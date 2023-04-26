2023/04/26,
政治

美國前國安顧問波頓今訪台，立委呼籲國安局轉達「對台建議不見得都有好結果」

美國前國安顧問波頓今訪台，立委呼籲國安局轉達「對台建議不見得都有好結果」
前美國白宮國安顧問波頓。Photo Credit: GettyImages

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國民黨立委陳以信說，美國那邊對台海的關切很多，我們並不懷疑他的善意，「但是他的做法不見得對我們都會帶來好的結果」，美國前白宮國安顧問波頓（John Bolton）今（26）日訪台，昨日在首爾一場安全論壇中表示，美國應在南韓重新部署戰術核武。

美國前白宮國安顧問波頓（John Bolton）今（26）日訪台，昨日在首爾一場安全論壇中表示，美國應在韓國重新部署戰術核武，以向北韓發出明確信息，也建議韓國與日本、美國組成「集體自衛小組」，並將台灣納為其中一員。我國家安全局局長蔡明彥今日證實，會與波頓在台灣會面，但未透露會談內容。

外交部日前證實，波頓接受「世界台灣人大會」及「台灣人公共事務協會」邀請，將於4月26日至5月2日訪台。訪台期間將出席29日「世界台灣人大會」（WTC）年度大會，及5月1日「台灣人公共事務協會」（FAPA）40週年慶祝晚會；而根據「台灣人公共事務協會」網站，總統蔡英文、副總統賴清德、聯電前董事長曹興誠都將出席該晚會。

國家安全局局長蔡明彥今（26）日赴立法院報告「中共複合式威脅對我國家安全之影響」，面對立委陳以信質詢時，蔡明彥證實會與波頓在台灣見面，就台海局勢交換意見。

陳以信拿波頓今年2月接受美國《國會山報》（The Hill）訪問時，波頓說防衛台灣方面美國應該做更多，比如將美國軍艦放到高雄港駐港，陳以信指出，這樣的一個主張，等同將高雄港像變成「home port」（母港），就像日本橫須賀變成是美國的軍港，美國也在菲律賓增加軍港基地，陳以信質詢，這樣的做法對台海和平穩定情勢是正面還是負面的影響？「搞不好他（波頓）今天跟你見面就跟你講這一點了，你要怎麼回答他？」

蔡明彥表示「會持續根據各種狀況交換意見」，但遭陳以信抨擊，是不是不敢告訴波頓，這樣對我國的影響未必是正面的？

陳以信說，美國那邊對台海的關切很多，我們並不懷疑他的善意，「但是他的做法不見得對我們都會帶來好的結果」，他希望蔡明彥身為國安局局長，能夠站在國家安全的立場上來回答。

波頓長期主張對中國採取強硬立場，並承認台灣為主權國家。去（2022）年8月美國前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後、台海緊張局勢升溫之際，波頓受訪時建議美國與台灣建交，也呼籲其他國家跟進。

波頓曾公開表示他有意參與共和黨2024總統候選人的初選，這也讓他成為第一位訪問台灣的美國2024總統參選人。

訪台前夕，波頓呼籲美國應在韓國重新部署戰術核武

波頓昨日在首爾出席亞洲政策研究所舉辦的一場研討會，表示美國應該重新在韓國部署戰術核武器，一方面向北韓發出明確的警告，另一方面則可以緩解韓國內部呼籲自我研發核武的呼聲。

美國1958年曾在韓國部署戰術核武器，並於1991年將這些武器撤離，美國一直強調會竭盡全力保衛亞洲的盟友。不過波頓認為，韓國人對美國擴大威懾力抱持懷疑態度完全合理，但是如果首爾決定研發自己的核武器，不僅會破壞核不擴散條約的效力，而且會導致一場地區核軍備競賽。

波頓表示，「讓戰術核武回到韓半島，將清楚表明我們嚇阻北韓的堅定立場和決心。」

波頓進一步建議，首爾、東京和華盛頓當局應探討設立一個三方「核武諮詢機制」，類似北約（NATO）的三方核磋商機制，或是建立一個更廣泛、可能納入台灣的「集體自衛小組」。

波頓認為，韓國可以協助在東亞或廣大的印太地區創建集體自衛架構，他並表示，只要有愈多人不光是從核武角度、而是從應對中國和北韓威脅的角度，看待彼此間的共同利益，區域就愈安全。

韓國總統尹錫悅在競選期間曾表示，如果有必要，他將要求美國將核武帶回韓國，但去年5月上任後又改口，他的國防部長李鍾燮去年11月表示，首爾當局沒有考慮採取這樣的行動。

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核稿編輯：羅元祺


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