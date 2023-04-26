拜登宣布競選連任黨內挑戰少，高齡、經濟表現與川普都成挑戰
我們想讓你知道的是
拜登在2021年就任總統時78歲，已經是美國史上最高齡的總統。他如果成功連任，第2次就職總統時將是82歲，任期屆滿時會是86歲，幾乎比先前的記錄保持人美國前總統雷根（Ronald Reagan）大10歲，雷根在77歲時第2任期屆滿。
拜登慎選連任起跑時機，黨內挑戰少全力攻川普
（中央社）美國總統拜登（Joe Biden）宣布爭取連任，儘管他支持率低落，許多民眾也不願看到80歲的他再執掌白宮4年，民主黨政要仍予以力挺。《美聯社》整理拜登現在宣布競選的原因和日後可能發展如下：
- 為何現在宣布？
拜登25日正式宣布角逐連任，代表他現在可以直接為自己的競選活動募款。競選經費將用於薪資和後勤工作，以利擴大2024年大選工作團隊，並舉辦總統官方職務之外的活動。
拜登計劃28日在華府與民主黨大金主和民主黨全國代表大會（DNC）領袖共進晚餐，屆時他將特別關注出手闊綽的那些人，以確保自己的連任競選活動資金充裕。
之前一些民主黨贊助人和幹部已開始抱怨連任活動沒動靜，最新聲明與28日的聚會有助拜登讓他們放心。
拜登等到4月才宣布的另一個理由則是：這樣一來，他就不用公布今年第1季競選連任的募款金額。贊助人通常第1季會放慢捐款步調，而且歷經去（2022）年秋天期中選舉後，一些民主黨大金主也希望喘口氣，之後再衝刺明（2024）年總統大選。
民主黨籍前總統歐巴馬（Barack Obama）2011年4月初才宣布隔年將角逐連任，而25日也恰逢拜登宣布投入2020年總統大選的4週年。
至於共和黨籍前總統川普（Donald Trump）則是在2017年1月20日就職日當天，就提出爭取連任，並於2017年2月舉行首場造勢集會。但他角逐第2任期之戰2019年6月才以佛州奧蘭多（Orlando）的集會正式開跑，差不多是他開始投入2016年總統大選的4年後。
- 年紀是否成為拜登連任絆腳石？
拜登是美國歷史上最年長的在位總統，若做完第2任期，屆時已經86歲。拜登承認年齡是「合理」疑慮，但他對於自己有無能耐再選一次的問題嗤之以鼻，並多次宣稱：「都給我看好了。」
現在選民有機會看拜登表現，但這類疑慮不太可能退散。
共和黨人經常強調拜登年紀，甚至也有一些民主黨人質疑拜登能否勝任2020年的競選承諾，扮演一條通往新世代領導階層的「橋梁」。
前美國駐聯合國大使暨共和黨初選參選人海利（Nikki Haley）已呼籲，75歲以上的參選人都應接受心智能力測驗。拜登與去年11月宣布參選的川普都超過75歲。
白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）不理會測驗的建議，並指出在拜登協助帶領下，民主黨人的期中選舉成績意外亮眼。尚皮耶2月時表示：「他們可能忘了總統過去幾年取得的勝利，我很樂意隨時提醒他們。」
- 尋求連任會改變拜登履行總統職務的方式嗎？
拜登的幕僚堅稱不會有大變化，至少現在是如此。
拜登26日還是會在白宮設國宴接待韓國總統尹錫悅，並計劃於今夏出訪。拜登也會跟最近幾個月一樣，繼續在國內四處宣傳他的政府協助在國會推動的法案。
拜登已造訪國內多地，宣傳一份兩黨共同支持的公共工程方案如何有助修復馬路、公路、橋梁、港口和火車隧道，另一增加聯邦支出的法案又可以怎樣支持美國製造業、降低處方藥價格，以及改善鄉村地區的寬頻網路連線。
這類活動經常模糊公務跟宣傳個人與黨之間的界線，之後這道界線只會愈來愈含糊不清。
拜登在期中選舉的前幾週，頻繁批評忠於川普「讓美國再次偉大」（MAGA）運動的「極端」共和黨人威脅到美國的核心民主。隨著2024年選戰開始白熱化，拜登將繼續大力宣揚這項訊息。
- 拜登必須力爭民主黨提名嗎？
可能不太需要。
目前出面挑戰拜登的民主黨人只有心靈勵志類作家威廉森（Marianne Williamson）與反疫苗鼓吹者小羅勃・甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.），兩人在初選的威脅都不大。
而且今年民主黨全國代表大會全心全力支持拜登，未計劃安排初選辯論會，讓拜登不用跟威廉森、小羅勃・甘迺迪或其他潛在挑戰者同台。
拜登的另一項利多是，南卡羅來納州初選明年將拉開民主黨各州初選序幕，取代愛荷華州黨團會議。拜登在2020年初選前3州都失利，靠南卡大勝才扳回一城。他個人指示2024年應由南卡先辦初選，除了鞏固他在當地民主黨人之間的聲望，可能也有助於抵消其他地方民主黨人對於拜登極其矛盾的心理。
美聯社與美國民意研究所公共事務研究中心（NORC Center for Public Affairs Research）上週合作執行的民調結果顯示，只有26％美國人和大約一半的民主黨人回答希望看到拜登再選一次。但民調也顯示，81％民主黨人回答，至少他們可能會在大選中支持拜登。
- 拜登的共和黨對手可能是誰？
川普的聲勢在2024年總統大選的共和黨初選早早領先，可能於大選時再次對決拜登。
川普去年11月就宣布力拚東山再起，但其他初選對手浮現速度緩慢，已宣布參選的其他共和黨人包括海利、前阿肯色州長賀勤森（Asa Hutchinson）、商人強生（Perry Johnson）、創業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）和電台主持人艾爾德（Larry Elder）。
各界普遍預期佛羅里達州長迪尚特（Ron DeSantis）可望與川普一爭高下，但他不急著宣布參選，其他可能投身選戰但尚未正式宣布的人還有前副總統彭斯（Mike Pence），以及南卡州聯邦參議員史考特（Tim Scott）等。
Tags：
PS 我愛你：一張電子卡片，啟動蔡阿嘎的母親節感謝計畫
我們想讓你知道的是
每年母親節，蔡阿嘎都會為二伯製作一張卡片，他今年特別與團隊嘗試用Photoshop製作電子賀卡，用特別的方式表達一路與二伯成為父母以來，對她的感謝。
一個生命的誕生，必然少不了母親，但母親的意義，可能不僅限於字面上的角色。他代表的，是那個為你付出、為你著想、聆聽你、擁抱你，在漫長的彷彿永遠沒有盡頭的黑夜中，為你點亮一盞燈，陪你一起迎接天光的那個人。雖然母親所有的用心，往往不求回報，但你的一點心意，一定能讓他打從心底感到溫暖與驕傲。
在母親節即將到來的前夕，你還在苦惱要怎麼表達你的祝福之意嗎？或許是一通電話，也可能是一顆親手烤的蛋糕，又或者是一樣適合他的配飾、擺飾。如果你還沒有做好決定，不妨來參考一下蔡阿嘎今年的計畫。他能做得到，你一定也可以！
「無論生活或工作，她都是我最想感謝的人」
蔡阿嘎和二伯，可以說是YTR界的神仙眷侶，最初兩人再加上大頭佛一起經營頻道，形成一個黃金鐵三角，不管是頻道內容、呈現的方式、和廠商的合作等等，都是三人一起討論出來的結果。「通常我們是少數服從多數，但是也會尊重少數，例如有些內容我跟大頭佛覺得很好笑，可以玩，但是二伯覺得不妥，那我們也會放掉。通常都是討論到三個人意見一致，然後再朝著我們一起訂好的目標去執行。」在蔡阿嘎眼中，二伯從一開始害羞躲在幕後，到可以出現在鏡頭前講話，是非常感人的。「因為她所努力的一切，都是為了支持我做出更好的創作。」蔡阿嘎說：「我真的很感謝這條路上有她。」
不只是工作上的支持，在生活上，二伯和蔡阿嘎也成為彼此的重要支柱。在愛情長跑多年之後，蔡阿嘎和二伯有情人終成眷屬，先後有了可愛的蔡桃貴和蔡波能。「我以前對女人成為一個母親會有多辛苦，老實說是比較沒有概念。後來我跟二伯有了我們的孩子，我看著她在懷孕的時候，全身上下各種不舒服，一路吐到生。孩子出生之後，前三個月幾乎都沒有辦法好好睡一覺，還要擠奶餵奶，真的很辛苦。我身為另一半，一些體力活、雜事我可以處理，但是她身體上的不舒服、賀爾蒙造成的緊張或者不愉快，我都只能想辦法幫她舒緩，沒有辦法完全解決，還是要靠她自己撐過去。成為一個母親，我覺得應該是全世界最偉大的犧牲和努力。」透過二伯，蔡阿嘎感受到了母親的韌性和包容力，因此每一年的母親節，蔡阿嘎都會準備禮物，獻給對他來說最特別、最意義重大的二伯。
「每一年我送給二伯的禮物，主題都是她，母親節她最大啊！然後再加上我們一起經歷的事情、有代表性的回憶來穿插。今年母親節，都2023年了，想要數位化一下，所以決定試試看製作電子卡片，感覺起來就很潮有沒有。」雖然想嘗試電子卡片，但蔡阿嘎考慮到自己技術已經很久沒更新，所以趕緊請來Hahababy的超強美編倢妤幫忙。利用Photoshop，一張精緻又充滿意義的電子卡片，三兩下就完成了，蔡阿嘎也趁機精進了一下自己的Photoshop技術，畢竟網路常青樹也是要活到老學到老！
必學PS小技巧，幫你輕鬆實現所有靈感
「以前頻道只有我自己的時候，我會用Adobe Photoshop來製作素材，比方把產品照裡面的產品挖出來，就能夠變成一個小圖示放在我的影片裡面。那時候我弄一個小圖示大概要兩三個小時，才能修到乾淨完美，做完都有一種『好了我今天工作量夠大了』的感覺，很累。」有過往經驗的蔡阿嘎，覺得Photoshop很好用，隨著工作室規模變大，後製工作就由團隊來處理。有些時間沒有接觸Photoshop，日新月異的神速功能讓阿嘎嚇了一跳「這次我跟著倢妤一起做電子卡片，真的嚇到，PS變得好智慧化，按個鍵就可以直接換掉整片天空，然後去背、修瑕疵都是點一下就好了，太強了。」
Adobe從未慢下優化軟體功能、強化使用者體驗的初衷。現在的 Photoshop，保留了一直以來強大的圖像處理能力，但工具的使用方式則變得更加簡單。美編倢妤就分享道：「我剛接觸Photoshop是在高中的時候，因為我是念設計的，所以Photoshop絕對必用。我從CS6開始使用到今天，覺得最大的差異就是越來越直覺化操作方式，還有工具和步驟也都化繁為簡，處理一張圖像的速度越來越快。」能夠這樣快速的處理圖像，要歸功於智慧化的AI偵測能力，以及豐富的雲端資料庫。透過AI偵測，Photoshop就有辦法感測到圖像中的天空或是背景的範圍，搭配資料庫裡面各式各樣的素材，讓使用者只要一個按鍵，就能把天空、背景完全替換。
除此之外，倢妤也非常享受可以在不同裝置上使用Photoshop的便利性。「我可以在電腦上、平板上，甚至手機上都可以使用Photoshop。比方我可以將在平板上處理好的素材，同步至 Creative Cloud，然後再用電腦做圖，這樣我就可以不用另外接手繪板，很輕鬆。」不只裝置同步，在Adobe家族中的軟體之間，也可以使用彼此產出的成果。例如蔡阿嘎之前提到，在Photoshop中將產品去背之後，放進Premiere中成為影片的小圖示；倢妤也會先利用Photoshop畫圖、處理圖像，再將素材丟進Illustrator中完成設計。「真的是超級便利，Adobe不只軟體好用，軟體之間的整合也很厲害，用過就回不去了。」倢妤感動指數一百分推薦。
身為美編的倢妤，還要大力推薦一個在她的工作中不可或缺的小幫手——Blend modes混合模式。「我在協助老闆做母親節卡片時就有用到這個功能，可以把不同的圖層融合得很自然。平時我在工作上也常常用到它，比方設計商品，我要把logo合在一個杯子或一件衣服上，這個功能就可以根據我想要合成的物件的形狀，自動去貼合，看起來就會很像成品的狀態。以前當然也可以做到這一點，但是要花我很多時間，現在就變得很快。」
有你，才有每一個精彩的創意
從2008年開始經營頻道至今，從個人的單打獨鬥，到和一整個團隊努力合作，蔡阿嘎始終相信，創意的誕生，是來自於生活中的每一件小事，而創意的完成，則要靠團隊的力量和優秀的工具。「從以前我一個人在做就是用Adobe，所以現在我在招募夥伴的時候，就要求一定要會Adobe的軟體，不用全部都會，但基本的Photoshop、Illustrator、Premiere⋯⋯這些，總要有一兩個是比較強的，畢竟這些都是我們經營社群、頻道沒有辦法缺少的工具。」蔡阿嘎說：「比方我們要放社群的照片、圖片，不可能不修就原圖丟上去，因為很多時候這些照片可能是在一個條件比較不好的狀態下拍出來的，我自己看了都不喜歡，更不可能分享給我們的網友看啊！」二伯也補充道：「而且現在Adobe就是業界中最好用、最主流的工具，像是我自己也因為經營品牌，開始回來使用Photoshop，不論是跟我們團隊還是跟別人合作，懂Adobe的話，就擁有共通的語言，在溝通想法上真的會快很多。」
在越來越多人使用社群交流的今天，要將手中的照片、影片調整得更精彩生動、細緻無暇，甚至異想天開，善用工具的能力就變得非常重要。Adobe Photoshop陪著所有對重視影像細節的使用者們一起成長，透過一次又一次的更新與優化，帶來更有力、簡易、直覺化的使用者體驗。從為企業產出代表品牌形象的主視覺設計，到為心愛的人做一張卡片，你都能感受到Adobe永遠多想一步的前瞻性格，陪你一起實踐所有創意。
心動了嗎？為母親製作一張別具意義的電子卡片，就是這麼簡單又心意滿滿。為了鼓勵大家表達自己的心意Adobe還加碼推出好禮徵件，只要使用Photoshop製作母親節卡片，再分享你與母親的故事，就有機會免費獲得相印機和母親節禮物組喔！
點擊貼文留言投稿↓