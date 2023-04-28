8000家越南餐廳在美國：疫情加速越南餐飲的爆炸性成長，越式三明治成為飲食新寵兒

說到越南飲食在美國的發展，早在90年代河粉（Pho）便進入美國飲食主流，而越南河粉餐廳在美國的年收入於2000年就已達到5億美元。近年來，美國人願意「嚐鮮」除了河粉之外的越南餐點，許多新興越南餐廳也逐年開張， 根據 譚納食品集團 （ The Tanner Food Group） 和 SIAL America數據，美國目前已有將近8000家越南餐館。

在美國飲食媒體《食品研究所》本月發表的文章〈越南美食在美國呈現出爆炸性的美味風味〉中，就提到「美國已成為越南菜的溫床」，而其中的兩個關鍵原因，一為酸、甜、鹹、辣的組合及新鮮香草和蔬菜的使用深深擄獲美國人口味，另一個原因，則是和Covid-19疫情期間的「不接觸」用餐習慣有關。

Covid-19疫情之下興起的越南餐飲

美國在2020年初 爆發 Covid-19疫情後，各州常不時宣布「居家避疫」政策，而對長期閉關的民眾而言，會較疫情前更願意 嘗試不同飲食類別。

2022年2月在休斯頓開業的Saigon Hustle ，是一間因疫情而提供「得來速」服務的越南餐廳，兩位老闆 Sandy Nguyen和Cassie Ghaffar接受媒體採訪時分享 ，提供免下車服務除了有防疫功能，也讓想品嚐異國飲食的美國人來說不那麼懼怕。目前Saigon Hustle已從私募股權公司Savory Fund獲得100萬美元的投資，顯示其發展潛力不容忽視。 Saigon Hustle也非唯一成功案例，位於明尼蘇達州的Oui Banh Mi和休士頓的Hughie's也是同為有「得來速」服務的越南餐廳。

（Saigon Hustle的介紹影片）

除了「得來速」，也有越南餐廳在疫情間透過「外賣形式」取得佳績。位於加州聖安娜的越南創意餐廳西湖（Tay Ho），負責人Vivian Yenson年僅21歲，她的父親 Jayce Yenson 是 西湖食品企業 （ Tây Hố Food Company ）創辦人，主要業務是販售 食材給當地越南餐館。

Vivian Yenson在展開餐廳事業後，為減少餐廳在疫情間的關閉風險，她決定採用「 外賣模式 」，更因此設計了特殊的外賣餐盒，讓外帶客人，可以方便攜帶並食用河粉，而這樣的創新模式也讓西湖留下良好的外賣評價。

（西湖餐廳的外賣餐盒）

對某些人來說，疫情同時是危機也是轉機。 2020年3月，當無數美國小商家因疫情受到衝擊，一名越裔單親媽媽Thuy Pham長達十年的髮型師職業生涯也嘎然而止。在停業後的空檔時期，基於烤五花肉是越南主食之一，她開始專研純素五花肉食譜，並在女兒要求下於社群媒體Instagram上直播製作素五花肉，正式開啟事業第二春。

就在Thuy Pham直播後，開始有大量顧客詢問訂購，2020年 6月她在Instagram上宣布菜單和預購數量，結果500份餐點在6小時內便售罄。Thuy Pham因而 決定創辦飲食品牌Mama Đút，公司名稱是以她和女兒的越南英語短語命名，意思是「媽媽，餵」；同年 秋天她在朋友提供的店面開始外賣，結果開幕日大排長龍，宣告新事業起步成功。

（Mama Đút創辦人 Thuy Pham ）

因著將「純素五花肉」使用得淋漓盡致，不管是越式沙拉、越式三明治等餐點都受到廣大素食者的歡迎，Mama Đút的名聲越來越大，甚至成為Netflix《街頭美食 》 系列的首間純素餐廳代表，2022年Thuy Pham更獲得有美食奧斯卡之稱的詹姆斯·比爾德基金會提名為最佳新興廚師。

越式三明治（Banh Mi）成為飲食新寵兒

而越南飲食在美國成熱潮的另一個現象，便是越式三明治（Banh Mi）成為飲食寵兒。越式三明治 採用新鮮食材，包括 香菜、檸檬草、胡蘿蔔和墨西哥胡椒，搭配魚露、嫩豬肉和新鮮法式長棍麵包，價格相當平易近人，讓注重健康的年輕人相繼造訪大城市裡的越式餐車。

曾參與電視實境秀《頂級大廚》（Top Chef）的越南裔廚師Tu David Phu就表示，他覺得越式三明治之所以在美國受到青睞，是因為其味道「既熟悉又略有不同」，而他也相信，未來像是bún riêu（ 越南蟹肉蕃茄米粉 ）、bún mắm（魚漿海鮮米線） 和bánh canh（越南米苔目） 受歡迎的程度也將會成指數型成長。

在美國國家餐飲協會在預測的2023年熱門美食中，包括越南菜、新加坡菜和菲律賓菜的東南亞飲食被列為全球飲食首要趨勢，而在美國不斷推陳出新的越南飲食，似乎已應驗了這個預測。

參考資料

延伸閱讀

核稿編輯：杜晉軒