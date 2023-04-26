中共多重方式介入台灣選舉，國安局證實：更新設備與五眼聯盟交換即時情報
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國安局長蔡明彥表示，境外敵對勢力可能介選的問題已經變成是民主夥伴國家間高度關切的重要議題，是明年二合一大選之前跟國際社會合作的重點項目，國安局也正在建置系統，以利即時與其他國家分享情報，合作對象包括五眼聯盟。
2024總統大選即將到來，今年是所謂的「選舉年」，國家安全局局長蔡明彥今（26）日赴立法院報告「中共複合式威脅對我國家安全之影響」時指出，中共可能透過AI新科技對台進行認知作戰，以及多重管道引入境外資金等方式介入台灣選舉，蔡明彥也證實，我國正在與國際友人合作，包括與五眼聯盟分享即時情報。
國安局報告指出，中國進行介選操作，包括去年以來多次片面無預警對我實施商品禁運，企圖運作「先卡住、再施惠」策略分化台灣內部，如今（2023）年4月總統外訪後，中共宣布對台展開貿易壁壘調查，涉及農業等2455項，調查期間自4月12日至10月12日，最長可至明（2024）年1月12日選舉前夕，頗具「介選」意圖。
國安局報告也指出，中共對台複合式的威脅，除了運用環台軍演對我施加軍事威懾、加大操作爭議性訊息意圖擾亂我國內部和諧，也引進新科技擴大認知作戰效果，如Deepfake、ChatGPT等AI生成技術都可能成為中共對台進行認知作戰的手法。
國安局長蔡明彥會前接受媒體聯訪時表示，中國現在開始使用新的技術跟新的手法來對台灣進行認知作戰，特別中國也開發了自己的ChatGPT文心一言，跟Mid Journey這些新的軟體未來是否會應用到對台認知作戰或假訊息操作，國安局正在密切關注，並做動態評估。
媒體詢問，中共是否已介入台灣選舉？蔡明彥回應，國安局持續關注中國在我國選舉當中所使用的手段，特別要注意有無透過經濟、軍事脅迫手段，對台進行外部環境施壓，或有無透過假訊息、認知作戰，操作、影響台灣民眾政治偏好，甚至選舉結果，另外針對透過可能的地下匯兌、虛擬貨幣進行操作等，國安局也有特別注意。
不過針對TikTok的反制措施，蔡明彥在詢答時僅表示，現在政府機關禁用陸製的APP，國安局所有的公務手機或通訊器材也都禁止使用，但民間的相關法制尚未有明確規劃。
現場也通過臨時提案，有鑒於抖音、TikTok（抖音國際版）及小紅書等被列為危害國家資通安全產品，公部門電腦等網路設備已限制無法下載相關軟體。然公務人員所配發的「公務手機」及政府機關所提供的iTaiwan無線上網服務，仍可連接相關危害國家資安之軟體，爰此提案，國安局應向相關單位反映避免政府單位所建置的熱點提供網路連接時，可下載及使用危害國家資通安全產品，且研討公務手機加裝載具管理系統（MDM）可能，以杜絕相關危害國家資通安全之產品利用我公務機關所建置、購買的軟硬體破壞我國既有之民主與自由。
國安局長蔡明彥：更新設備以便與五眼聯盟即時分享情報
立委林靜儀質詢時指出，中國來的境外資金對於國內的媒體輿論、甚至選舉的組織動員有非常綿密跟複雜的網絡，現在台灣遇到的問題是，YouTube有捐款（donate）的功能，可以迴避政治獻金申報，國外資金可以用少量、少金額但大量灌入的方式進入到特定帳號。
蔡明彥坦言，這個網路非常複雜，資金的供應端可能在境外，資金的接收端可能在境內，也可能在境外，流通的管道可能透過地下的匯兌，可能透過網路YouTube捐款，也有可能透過虛擬貨幣，操作手法非常複雜，也規避現有法規，國安局只能針對資金移入到境內後來追查。
蔡明彥表示，境外敵對勢力可能介選，或干擾民主進程的問題已經變成是民主夥伴國家間高度關切的重要議題，這部分會是我們在明年二合一大選之前跟國際社會合作的重點項目。
立委陳以信質詢時詢問，國安局去年起大幅更新內部電腦設備，跟國外情報機構的設備相仿，外界關注台美之間的情報合作，美國為五眼聯盟合作機制一環，未來我方若要跟五眼聯盟情報交換，國安局更新的設備有無能力接軌？
蔡明彥說，國安局在這方面有特別注意，在情報合作部分，除了實體交流、會晤以外，如何建立起網路上即時通報跟聯繫的機制，這是國安局正在建置的系統，有時情報合作具即時性，這就是為什麼在預算編列上有特別編列一些資源，已更新裝備。
陳以信詢問，未來國安局若要五眼聯盟進行情報對接，新的設備可以對接上嗎？蔡明彥回應，有，會透過保密性的系統。陳以信追問，現在我方有無跟五眼聯盟實際進行情報交換？蔡明彥表示，都有，也有即時性的，都有進行。
五眼聯盟是由美國、英國、澳洲、加拿大、紐西蘭組成的情報共享聯盟，五眼聯盟的歷史最早可以追溯到第二次世界大戰，另自2018年起更擴大與日本、德國和法國等國家夥伴加強情報與安全合作，著重分享關於中國對外活動的相關機密情報，以因應中國擴張作為。
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核稿編輯：羅元祺
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搶先直擊友達光電在 Touch Taiwan 2023 兩大亮點：智慧座艙、家庭劇院，打造沉浸式視覺體驗
我們想讓你知道的是
每年 Touch Taiwan（智慧顯示展覽會）可說是顯示器產業的一大盛事，今年友達光電（以下稱友達）在 Touch Taiwan 透過高低層次搭配幾何造型，將 ALED 箱體造型融入其中。關鍵特務搶先帶大家一探究竟，今年友達在 Touch Taiwan 將端出哪些吸睛的應用？
亮點一：智慧座艙 打造車子成為第三生活空間
自動駕駛技術逐漸成熟加上車聯網普及，汽車已成為每個人在住家、辦公室之外的「第三空間」。人和車要更多的互動，當然就需有「顯示器」作為人機互動的關鍵載體，這次友達把一整台車的座艙直接搬到TouchTaiwan現場，讓參觀者體驗全新顯示器科技，感受在車艙內享有工作、娛樂、生活等應用。
首先來到駕駛座，映入眼簾的是搭載A柱到A柱的55吋超大型曲面顯示器的FIDMPlus一體化方案。搭配友達AmLED顯示技術，具備高解析、高亮度、廣色域、高對比、低耗能、耐候度高、強光下可視性高等功能，不論何時都能給駕駛最清晰的行車資訊。
除了超大型曲面顯示器外，更搭配了隱藏式彩色鏡頭及感測器，一來可針對駕駛臉部做身份識別，直接呈現個人化模式，像是個人會議行事曆、提醒待辦事項、進行視訊會議等；二來，鏡頭可偵測駕駛操駕狀態，如果疲勞打瞌睡或視線有分心，就能以圖示、聲音發出提醒。也因為有環境光感測器偵測光線強度，顯示器會自動調整亮度，符合駕駛接收資訊的最佳狀態。
另外，若副駕乘客在看影片時小心睡著時，IR感測器也能偵測乘客的眼睛闔上，系統就會自動關閉顯示器暫停播放，達到省電效果。不過副駕乘客看影片時，可能會導致分散駕駛注意力，因此副駕位置有主動式防窺顯示器，從駕駛角度是看不到副駕的內容的，駕駛更能專心開車。此外，副座還有另一個別稱「女王座」，可以觸控螢幕點選顯示器購物，並透過多屏共享連動技術，直接將購物車內容傳送給駕駛座進行結帳買單。
而後方乘客座，因為不用特別關注交通情況，對於玩遊戲或是視訊會議的需求，都能在後座的顯示器完成。本次展出的駕駛後座顯示器有另一項特色，13.5吋BlendedMicroLED顯示器塗上特殊光學薄膜，顯示器與後頭枕融為一體，當顯示器關閉時可以融入於原本座椅材質，不會破壞車裝既又保留高質感空間。
亮點二：家用娛樂 從劇院到電競感受顯示器的多元應用
離開智慧車艙回到家中，想要看一部電影紓壓，如果有一套家庭劇院產品，就能享有媲美電影院大畫面的娛樂饗宴。這次友達在TouchTaiwan展示163吋ALED旗艦級高畫質屏幕，特別製作數支精彩的技術與人文主題影片，讓現場觀眾深入了解ALED的技術優勢。觀賞過程彷彿親臨現場，置身於畫面中的絕美世界之中，再搭配多達16聲道的立體環繞音效，營造出絕佳的沉浸感。
優秀的聲光效果，來自於集結友達各種先進顯示科技的ALED其無縫拼接、可無限延伸的特性，能滿足弧形、L型、球形、甚至不規則角度等需求，呈現最準確的色彩與對比。
另外，友達獨家的A.R.T.–先進抗反光技術，能抵抗環境光的影響又擁有現代人青睞的護眼顯示功能。不僅把容易對眼睛造成負擔的反光、眩光與藍光抑制到最低，更藉由特殊表面結構，大幅降低外部光線照映到顯示器表面的反射光。等於在家看劇就算在白天有陽光射入的狀態，也不用擔心反光看不到影像，並大幅增加影像暗部層次與明暗對比。
最後一站來到電競遊戲區，友達持續帶領全球玩家往前走，今年TouchTaiwan展出的全系列電競專用顯示器，運用友達獨家AmLED、先進抗反光A.R.T.等技術，滿足各類電競愛好者的需求，為全球玩家提供極致的遊戲享受。
本次TouchTaiwan展會當中，特別挑選其中有兩款產品來介紹。第一支是24”FHD540Hz，透過影像的極高刷新率以及不殘影的訴求，幫助電競選手順利取得比賽勝利，可說是專為電競選手量身訂做的顯示器。
第二支曲面電競MNT是49吋的32：9寬螢幕，特別適合熱衷玩即時戰略遊戲的玩家。因為R1000曲面包覆加上5K解析度、360Hz高頻率，各種高規格再強化遊戲的沉浸感。另外，這款產品還有一個特色是畫面對比表現高、層次分明，即使是遊戲的暗態場景也能清楚顯示。
從TouchTaiwan看見友達展示的一系列產品，可發現顯示器的發展一日千里，不再是單向顯示資訊的媒介，而是在不同場景能達成雙向互動的載具。究竟顯示器還能撼動哪些產業運作模式，或是從日常生活帶給使用者「wow」的驚呼，友達雙軸轉型GoPremium打造高附加價值的顯示器，推進顯示器不斷進化升級，讓我們拭目以待！
▼參觀資訊▼
友達|TouchTaiwan2023
4/19(三)-4/21(五)台北南港展覽館1館4F|M1020
拜訪網站了解更多>>https://www.auo2023touchtw.com.tw/