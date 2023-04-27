《Beef》：被動選擇的痛苦吶喊，尋找光明迎來一聲槍響
我們想讓你知道的是
誰人未曾體驗過齮齕和怒嗆之惡？像親戚批評、看不起你的人生抉擇，愛侶的壞習慣忽然讓你生氣，以至陌生人路過狠狠撞向你的肩膀⋯⋯《Beef》的精彩在於，呈現了許多我們看似莫名奇妙的爭執，原來背後都有屬於自己的、世代的、想像的諸種原因。
文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）
Neflix在2023年4月上架A24公司製作的劇集《Beef》，單從字面看，Beef with something可解作與某事某人有恩怨、心結。若由男女主角Danny和Amy的故事來看，正是呈現你我都曾感受，現正經驗，那種人世衝突糾纏愛恨的執著與妄念，如同連鎖效應的骨牌一發不可收拾。
《Beef》港譯《齮齕人生》，台譯《怒嗆人生》，前者取其「唔好咁多齮齕」的日常積怨，後者偏重憤世嫉俗的爆發，恰恰呈現劇情兩個核心面向。「齮齕」與「怒嗆」一體兩面，Danny和Amy的樑子源於在停車場彼此怒嗆，但看下去就知道，火山爆發來自生活不同的齮齕、挫敗，像婚姻、愛情、父母等。
誰人未曾體驗過齮齕和怒嗆之惡？像親戚批評、看不起你的人生抉擇，愛侶的壞習慣忽然讓你生氣，以至陌生人路過狠狠撞向你的肩膀⋯⋯《Beef》的精彩在於，呈現了許多我們看似莫名奇妙的爭執，原來背後都有屬於自己的、世代的、想像的諸種原因。
（以下內容含有劇透）
一、被動選擇：現代人生局限各種自由
道德選擇是自由的，因此是不可預見的。孩子並不包含他將成為的成年人。然而，正是基於他曾經是什麼，一個人決定了他想成為什麼樣的人。⋯⋯原創選擇的戲劇性在於，它在整個生命中一刻不停地發生，它在任何原因之前出現，自由似乎只以偶然性的形式存在。這種偶然性在某種程度上讓人想起加爾文主義教義中上帝所分配的恩典的任意性。這裡也有一種預定，不是來自外部的暴政，而是來自主體本身的運作。只是，我們認為人總是有可能求助於自己。沒有什麼選擇是如此不幸，以至於他不能被拯救。
──西蒙·波娃
從生到死，我們都不自由。存在主義愛說誕生是抛擲於世，誰人有問過我們是否願意出世？沒有人能夠決定自己的出生、家庭背景等，一切都是偶然、未知的機遇。及至成長，看似擁有自由意志，其實上學、上班是早已安排的必經之路，工作供樓養老育兒，直到死亡，諸種選擇都有其社會建構的脈絡，超越你我所能控制的局限。
就像最後一集，Danny坐困山林時說：我們出生，我們選擇，然後我們在這裡。
劇集首幕，Danny猶豫自己應否自殺，在超級市場企圖退回燒烤架等工具，卻因遺失收據，深感是上天也要他死亡。在人生最絕望無助之際，嘴裡唸著「總有些事發生」，倒車打算離開時，後方剛好是Amy的車駛過，兩人急煞。Amy長按喇叭，高舉中指，兩股怒氣狹路相逢，引爆日後的針鋒相對，視彼此直如殺父仇人。
《Beef》呈現的Danny、Amy，或許都因此做了許多道德上的錯事，尿在別人廁所、用假相欺瞞勾搭、企圖闖進豪宅偷竊⋯⋯但我們都知道，他們並非本質上的壞人，甚至有多次想過不如收手，偏偏每次都受限於主觀視覺的盲點，以及為世所迫的環境，導致鑄成大錯。
兩人由始至終爭執的起源：你為什麼按喇叭？你為什麼充滿怒氣發神經追著我？Danny與Amy都局限在自己的車廂，倒後鏡永遠僅能映照窄小的景物，唯獨我們能夠透過劇情推展預先得知來龍去脈，會希望這麼相似的人最好一笑了之，化敵為友。
現實局限，我們戴著不同的眼鏡，建構自父母的言傳身教、社會外界的際遇及交友成長圈子等，在人群之中肩摩轂擊，於有限自由嘗試做出最佳選擇，卻未必迎來好的結果。例如第九集，Danny就意外地撞昏了Amy的老公George，開車離去時卻發現小女孩早已坐在車中，他成了拐帶犯。
有錢人Jordan對那些劫匪解釋西洋棋的「強制被動」（Zugzwang）：每一步棋看似擁有選擇，實際每一步都為勢所迫，明知道不算得上是好棋，深陷危機，但除此之外別無選擇。
這正描述了Danny、Amy的生存境況，前者為了追求買地建房成就亞洲式團圓的夢想，後者則是希望讓自己的家庭更加美好，有更多時間陪伴。劃地為牢的魔法圓圈，化成了束縛兩人身心的籠子，不斷追求幻影，反而忽略、無能處理最重要的溝通問題。
二、烏鴉也在煩躁：幻想他者的盲點
樹受苦，鳥也受苦。我不認為他們會唱歌。他們只是痛苦地尖叫……仔細看看我們周圍的事物，有某種和諧：這是壓倒性和集體謀殺的和諧。
── 韋納．赫佐格
生於1980年代的一代人，快餐、糖果、該死的二手煙，以至網路急速發展，Danny和Amy感嘆，人類步入全新的陌生領域，他們成為了白老鼠。現代人模仿網路的A片，現實反而成為網路幻象的社會，魅魍魑魅構成了當代生活的想像。
米蘭·昆德拉說人類天生媚俗，過度浪漫化事物，以至忽略真實的困苦，「當看見草坪上奔跑的孩子」會覺得太美好了。真實正如Amy道破嬰兒的殘酷，他們從未給予無條件的愛，是人類最無情的一群。或許，這如同我們在城市中聽到鳥語時，忍不住歡喜讚嘆大自然的和諧美好。
《Beef》的第一集「鳥兒不唱歌，它們在痛苦中尖叫」，恰呼應了第十集起首的超現實，烏鴉之間的對話也是充滿了「Beef」。是的，個體受限於主觀角度，不要說超越人類中心主義的跨物種交流，連同為人類者，都常常誤解對方，放棄交流。
媚俗的認知，和網路濾鏡美化世代，加劇了我們想像、追趕他人理想生活的幻影。Danny渴望Amy的有錢人生，Amy也要藉由取悅Jordan，才能上流到接近她的位置。資本主義世界的美好生活，建基在金錢，遇到困難，我們總會想錢可以解決的問題，就不是問題，轉而不斷尋求更多的數字。
Danny在教會遇上與其舊情人結婚的教會領唱Edwin，比之他當下的潦倒，Edwin有型靚仔，可謂成功人士。但隨劇情推展，兩人角色幾乎互換，Edwin老婆生下兒女，經濟壓力導致家庭關係惡化，這亦多少暗示了Amy要兼顧事業、家庭的艱辛。
Edwin低聲下氣向Danny求助，想賺更多錢，反遭敷衍對待。Edwin心生怨恨，一如Danny對Amy似，惡意代他訂了大量雜誌發洩不滿。Danny後來誤以為是他燒毀房屋，拿槍責罵質問，Edwin說只有訂雜誌，哭著坦誠：我的生活很痛苦，老婆說忘不了你，不願意讓我碰她⋯⋯Danny由原先的憤怒，轉為同情，安慰那個和他如此相似的亞裔同胞。
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對自己好也對別人好！家樂福社群變成「誇誇群」，鼓勵每個永續的最佳選擇
我們想讓你知道的是
家樂福近年致力於食物轉型的實踐，善盡永續的企業社會責任，最近積極推廣「從i開始」的價格與價值標示合一行動，將永續影響力從生產前進到消費端，並搭配活潑有趣的社群操作，讓消費者了解選擇的價值與意義，號召民眾一起發揮影響力！
相信嗎，永續與否取決於你我的一念之間。生活中，除了政府、企業等組織展開減碳、減塑、環境保育等永續行動，同為地球一員的我們，還能夠透過哪些行動，讓永續種子於日常萌芽？其實答案遠比想像中單純、簡單──做正確的選擇。
我們的生活世界是連鎖的，每個小選擇都必然影響著另一個行動。就像我們習以為常的「生產」與「消費」，如果產品的生產過程可以對環境友善、兼顧動物福利，那麼不論消費者有心或無意的選擇背後，都會直接與間接助長對永續議題的支持。簡單的供需法則不只賦予兩者緊密依存的關聯性，也在我們每次選擇的當下，都擁有足以改變世界的影響力。
社群行銷化身大型感謝祭？家樂福打造誇誇群，感謝用消費支持永續的你！
但是，改變更多時候發生在牧場、甚至是遙遠的森林或海洋，「這真的是最好的選擇嗎？」面對看不見、摸不著的影響力，消費者難免感到疑惑。為了讓大家感受影響力，今年家樂福發揮創意，別出心裁的打造另類行銷方式──誇誇群。
跟風熱門開花舞，置入商品宣傳「從i開始-i的鼓勵」，reels上線2天逾10萬觀看。
顧名思義，誇誇群就是利用社群貼文，誇獎每一位做出正確選擇的消費者。消費者只要購買特定產品，並於貼文中留言，家樂福小編就會化身為貨運司機、小農、乳牛，甚至是衛生「股」長等角色，以「您的留言真是精煉，就像透明鮮奶吐司一樣沒有加水！」、「從留言就看出您受過良好的管教，簡直跟FSC認證衛生紙對森林的管理一樣優質。」等略帶幽默的留言，鼓勵做出正確選擇的消費者，告訴所有關心永續、付出行動的人們──你真棒。
家樂福「從i開始」永續選品，讓民眾用消費選擇改變世界！
話說回來，永續消費不只是消費者的個人選擇，更是企業作為提供者與監督者，需要肩負起的社會責任──而讓人們選擇最好的前提，就是提供給他們最好的選擇。無論是尊重動物、同理動物感知的「家樂福動物福利宣言計畫」，還是2019年起力倡的蛋雞「非籠飼」，推出嚴選非籠飼（放牧）雞蛋，並逐年提升非籠飼雞蛋的銷售佔比，或是近期要求上游供應商符合「屠宰場福利改善作業」等，種種實踐企業社會責任的具體行動，都讓我們看見家樂福回到永續根本，實踐「讓消費者越買世界越好」的永續轉型過程。
此外，我們還可以從家樂福「從i開始」標示下的2,500支的i商品，一窺家樂福針對產品供應鏈提出的解決方案。下面就來看看「透明鮮奶吐司」及「家樂福抽取式衛生紙」的廣告短片，究竟是如何讓消費者認識動物福利及森林保育等永續生產的含意吧！
【家樂福食物轉型】從i開始10大行動 動物福利篇
【家樂福食物轉型】家樂福從i開始10大行動 森林保育篇
廣告短片略帶奇幻的表現方式，不只再次回應「選擇」的影響力，更用掌聲響起傳遞世界對正確選擇的深刻感激，甚至讓人聯想到「美好生活目標」（Good Life Goals）的概念，將選擇與具體的永續行動連結了起來。例如美好生活目標對應SDG 2的行動為「了解農作物生產歷程」、「購買當地、當季且遵守公平貿易之食物」，而這兩點就完美落實在透明鮮奶吐司的生產過程之中。如此一來，當消費者做出選擇，也就成為SDGs目標的實踐者，為永續環境貢獻微薄力量。
健康買的起，永續看的見：發揮影響力從i開始
永續食物轉型議題發展至今，家樂福已將企業影響力從生產端擴散至消費者端。例如近期推動的「從i開始，我就是影響力」，就是利用從i開始價標牌將生產端的資訊透明化，透過「價格」與「價值」標示合一，讓消費者端看見金錢之外的價值，促成更多永續的選擇與行動。
除了資訊透明化，「為什麼」也是永續食物轉型中很重要的一環，而「從i開始」就是答案。「i」賦予永續行動相當多層次詮釋，最初淺的一層是「我」（I），不只意味著從我開始行動，也是對我更好的選擇；再進階些，是「愛」[ i ]，指涉出於愛而行動──為了我愛的人，也為了我們所愛的社會、土地與環境；最深層則是「Impact」（影響力），詮釋「從i開始」不只希望促進永續發展，更是對世界產生的正向影響。
在某次採訪中，家樂福文教基金會蘇小真執行長表示，「消費者不需要很多種選擇，他只需要比較好的選擇。」於是，家樂福攜手相同理念的小農及供應商夥伴，一起推動健康飲食、友善生產、在地支持及負責任生產等永續轉型，將「從i開始」的概念具現為「營養食品、無添加物、有機商品、生態農業、在地創生、動物福利、永續漁業、永續發展、減少塑料、森林保育」10項類別分項，讓民眾具體看見「選擇的理由」。
除了更優質多元的選擇，家樂福也沒忘記消費者最在意的事情──價格。家樂福運用「規模經濟」的優勢，嚴格把關從食材誕生到製作的每個環節，努力降低「食物里程」，將繁複的供應鏈簡化再簡化，讓食物原料、製程都更加單純。當商品製程規格提高、生產普及，供應與消費的互動自然能夠取得平衡的價格，打造小農開心、環境放心、消費者安心的三贏局面。「從i開始」也從形而上的分類與概念，轉化為深具永續實踐意義的行動號召！
永續的路上，沒有人是局外人──和家樂福一起落實永續食物轉型！
「永續的路上，沒有人是局外人。」不只是看似聳動的標語，更是真真切切的事實。無論是多走一些路、還是多花一點錢，永續生活總是伴隨著付出；但當我們換個角度思考，消費不只是我們滿足生活需求的手段，如今更成為通往永續的途徑，我們有什麼理由不試著為自己所愛的人、為生活著的土地多付出一些、多努力一些呢？
畢竟，永續生活的重點並不是把一切有違永續的事物都視為敵人，而是我們應該更有意識的「選擇」對自己、也對環境友善的生活方式。改變永遠不嫌晚，現在就和家樂福一起加入永續行動，用消費發揮影響力吧！