界之中，再搭配多達16聲道的立體環繞音效，營造出絕佳的沉浸感。
優秀的聲光效果，來自於集結友達各種先進顯示科技的ALED其無縫拼接、可無限延伸的特性，能滿足弧形、L型、球形、甚至不規則角度等需求，呈現最準確的色彩與對比。
另外，友達獨家的A.R.T.–先進抗反光技術，能抵抗環境光的影響又擁有現代人青睞的護眼顯示功能。不僅把容易對眼睛造成負擔的反光、眩光與藍光抑制到最低，更藉由特殊表面結構，大幅降低外部光線照映到顯示器表面的反射光。等於在家看劇就算在白天有陽光射入的狀態，也不用擔心反光看不到影像，並大幅增加影像暗部層次與明暗對比。
最後一站來到電競遊戲區，友達持續帶領全球玩家往前走，今年TouchTaiwan展出的全系列電競專用顯示器，運用友達獨家AmLED、先進抗反光A.R.T.等技術，滿足各類電競愛好者的需求，為全球玩家提供極致的遊戲享受。
本次TouchTaiwan展會當中，特別挑選其中有兩款產品來介紹。第一支是24”FHD540Hz，透過影像的極高刷新率以及不殘影的訴求，幫助電競選手順利取得比賽勝利，可說是專為電競選手量身訂做的顯示器。
第二支曲面電競MNT是49吋的32：9寬螢幕，特別適合熱衷玩即時戰略遊戲的玩家。因為R1000曲面包覆加上5K解析度、360Hz高頻率，各種高規格再強化遊戲的沉浸感。另外，這款產品還有一個特色是畫面對比表現高、層次分明，即使是遊戲的暗態場景也能清楚顯示。
從TouchTaiwan看見友達展示的一系列產品，可發現顯示器的發展一日千里，不再是單向顯示資訊的媒介，而是在不同場景能達成雙向互動的載具。究竟顯示器還能撼動哪些產業運作模式，或是從日常生活帶給使用者「wow」的驚呼，友達雙軸轉型GoPremium打造高附加價值的顯示器，推進顯示器不斷進化升級，讓我們拭目以待！
▼參觀資訊▼
友達|TouchTaiwan2023
4/19(三)-4/21(五)台北南港展覽館1館4F|M1020
拜訪網站了解更多>>https://www.auo2023touchtw.com.tw/