2023/04/26,
美加

拜登宣布競選連任黨內挑戰少，高齡、經濟表現與川普都成挑戰

拜登宣布競選連任黨內挑戰少，高齡、經濟表現與川普都成挑戰
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

拜登在2021年就任總統時78歲，已經是美國史上最高齡的總統。他如果成功連任，第2次就職總統時將是82歲，任期屆滿時會是86歲，幾乎比先前的記錄保持人美國前總統雷根（Ronald Reagan）大10歲，雷根在77歲時第2任期屆滿。

拜登慎選連任起跑時機，黨內挑戰少全力攻川普

（中央社）美國總統拜登（Joe Biden）宣布爭取連任，儘管他支持率低落，許多民眾也不願看到80歲的他再執掌白宮4年，民主黨政要仍予以力挺。《美聯社》整理拜登現在宣布競選的原因和日後可能發展如下：

  • 為何現在宣布？

拜登25日正式宣布角逐連任，代表他現在可以直接為自己的競選活動募款。競選經費將用於薪資和後勤工作，以利擴大2024年大選工作團隊，並舉辦總統官方職務之外的活動。

拜登計劃28日在華府與民主黨大金主和民主黨全國代表大會（DNC）領袖共進晚餐，屆時他將特別關注出手闊綽的那些人，以確保自己的連任競選活動資金充裕。

之前一些民主黨贊助人和幹部已開始抱怨連任活動沒動靜，最新聲明與28日的聚會有助拜登讓他們放心。

拜登等到4月才宣布的另一個理由則是：這樣一來，他就不用公布今年第1季競選連任的募款金額。贊助人通常第1季會放慢捐款步調，而且歷經去（2022）年秋天期中選舉後，一些民主黨大金主也希望喘口氣，之後再衝刺明（2024）年總統大選。

民主黨籍前總統歐巴馬（Barack Obama）2011年4月初才宣布隔年將角逐連任，而25日也恰逢拜登宣布投入2020年總統大選的4週年。

至於共和黨籍前總統川普（Donald Trump）則是在2017年1月20日就職日當天，就提出爭取連任，並於2017年2月舉行首場造勢集會。但他角逐第2任期之戰2019年6月才以佛州奧蘭多（Orlando）的集會正式開跑，差不多是他開始投入2016年總統大選的4年後。

  • 年紀是否成為拜登連任絆腳石？

拜登是美國歷史上最年長的在位總統，若做完第2任期，屆時已經86歲。拜登承認年齡是「合理」疑慮，但他對於自己有無能耐再選一次的問題嗤之以鼻，並多次宣稱：「都給我看好了。」

現在選民有機會看拜登表現，但這類疑慮不太可能退散。

共和黨人經常強調拜登年紀，甚至也有一些民主黨人質疑拜登能否勝任2020年的競選承諾，扮演一條通往新世代領導階層的「橋梁」。

前美國駐聯合國大使暨共和黨初選參選人海利（Nikki Haley）已呼籲，75歲以上的參選人都應接受心智能力測驗。拜登與去年11月宣布參選的川普都超過75歲。

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）不理會測驗的建議，並指出在拜登協助帶領下，民主黨人的期中選舉成績意外亮眼。尚皮耶2月時表示：「他們可能忘了總統過去幾年取得的勝利，我很樂意隨時提醒他們。」

  • 尋求連任會改變拜登履行總統職務的方式嗎？

拜登的幕僚堅稱不會有大變化，至少現在是如此。

拜登26日還是會在白宮設國宴接待韓國總統尹錫悅，並計劃於今夏出訪。拜登也會跟最近幾個月一樣，繼續在國內四處宣傳他的政府協助在國會推動的法案。

拜登已造訪國內多地，宣傳一份兩黨共同支持的公共工程方案如何有助修復馬路、公路、橋梁、港口和火車隧道，另一增加聯邦支出的法案又可以怎樣支持美國製造業、降低處方藥價格，以及改善鄉村地區的寬頻網路連線。

這類活動經常模糊公務跟宣傳個人與黨之間的界線，之後這道界線只會愈來愈含糊不清。

拜登在期中選舉的前幾週，頻繁批評忠於川普「讓美國再次偉大」（MAGA）運動的「極端」共和黨人威脅到美國的核心民主。隨著2024年選戰開始白熱化，拜登將繼續大力宣揚這項訊息。

  • 拜登必須力爭民主黨提名嗎？

可能不太需要。

目前出面挑戰拜登的民主黨人只有心靈勵志類作家威廉森（Marianne Williamson）與反疫苗鼓吹者小羅勃・甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.），兩人在初選的威脅都不大。

而且今年民主黨全國代表大會全心全力支持拜登，未計劃安排初選辯論會，讓拜登不用跟威廉森、小羅勃・甘迺迪或其他潛在挑戰者同台。

拜登的另一項利多是，南卡羅來納州初選明年將拉開民主黨各州初選序幕，取代愛荷華州黨團會議。拜登在2020年初選前3州都失利，靠南卡大勝才扳回一城。他個人指示2024年應由南卡先辦初選，除了鞏固他在當地民主黨人之間的聲望，可能也有助於抵消其他地方民主黨人對於拜登極其矛盾的心理。

美聯社與美國民意研究所公共事務研究中心（NORC Center for Public Affairs Research）上週合作執行的民調結果顯示，只有26％美國人和大約一半的民主黨人回答希望看到拜登再選一次。但民調也顯示，81％民主黨人回答，至少他們可能會在大選中支持拜登。

  • 拜登的共和黨對手可能是誰？

川普的聲勢在2024年總統大選的共和黨初選早早領先，可能於大選時再次對決拜登。

川普去年11月就宣布力拚東山再起，但其他初選對手浮現速度緩慢，已宣布參選的其他共和黨人包括海利、前阿肯色州長賀勤森（Asa Hutchinson）、商人強生（Perry Johnson）、創業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）和電台主持人艾爾德（Larry Elder）。

各界普遍預期佛羅里達州長迪尚特（Ron DeSantis）可望與川普一爭高下，但他不急著宣布參選，其他可能投身選戰但尚未正式宣布的人還有前副總統彭斯（Mike Pence），以及南卡州聯邦參議員史考特（Tim Scott）等。


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