TNL+ 2023/04/27,
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德國人怎樣讀米歇爾的《Becoming》？

德國人怎樣讀米歇爾的《Becoming》？
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

有些人問過我，德國人有沒有國際視野。我說，判斷一個德國人國際視野如何很簡單，就是看他家中有多少本英文書。家中英文書多的德國人，對外國文化都有濃烈好奇心，就算只是看過四分之一的書，國際觀也不會差。

美國前總統奧巴馬的妻子米歇爾（Michelle Obama）自傳部分內容成為中學文憑試（DSE）考題，一些考生考畢後到其Instagram留言，有感謝讚好，亦不乏抱怨和罵聲。

這本《Becoming》的德譯本，在德國亦是暢銷書，曾高踞《明鏡周刊》和《圖片報》非小說類暢銷書榜首位多星期。這本德文版原來有五位譯者之多（Harriet Fricke、Tanja Handels、Elke Link、Andrea O'Brien、Jan Schönherr），可見翻譯並非易事。不知道大部分德國人看英文原文，能看懂多少呢？要看懂這書大意，必要有C2英文程度，大部分德國人都做不到。

在德國各大小書店，總有英文書出售。在我家附近的一家連鎖書店，在放著英文書的桌子上有一句醒目的「Try the original」，意思就是請大家試試讀原文。最近那裡還有買三送一的英文書優惠，鼓勵更多人購買。對大部分港人來說，讀英文比讀德文容易得多，然而對德國人來說則相反，所以書店除希望促銷存積的英文書外，或都渴望可以帶動閱讀英文的風氣。

我的英德兩語程度相若，或許英文稍佳。然而有時讀到英文書裡一些難明的俚語和諺語時，我都會看看德文翻譯，因為後者時會將這些語句改寫，用簡單直接詞句表達，而非直譯，讓文化背景不同的德語讀者都能明白；而且英文與德文同是日耳曼語言，比起中文翻譯可以保留得更多神粹。有時間的話，我都愛到書店讀同一本書的英文原著和德文譯本，比對一番，同時學習兩種語言。

有幾位暢銷英文作家，都很受德國人歡迎，包括寫政情懸疑的Jeffrey Archer、歷史小說的Ken Follett，還有愛情小品的Jojo Moyes。其中前者曾是英國國會議員和保守黨主席。曾跟英國同事討論過他的作品，同事說德國人多不知道其政治人物背景，不會因為保守黨是右翼政黨而把Archer當成右翼作家，讀書時亦不會有政治聯想。我說這很好，不要因人廢言，就算全不認同其政見，亦不代表他不可以寫出優秀的小說。有些人問過我，德國人有沒有國際視野。我說，判斷一個德國人國際視野如何很簡單，就是看他家中有多少本英文書。家中英文書多的德國人，對外國文化都有濃烈好奇心，就算只是看過四分之一的書，國際觀也不會差。如維根斯坦說：「The limits of my language mean the limits of my world.」只閱讀德文的德國人，世界觀也框死在德語內，必有局限。

跟德國人討論《Becoming》，他們都會覺得內容有挑戰，要看懂不容易。除了用字外，亦有美國獨特的文化和風俗，歐洲長大的人未必有共鳴，就正如美國人閱讀默克爾的成長背景一樣。遇到愛讀英文書的德國人，我都會稱讚他們肯去認識世界，將來必定有美好前途。

文章獲授權轉載，題目由編輯修改，原文可見於

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