ChatGPT提示語進階說明書：通用三層結構＋九個技巧，輕鬆讓AI完成複雜的任務
我們想讓你知道的是
ChatGPT、 New Bing這樣的AI工具，不該只是用來「我問你答」，而是完成像是撰寫企畫書、整理知識、繪製表格、分析大綱、規劃目標等等「我交付任務，AI完成成果」的需求，你所需要的是一些不太複雜，但更精準的「提示語技巧」。
當我們使用ChatGPT或New Bing這類對話生成內容的AI工具，甚至是Midjourney、 Bing AI繪圖時，直覺的提問或描述，往往就能獲得不錯的答案。尤其在像是GPT-4這樣的AI引擎升級，我們可以用更接近日常自然語言對話的方式，來獲得自己需要的結果。
正是這樣的「直覺」與「自然」，不用像是傳統軟體那樣進行複雜功能操作，讓AI內容生成工具對大多數一般人來說有驚豔的使用效果。
既然如此，如果不是要開發AI工具的話，那麼我們一般日常的工作、生活應用，還有需要去學習更好的「提示語技巧」嗎？還是用自然語言來對話即可？
在幾個月的使用過程後，我目前的經驗心得是，雖然不用學習太像是軟體工程那樣的提問技巧（因為AI強調的就是用自然語言對話），但是就像我們日常跟真正的人對話的時候，我們是否能準確描述任務？是否能讓對方精準理解我的意圖？這裡面也絕對不只是隨便說說，對方就能接住我的對話。
也就是說，當我們需要ChatGPT、 New Bing這樣的AI工具完成不只是「我問你答」的簡單知識問答（例如 XXX 是什麼意思？），而是可以完成像是撰寫企畫書、整理知識、繪製表格、分析大綱、規劃目標等等，屬於「我交付任務，AI完成成果」的需求，那麼就需要一些不用太複雜，但可以更精準的「提示語技巧」。
ChatGPT基礎三層提示語結構：目的優先、輸入資料、設定輸出
我自己在撰寫ChatGPT提示語的時候，有一個基本的三層結構，經過在各種工作、生活任務上的實踐與實驗，有助於解決大多數不同類型的任務。尤其在你的問題有點複雜，想不清楚要怎麼問比較好的時候，透過三層結構，讓我們有方向、有結構的提出問題，並獲得ChatGPT相對更有效的回答。
這三層結構的基礎是：
- 目的優先
- 輸入資料
- 設定輸出
例如我請ChatGPT幫我設計一個台灣歷史問答題庫的提問，我先清楚說出我的目的是要做一個閃卡題庫，然後輸入這個任務的背景資料是給幼兒園練習的台灣歷史人物，最後明確設定我需要的題目格式與數量：（參考：ChatGPT與Quiz Wizard幫老師家長AI生成選擇題、抽認卡教學）
有時候三層結構的後面兩層順序可以調換，例如我請ChatGPT理清一個搬家計畫的步驟，我先清楚說出我的目的是理出搬家任務大綱，但接著設定輸出時要補上可能漏掉的任務，最後才給予ChatGPT我的搬家相關資料。
但是無論如何，當我們要讓ChatGPT完成一個比較複雜的任務，卻不知道如何表達自己的問題，不知道如何撰寫提示語時，都可以從這三個層次的架構來思考：
1. 目的優先：
- 盡可能在提示語的一開頭，用一到兩句話，先清楚說出自己的最終目的。例如要做一個閃卡題目、要拆解搬家任務大綱。
- 這就像我們交付任務給他人時，一開始就「先說結果」，也就是最終希望對方完成的是什麼東西，這樣之後就算需要解釋比較複雜的資料，對方也一開始就知道最終任務到底是什麼，這樣無論是人還是ChatGPT都比較不會因此混亂。
- 有時候比較簡單的問答，可能就只需要「目的優先」這一層結構即可。
2. 輸入資料：
- 和ChatGPT傳達任務目的後，可以開始說明任務、問題的獨特背景資料，明確具體的描述跟任務相關的人事時地物。
- 這其實跟我們交付任務給他人時，也是一樣的道理，要讓對方了解任務有什麼獨特之處，不一定要說一般性的通則資料，但一定要補充跟任務相關的「特殊性資料」，例如是台灣歷史、幼兒園使用的題庫，是要同時處理舊家具的搬家任務等。
3. 設定輸出：
- 最後，我們要更明確界定ChatGPT輸出結果的特殊條件，例如要輸出幾個（20個）？有沒有什麼特殊格式（問題－答案）？有沒有需要什麼語氣、風格或特殊行動（補上可能漏掉的任務）？等等。
- 也可以請ChatGPT提供這樣的任務格式：提供表格、程式碼、流程圖、簡報、markdown 語法（參考：如何用ChatGPT加速生成一份有圖有文的簡報，實戰案例教學，或是：ChatGPT幫我不懂程式碼也能寫出番茄鐘待辦清單工具，實測心得）
- 這裡也還是跟我們交付任務給他人時，是同樣的道理，如果可以的話就跟對方講清楚「要交付結果的條件」，或者期望對方處理任務時「一定要採取的行動」，這樣ChatGPT才會知道要這樣去做，不要等到對方給我們之後才說數量不對、風格不合、格式有差。
掌握這樣的三層提示語基本結構，就能寫出一個好問題，或是交付一個有效的任務，當我們能精準的提問、交付任務，那麼ChatGPT也能提供給我們更有效的回答。
ChatGPT進階三層提示語結構：指派角色、原始資料、任務範本
如果要問的問題比較複雜，或是希望ChatGPT交付給我們的任務成果更有效果時，可以從上面的基本三層結構延伸出一些進階的技巧。
目的優先：
- 明確設定要指派給誰去完成什麼任務，也就是指派ChatGPT一個處理任務的特殊角色。
- 輸入資料：比起說明任務背景，不如直接給出任務混亂但完整的原始資料，讓ChatGPT自己去分析。
- 設定輸出：比起說明輸出條件，不如直接給出任務成果的完整範本，讓ChatGPT依照範本去產出結果。
例如不只希望ChatGPT簡單摘要文章，而是可以直接寫成學習筆記。這時候比起單純只是問ChatGPT：「幫我把這篇文章整理成300字的摘要，提供文章：」，不如這樣問：
如果只是簡單的摘要文章指令，只能獲得的是下面這樣的摘要成果：
但是如果用上面的三層結構來提問（目的優先、輸入資料、設定輸出），讓提示語更完整，並且還指定了任務角色是教養專家，又提供了具體的筆記範本，那麼我們就會獲得下面這樣的結果：
善用進階的三層提示語結構，瞬間我們獲得的內容就會有品質上根本的差異，就算使用GPT-3.5的版本也能獲得很不錯的AI答案。
1. 目的優先：指派誰完成什麼任務？
- 我們一定要在指派任務的時候，先說明要讓ChatGPT模擬什麼角色嗎？我的經驗是不一定，但是如果我們要解決的問題有某種特殊性，那麼指派角色會讓回答的效果更精準。
- 你可以這樣想，假如你是一位老闆，而ChatGPT是你的團隊，當你要指派任務時，會只是模糊的把任務交給整個團隊來做？還是會這樣說：「請文案專家撰寫一篇臉書貼文」、「請專案管理專家撰寫一份目標企劃書」、「請數據分析專家製作一份比較分析表格」，一定是清楚說明：「要指派誰，完成什麼任務」，才是一個精準的任務交派。
2. 輸入資料：提供原始資料讓ChatGPT分析
- 有時候與其講一大堆任務、問題的背景描述，或是設定一大堆輸出成果的條件，不如直接給出原始資料更好。
- 原始資料可能是我們的想法筆記、雜亂文件等等，把這樣的內容交給ChatGPT分析，往往會有意想不到的好效果。因為在原始資料中，其實就有更完整的背景資料、更完整的輸出需求細節。所以我們可以要求ChatGPT根據原始資料去分析並產出任務。
ChatGPT自動寫出來的Facebook貼文雖然不錯，但是往往太過市儈，也就是太像農場的風格。
可是如果我們提供ChatGPT原始資料去分析，那麼他就會產出像是下面這樣的貼文建議，整體來說更符合我自己的寫作風格。
3. 設定輸出：直接給出任務成果的範本：（延伸教學：活用你的第二大腦筆記範本，協作ChatGPT生成好內容的 6 個案例）
- ChatGPT雖然很聰明，但是要執行任務的畢竟還是我們自己，所以如果我們可以加上自己最需要的「任務執行範本」，讓ChatGPT根據我們需要的任務執行邏輯來分析，那麼有可能獲得的答案會更接近直接可用的答案。
例如我下面先做一個三層提問，有指派誰完成什麼任務，也有提供簡單背景資料，也有設定輸出的簡單條件，這時候，獲得的答案其實也不錯。
但是假如我加上一個輸出的計畫範本，往往可以進一步提升答案的品質，深化內容，並且變成我們直接可用的成果。（即使是GPT-3.5也可以不錯的結果）
以上就是基礎、進階的三層提示語結構，這是大多數ChatGPT與New Bing提問時的通用結構，我們把提問想像成是交付任務給ChatGPT，在這三層結構中進行變化，面對複雜問題時加上進階三層結構的技巧，基本上就能很有效的運用ChatGPT。
這篇文章後面，再跟大家補充幾個提問的時候可以知道或運用的小技巧，這些技巧不一定要用，但如果遇到符合情境的特殊問題時，這些小技巧就會幫上忙。
跟ChatGPT提問的九個輔助小技巧
01. 問題要有特殊性
如果我們問的是普通問題，就只會獲得普通答案。如果我們交付任務時沒有仔細指出這次任務的特殊性，那麼AI或人都不會知道我們到底想要什麼結果。
所以，與其問：「請幫我摘要這篇文章」，不如問：「請幫我摘要這篇文章，我想知道裡面關於如何實際執行卡片盒筆記法的具體步驟。」
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PS 我愛你：一張電子卡片，啟動蔡阿嘎的母親節感謝計畫
我們想讓你知道的是
每年母親節，蔡阿嘎都會為二伯製作一張卡片，他今年特別與團隊嘗試用Photoshop製作電子賀卡，用特別的方式表達一路與二伯成為父母以來，對她的感謝。
一個生命的誕生，必然少不了母親，但母親的意義，可能不僅限於字面上的角色。他代表的，是那個為你付出、為你著想、聆聽你、擁抱你，在漫長的彷彿永遠沒有盡頭的黑夜中，為你點亮一盞燈，陪你一起迎接天光的那個人。雖然母親所有的用心，往往不求回報，但你的一點心意，一定能讓他打從心底感到溫暖與驕傲。
在母親節即將到來的前夕，你還在苦惱要怎麼表達你的祝福之意嗎？或許是一通電話，也可能是一顆親手烤的蛋糕，又或者是一樣適合他的配飾、擺飾。如果你還沒有做好決定，不妨來參考一下蔡阿嘎今年的計畫。他能做得到，你一定也可以！
「無論生活或工作，她都是我最想感謝的人」
蔡阿嘎和二伯，可以說是YTR界的神仙眷侶，最初兩人再加上大頭佛一起經營頻道，形成一個黃金鐵三角，不管是頻道內容、呈現的方式、和廠商的合作等等，都是三人一起討論出來的結果。「通常我們是少數服從多數，但是也會尊重少數，例如有些內容我跟大頭佛覺得很好笑，可以玩，但是二伯覺得不妥，那我們也會放掉。通常都是討論到三個人意見一致，然後再朝著我們一起訂好的目標去執行。」在蔡阿嘎眼中，二伯從一開始害羞躲在幕後，到可以出現在鏡頭前講話，是非常感人的。「因為她所努力的一切，都是為了支持我做出更好的創作。」蔡阿嘎說：「我真的很感謝這條路上有她。」
不只是工作上的支持，在生活上，二伯和蔡阿嘎也成為彼此的重要支柱。在愛情長跑多年之後，蔡阿嘎和二伯有情人終成眷屬，先後有了可愛的蔡桃貴和蔡波能。「我以前對女人成為一個母親會有多辛苦，老實說是比較沒有概念。後來我跟二伯有了我們的孩子，我看著她在懷孕的時候，全身上下各種不舒服，一路吐到生。孩子出生之後，前三個月幾乎都沒有辦法好好睡一覺，還要擠奶餵奶，真的很辛苦。我身為另一半，一些體力活、雜事我可以處理，但是她身體上的不舒服、賀爾蒙造成的緊張或者不愉快，我都只能想辦法幫她舒緩，沒有辦法完全解決，還是要靠她自己撐過去。成為一個母親，我覺得應該是全世界最偉大的犧牲和努力。」透過二伯，蔡阿嘎感受到了母親的韌性和包容力，因此每一年的母親節，蔡阿嘎都會準備禮物，獻給對他來說最特別、最意義重大的二伯。
「每一年我送給二伯的禮物，主題都是她，母親節她最大啊！然後再加上我們一起經歷的事情、有代表性的回憶來穿插。今年母親節，都2023年了，想要數位化一下，所以決定試試看製作電子卡片，感覺起來就很潮有沒有。」雖然想嘗試電子卡片，但蔡阿嘎考慮到自己技術已經很久沒更新，所以趕緊請來Hahababy的超強美編倢妤幫忙。利用Photoshop，一張精緻又充滿意義的電子卡片，三兩下就完成了，蔡阿嘎也趁機精進了一下自己的Photoshop技術，畢竟網路常青樹也是要活到老學到老！
必學PS小技巧，幫你輕鬆實現所有靈感
「以前頻道只有我自己的時候，我會用Adobe Photoshop來製作素材，比方把產品照裡面的產品挖出來，就能夠變成一個小圖示放在我的影片裡面。那時候我弄一個小圖示大概要兩三個小時，才能修到乾淨完美，做完都有一種『好了我今天工作量夠大了』的感覺，很累。」有過往經驗的蔡阿嘎，覺得Photoshop很好用，隨著工作室規模變大，後製工作就由團隊來處理。有些時間沒有接觸Photoshop，日新月異的神速功能讓阿嘎嚇了一跳「這次我跟著倢妤一起做電子卡片，真的嚇到，PS變得好智慧化，按個鍵就可以直接換掉整片天空，然後去背、修瑕疵都是點一下就好了，太強了。」
Adobe從未慢下優化軟體功能、強化使用者體驗的初衷。現在的 Photoshop，保留了一直以來強大的圖像處理能力，但工具的使用方式則變得更加簡單。美編倢妤就分享道：「我剛接觸Photoshop是在高中的時候，因為我是念設計的，所以Photoshop絕對必用。我從CS6開始使用到今天，覺得最大的差異就是越來越直覺化操作方式，還有工具和步驟也都化繁為簡，處理一張圖像的速度越來越快。」能夠這樣快速的處理圖像，要歸功於智慧化的AI偵測能力，以及豐富的雲端資料庫。透過AI偵測，Photoshop就有辦法感測到圖像中的天空或是背景的範圍，搭配資料庫裡面各式各樣的素材，讓使用者只要一個按鍵，就能把天空、背景完全替換。
除此之外，倢妤也非常享受可以在不同裝置上使用Photoshop的便利性。「我可以在電腦上、平板上，甚至手機上都可以使用Photoshop。比方我可以將在平板上處理好的素材，同步至 Creative Cloud，然後再用電腦做圖，這樣我就可以不用另外接手繪板，很輕鬆。」不只裝置同步，在Adobe家族中的軟體之間，也可以使用彼此產出的成果。例如蔡阿嘎之前提到，在Photoshop中將產品去背之後，放進Premiere中成為影片的小圖示；倢妤也會先利用Photoshop畫圖、處理圖像，再將素材丟進Illustrator中完成設計。「真的是超級便利，Adobe不只軟體好用，軟體之間的整合也很厲害，用過就回不去了。」倢妤感動指數一百分推薦。
身為美編的倢妤，還要大力推薦一個在她的工作中不可或缺的小幫手——Blend modes混合模式。「我在協助老闆做母親節卡片時就有用到這個功能，可以把不同的圖層融合得很自然。平時我在工作上也常常用到它，比方設計商品，我要把logo合在一個杯子或一件衣服上，這個功能就可以根據我想要合成的物件的形狀，自動去貼合，看起來就會很像成品的狀態。以前當然也可以做到這一點，但是要花我很多時間，現在就變得很快。」
有你，才有每一個精彩的創意
從2008年開始經營頻道至今，從個人的單打獨鬥，到和一整個團隊努力合作，蔡阿嘎始終相信，創意的誕生，是來自於生活中的每一件小事，而創意的完成，則要靠團隊的力量和優秀的工具。「從以前我一個人在做就是用Adobe，所以現在我在招募夥伴的時候，就要求一定要會Adobe的軟體，不用全部都會，但基本的Photoshop、Illustrator、Premiere⋯⋯這些，總要有一兩個是比較強的，畢竟這些都是我們經營社群、頻道沒有辦法缺少的工具。」蔡阿嘎說：「比方我們要放社群的照片、圖片，不可能不修就原圖丟上去，因為很多時候這些照片可能是在一個條件比較不好的狀態下拍出來的，我自己看了都不喜歡，更不可能分享給我們的網友看啊！」二伯也補充道：「而且現在Adobe就是業界中最好用、最主流的工具，像是我自己也因為經營品牌，開始回來使用Photoshop，不論是跟我們團隊還是跟別人合作，懂Adobe的話，就擁有共通的語言，在溝通想法上真的會快很多。」
在越來越多人使用社群交流的今天，要將手中的照片、影片調整得更精彩生動、細緻無暇，甚至異想天開，善用工具的能力就變得非常重要。Adobe Photoshop陪著所有對重視影像細節的使用者們一起成長，透過一次又一次的更新與優化，帶來更有力、簡易、直覺化的使用者體驗。從為企業產出代表品牌形象的主視覺設計，到為心愛的人做一張卡片，你都能感受到Adobe永遠多想一步的前瞻性格，陪你一起實踐所有創意。
心動了嗎？為母親製作一張別具意義的電子卡片，就是這麼簡單又心意滿滿。為了鼓勵大家表達自己的心意Adobe還加碼推出好禮徵件，只要使用Photoshop製作母親節卡片，再分享你與母親的故事，就有機會免費獲得相印機和母親節禮物組喔！
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