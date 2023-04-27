2023/04/27,
教育

全台「單一性別」學校所剩不多，純男校只剩個位數，面臨少子化和性平潮流考驗

全台「單一性別」學校所剩不多，純男校只剩個位數，面臨少子化和性平潮流考驗
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良表示，台灣的教育已走向多元化，單一性別學校在學生的組成和背景上有劣勢。他舉例，在不同的學習科目、動態靜態活動取向中，男、女會有不同的特性，透過性別間的正向互動，可以刺激更多學習，這是純男校或純女校難以做到的。

（中央社）台北市達人女中宣布今年8月起，國中部將招收男性，告別純女校。在少子女化及性平教育的時代潮流下，目前全國「單一性別」學校所剩不多，純男校更只剩個位數。

受少子女化影響，近年許多高中職面臨招生危機。台北市老牌的天主教學校達人女中為拓展學生來源，宣布8月起國中部招收男性，使台北市的純女校再減一間。

根據教育部統計，110學年度全校為單一性別的學生，高中有21所（95學年度時為29所），其中男校3所、女校18所；國中有11所（95學年度時為13所），包括男校3所、女校8所；國小則全都是男女合校。

其中男校數目已相當稀少，高中只剩下台北市的建國中學、成功中學，以及新北市的徐匯高中。國中剩下台北市普林斯頓高中附設國中、新北市徐匯高中附設國中、雲林縣福智實驗國中。部分新設的學校，會先招收單一性別試水溫，再逐步擴增到不同性別。

純女校則除了各縣市老牌的公立高中，如北一女中、台中女中，私校則多有宗教背景，例如台北市衛理女中、新北市聖心女中。

教育部今天以文字回應《中央社》訪問指出，依據《性別平等教育法》第13條規定，學校招生及就學許可不能有性別、性別特質、性別認同或性傾向的差別待遇，但基於歷史傳統、特定教育目標或其他非因性別因素的正當理由，經主管機關核准而設置的學校不在此限。這也是目前單一性別學校能存在的法源依據。

教育部表示，隨著時代改變、重視性別平等，加上少子女化的衝擊，已有不少學校取消招生性別限制。包括高雄中學、台南一中、台南女中、台中一中等校，近年都在藝術才能班、科學班、數理資優班等，陸續招收男生和女生。

即便是維持單一性別的學校，教育部仍強調要尊重學生的不同性別、性別特質、性別認同、性傾向，建立友善及安全的校園空間。教育部也透過種子教師入校、鼓勵校際交流等方式，破除單一性別學校的侷限。

全國家長團體聯盟輔導理事長彭淑燕接受《中央社》電訪表示，過去許多家長認為男校、女校環境較為單純，比較不會有感情、同儕相處和人際之間的紛擾，有助於專心學習。但近年隨著性別議題受到重視，公立學校帶頭做改變，私立學校也受到很大的壓力。

彭淑燕表示，私校的壓力不只是來自招生，也來自社會與公部門。例如純男校、純女校，各界一定會關注校內的性別是否友善、性平教育如何推動、性別設施是否完善等，許多學校為了減少麻煩，索性就順應時代潮流，調整招生的性別限制。

彭淑燕認為，站在「教育選擇權」的立場，還是希望保有一些單一性別學校，讓家長能自由選擇。畢竟難免有些孩子，會在人際相處上遇到一些困難，需要進入相對保護的環境。但她強調，即便是純男校和純女校，仍應做好性平教育，引導孩子逐步認識、接納不同的性別。

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良表示，台灣的教育已走向多元化，單一性別學校在學生的組成和背景上有劣勢。他舉例，在不同的學習科目、動態靜態活動取向中，男、女會有不同的特性，透過性別間的正向互動，可以刺激更多學習，這是純男校或純女校難以做到的。

侯俊良表示，即便是宗教型的學校，近年受到少子女化影響，對於是否要維持單一性別，董事會內部一定會出現不同意見的交鋒。他推估會堅持單一性別的學校，勢必會越來越少，但對於仍堅持的學校，如果能展現學校的獨特性，社會也會給予尊重。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。