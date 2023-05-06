《這種男人不要選！渣男鑑定手冊》：不屑用言語溝通的人或許就是渣男

文：板垣太朗

每次都說「不會再犯了」但每次都說話不算話

致已經被腳踏兩條船、說話不算話……背叛過好幾次，還是被「不會再犯了」這句話耍得團團轉的妳。

他們為何會說「不會再犯了」呢？他們又為何會犯相同的錯誤呢？

原因出在渣男特有的「頭過身就過的生存之道」，亦即「逃避現實的習性」上。因為不想面對現實、不想面對自己，害怕認真地面對別人，因此一再地重蹈覆轍。而女人的懷抱正是最適合他們的避風港。

只要逃到需要自己的女人身邊，他們就不用面對自己或現實，還能認為自己是有價值的。但愈是逃避，他們愈不了解自己。漸漸地，說的話與做的事背道而馳。

即使自己說出口的話並不是自己心裡想的話，或是心裡根本不這麼想，為了度過眼前的危機，還是信口開河……。

那麼，怎麼相信對方呢？ 無非是觀察對方「為了不再犯打算怎麼做」，也就是「是否表現出誠意，今後將採取哪些具體的行動」。

如果是腳踏兩條船，無非是「再也不去喝酒了」或「為了挽回妳的信任，會增加與妳聯絡的頻率或見面的次數」。

另外，明確地說出「對不起」，表現出反省的態度也很重要。

就算給別人添了麻煩，只要能徹底地反省自己做錯的事，改過自新，就不是渣男，而是誠實的男性。

觀察對方是否能夠道歉與自省及今後採取的行動。

「這個不用我說你也知道吧」強迫妳接受他的想法

人類的溝通大致可以分成兩種。

一種是用言語溝通。另一種是用態度或手勢等非言語的方式溝通。C型渣男基本上都避免用言語溝通。因為他們覺得用言語跟對方溝通非常麻煩。因此想出用暴力簡單結束溝通的邪門歪道。

對他們來說，暴力也是一種語言，是瞬間就能控制對方的手段，食髓知味後，就會覺得用言語溝通很蠢，因為言語溝通需要時間與耐性。

當然，並不是所有逃避用言語溝通的男人都會動粗。不過，嫌用言語溝通麻煩的人通常都會採取言語之外比較輕鬆的方法。

「不耐煩」也跟暴力一樣，是因為覺得說話很麻煩，試圖用態度讓對方知道。

因此「這個不用說也知道吧」這句話背後可能潛藏著暴力或不耐煩。

交往前，他們心裡的惡魔或許尚未探出頭來。因此要特別注意類似暴力或不耐煩的發言。

不屑用言語溝通的人或許就是渣男。

書籍介紹

本文摘錄自《這種男人不要選！渣男鑑定手冊：遠離有毒愛情，讓自己變成會幸福的體質》，高寶出版

作者：板垣太朗

譯者：賴惠鈴

為什麼老是吸渣？是不是覺得好男人都被訂走了？更恐怖的是，明知他很渣，妳卻暈得很茫？為了幸福，妳必須遠離這種糖裡有玻璃渣、玻璃渣裡有屎、屎裡有毒的愛情！如果妳現在覺得自己離幸福很遠，那麼妳就要與渣渣說再見。

切記，這種男人不要選！第一步，識別渣男，在還沒有「撩落去」之前，先把渣渣淘汰掉。如果有以下的特徵，他或許就是個「渣男」。

用問題來回答妳的問題（不正面回答）

有空的時候才找妳出去

自制力很差

會牽制妳，跟妳說：「最好不要愛上我」

喜歡炫耀自己有多搶手或以前幹過什麼壞事

會說「還有人比我更能帶給妳幸福」

詳列28種渣男特徵，不錯放一人。

知道他很渣但我甩不掉？因為妳有以下特徵

不夠了解自己的內心世界

「喜歡」的門檻太低了

不會問問題

認為自己可以改變對方

動不動就怪自己

這22種心理會讓妳被渣難牽制而無法脫身。

這本書是在推特掀起話題、「字字珠璣」的戀愛諮詢師收錄大多女性們的煩惱，統整出渣男的特徵與分析女人為什麼總是錯過誠實的男性。

最重要的是要扭轉自己的戀愛觀，成為更好的女人、收穫幸福。獻給「愛到卡慘死」的妳。

Photo Credit：高寶

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航