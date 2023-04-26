2023/04/26,
國際

「台灣，沉睡的炸彈」登上西班牙《國家週報》封面故事，18頁深度分析美中地緣角力下的台海情勢

「台灣，沉睡的炸彈」登上西班牙《國家週報》封面故事，18頁深度分析美中地緣角力下的台海情勢
台灣登上西班牙國家報16日隨報出刊的「國家週報」封面故事，標題為「台灣，沉睡的炸彈」。（圖取自instagram.com/elpaissemanal）

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《國家週報》是每週日隨著西班牙讀者最多的主流媒體之一《國家報》出刊的綜合性週刊，以具指標性的深度報導和人文色彩濃厚的新聞攝影，成為許多西國讀者固定閱讀的刊物。此篇封面故事，帶領西國民眾認識台海議題的發展脈絡和複雜性，進而更加理解台灣的立場。

（中央社）台灣登上西班牙《國家報》（El País）16日隨報出刊的《國家週報》（El País Semanal）封面故事，標題為「台灣，沉睡的炸彈」，以18頁內容深度分析美中兩強地緣角力加劇下的台海情勢和台灣立場。

西班牙主流媒體《國家週報》16日出刊的第2429期，以「台灣，沉睡的炸彈」為封面標題，「台灣，強權衝突之地」為專文主題，從台灣的歷史背景、地緣政治、經濟地位、軍事安全、政黨立場、人民認同、民主價值等各面向切入，深度探討兩岸情勢和台灣立場。

《國家週報》派駐北京的記者亞布利（Guillermo Abril）與攝影師若夏特（James Rajotte）走訪台灣8天，足跡踏遍金門、台北、新竹等地，訪問逾10位國內外政商界人士、學者與民眾，做出共18頁內文搭配大篇幅照片的封面報導。

專文從金門八二三砲戰起頭，以台灣海峽間過去的戰役，帶出現今的衝突。指出台灣雖在國際上只被13個國家承認，但事實上（de facto）是獨立的領土。

專文提到，中國聲稱台灣是其領土不可分割的一部分，不放棄使用武力收復台灣；美國對台海問題雖然採取「戰略模糊」政策，但持續對台灣出售武器。近年來，隨著美中角力加劇，台海緊張局勢也不斷升級。「如果這兩大強權的競爭會為21世紀的國際局勢定論，那台灣就是地圖上的碰撞點。」專文如此說道。

《國家週報》訪問「亞太堅韌研究基金會」（CAPRI）董事長兼執行長林夏如，她從台灣的科技力量談起，提及台灣是半導體產業龍頭，生產的半導體市占率約占全球的60％，高階半導體市占率甚至高達90％。2022年的人均GDP超過3萬5000美元，高於中國兩倍。

林夏如視台灣為民主社會的前哨，認為談論台灣問題時，除了國防安全外，應該多談「民主認同」。她表示，半導體產業的發展是台灣人尋求認同的果實，作為巨人身旁的小孤島，台灣人需要找到自己的出路。而今天形塑台灣人國族認同的關鍵，她強調，是「民主價值」。

林夏如對《國家週報》說，「台灣人花了30年意識到，我們實際上是台灣人。我們雖然也屬於中國文化的一部分，但我們有獨特的價值觀：我們相信法治，以及自由開放的社會。」

專文表示，台灣的民主化和經濟發展，與人民的歸屬感齊頭並進。台灣人認同感的轉變，數字上看來很驚人。1992年，島上只有17.6％的人口認為自己是「台灣人」，今天則升高到60.8％；同時，認為自己「是中國人也是台灣人」的比例，從46.4％降到32.9％；認為自己「只是中國人」的比例，則從25％降到2.7％。

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台灣登上西班牙國家報16日隨報出刊的《國家週報》封面故事，標題為「台灣，沉睡的炸彈」。（圖取自instagram.com/elpaissemanal）

《國家週報》也提到香港近年來經歷了數十年來最大規模的人口外流，自2021年以來，已有14萬4000人移居英國。從香港流亡到台灣定居的藝術家黃國才表示，香港發生的事，對台灣是一種警告。他說，「台灣人看見了香港人是怎麼起身奮鬥的，他們已經不再相信北京提供的一國兩制系統」。

專文指出，台灣民眾對於與中國關係的意見並不一致，根據最近民調，60％民意傾向的理想關係是「保持現狀」。而在俄烏戰爭後，西方國家對於台海衝突的擔憂日漸增高，政界和學界都在預測中共犯台的迫切性。

對於中國出兵攻打台灣可能採取的進程，淡江大學國際事務與戰略所助理教授林穎佑對《國家週報》發表了他的預測。他指出，共軍將採取4大步驟，首先封鎖台灣，以阻斷物資流入，避免如烏克蘭從歐盟取得援助的情形發生；其次，使用網路戰和假新聞，阻止台灣人獲得可靠消息；再來，奪取附近島嶼如澎湖，以封鎖海峽通道；最後，向機場和雷達站發射飛彈。至於全面性的兩棲登陸，將採用直升機進行。

專文也提到華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）1月時發表的「台海戰爭兵推報告」。報告指出：美國與盟國會損失數十艘艦艇、數百架軍機、陣亡數千人，重創美國地位多年。中國海軍灰飛煙滅、兩棲部隊張力瓦解、數千名士兵成為戰俘。

雖然台灣軍隊沒有戰敗，卻也慘遭重擊，島上基本建設受到嚴重破壞。至於歐盟會侷限對中國的制裁，以避免第三次世界大戰。但由於參戰的規模龐大，且台灣的半導體產業使其成為全球經濟不可或缺的要角，全世界的經濟都將因為台海戰爭而遭受打擊。

旺宏電子董事長暨執行長吳敏求表示，「如果我們能持續創造領先世界的技術，我們就能生存下去。」但名氣也是雙面刃，他說：「或許我們做得太好了，吸引了兩大強權的關注。」

專文談到蔡英文政府的兵役改革政策時，引述了《中央社》的報導，指出去年10月民調顯示，83.3％的台灣人同意以下說法：「俄烏戰爭給台灣國防教育上了重要的一課——為拯救自己的國家，你必須挺身而戰。」

在「國防安全研究院」擔任訪問學者的烏克蘭軍隊、轉換和裁軍研究中心主任溥猷立（Yurii Poita）表示，俄烏戰爭向台灣展示，「加強經濟合作並無法阻止戰爭發生，最悲慘的情況可能會發生，你必須抱持最好的希望，但做好最壞的打算。」

專文最後引述社民黨台北市議員和LGBT平權運動人士苗博雅，在2月25日出席聲援烏克蘭的集會活動時所發表的演說作結。她說，台灣與烏克蘭就像「黑暗房間裡的兩支蠟燭」，燃燒自己，「照亮全球民主與自由」。


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