全台「單一性別」學校所剩不多，純男校只剩個位數，面臨少子化和性平潮流考驗

（中央社）台北市達人女中宣布今年8月起，國中部將招收男性，告別純女校。在少子女化及性平教育的時代潮流下，目前全國「單一性別」學校所剩不多，純男校更只剩個位數。

受少子女化影響，近年許多高中職面臨招生危機。台北市老牌的天主教學校達人女中為拓展學生來源，宣布8月起國中部招收男性，使台北市的純女校再減一間。

根據教育部統計，110學年度全校為單一性別的學生，高中有21所（95學年度時為29所），其中男校3所、女校18所；國中有11所（95學年度時為13所），包括男校3所、女校8所；國小則全都是男女合校。

其中男校數目已相當稀少，高中只剩下台北市的建國中學、成功中學，以及新北市的徐匯高中。國中剩下台北市普林斯頓高中附設國中、新北市徐匯高中附設國中、雲林縣福智實驗國中。部分新設的學校，會先招收單一性別試水溫，再逐步擴增到不同性別。

純女校則除了各縣市老牌的公立高中，如北一女中、台中女中，私校則多有宗教背景，例如台北市衛理女中、新北市聖心女中。

教育部今天以文字回應《中央社》訪問指出，依據《性別平等教育法》第13條規定，學校招生及就學許可不能有性別、性別特質、性別認同或性傾向的差別待遇，但基於歷史傳統、特定教育目標或其他非因性別因素的正當理由，經主管機關核准而設置的學校不在此限。這也是目前單一性別學校能存在的法源依據。

教育部表示，隨著時代改變、重視性別平等，加上少子女化的衝擊，已有不少學校取消招生性別限制。包括高雄中學、台南一中、台南女中、台中一中等校，近年都在藝術才能班、科學班、數理資優班等，陸續招收男生和女生。

即便是維持單一性別的學校，教育部仍強調要尊重學生的不同性別、性別特質、性別認同、性傾向，建立友善及安全的校園空間。教育部也透過種子教師入校、鼓勵校際交流等方式，破除單一性別學校的侷限。

全國家長團體聯盟輔導理事長彭淑燕接受《中央社》電訪表示，過去許多家長認為男校、女校環境較為單純，比較不會有感情、同儕相處和人際之間的紛擾，有助於專心學習。但近年隨著性別議題受到重視，公立學校帶頭做改變，私立學校也受到很大的壓力。

彭淑燕表示，私校的壓力不只是來自招生，也來自社會與公部門。例如純男校、純女校，各界一定會關注校內的性別是否友善、性平教育如何推動、性別設施是否完善等，許多學校為了減少麻煩，索性就順應時代潮流，調整招生的性別限制。

彭淑燕認為，站在「教育選擇權」的立場，還是希望保有一些單一性別學校，讓家長能自由選擇。畢竟難免有些孩子，會在人際相處上遇到一些困難，需要進入相對保護的環境。但她強調，即便是純男校和純女校，仍應做好性平教育，引導孩子逐步認識、接納不同的性別。

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良表示，台灣的教育已走向多元化，單一性別學校在學生的組成和背景上有劣勢。他舉例，在不同的學習科目、動態靜態活動取向中，男、女會有不同的特性，透過性別間的正向互動，可以刺激更多學習，這是純男校或純女校難以做到的。

侯俊良表示，即便是宗教型的學校，近年受到少子女化影響，對於是否要維持單一性別，董事會內部一定會出現不同意見的交鋒。他推估會堅持單一性別的學校，勢必會越來越少，但對於仍堅持的學校，如果能展現學校的獨特性，社會也會給予尊重。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀