TNL+ 2023/04/30,
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越南也有個「僑委會」？從防備海外南越人到統戰拉攏「為祖國服務」

越南也有個「僑委會」？從防備海外南越人到統戰拉攏「為祖國服務」
圖為河內市一隅，掛滿了越南國旗。Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

台灣有僑委會，中國有國務院僑務辦公室，而在海外也有許多僑民的越南，也有個「海外越南人國家委員會」（前身為中央越僑委員會）。南越在1975年4月30日淪陷後，對越南的僑務部門來說，流亡海外的南越人民是要防範的對象，但隨著越南在1986年「革新開放」，海外的越南裔成了拉攏回國發展經濟的統戰對象。

縱觀歷史，越南人為逃避飢荒、戰爭、社會衝突及尋找發展機會等因素而移居海外，根據胡志明市越僑委員會的統計，截至2022年9月底止，海外越南人已達530萬餘人。

越南總共出現過兩次大規模的海外移民，都是因為戰爭動亂和社會衝突為主要原因。第一波是1975年4月30日西貢淪陷後，美軍撤離越南，大批前南越政權的軍政官員及其家屬相繼撤離。第二波則是發生在1978年中越關係惡化的背景下，越南實行社會主義改造運動，造成南越的中產階級逃離越南，也因為排華運動的社會衝突，約計有數百萬船民離開越南。

越南將長期或暫時居住在國外的越南公民或越裔人士，統稱為海外越南人。越南社會主義共和國建立後，越南政府將居住在海外的越南人稱為越僑（Việt kiều），但不包括以難民身分移居海外，尤其是定居在美國等西方國家的越南人，未被納入越僑。直到80年代後，官方才對海外越南移民提出新定義，以不論任何立場和方式移出的越南人，不論長期或暫時居住國外，統稱為海外越南人。

越南在不同時期的僑務政策，反映的是越南國內的政治情勢。越共新政權建立前，越南政府的僑務政策是為了要解放民族，盡早達成統一事業。1959年11月23日，越南政府第416/NĐ-TTg決議，首次由黨成立中央僑務委員會，作為僑務工作的專責機構，負責協助追蹤海外僑民和指導僑務工作。委員會成立的首要目標，是為了向海外越南人宣揚愛國主義，吸引僑民回歸祖國懷抱。

但在1976年至1985年之間，南越政府正式滅亡後，大批面臨政治迫害與社會衝突的越南人，為逃離共產黨統治離開越南，大多移往美國、英國、法國及德國等西方國家，這段期間移出人數明顯增加，移出人口政經結構多樣、政治立場也與越共意識形態不同，導致越南政府在這段期間採取對立政策，將外逃至歐美資本主義國家的海外越南人，視為反對越南共產黨的邪惡力量。

另一方面，越南政府對早期移居海外的非難民越僑，尤其是以留學生為主的知識份子，採取歡迎態度，鼓勵他們回祖國參加國家建設。在此背景下，越南政府的僑務政策形成兩極化：一是希望動員僑民參與戰後建設、動員輿論反對封鎖和禁運；但另一方面，又擔心僑民的政治立場與越南共產黨執政地位有所牴觸，甚至提防僑民的民族記憶仍停留在已成為歷史的「南越政府」。

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Photo Credit：PH2 Phil Eggman
越南船民指在越南共產黨政權統一越南後，乘船離開越南逃難的難民。許多時船民即使成功離開越南海岸，在大海上仍需面對惡劣天氣、疾病、饑餓和海盜的威脅。聯合國難民署曾估計約有20萬至40萬名逃離越南的船民死於海上。

直到1986年越共六大的革新政策開始，越南僑民政策開始進行調整。當時的背景是國際對越南解除孤立封鎖和禁運，越南亦積極改善對外關係。越共六大的僑務政策指導，提出「民族同根同源」的想法，將越僑納入祖國建設並成為發揚胡志明主席的「民族大團結」（đại đoàn kết dân tộc）思想的一環。

到了越共七大（1991）時，越共黨中央開始有系統性地建設海外越南人工作，政治文件指出：「有超過200萬旅居海外的越南人與祖國有著密切的關係，黨將制定相關政策為海外越南人與祖國的聯繫做出貢獻」。越共這種「祖國心繫海外越南人」與「手心手背都是肉」的民族大團結工作，開始對這批70年代移居西方國家的僑民展現重視，推出各項優惠政策鼓勵回國，並對海外越南人進行攏絡，支持僑民返回祖國參與建設與發展，期望在不認同越共政權和遭受政治迫害間，試圖化解越僑的疑慮。

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