香港國安法「域外適用第一案」：留日女學生返港換證為何被捕？

Photo Credit: Getty Images / BBC News 2019年反修例示威以來，日本是其中一個不時出現聲援香港遊行抗議的地方

日本與海外中文媒體近日先後報導一位香港旅日學生遭中國香港國安警察拘捕的消息，並對這起被稱為「中國《香港國安法》域外適用第一例」的案件表達關注。

這起拘捕發生在3月，香港警察稱，被捕女子涉嫌《香港國安法》下的「煽動分裂國家」罪。一位日本教授近日發表專欄文章談論案件，引起媒體注意。

來自日本的消息稱，被捕女生被指控觸犯《香港國安法》的言論是她在日本期間於網上發表。一些海外評論人士接受《BBC中文》查詢時對此感到憂慮。

自中國全國人大常委會於2020年6月30日頒布《香港國安法》，便有法律學者與外國政府等質疑其具備治外法權。但香港特區政府曾多次反駁稱，「《香港國安法》的域外效力符合國際法的『保護管轄』原則」，批評外國政府「無理指責」。

拘捕如何發生？

日本東京大學研究生院綜合文化研究科阿古智子教授4月初在雅虎日本（Yahoo! Japan）發表專欄文章稱，一位她所認識，在日本留學的香港學生3月初返回香港換領身份證時遭國安警察拘捕。

香港自2018年11月起簽發新一代智慧身份證，並陸續安排居民換證，直到2023年3月初結束。由於海外中國使領機關並不代辦此項手續，海外港人必須返回香港換證。

在香港考取博士學位的阿古智子寫道：「她是在日本的時候，在網上寫了一些東西，轉發了一些訊息。 儘管如此，她還是在香港被捕，因為《國安法》可以域外適用。」

阿古智子對《BBC中文》表示，在東大就讀的被捕女子男友向她求助時，她才知道女生被捕一事，繼而發表了該文章。為保護對方安全，阿古教授婉拒透露女生的具體身份。

按照阿古智子的說法，被捕女生交出了護照，說明她被限制出境。

她在專欄文章中說：「無論如何，我希望這名學生所在的大學考慮允許她在線上課，以便她可以繼續在日本學習。」

Photo Credit: AFP / BBC News 女生在3月初被捕，兩天後獲准保釋候查

各方聲音

隸屬美國政府的美國之音電台與自由亞洲電台其後指出，阿古智子教授所提及的這位女生是在3月8日被捕。香港警察翌日發新聞稿稱，在九龍秀茂坪拘捕了一名涉嫌觸犯《香港國安法》下「煽動分裂國家」罪的23歲女子，「調查顯示，該名女子涉嫌在網上發佈煽動香港獨立訊息」。

香港警察證實，該名女子已於3月10日獲准保釋候查，須在5月中旬向警察報到。警察方面並未進一步說明其保釋條件。

在3月9日同一份新聞稿中，香港國安警察還證實拘捕了已解散的民主派工會職工盟前總幹事鄧燕娥，她是職工盟前秘書長李卓人的妻子。不過，新聞稿稱這位23歲女子的案件與鄧燕娥的案件無關。

香港警察並未公布這位女生具體發表了哪些言論，為何被視為「煽動『港獨』」。但日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫4月20日在Facebook發文稱：「據了解，這名女大學生從2019年就到日本留學。大約兩年前，曾在臉書上分享過一些支持香港學生抗議遊行的圖片和文字，其中有『香港獨立、唯一出路』等遊行口號。警方認為這些內容觸犯了國安法。」

Photo Credit: Getty Images / BBC News 日本媒體稱，這名女生在日本期間在網上轉發聲援香港示威的圖片與文字，部分內容被香港國安警察認為是鼓吹「港獨」

前香港立法會民主派議員，目前在美國紐約執業的律師郭榮鏗對《BBC中文》說，就其所知，此案確是首例香港人在外國發表言論後，在香港遭警察以《香港國安法》罪嫌拘捕的案件。

郭榮鏗說：「最大的擔憂是，所有海外港人，甚至是外國人，都可能擔心，會否因為說了些什麼，或做了些什麼——例如去參加了遊行——在香港過關卡的時候會有問題。」

「在這案子之前，大家也聽到有港人擔心說不敢去遊行啊，在英國不敢幹這幹那，怕回不去香港的，也有。」

另一位具備律師背景的前立法會議員許智峯也有同樣看法。他被香港國安警察以《香港國安法》下的「煽動分裂國家」罪和「勾結外國勢力」罪通緝，又被廉政公署以煽惑他人在立法會選舉中投白票或不投票罪名通緝，目前流亡澳洲。

許智峯對《BBC中文》說，不少在海外繼續從事與香港民主自由相關倡議工作的港人，「他們已經覺得得有所犧牲，回去香港的話要承擔風險」，而這位女生被捕「更是確立了這風險真實存在，而且比想象中要大」。

「因為你能看見這位學生是寂寂無名的普通人，不是前議員、社運領袖等等，不是很積極的，大家都認識的香港自由民主運動網上倡議者。都不是。只是一位普通學生。這讓白色恐怖蔓延到全世界。」

「而似乎這樣的趨勢將繼續蔓延。」

《香港國安法》的境外管轄權

根據《香港國安法》第36至38條，無論該人是否香港居民，是否身在香港，《香港國安法》同樣適用。

按照目前已知訊息，若這位23歲女生被起訴「煽動分裂國家」罪，一旦被判有罪，「情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑；情節較輕的，處五年以下有期徒刑、拘役或者管制」。

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郭榮鏗對《BBC中文》說，這是《香港國安法》的「治外法權」首次被應用，國際社會將密切關注其影響，因為不單是有關香港的言論，任何人髮表了對中國對批判言論，談台灣問題，都有可能被香港警察引用《香港國安法》來抓捕。

總部設在美國的人權觀察組織亞洲區副主任王松蓮對《BBC中文》評論說，言論自由等公民自由權在香港每況愈下，這位23歲女生的案件是《香港國安法》首次被引用於居民在香港以外言論的案件，「尤其令人震驚」。

王松蓮說：「有鑒於因為家庭或商業聯繫而經過香港的人何其之多，這部法律實際上賦權中國政府審查全球言論。」