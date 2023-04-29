2023/04/29,
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為什麽日本校園霸凌如此普遍？「序列意識」每個人都可能成為加害者

為什麽日本校園霸凌如此普遍？「序列意識」每個人都可能成為加害者
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

直到今天，維持日本社會運轉的，仍舊是從明治維新時期以來建立的體系，建立在這個體系上的是一個陳舊、推崇輩分，對年輕人來說又十分壓抑的社會。中根千枝說，日本社會對年輕人的壓抑，在世界上其他地方是聞所未聞的。

文：李吉行

20世紀80年代以來，校園霸凌成為了日本政府、社會和家庭高度關註的問題。1986年，日本政府第一次對校園霸凌進行了界定：校園霸凌是發生在校園內外，單方面對比自己弱的人持續進行身體、心理上的攻擊，使被攻擊對象感到嚴重痛苦的行為。與校園暴力的傷害是外顯的相比，霸凌帶來的傷害卻是隱密而長期的。

盡管日本政府採取了一系列的措施，比如建立學校諮詢制度等方式，試圖根治日本校園內泛濫的霸凌行為。但是後續的調查結果證明，日本政府對於校園霸凌的治理並沒有取得應有的效果。

日本國立教育政策研究所在2004年至2009年實施的追蹤調查顯示，在2009年升入初三之前，有90.3％的學生遭遇過「無視、排擠、中傷」。由此可見，校園霸凌仍然是屢禁不止，並且發生在幾乎所有的日本學校中。在日本社會，絕大部分的人都受過各種形式的霸凌。

為什麽在日本霸凌如此普遍？

日本著名學者中根千枝在她研究日本社會的名作《縱向社會的人際關係》中寫道，日本社會裡人際關係作用的大小，是和實際接觸的時間長短、程度深淺成正比的，在日本的任何社會集團裡，「新加入者」總是處在關係的最下層，這就是日本人的序列意識。

序列意識對當代日本造成了深遠的影響，它在日本人心中形成了上下尊卑的概念。一般來說，在資本主義社會，有錢有勢的人及其後代，總會處於優勢地位，權勢階級中總有人會免不了仗勢欺人。但受到序列意識的影響，日本人在普遍的財富以及權勢之外，加上了年齡、年資這兩點來區分尊卑，在日本只要是年齡大、年資長的人，就自動處於優勢地位。原本只有有權有勢的人能夠欺負別人，但是現在每一個日本人都可以成為加害者，這就使得受害者一下成級數倍增加。

比如因為高中棒球而聞名的日本PL學園，學校內的棒球部就規定低年級必須聽從高年級命令，每一名一年級學生入學後都必須服侍一名高年級學長。高年級的前輩對於後輩具有完全的權威。因為這種離譜的上下級關係，低年級的後輩可以說跟奴隸沒什麽區別。

在PL學園棒球部內，後輩必須按照前輩的口味來為學長準備料理，同時要負責清洗前輩的內衣褲，而且不能用機洗，只能用手洗；低年級要負責洗廁所，但是不能用任何工具，只能用雙手來洗；後輩要負責幫前輩跑腿，完成前輩要求的所有任務；如果後輩在服侍的過程中，前輩有任何的不滿意，都會遭到前輩的毆打，很多後輩甚至被前輩打到骨折，僅僅是因為前輩們比他們早進入一年。

在日本社會，不懂得長幼尊卑的禮節就會被人排斥。日本的父母會從孩子很小的時候，就開始教導他們說各種敬語，讓他們習慣於等級秩序。中根千枝將日本社會形容為縱式社會，在這種社會中，人與人之間依靠年齡、場所來產生鏈接，而不是廣義的國籍身份

在日本學校裡，霸凌行為會因為各種原因而發生，除去社團等上下級關係分明的場所外，在同一班級裡發生的霸凌行為也很多。班裡的一些學生可能會希望透過欺負內向、懦弱的學生來獲得快感，這種霸凌案例我們在全球各個國家都能見到。但是日本的不同之處在於，因為日本是縱式社會的緣故，在這樣的社會中，日本人默認自己是某個鏈條的一環，缺少與他人之間橫向的鏈接，這就使得日本人變得非常孤立、無助。

正如我們常常能在日本電影、電視劇中看到的，日本學校內會發生全班同時孤立、無視一個人的現象。日本社會塑造了一個個「原子化」的個人，這使得日本學生在受到霸凌時往往只能一個人獨自承受，沒辦法在班裡找到援助。而且因為年齡問題，霸凌者擁有未成年身份，學校和社會也缺乏行之有效的辦法，很多老師都會故意對霸凌視而不見。久而久之受害者也知道，自己很難獲得其他人幫助，最後只能離開學校，逃回自己的家中。

霸凌行為造成的後果

日本泛濫的霸凌行為造成了嚴重的後果。2015年日本政府進行的一項調查顯示，日本共有100多萬名「家裡蹲」。 日本15歲至34歲的年輕人總數大約為3200萬人。也就是說，在日本，差不多三十分之一的年輕人是家裡蹲。

造成家裡蹲的最大原因，就是日本社會從上到下彌漫的霸凌行為。日本政府在2016年發布的報告顯示，日本學校內上報的霸凌案件數量（涵蓋小學，初中和高中）在2015年年達到驚人的22萬件。而到2019年時，這個數字已經達到了61萬件。日本因為校園霸凌而不願意上學的學生高達15萬人。

日本慈善機構「日本基金會」2018年對全國18歲至22歲人群進行調查，30％的受訪者稱「曾經考慮過自殺」，其中近五成表明是「學校問題」，回答「學校問題」的學生中，大多數都談到了「校園霸凌」。

日本的霸凌文化已經成為造成日本社會絕望壓抑氛圍的元兇之一。根據日本發布《自殺對策白皮書》顯示，2019年日本自殺者超2萬人。日本官房長官加藤勝信在記者會上表示，日本年輕人自殺問題非常嚴重。自殺成為日本年輕人的最大死因，20多歲人群死因中自殺占了半數，這在世界上都是絕無僅有的。

2010年，日本還爆出一個驚天新聞，天皇的長女愛子公主因為受到校園暴力而拒絕上學。據相關報導說，當時八歲的愛子公主在上學的時候多次遭到同學欺負、被男生圍堵在更衣室，這些事情給年幼的愛子造成了非常大的心理傷害，使得愛子公主連續幾個月都不願意去上學。


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