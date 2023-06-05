選課常因沒有考試、比較輕鬆，「社會實踐課」如何讓學生動起來？
我們想讓你知道的是
筆者認為社會實踐課程的學習層次感是學生真正成為行動者的關鍵。台灣的大學系統基本上都非以社會實踐為辦校願景，而是逐漸增加這個教育目標，也因此在原有的課程中（例：服務學習、防災、飲食文化、社會與文化等）加入社會實踐元素。
文：鄭肇祺
以「接地氣」為主題的練習曲
來到台東大學後，筆者成為大學各種社會責任實踐計畫的適用人力。願意頻繁往來社區與大學之間，懂得進行以社區資源盤點為目標的田野調查，並探索公共議題而擬定及執行具有公共性的方案，都是這種適用人力的共通條件。當然，並非只有人類學背景的教師才符合以上條件，只是我在學術路上，慢慢成長為此類型的學者。成為一個把學術熱誠、理念、概念應用在實際場景中並產生影響，是我的職涯想像，現今也正在努力邁進。
踏進大學職場，社會實踐的闖關任務豈會只要求老師自己完成？各種政府部門補助的社會實踐計畫都求老師投放資源到學生身上，讓學生在大學課程中「接地氣」，和社區接觸，並同時獲得實作機會，提早了解職場工作態度、能力需求。
簡單來說，大學參與社會責任事務，執行相關計畫，重點在學生。老師責任上要「跟學生揪團去打怪」，師生一起接地氣。
問題來了，當楊弘任在《社區如何動起來》一書中利用很大篇幅來描繪不同單位、人群如何利用傳統與創新能量，讓社區居民動員起來時，大學進行社會責任實踐，如何提供誘因讓學生參與？學生參與課程，代表他們動起來，還是但求作業過關、拿到學分？當社會實踐是大學對地方的承諾，師生該如何信守社會承諾，而非為拿到計畫KPI、學分而做計畫？
行教育部高教深耕計畫及大學社會責任實踐計畫（USR），以及國科會人文創新與社會實踐計畫，推出系、院級的跨領域課程，並組成以社會實踐為教學重點目標之一的通識微學程、跨領域學程。以筆者為例，每年獲得課程補助，運用於校外教學、嘉賓演講之外，也可以聘用獎助生、工讀生，為學生提供各種「接地氣」的機會。同時，藉著安排各種教學活動，筆者得以教師身份與社區、產業、政策的利害關係者建立互動關係，除邀請對方擔任社區講師、演講嘉賓、技藝體驗老師外，也在課程或計畫延伸成果的產出上，尋找能回饋對方的合宜方式。
學生如何動起來？根據過去四年遊走在正業（校內教學及以論文出版為目的之學術研究）及不務正業（校外教學及師生實作）之間的經驗，筆者把以下的思考視為一場又一場社會實踐的練習曲，把各種利益關係者的觀點、角度，與讀者們分享。筆者在此把學生視為具有同質性又有異質性的行動主體；大學作為社會實踐的行動者，也對學生而言是一個制度結構，因此我們也可以視其為利害關係者，也視之為促進亦限制社會實踐成果的機構。
社會實踐的遲疑
找出「學生如何動起來」的策略前，我們可以發揮同理心（有人對老師有同理心嗎），了解讓學生對參與社會實踐學習與實作有所遲疑的原因。學生對讀大學教育有不同想像，對大學畢業也各有理解，而包含有社會實踐內容、作業的課程是否能讓他們在專業上受到認可（履歷審查、面試加分）是一個重要原因。
另外，學生也會在通識選課的情況下，認為沒有考試會比較輕鬆而誤闖加入相關課程。筆者有一些學生，是抱著可以去校外郊遊教學的心態來選修課程。整理上述情況，社會實踐課程授課老師可以考慮課程的工具性，當中包括學生作業產出跟就業市場的連結，課程的娛樂性（趣味性），甚至和其他課程相比是否能提供出門學習的機會。
部份學生著重的是課程的意義。台灣的大學提供非常有限的選課空間（必修、必選修、自由學分、通識及語文體育等佔據了大部份學分及上學時數），學生要搭配出對他們稱心如意的課表，是非常難得的事，老師們看到這種學生會選修社會實踐課程，可預設他們背後花了非常多的心思。尤其是一些學生下課、週末都要參加各種額外職業訓練、技能開發活動等，在排除萬難之下，方能參與會要求學生週末進社區、晚上來開會的社會實踐課程。
對於參與社會實踐課程的遲疑，也有可能來自學生對社交的自信心及能力。根據筆者的教學經驗，在課程之中學生的社交互動存在信心及能力上的差異。有異於答題考試、校內作業，社會實踐作業需要學生利用課堂內外的時間，跟地方社會進行互動，缺乏經驗、主動性的話，結果和分數都較吃虧。除了跟社區居民、業者需要互動，部份學生不擅於進行小組作業，從資源盤點、提案構想到規劃執行，此類課程的學生都被要求共同合作；就算是分工合作，其實會影響學生課外的生活節奏，一旦出現同學在訊息群組已讀不回、個人在作業進行時人間蒸發，此種事情會打擊熱心參與課程的學生。
在種種考慮之下，大部份學生在選課時都先跳過以社會實踐為教學目的之課程。真正主動選擇參與的同學，則各有其想法、學習習慣及目標。那麼，從筆者的經驗裡，如何讓留在課程的學生動起來？
學生如何動起來？
筆者認為社會實踐課程的學習層次感是學生真正成為行動者的關鍵。台灣的大學系統基本上都非以社會實踐為辦校願景，而是逐漸增加這個教育目標，也因此在原有的課程中（例：服務學習、防災、飲食文化、社會與文化等）加入社會實踐元素。另外，學校也會新增相關課程，提供教師空間建立課程內容。在筆者有份參與的課程設立過程中，教師考量課程吸引力、和各種社會實踐計畫的可能關係、討論課程與課程之間的可能連結等因素，課程名稱誕生並直接與計畫內容產生關係。
以台東大學的社會實踐微學程為例，校內負責執行國科會人文創新與社會實踐計畫的人文創新與社會實踐中心先要跟通識中心協調，以基礎、核心、應用為目標，在學年中輪流開設社會責任實踐（基礎）、里山精神與原住民生態智慧（核心）、社區幸福感（應用）、適當科技與永續發展（應用），但為了提供修課彈性而不設擋修（修課門檻），因此學生未必是從基礎課程開始參與社會實踐學習。而課程人數因配合學校的整體課程量及修課人數，目前定在30-35人之間，以社會實踐課程來說屬中、大班。另外，由於授課老師不同，在建立學習層次感上需要磨合。
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響應永續與健康住宅趨勢，藍圖營造邀請一同實現美好生活藍圖
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地球暖化直接威脅人類生存，建築作為主要居住和活動場域，如何應變並尋求改變成為關鍵課題。甫在台中梧棲推出新建案的藍圖營造，便展現領先思維與前瞻視野，堅持申請綠建築及健康建築雙重認證，確保住戶享有與環境共好共榮的永續未來。
全球各國視「2050淨零排放」為共同目標之際，訴求節能減廢、生態共生、永續循環的生活趨勢，正在重新定義建築設計與建築價值，例如台灣內政部在既有綠建築標章體系下，已新增「建築能效評估系統」（BERS，Building Energy-efficiency Rating System），期許藉由明確的係數轉換和標示制度，協助改善台灣建築能源使用效率。
同時民間業者響應國際發展趨勢，也積極導入低碳永續住宅認證機制，包括關注綠化量、基地保水、水資源、日常節能、二氧化碳減量、廢棄物減量、污水垃圾改善、生物多樣性及室內環境等九大核心指標的「綠建築標章」，以及採用提倡健康飲食、降低病毒傳播風險、凝聚社區健康意識、療癒住戶心靈、重視住戶安全、全齡與通用設計、提升住戶運動動機等七大評鑑指標的「Fitwel健康建築認證」。
綠建築與健康建築雙指標，兼顧環境友善與生活品質
由於兩大機制從不同角度審視建物的節能設施與環境品質，結合在一起更能涵蓋永續生活的完整面向，所以藍圖營造基於「承擔社會責任、回應社會需求」企業經營信念，即使為了符合綠建築及健康建築的嚴謹標準，勢必衍生額外營建成本造成綠色溢價，仍堅持替位在梧棲的新建案申請雙重認證，確保住戶享有值得信賴的生活品質與永續未來。
藍圖營造建設部總經理賴以軒表示：「以前建築與營造業只談價值工程，普遍重視成本控制，如今積極打造綠建築與健康建築，是因為每間房子的生命週期，長達10、20年甚至更久，需要能夠永續傳承，讓使用者住得安心又放心」，於是決定回歸人本價值，鏈結環境生態、城市美學、資源循環等多重思考面向，興建全台中第三座住宅類Fitwel健康建築。
從藍圖營造梧棲新案基地約870坪，但大幅降低建蔽率僅34%，確實感受到重視整體環境的相互依存關係，尤其主建物退縮創造了大尺度棟距，讓112戶住家能夠不受屏蔽，享有絕佳通風採光及景觀視野，並隨著留設300多坪開放式公園與行人徒步空間，等於在密集街廓中創造難能可貴的綠地與呼吸空間，可作為營造私密性的中介轉化地帶，又符合提升綠覆率、維護生物多樣性等綠建築規範。
推動梧棲「方舟計畫」 ，打造以人為本的永續住宅
接著，訴求全齡化與通用化的設計，有諸多務實機能巧藏其中，像是展現白派美學的15層樓外觀，由白色、淺灰與深灰鋪陳淨雅立面，再搭配簡練俐落線條構成，緩減建築量體帶來的視覺壓迫感，而整體外觀僅頂樓賦予特殊結構造型，也加以妥善利用安裝太陽能板，希望增加綠電自發自用比例，公共梯廳感應式燈具、電梯動力回生系統、基地保水滲透功能等規劃，提升能源使用效率。並於建築整體規劃戶戶開窗及地下室天井設計，保持空氣流通，替住戶節省能源的消耗。
當然選用的建材一樣兼顧低碳與美學兩大訴求，可以看見開放空間與行人步道舖設的淺色面飾材，具有美觀大方裝飾性之外，表面平滑不易風化有助於降低後續維護成本，鋁窗採用日系品牌氣密窗並增添5+5雙層膠合玻璃，提供防風、防噪等多重作用，加上錯層陽台設計等細節層次，兼具隔熱與調節效果，以及營造細節層次的深色或淺色磁磚，也具有隔熱、防水與呼吸調節等效果，能夠被動式（passive）替住戶節省空調能耗，讓家成為足以面對未來環境變化的永續載體。
藍圖營造建設部副總經理呂嘉哲強調：「這是一個以永續為核心的『方舟計劃』，我們邀請認同綠建築與健康建築價值的消費者，一起啟動全方位生活轉型。」
尤其梧棲往來市區的交通網絡已然完善便捷，又被台中港特區、台中精密園區、台中科學園區所圍繞，除了高產值的電子與半導體產業蓬勃發展，新興的風電產業也在地化形成供應鏈聚落，等於生活、環境與經濟的永續性都令人值得期待。