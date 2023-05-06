《這種男人不要選！渣男鑑定手冊》：不屑用言語溝通的人或許就是渣男
我們想讓你知道的是
他們為何會說「不會再犯了」呢？他們又為何會犯相同的錯誤呢？原因出在渣男特有的「頭過身就過的生存之道」，亦即「逃避現實的習性」上。因為不想面對現實、不想面對自己，害怕認真地面對別人，因此一再地重蹈覆轍。而女人的懷抱正是最適合他們的避風港。
文：板垣太朗
每次都說「不會再犯了」但每次都說話不算話
致已經被腳踏兩條船、說話不算話……背叛過好幾次，還是被「不會再犯了」這句話耍得團團轉的妳。
他們為何會說「不會再犯了」呢？他們又為何會犯相同的錯誤呢？
原因出在渣男特有的「頭過身就過的生存之道」，亦即「逃避現實的習性」上。因為不想面對現實、不想面對自己，害怕認真地面對別人，因此一再地重蹈覆轍。而女人的懷抱正是最適合他們的避風港。
只要逃到需要自己的女人身邊，他們就不用面對自己或現實，還能認為自己是有價值的。但愈是逃避，他們愈不了解自己。漸漸地，說的話與做的事背道而馳。
即使自己說出口的話並不是自己心裡想的話，或是心裡根本不這麼想，為了度過眼前的危機，還是信口開河……。
那麼，怎麼相信對方呢？ 無非是觀察對方「為了不再犯打算怎麼做」，也就是「是否表現出誠意，今後將採取哪些具體的行動」。
如果是腳踏兩條船，無非是「再也不去喝酒了」或「為了挽回妳的信任，會增加與妳聯絡的頻率或見面的次數」。
另外，明確地說出「對不起」，表現出反省的態度也很重要。
就算給別人添了麻煩，只要能徹底地反省自己做錯的事，改過自新，就不是渣男，而是誠實的男性。
- 觀察對方是否能夠道歉與自省及今後採取的行動。
「這個不用我說你也知道吧」強迫妳接受他的想法
人類的溝通大致可以分成兩種。
一種是用言語溝通。另一種是用態度或手勢等非言語的方式溝通。C型渣男基本上都避免用言語溝通。因為他們覺得用言語跟對方溝通非常麻煩。因此想出用暴力簡單結束溝通的邪門歪道。
對他們來說，暴力也是一種語言，是瞬間就能控制對方的手段，食髓知味後，就會覺得用言語溝通很蠢，因為言語溝通需要時間與耐性。
當然，並不是所有逃避用言語溝通的男人都會動粗。不過，嫌用言語溝通麻煩的人通常都會採取言語之外比較輕鬆的方法。
「不耐煩」也跟暴力一樣，是因為覺得說話很麻煩，試圖用態度讓對方知道。
因此「這個不用說也知道吧」這句話背後可能潛藏著暴力或不耐煩。
交往前，他們心裡的惡魔或許尚未探出頭來。因此要特別注意類似暴力或不耐煩的發言。
- 不屑用言語溝通的人或許就是渣男。
書籍介紹
本文摘錄自《這種男人不要選！渣男鑑定手冊：遠離有毒愛情，讓自己變成會幸福的體質》，高寶出版
作者：板垣太朗
譯者：賴惠鈴
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為什麼老是吸渣？是不是覺得好男人都被訂走了？更恐怖的是，明知他很渣，妳卻暈得很茫？為了幸福，妳必須遠離這種糖裡有玻璃渣、玻璃渣裡有屎、屎裡有毒的愛情！如果妳現在覺得自己離幸福很遠，那麼妳就要與渣渣說再見。
切記，這種男人不要選！第一步，識別渣男，在還沒有「撩落去」之前，先把渣渣淘汰掉。如果有以下的特徵，他或許就是個「渣男」。
- 用問題來回答妳的問題（不正面回答）
- 有空的時候才找妳出去
- 自制力很差
- 會牽制妳，跟妳說：「最好不要愛上我」
- 喜歡炫耀自己有多搶手或以前幹過什麼壞事
- 會說「還有人比我更能帶給妳幸福」
詳列28種渣男特徵，不錯放一人。
知道他很渣但我甩不掉？因為妳有以下特徵
- 不夠了解自己的內心世界
- 「喜歡」的門檻太低了
- 不會問問題
- 認為自己可以改變對方
- 動不動就怪自己
這22種心理會讓妳被渣難牽制而無法脫身。
這本書是在推特掀起話題、「字字珠璣」的戀愛諮詢師收錄大多女性們的煩惱，統整出渣男的特徵與分析女人為什麼總是錯過誠實的男性。
最重要的是要扭轉自己的戀愛觀，成為更好的女人、收穫幸福。獻給「愛到卡慘死」的妳。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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一次救援一個孩子，直到每人都有亁淨水可喝！
我們想讓你知道的是
每年有140萬人死於與水、環境衛生和個人衛生不良有關的疾病。全球仍有6億兒童缺乏安全管理的飲用水，11億兒童缺乏安全管理的衛生設施，這些孩子需要大家的幫助，一起加入救援行動，一次救援一個孩子，直到每個孩子都有亁淨水可喝！
現今世界上每四人當中就有一人，即20億人，缺乏安全飲用水；每年有140萬人死於與水、環境衛生和個人衛生不良有關的疾病。全球仍有6億兒童缺乏安全管理的飲用水，11億兒童缺乏安全管理的衛生設施，6.89億兒童缺乏基本衛生服務，1.49億兒童仍然被迫露天排便，不安全用水，環境衛生和個人衛生（WASH）仍然每天造成約1,000名5歲以下兒童死亡，這和我們認知的世界完全不同，更是我們不能坐視不顧的殘酷現實。
世界展望會身為發展中國家最大的非政府乾淨水提供者，承諾在2021-2025年間將投入至少10億美元，供應乾淨水給全球1,500萬人，每10秒就讓世界多一個人獲得乾淨水，以防止水媒疾病和死亡的傳播。
因為兒童是整個社區的變革推動者，世界展望會更專注透過在學校提供乾淨水及衛生設施，每天就讓世界多3間學校有乾淨水可用，改變了許多兒童的生活，特別是相對弱勢的女童。
根據肯亞疾管局的研究，在學校推行水資源計劃一年後，家庭開始處理安全用水量增加了2.5倍，學童的缺課率降低了26%。
世界展望會的水資源計畫往往是因地置宜的；安裝在拖車上的重型鑽井機用於鑽探較深的井，小型鑽井機則以較低成本鑽探淺的井。太陽能幫浦的機械井，用於大型社區的高出水量井。在有地表水源的地方，封蓋保護及處理過的山泉水，可透過接管引水至社區。集雨設施則使用於提供民生用水給學校和衛生站使用。世界展望會通常會根據合適的水源及設施，以供水給附近的學校及衛生站。
世界展望會特別重視永續的水資源方案，訓練當地人作為維修技工，採用整合的社區參與模式，即便世界展望會結束當地的服務而離開，社區居民還是可以持續地管理這些設施，讓供水設施能持續不斷的運作。
全球頂尖的水資源研究機構一 北卡羅來納大學水資源研究所，在迦納阿夫拉姆平原地區進行一項獨立研究，針對520個社區中1,470個供水設施進行檢查，世界展望會自1985年以來持續在當地設置水井。其中展望會所設置的水井，有近80%在20年後仍然持續運作良好，主要就是因為採用社區參與的模式。
研究顥示水資源委員會的設立並收取水費是供水設施能永續運作的重要原因。 因為以上的措施有助於訓練當地人成為維修技工，特別是在抽水幫浦故障時能立即予以修復。研究結果同時顥示，非展望會所設置的水井，其功能性每五年會減少10% ，反之世界展望會的水井則不會因時間長而降低使用功能。
透過台灣民眾集資的力量，只要捐款1,000元，即可參與協力建造手動幫浦井，幫助居民取得乾淨水源，讓家庭天天都有乾淨水可喝，並降低孩童腹瀉的風險。也提供乾淨的水源給附近醫療設施，讓醫護人員經常洗手並保持設施和儀器的清潔，以便更好地照顧孕產婦及新生兒健康。
全世界有近6億兒童缺乏乾淨水，但其實我們只要省下一點點錢，讓世界展望會透過集資的力量，在缺水的地方建造供水設施，如太陽能/機械幫浦井，手動幫浦井，接管引水等，每10秒就可以讓世界上多一個人從此有乾淨水可以使用。讓我們一次救援一個孩子，直到每個孩子都有亁淨水可喝！ https://wvtaiwan.com/807Ud