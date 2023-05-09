《累死你的不是工作，是有毒同事》：緊迫盯人型主管就像是一座漂浮在海面上的冰山

文：泰莎．韋斯特

什麼都要管大師

「幾乎每次想去洗手間，都會在途中被凱倫叫去做東做西，上週好不容易有兩次沒被攔住。每次被指派工作後完全沒有一點休息空檔，更別提途中想喝杯咖啡喘口氣了！ 這不正常吧？」

這是我朋友麥特遇到的問題。麥特和他的上司凱倫原本分屬不同樓層，凱倫雖然緊迫盯人，但也只是會寄沒完沒了的電子郵件，幾個月前，麥特的座位搬到了凱倫附近，也更方便凱倫事事過問、親自關心進度。

社會心理學中有個概念「功能距離」（functional distance），實質距離有助於創造實際的互動，我們會特別關注辦公室座位距離三公尺以內的同事，光是差一個樓層就差很多，即使是控制狂上司通常也懶得爬樓梯。

凱倫是個典型的微觀管理者（micromanager），堅持參與麥特工作的每個細節，無論是提案還是電子郵件的簽名檔，甚至連使用的字體樣式她都要管。總是在細節上固執己見，而沒有著眼於全局。哪怕是一些無關緊要的口誤，她也會洋洋灑灑寫了三大段的信來糾正麥特。

我認識的記者之中，麥特的工作時間最長，卻沒有太突出的成績。和他同期進來的同事都紛紛升遷，但麥特卻遲遲等不到升職的機會。這種主管因為過分注重枝微末節的小事，很多工作都難以完成，常常花了很多心力，成果卻總是不理想，連帶影響到自己的下屬。

「被凱倫時時刻刻盯著的感覺如何？」我問。

「和凱倫共事就跟照顧蹣跚學步的孩子一樣。」麥特說。「正想做些自己想做的事情時，就會被他們打斷。她一直沒辦法放下心，不斷地以電子郵件、訊息、假裝路過問我進行得如何，這種不被信任的感覺真的讓人很挫敗，也令人感到精疲力盡。」

凱倫就如同一台壞掉的一氧化碳偵測器，嗶嗶聲響個不停，但裝設在天花板上，太高了搆不著。你以為自己能慢慢接受這種聲音，卻怎麼也習慣不了。

見樹不見林

大約百分之七十九的人在職業生涯的某個階段經歷過微觀管理，其中百分之六十九考慮為此辭職。百分之八十九的雇主認為員工離職是為了賺更多錢，但實際上只有百分之十二員工是為了賺更多錢；大多數人離職都與上司的管理方式有關。可惜我們通常會忍耐退讓或是放棄離開，而不是勇敢地面對並改變現況。

我遇過的微觀管理型主管跟凱倫很像，他們不尊重我的物理空間和個人時間，標準反覆無常，又抱持著不切實際的期望。雖然我無法完全避開他們，但會盡可能地把門關好，或是刻意繞路避開，我還為此記住了他們的腳步聲。

直到後來我自己升上主管，開始以更高的視野看事情時，我才恍然大悟：微觀管理者像是一座漂浮在海面上的冰山，水面上露出的一小部分強勢霸道，而水面下更龐大的部分是疏忽大意的一面。高壓的微觀管理方式會影響日常工作，疏忽大意則會影響你整個職業生涯。時間有限，由於主管花過多時間在「監控」部屬，往往忽略了真正重要的事情，比如學習溝通技巧、規劃未來，以及快速而準確地做決策。

記者最怕遺漏大新聞，但麥特總是為了應付凱倫大大小小的要求而錯過重大新聞。新聞媒體競爭激烈、講求速度，這樣的行業容不下連字體大小和段落縮排都要講究的主管。凱倫不只見樹不見林，她根本就是把每棵樹木都當作盆景一般小心翼翼地照料呵護。

麥特如果繼續在這種主管底下工作，他的職業生涯就毀了，因為只能報導一些無關緊要的小新聞。

隔週，我邀請麥特和他的同事哈利勒一起喝一杯。

「凱倫這週彷彿人間蒸發。」麥特說。「奇怪之處就在於，我要麼每天被她多次疲勞轟炸，要麼足足兩星期音訊全無。」這就像網路交友可藉由回覆訊息的速度，判斷對方是否有意願繼續發展下去，有興趣的通常三十秒內就會回覆，不然應該也沒戲唱了。

「這樣很棒啊。」哈利勒絲毫不帶諷刺地說。「麥特，當你快樂享受著清靜時光，這時候凱倫正在我耳旁碎碎念呢。」

這樣的「控制狂」主管也沒有心力指揮所有下屬，所以會輪流針對不同人進行嚴格管控。有時大小事都要過問，有時又像是被流放至網路收不到訊號的偏遠地區，往往讓人不知所措。

如果發現有以下情形，就要特別提高警覺：

1. 主管交付任務沒有給予合理的時間排程：大至提案和預算的刪改，小至上司退休派對上主視覺的調整，因為他們認為所有事情都同樣緊急，便會十萬火急地交代部屬必須馬上處理。

2. 每當你快要習慣主管的疲勞轟炸時，他們隨即消失無蹤：緊迫盯人型主管沒有足夠的心力給所有部屬同等「關愛」，所以他們會輪流鎖定不同目標。某天可能收到一百封電子郵件或訊息，隔天就突然音訊全無。雖然這下總算耳根清淨了，但由於沒有得到任何答覆，很多工作都遲遲無法推進。

3. 交辦許多枯燥乏味的無用工作，讓部屬瞎忙：整理儲藏室的箱子、按字母順序重新排列文件、以不同顏色標籤來做檔案櫃的分類，這些都是微觀管理者可能會要求你做的事。

4. 失去綜觀全局的視野：你可能參與長達數週編列預算的工作，卻不知道這筆錢到底是要花到哪裡去？ 含有超過一百張投影片的大型專案簡報，你卻只負責其中十張，其他一概不知？ 主管若是喜歡鉅細靡遺地做出精確的指示，讓部屬只剩執行的份，將永遠看不清事情的全貌。

書籍介紹

本文摘錄自《累死你的不是工作，是有毒同事：不當炮灰不通靈，拒絕忍者過勞、遠離辦公室戲精的職場求生術》，高寶出版