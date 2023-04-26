中共多重方式介入台灣選舉，國安局證實：更新設備與五眼聯盟交換即時情報

2024總統大選即將到來，今年是所謂的「選舉年」，國家安全局局長蔡明彥今（26）日赴立法院報告「中共複合式威脅對我國家安全之影響」時指出，中共可能透過AI新科技對台進行認知作戰，以及多重管道引入境外資金等方式介入台灣選舉，蔡明彥也證實，我國正在與國際友人合作，包括與五眼聯盟分享即時情報。

國安局報告指出，中國進行介選操作，包括去年以來多次片面無預警對我實施商品禁運，企圖運作「先卡住、再施惠」策略分化台灣內部，如今（2023）年4月總統外訪後，中共宣布對台展開貿易壁壘調查，涉及農業等2455項，調查期間自4月12日至10月12日，最長可至明（2024）年1月12日選舉前夕，頗具「介選」意圖。

國安局報告也指出，中共對台複合式的威脅，除了運用環台軍演對我施加軍事威懾、加大操作爭議性訊息意圖擾亂我國內部和諧，也引進新科技擴大認知作戰效果，如Deepfake、ChatGPT等AI生成技術都可能成為中共對台進行認知作戰的手法。

國安局長蔡明彥會前接受媒體聯訪時表示，中國現在開始使用新的技術跟新的手法來對台灣進行認知作戰，特別中國也開發了自己的ChatGPT文心一言，跟Mid Journey這些新的軟體未來是否會應用到對台認知作戰或假訊息操作，國安局正在密切關注，並做動態評估。

媒體詢問，中共是否已介入台灣選舉？蔡明彥回應，國安局持續關注中國在我國選舉當中所使用的手段，特別要注意有無透過經濟、軍事脅迫手段，對台進行外部環境施壓，或有無透過假訊息、認知作戰，操作、影響台灣民眾政治偏好，甚至選舉結果，另外針對透過可能的地下匯兌、虛擬貨幣進行操作等，國安局也有特別注意。

不過針對TikTok的反制措施，蔡明彥在詢答時僅表示，現在政府機關禁用陸製的APP，國安局所有的公務手機或通訊器材也都禁止使用，但民間的相關法制尚未有明確規劃。

現場也通過臨時提案，有鑒於抖音、TikTok（抖音國際版）及小紅書等被列為危害國家資通安全產品，公部門電腦等網路設備已限制無法下載相關軟體。然公務人員所配發的「公務手機」及政府機關所提供的iTaiwan無線上網服務，仍可連接相關危害國家資安之軟體，爰此提案，國安局應向相關單位反映避免政府單位所建置的熱點提供網路連接時，可下載及使用危害國家資通安全產品，且研討公務手機加裝載具管理系統（MDM）可能，以杜絕相關危害國家資通安全之產品利用我公務機關所建置、購買的軟硬體破壞我國既有之民主與自由。

國安局長蔡明彥：更新設備以便與五眼聯盟即時分享情報

立委林靜儀質詢時指出，中國來的境外資金對於國內的媒體輿論、甚至選舉的組織動員有非常綿密跟複雜的網絡，現在台灣遇到的問題是，YouTube有捐款（donate）的功能，可以迴避政治獻金申報，國外資金可以用少量、少金額但大量灌入的方式進入到特定帳號。

蔡明彥坦言，這個網路非常複雜，資金的供應端可能在境外，資金的接收端可能在境內，也可能在境外，流通的管道可能透過地下的匯兌，可能透過網路YouTube捐款，也有可能透過虛擬貨幣，操作手法非常複雜，也規避現有法規，國安局只能針對資金移入到境內後來追查。

蔡明彥表示，境外敵對勢力可能介選，或干擾民主進程的問題已經變成是民主夥伴國家間高度關切的重要議題，這部分會是我們在明年二合一大選之前跟國際社會合作的重點項目。

立委陳以信質詢時詢問，國安局去年起大幅更新內部電腦設備，跟國外情報機構的設備相仿，外界關注台美之間的情報合作，美國為五眼聯盟合作機制一環，未來我方若要跟五眼聯盟情報交換，國安局更新的設備有無能力接軌？

蔡明彥說，國安局在這方面有特別注意，在情報合作部分，除了實體交流、會晤以外，如何建立起網路上即時通報跟聯繫的機制，這是國安局正在建置的系統，有時情報合作具即時性，這就是為什麼在預算編列上有特別編列一些資源，已更新裝備。

陳以信詢問，未來國安局若要五眼聯盟進行情報對接，新的設備可以對接上嗎？蔡明彥回應，有，會透過保密性的系統。陳以信追問，現在我方有無跟五眼聯盟實際進行情報交換？蔡明彥表示，都有，也有即時性的，都有進行。

五眼聯盟是由美國、英國、澳洲、加拿大、紐西蘭組成的情報共享聯盟，五眼聯盟的歷史最早可以追溯到第二次世界大戰，另自2018年起更擴大與日本、德國和法國等國家夥伴加強情報與安全合作，著重分享關於中國對外活動的相關機密情報，以因應中國擴張作為。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：羅元祺