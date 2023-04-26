2023/04/26,
政治

希臘論壇又矮化馬英九為「前台北領導人」，外交部籲慎思是否與會，馬辦回應將出席爭取國際發聲

希臘論壇又矮化馬英九為「前台北領導人」，外交部籲慎思是否與會，馬辦回應將出席爭取國際發聲
Photo Credit: 中央社

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外交部暗示馬英九應缺席論壇，馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，「非常可笑」，外交部長吳釗燮任內斷了7個邦交國，都沒有辭職下台，憑什麼要一個已在民間的在野黨前總統要缺席重要國際會議。

希臘論壇又矮化馬英九為「前台北領導人」，外交部籲慎思是否出席

（中央社）前總統馬英九應邀於26日出席希臘「德爾菲經濟論壇」（Delphi Economic Forum）開幕式，但該官網25日再將馬英九頭銜矮化為「前台北領導人」。外交部呼籲馬英九在名銜未獲更正前，應審慎評估是否與會。

「德爾菲經濟論壇」官網日前將馬英九的名銜不當標註為「前台北總統」，外交部表達抗議後，官網在21日將馬英九頭銜改為台灣前總統（Former President of Taiwan）。

論壇26日舉行開幕式，馬英九24日晚間已搭機前往希臘。外交部25日晚間發布新聞稿指出，注意到論壇網站再度不當變更馬前總統名銜。

根據「德爾菲經濟論壇」論壇官網，目前馬英九名銜被標註為「前台北領導人」（Former Leader of Taipei），連原先的官銜總統稱呼也被拿掉。

外交部表示，駐希臘代表處4月19日主動察覺希臘網頁誤植馬英九名銜後，立即洽繫主辦單位，並致函論壇創辦人兼主席曹莫克斯（Symeon G. Tsomokos）表達抗議及要求更正。

外交部說，經駐處力洽，論壇於21日更正馬英九名銜，外交部持續關注該論壇網頁，並於今日注意到主辦單位再度不當變更馬英九名銜，已立即電請駐處持續力洽該論壇更正。

外交部表示，「德爾菲經濟論壇」屬民間非營利組織，旨在集結各領域具影響力人物，建立跨國網絡與意見溝通平台，每年定期在希臘德爾菲鎮舉行年會，但該組織竟在短短數日內，甚至年會舉行前一日，反覆誤植馬英九名銜，「出爾反爾態度令台灣深感遺憾與不解」。

外交部表示，已訓令駐處向論壇主辦單位表達嚴正抗議，外交部基於維護國家尊嚴立場，台灣任何非政府組織（NGO）或民間團體出席國際會議或活動倘有遭矮化情事，政府絕不接受並立即要求主辦方更正。

外交部表示，在持續力洽主辦單位更正的同時，也呼籲馬英九在名銜未獲更正前，應審慎評估決定是否出席該論壇相關活動。

希臘論壇又矮化頭銜，馬辦：馬英九將出席爭國際發聲

前總統馬英九頭銜再遭希臘「德爾菲經濟論壇」官網矮化，外交部籲審慎評估是否與會。馬英九基金會執行長蕭旭岑25日表示，外交部日前宣稱經其力洽，主辦單位已更改，請外交部負起責任，妥適處理。

馬辦表示，馬英九仍將出席這場論壇。蕭旭岑表示，如果因為蔡政府無能，無法爭取到正確的稱謂，馬英九作為民間身份，更必須爭取向國際發聲的機會，凸顯台灣當前最迫切的問題。

前總統馬英九應邀於26日出席希臘「德爾菲經濟論壇」開幕式，但該官網今天再將馬英九頭銜矮化為「前台北領導人」。外交部呼籲馬英九在名銜未獲更正前，應審慎評估是否與會。

對此，馬英九基金會執行長蕭旭岑則透過新聞稿表示，有關希臘德爾菲經濟論壇對馬英九的稱謂問題，外交部日前才發稿宣稱，經其力洽，主辦單位已更改馬英九職稱，為何今天又會出現變化，請外交部負起責任，妥適處理。

至於外交部暗示馬英九應缺席論壇，蕭旭岑表示，「非常可笑」，外交部長吳釗燮任內斷了7個邦交國，都沒有辭職下台，憑什麼要一個已在民間的在野黨前總統要缺席重要國際會議。

蕭旭岑表示，既然蔡政府放話吹噓總統蔡英文參加丹麥「哥本哈根民主峰會」等有爭取到正確稱謂，請吳釗燮拿出同樣的積極任事，為馬英九爭取，千萬不可因為黨派之別，對馬英九採取兩套標準，又同時發動政治攻擊。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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