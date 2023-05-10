全台近130萬人飽受「隱形疼痛」之苦，「纖維肌痛症」痛到生不如死怎麼辦？
我們想讓你知道的是
有一群慢性疼痛的病友，即不是晚期癌症，也不是風濕免疫的發炎疼痛，不但開刀沒有辦法紓解，做各種檢查也找不出什麼具體的蛛絲馬跡，總是在精神科、復健科、免疫風濕科、神經科、疼痛科間徘徊。直到國際間逐漸有共識，整理出清楚的診斷標準，也開始出現有效的藥物，纖維肌痛症才真正被認定是疾病。
明明這裡痛、那裡痛，痛到生不如死，連拿起梳子梳頭髮、爬一層樓梯都沒有力氣，大腦有如一團迷霧，記憶力、專注力都不好，又常常全身僵硬、睡不著、情緒莫名低落。但不管是做抽血、影像檢查，都找不出東痛西痛的原因，常常被誤會是無病呻吟，沒病裝病想偷懶⋯⋯這是纖維肌痛症病友經常面臨的誤解。纖維肌痛症在台灣的盛行率約5.8％，相當約有130萬人受這樣「看不見的隱形疼痛」所苦。
看不見的隱形疼痛，查不出生理異常
台大醫院麻醉部孫維仁教授說，疼痛門診早期看的疼痛是一些比較具體的疼痛，像是癌痛。但後來發現有一群慢性疼痛的病友，即不是晚期癌症，也不是風濕免疫的發炎疼痛，不但開刀沒有辦法紓解，做各種檢查也找不出什麼具體的蛛絲馬跡，總是在精神科、復健科、免疫風濕科、神經科、疼痛科間徘徊。直到國際間逐漸有共識，整理出清楚的診斷標準，也開始出現有效的藥物，纖維肌痛症才真正被認定是疾病。
廣泛性疼痛，放大疼痛的訊息
台灣疼痛醫學會林至芃理事長表示，纖維肌痛症的核心症狀是廣泛性疼痛，這些病友的中樞神經系統，會把一般人不會引發疼痛的訊息異常放大，可能會感受到劇烈、無法忍受的疼痛。而且這些廣泛性的疼痛，在全身的很多部位都有可能發生，像是出現腹痛去看腸胃科、胸痛去看心臟科、筋骨痠痛去看復健科或骨科、神經外科等，也因為長期痛苦不被了解，往往會情緒比較低落、煩躁，工作表現也可能比一般人來得差。
台北醫學大學護理學院蔡佩珊教授表示，纖維肌痛症病友，若同時有失眠的情形，也會加重疼痛的強度，就會看更多的門診、服用更多的藥物，他們所受的折磨，並不亞於其它病痛，期盼應被國人理解、重視。
教育、心理、藥物、健身四大支柱，緩解疼痛要耐心
在疼痛門診，也常常會有纖維肌痛症的病友一把眼淚一把鼻涕的問，「這是絕症嗎？會不會好？我這輩子註定就是這樣了嗎？」孫維仁說，「當然不是。纖維肌痛症就像血壓、血糖，好好控制病情，也有機會生活得與一般人一樣，而認知型治療也是一種治療方式。
林至芃強調，在面對纖維肌痛症需要有教育、心理、藥物、健身四大支柱，病友要對纖維肌痛症有正確的認知，疾病需要長期治療，因此多管齊下才能得到比較好的治療效果。就算運動會痛，也要忍著七分痛去健身，疼痛會慢慢減少變五分痛、四分痛，跨過這個鴻溝，就會越來越進步，不管是太極、有氧、重量訓練，或是簡單易行的伸展、步行、自行車、瑜珈，都很推薦。
此外，若是嚴重的纖維肌痛症且生活品質難以改善的病友，也能被轉介到疼痛科、復健科、免疫風濕科、神經科、精神科這五大科別，專科醫師會依照個別症狀和疾病進程處方合適的疼痛緩解藥物進行治療，同時也對提供患者運動建議、生活型態調整、物理／心理治療等非藥物性的治療來改善症狀。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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一次救援一個孩子，直到每人都有亁淨水可喝！
我們想讓你知道的是
每年有140萬人死於與水、環境衛生和個人衛生不良有關的疾病。全球仍有6億兒童缺乏安全管理的飲用水，11億兒童缺乏安全管理的衛生設施，這些孩子需要大家的幫助，一起加入救援行動，一次救援一個孩子，直到每個孩子都有亁淨水可喝！
現今世界上每四人當中就有一人，即20億人，缺乏安全飲用水；每年有140萬人死於與水、環境衛生和個人衛生不良有關的疾病。全球仍有6億兒童缺乏安全管理的飲用水，11億兒童缺乏安全管理的衛生設施，6.89億兒童缺乏基本衛生服務，1.49億兒童仍然被迫露天排便，不安全用水，環境衛生和個人衛生（WASH）仍然每天造成約1,000名5歲以下兒童死亡，這和我們認知的世界完全不同，更是我們不能坐視不顧的殘酷現實。
世界展望會身為發展中國家最大的非政府乾淨水提供者，承諾在2021-2025年間將投入至少10億美元，供應乾淨水給全球1,500萬人，每10秒就讓世界多一個人獲得乾淨水，以防止水媒疾病和死亡的傳播。
因為兒童是整個社區的變革推動者，世界展望會更專注透過在學校提供乾淨水及衛生設施，每天就讓世界多3間學校有乾淨水可用，改變了許多兒童的生活，特別是相對弱勢的女童。
根據肯亞疾管局的研究，在學校推行水資源計劃一年後，家庭開始處理安全用水量增加了2.5倍，學童的缺課率降低了26%。
世界展望會的水資源計畫往往是因地置宜的；安裝在拖車上的重型鑽井機用於鑽探較深的井，小型鑽井機則以較低成本鑽探淺的井。太陽能幫浦的機械井，用於大型社區的高出水量井。在有地表水源的地方，封蓋保護及處理過的山泉水，可透過接管引水至社區。集雨設施則使用於提供民生用水給學校和衛生站使用。世界展望會通常會根據合適的水源及設施，以供水給附近的學校及衛生站。
世界展望會特別重視永續的水資源方案，訓練當地人作為維修技工，採用整合的社區參與模式，即便世界展望會結束當地的服務而離開，社區居民還是可以持續地管理這些設施，讓供水設施能持續不斷的運作。
全球頂尖的水資源研究機構一 北卡羅來納大學水資源研究所，在迦納阿夫拉姆平原地區進行一項獨立研究，針對520個社區中1,470個供水設施進行檢查，世界展望會自1985年以來持續在當地設置水井。其中展望會所設置的水井，有近80%在20年後仍然持續運作良好，主要就是因為採用社區參與的模式。
研究顥示水資源委員會的設立並收取水費是供水設施能永續運作的重要原因。 因為以上的措施有助於訓練當地人成為維修技工，特別是在抽水幫浦故障時能立即予以修復。研究結果同時顥示，非展望會所設置的水井，其功能性每五年會減少10% ，反之世界展望會的水井則不會因時間長而降低使用功能。
透過台灣民眾集資的力量，只要捐款1,000元，即可參與協力建造手動幫浦井，幫助居民取得乾淨水源，讓家庭天天都有乾淨水可喝，並降低孩童腹瀉的風險。也提供乾淨的水源給附近醫療設施，讓醫護人員經常洗手並保持設施和儀器的清潔，以便更好地照顧孕產婦及新生兒健康。
全世界有近6億兒童缺乏乾淨水，但其實我們只要省下一點點錢，讓世界展望會透過集資的力量，在缺水的地方建造供水設施，如太陽能/機械幫浦井，手動幫浦井，接管引水等，每10秒就可以讓世界上多一個人從此有乾淨水可以使用。讓我們一次救援一個孩子，直到每個孩子都有亁淨水可喝！ https://wvtaiwan.com/807Ud