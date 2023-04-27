2023/04/27,
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中國「四不青年」益增：不戀愛、不結婚、不買房、不生子，「捲躺潤獻」引發熱議

中國「四不青年」益增：不戀愛、不結婚、不買房、不生子，「捲躺潤獻」引發熱議
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

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另個反映中國青年不同生存狀態的詞彙「捲躺潤獻」，也隨著四不青年被熱搜而引發熱議。報導說，所謂捲就是「內捲」，人與人之間激烈競爭；躺就是躺平，即放棄心態，什麼都不做；潤就是離開中國，移民國外；而獻則是借用「張獻忠屠殺蜀人」的典故，指無差別襲擊他人，以宣泄心中怨恨的行為。

（中央社）美國《自由亞洲電台》（RFA）25日報導，標榜不找對象、不結婚、不買房、不要孩子的詞彙「四不青年」近來廣傳中國社群網站，凸顯當前中國經濟疲弱，看不到未來的年輕人，失望情緒不斷累積。

報導說，去年赴美的令狐昌冰今年23歲，回憶COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情爆發前還在中國期間的生活狀態表示，並非不想找對象、買房、結婚、生子，而是根本沒能力實現這些目標。

他說，當時根本沒時間交女友，因工時從早上8時到晚上10時，甚至到深夜11或12時，每個月假少薪水更少消費難沒社交，買房那就更別想了，並說「四不青年」的現象多集中在城市，因都會區的競爭更激烈。

RFA的調查還發現，選擇這種「四大皆空」生活方式的青年，不乏負笈國外學成的海歸派，因「麻省理工碩士進發改委」和「哈佛博士後去街道辦」的消息，屢屢見諸於中國各大媒體的版面。

近日受訪闡述因參加「白紙運動」而遭迫害的中國青年黃意誠指出，不少從美國常春藤名校畢業的同儕回國，成了宅在家的「四不青年」，縱使教育背景出色，但當前中國經濟下滑又失業率高，他們也很難找到自己的定位。

他說：「現在中國年輕人看不到希望，看不到未來。（中共領導人）習近平這種統治下，中國不管是政治還是經濟，這些重要的位置都是50後（1950年代出生者）所占據的，即使是60後都沒什麼空間，更何況是70後、80後、90後。」

此外，另個反映中國青年不同生存狀態的詞彙「捲躺潤獻」，也隨著四不青年被熱搜而引發熱議。

報導說，所謂捲就是「內捲」，人與人之間激烈競爭；躺就是躺平，即放棄心態，什麼都不做；潤就是離開中國，移民國外；而獻則是借用「張獻忠屠殺蜀人」的典故，指無差別襲擊他人，以宣泄心中怨恨的行為。

其中，「捲躺潤」也被認為是中國90和00後的青年對於未來發展的選擇，但並非大多數中國青年都能像令狐昌冰跑到美國，以致他們不得不留在中國或捲或躺，四不青年的選擇，正反映躺平的狀態。

報導說，過去3年中國因嚴格執行防疫封控，經濟成長的速度幾乎降至近半個世紀以來最低，同時城鎮青年失業率創歷史新高，選擇四不的情緒不斷累積而爆發，成為無聲而又絕望的反抗。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


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