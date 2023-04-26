盧沙野的「質疑主權論」，為何引爆中國與歐洲的外交風波？

就在中國與歐盟關係回暖之際，中國駐法國大使盧沙野公開質疑前蘇聯國家主權範圍，引發歐洲輿論海嘯。

中國駐法國大使館4月24日發表聲明，定調盧沙野言論為「個人觀點」，並下架稍早發佈的訪談全文。中國外交部發言人毛寧重申尊重各國主權獨立及領土完整。

歐盟外交與安全政策高級代表兼歐盟委員會副主席波瑞爾（Josep Borrell）指北京已經適當澄清，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）就批評外交官不應使用這種言辭，法方全力聲援受影響國家，強調這些國家邊界不可侵犯。

此前，法國以及波羅的海三國愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛，都召見中國駐當地大使要求解釋，烏克蘭總統顧問也譴責相關言論。80名歐洲議會議員發表公開信，呼籲法國政府將盧沙野列為「不受歡迎人物」並驅逐出境。

多名國際關係學者向《BBC中文》分析指，盧沙野言論看似只是小錯誤，卻「致命性傷害」了中國歐盟關係，讓歐洲的親中派「一言驚醒夢中人」，也使此前對北京示好的馬克宏陷入尷尬。

盧沙野說了什麼？

Photo Credit: Getty Images / BBC News 2021年8月29日有烏克蘭民眾慶祝獨立三十週年。

根據中國駐法國大使館微信公眾號一度刊出的訪談紀錄，盧沙野4月21日接受法國電視台LCI訪問時，被問到克里米亞是否屬於烏克蘭，他答道：「這取決於如何看待這個問題。歷史上，克里米亞一開始就是俄羅斯的。蘇聯時期，赫魯曉夫把克里米亞送給了烏克蘭。」

主持人羅契賓（Darius Rochebin）提醒他「從國際法角度，克里米亞就是屬於烏克蘭」，盧沙野回應指「從國際法的角度，甚至可以說那些前蘇聯國家沒有有效的國際法地位，因為沒有國際協議認定他們作為主權國家的地位」。

主持人追問「您意思是說，蘇聯解體後，邊界秩序的問題仍未解決」，盧沙野說：「現在不是糾結這些問題的時候，現在最要緊的是實現停火。」

主持人接著表示，「這並不是糾結細枝末節。如果我們拿掉中國的一部分，然後說：『抱歉，這只是細枝末節』。不是這樣的。在烏克蘭看來，這顯然是一個非常嚴重的問題。」盧沙野回應道：「正如我之前所說，要考慮到衝突的來龍去脈，不能簡單地一概而論。有問題可以一起討論。」

中國外交部的切割

Photo Credit: Getty Images / BBC News 蘇聯瓦解前立陶宛民眾遊行要求獨立的歷史圖片

訪談全文在4月24日下午已被撤下，中國外交部發言人毛寧當天在例行記者會上被追問下架原因時稱，「我不了解你說的情況」。

毛寧回應爭議時強調，中國尊重各國的主權獨立及領土完整，指蘇聯解體後中國是首先與相關國家建立外交關係的國家之一，建交以來中方始終堅持相互尊重、平等相待的原則。她又說，一些媒體曲解中國在烏克蘭問題上的立場，挑撥中國與有關國家的關係，中方將對此「保持警惕」。

中國駐歐盟大使傅聰同日受訪時表示，「中俄合作是無上限的，中歐同樣如此」。

但上述表態未能平息歐洲輿論，當天稍晚，中國駐法國大使館發聲明指，盧沙野的評論「只是表達個人觀點」，不應被過度解讀，其發言並非中國的政策聲明，中方尊重蘇聯解體後誕生的國家作為主權國家的地位。

「致命性破壞力」？

Photo Credit: Getty Images / BBC News 習近平3月訪問俄羅斯，與普亭會面時互稱「親愛的朋友」

美國巴克內爾大學（Bucknell University）國際關係系教授朱志群對《BBC中文》指出，沒有一位中國外交部官員為盧沙野背書，顯示其言論不代表官方立場，而北京很快意識到盧的錯誤，因此迅速進行損害控制（damage control），「我認為這事件很快就會結束，除非歐洲的一些勢力不願意讓它過去」。

新加坡國立大學政治學副教授、卡耐基中國項目研究員莊嘉穎（Chong Ja Ian）則認為，中國官方跟盧沙野切割「做得太遲也太少」，駐法使館似乎是看到毛寧的回應無法安撫歐洲人情緒後，才發表聲明降溫，但拖延只會讓公眾懷疑北京的真誠，而盧本人也沒有明確道歉或收回言論。

目前烏克蘭戰爭未解，北京多次表示希望促成和平談判，但從未譴責俄羅斯入侵或要求俄方撤軍，習近平3月會晤普亭時更呼籲中俄共同推動世界「百年變局」，引發歐洲輿論憂慮，莊嘉穎指盧的言論無疑是火上加油。

「普亭意圖推翻蘇聯解體後的新歐洲版圖，北京近期對於歐洲秩序曖昧的態度、默認俄羅斯的做法，已經讓很多歐盟成員國尤其是中東歐國家非常不安，因為會直接影響他們的安全和存亡。盧沙野只是兩句話（惹禍），但恰好觸碰到歐盟的痛處。」

香港浸會大學政治及國際關係學系副教授陳家洛告訴《BBC中文》，中國外交部的切割意味著，北京決心不對盧大使以官方身份公開發表的「個人觀點」負責，「歐洲人都看到這一點，也不會買帳」。

他認為有關言論已造成傷害，對中國歐盟關係有「致命性破壞力」，尤其衝擊與中東歐的關係。「歐盟非常重視平起平坐、互相尊重，我不相信盧沙野不知道這價值觀，但他仍然表達出北京很不屑前蘇聯國家的看法，佐證了中國口講尊重主權，但實際上站在俄羅斯一方。」

歐盟輿論反彈

Photo Credit: Getty Images / BBC News 法國總統馬克宏4月訪問中國，與習近平檢閲中國三軍儀仗隊

1991年蘇聯解體，15個前加盟共和國成為獨立國家。目前已加入歐盟的前蘇聯國家，包括波羅的海三國立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞，烏克蘭則是凖成員國。

近80名歐洲議員4月23日在法國《世界報》（Le Monde）發表公開信，指盧沙野的激進言論嚴重侮辱相關國家的歷史、文化及完整性，明顯違反國際法和外交論述的界線，「這是最糟糕的戰狼行為，不應置之不理」，他們要求法國外長科隆納（Catherine Colonna）把盧列為不受歡迎人物。