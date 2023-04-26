威尼斯建築雙年展台灣館展示「台灣改裝」秘密，文化部長史哲：最台灣的一次展覽
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文化部長史哲表示，此次台灣參與威尼斯建築雙年展是在台灣於世界能見度最高的時候參展，策展團隊東海大學呼應未來實驗室的主題，策劃〈地景中未完成的協議－台灣改裝〉，不僅在組織上，與國立成功大學建築學系、中原大學建築學系、逢甲大學建築專業學院與淡江大學建築學系等四所學校校際聯合，並加入學生參與。
第18屆威尼斯建築雙年展將於5月20日盛大開展，而本次台灣館由文化部所屬國立台灣美術館（以下簡稱國美館）主辦，東海大學建築系團隊策畫，參展計畫為〈地景中未完成的協議－台灣改裝〉。昨（25）日舉行行前記者會，文化部長史哲、國立台灣美術館長廖仁義、建築學家曾成德、東海大學創意設計暨藝術學院長許和捷、策展人曾瑋、協同策展人郭聖傑、何炯德、蘇孟宗均出席。
台灣位處於亞熱帶與熱帶，超過3000公尺的高峰多達260餘座，氣候型態因此囊括寒帶高地到熱帶低地，從海岸的前緣到最高峰的玉山頂峰，短短100餘公里卻可以察覺地球規模中1萬公里的14種氣候風貌。
而在〈地景中未完成的協議－台灣改裝〉中，策展團隊以「剖面」的視角聚焦台灣不同海拔的農業地景，發現其中存在的「改裝」性格，認為可從台灣剖面尋找線索，提煉出台灣建築未來發展的可能方法。
國美館長廖仁義表示，本次東海大學團隊策劃的〈地景中未完成的協議─台灣改裝〉極具台灣特色，「具有高度的人文主義精神」，以田野調查蒐集台灣農業技術因應自然所產生的各種環境，用模型製作出多元的農業地景，展現台灣特殊的氣候地理條件下，多元繽紛的文明與自然相應的建築結構，同時本屆動員五所建築學院的學生，讓建築新生代邁向國際舞台，透過在地農業技術的觀察及教學聯盟兩種途徑為台灣建築開展未來的發展方向，我相信必能讓威尼斯的世界各方旅人，領略台灣島嶼充沛的適應力與韌性。
而策展團隊重新回到台灣的山海之間，從「真實的日常」尋找面對未來的養分，透過在台灣不同高度與緯度的農業地景調查，目的在讓建成地景與真實土地之間對話，重新向鄉村學習。
至於文化部長史哲則表示，此次台灣參與威尼斯建築雙年展是在台灣於世界能見度最高的時候參展，策展團隊東海大學呼應未來實驗室的主題，策劃〈地景中未完成的協議－台灣改裝〉，不僅在組織上，與國立成功大學建築學系、中原大學建築學系、逢甲大學建築專業學院與淡江大學建築學系等四所學校校際聯合，並加入學生參與。
策展主題更以台灣的地景為主，跳脫單點、個別式的建築，反映台灣的環境、土地議題；也反映台灣地小人稠的特性，台灣從客廳即工廠的時代，到如今成為影響世界半導體產業的國家，可說是「最台灣的一次建築雙年展」。
最後，除了規劃由東海大學建築學系師生共同完成展覽的重要作品，同時也邀請台灣知名建築學院，成功大學、淡江大學、逢甲大學、中原大學的建築學系參與，擴大此次展覽實驗與行動的動能，所完成的作品將一同展出。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：羅元祺
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