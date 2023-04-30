你為何而哭？淚水的意義、力量與正確使用方式

文：黃皓筠

你為何而哭？

你是一個愛哭鬼嗎？切洋蔥的時候被逼迫流下眼淚、聽到一段悲傷的音樂眼眶泛紅、看了電影《心動奇蹟》狂抽衛生紙、如願以償申請上夢想大學、被討厭的人氣到流眼淚、分手的時候覺得委屈、生病的時候卻只有一個人開始默默滴淚。

荷蘭蒂爾堡大學（Tilburg University）名譽教授、世界上最傑出的哭泣專家之一溫格霍茨（Ad Vingerhoets）就曾表示：「將一切經歷連結在一起的情緒，是一種無力感。」溫格霍茨認為，即使是在「喜極而泣」的事件中，例如：看到一隻救援後重獲新生的小狗、看著摯友在婚禮上走過紅毯，也會有一種不知所措的感覺。「你甚至會感到自身的渺小、無助和卑微。」

人類從哭著來到世界開始，就從來沒有真正停止哭過。嬰兒時期，我們哭泣是為了引起父母注意，向他們發出信號，表示我們生氣、害怕、痛苦、飢餓或疲倦。兒童和青少年時期，我們會因為身體上的疼痛而哭泣，比如膝蓋擦傷。另一方面，由於同理心將於青少年時期發展，外部催化劑如書籍、電影及其他人的痛苦，將開始刺激我們流淚。

美國匹茲堡大學（University of Pittsburgh）精神病學和心理學副教授拜爾斯瑪（Lauren Bylsma）指出，隨著年齡增長，我們可能會被美、敬畏、驚奇和傷感觸動而流淚。

不過對某些人來說，一生的眼淚似乎已經乾涸。對於男性，愛哭通常會被社會視為軟弱或缺乏男子氣概，從而這一刻版印象助長了男兒有淚不輕彈的教育。事實上，女性比男性哭得更為頻繁，兩次哭泣之間的間隔時間也比男性短。另外，哭泣與脆弱的連結，也讓某些人無法接受堅強的外表出現破綻，因為承認自己需要幫助可能被視為失敗。

拋開社會的影響、生理學的角度，你是否認真停下來思考自己為什麼哭泣？悲傷背後的真正根源是什麼？自己又能從眼淚中學到什麼？每一次的哭泣其實都可以挖掘那些藏在你情緒深處，而你不曾多想的恐懼、不安、快樂及人際關係複雜帶來的困擾。

眼淚，你有什麼話想說？