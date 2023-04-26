2023/04/26,
中國

中共黨媒《光明日報》高層董郁玉遭逮捕清算，疑因與外國人士往來被視為美日間諜

中共黨媒《光明日報》高層董郁玉遭逮捕清算，疑因與外國人士往來被視為美日間諜
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董郁玉的家人說，2017年，中共當局將2013年的書評貼上「反社會主義」標籤，董郁玉也受到降職威脅。董郁玉並非共產黨員，這使他成為《光明日報》的少數分子。儘管如此，董郁玉仍筆耕不輟。2018年，他以筆名發表了一篇批評江西省地方官員在推廣火葬時銷毀棺材的文章，被廣為流傳。

（中央社）美媒披露，中國黨媒《光明日報》評論部副主任董郁玉去（2022）年2月遭北京拘留，上月被檢方以間諜罪起訴，近日將出庭受審。中國領導人習近平加緊打壓異議人士，董郁玉言論偏向自由派，家人認為，他恐因與外國人士往來被視為美日等國間諜。

《紐約時報》採訪董郁玉的家人，試圖釐清他為何遭到逮捕清算。報導指出，董郁玉是《光明日報》評論部副主任兼專欄作家。數十年來，勤於筆耕的董郁玉一直與外交官和記者等外國人士保持頻繁往來，部分原因是為了寫作需要。但據董郁玉的家人，當局現正將這些來往關係視為證據，並認為他可能是日本或美國的間諜。

自上台後的10年裡，中國最高領導人習近平一直鼓勵並公然宣揚針對外國（特別是西方國家）的懷疑論，同時也幾乎完全扼殺董郁玉這類自由主義觀點的生存空間，中共甚至將這些觀點稱為外國干涉的跡象。

除為《光明日報》工作，董郁玉還曾替相對自由的中文出版物撰稿，現在這些刊物都遭到封殺。中國記者已被禁止為海外出版物撰稿；此前董郁玉也曾多次為《紐約時報中文網》供稿。

據其家人的說法，目前尚不清楚61歲的董郁玉之所以成為北京打壓的目標，是因為他抱持自由主義觀點，或是他與外國人頻繁接觸，或是兩者兼具。由於擔心遭到報復，他的家人要求匿名受訪。

他的家人透過聲明表示，事實上，董郁玉「與外國人士的關係並無可疑之處，這是他日常工作的一部分，與世界多數地區人與人之間的正常交往並無不同。此案所傳達的訊息似乎是，與外國人士接觸是個禁忌。」

目前尚不清楚他將於何時受審。國家安全相關審判將採閉門方式進行；在中國，從事間諜活動可判處10年或以上徒刑。

據報導，董郁玉從北京大學法學院畢業後，於1987年開始在《光明日報》工作。

他的家人說，董郁玉長期都對促進法治和司法獨立的議題頗感興趣。中國政府在數十年前，並未禁止公開討論這些議題。

董郁玉曾撰寫一篇敦促政府為貧困學生提供更多貸款的報導，因此獲得中華全國新聞工作者協會（All-China Journalists' Association，簡稱中國記協）的獎項。2012年，在為紐時撰寫的一篇文章中，他擔心政府過度關注經濟成長，因而忽視污染和其他問題。

2013年，在為哈佛大學學者馬若德（Roderick MacFarquhar）的文革史撰寫書評時，董郁玉曾批評中共將10年動亂和血腥事件歸咎到少數壞人身上的作法。

他於2006年獲頒哈佛大學尼曼新聞獎學金（Nieman journalism fellowship）；2010年曾在日本慶應義塾大學擔任訪問學者，並於2014年前往北海道大學擔任客座教授。

然而，過往相對開放的環境隨著習近平的上台告終。董郁玉的家人說，2017年，中共當局將2013年的書評貼上「反社會主義」標籤，董郁玉也受到降職威脅。董郁玉並非共產黨員，這使他成為《光明日報》的少數分子。

儘管如此，董郁玉仍筆耕不輟。2018年，他以筆名發表了一篇批評江西省地方官員在推廣火葬時銷毀棺材的文章，被廣為流傳。

他的讀者不僅來自國內，還有一群外國學者、記者和外交官，他們渴望深入了解中國極不透明的政治和社會環境。在25日發布的一封支持董郁玉的公開信中，有人稱他是一位「優秀的中國大使」，還說他與外國人士接觸從來不遮遮掩掩，都是在公共場所安排會面。

尼曼新聞獎學金的負責人李平斯基（Ann Marie Lipinski）也在電郵中表示：「任何關於新聞獎學金是間諜活動證據的猜測，都是毫無根據的。」

致力釋放中國政治犯的美國「對話基金會」（Dui Hua Foundation）創辦人康原（John Kamm）說，近年來，董郁玉作為中國「解讀者」的角色不僅變得更加重要，也更具風險，「這對中國與外界的相互理解來說，堪稱一大損失。」

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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