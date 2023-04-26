2023/04/26,
經濟

美國「第一共和銀行」財報重創投資人信心，股價狂瀉近50％創歷史新低

美國「第一共和銀行」財報重創投資人信心，股價狂瀉近50％創歷史新低
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美國一年多來利率陡升，投資失算的中小型銀行營運日益艱困，聯邦準備理事會（Fed）等主管機關近期頻頻喊話，希望民眾相信這波亂局只是獨立事件，而非金融業系統性危機，投資人對財務體質欠佳的銀行信心仍脆弱。矽谷銀行3月倒閉掀起市場恐慌前，第一共和銀行股價達115美元，與今天收盤價相比跌幅超過90％。

（中央社）美國第一共和銀行（First Republic Bank）最新財報顯示客戶存款大失血，今（26）日股價狂瀉近50％，反映3月多家中型銀行倒閉引發市場恐慌後，投資人對這家財務體質欠佳的業者缺乏信心。

第一共和銀行昨天公布季報重創投資人信心，今天股價跳空開低，午盤跌勢加劇，多次暫停交易，終場大跌7.9美元，跌幅接近49.4％，每股收在歷史新低8.1美元。

這家1985年成立、總部設在舊金山且專攻富裕客戶的銀行，是今天美股標準普爾500指數表現最糟的成分股，其他區域性銀行股價也普遍走低。

矽谷銀行（SVB）等美國金融機構3月無預警倒閉，第一共和銀行也陷入危機。首季財報顯示，第一共和銀行單季存款銳減逾40％，若算進摩根大通（JPMorgan Chase）等大型銀行為穩定人心而同意存入的金額，3月市場恐慌期間第一共和銀行存款流失約1000億美元，失血比預期嚴重。

美國一年多來利率陡升，投資失算的中小型銀行營運日益艱困，聯邦準備理事會（Fed）等主管機關近期頻頻喊話，希望民眾相信這波亂局只是獨立事件，而非金融業系統性危機，投資人對財務體質欠佳的銀行信心仍脆弱。

矽谷銀行3月倒閉掀起市場恐慌前，第一共和銀行股價達115美元，與今天收盤價相比跌幅超過90％，表現比其他經營模式受質疑的區域性銀行還糟。

第一共和銀行與矽谷銀行根據地都在舊金山灣區，許多客戶存款超過聯邦存款保險公司（FDIC）最高保障的25萬美元，市場人心不穩時特別容易受擠兌衝擊。

第一共和銀行昨天表示，正在探尋「策略選項」，但未詳述是考慮出售或尋求外部挹注資本。

為重整旗鼓，第一共和銀行昨天宣布吸引存款的計畫，並打算在本季裁員20％至25％、大砍高層薪酬，減少人事費用。

第一共和銀行執行長羅夫勒（Michael Roffler）昨天在法人說明會強調，事業關鍵部分不會改變，提供客戶優質服務的承諾也不曾動搖。但其他高層沒有接受業界分析師提問。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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