2024總統大選，是「戰爭與和平」還是「民主與專制」的抉擇？

文：德國之聲中文網（綜合報導，DW記者William Yang對此文亦有貢獻）

繼今（2023）年3月台灣總統蔡英文訪美、前總統馬英九訪中之後，台灣2024年總統大選論戰逐漸白熱化，聚焦在「戰爭與和平」的論述上。

國民黨籍的馬英九在結束訪中行程後向台灣媒體表示，民進黨執政期間，兩岸緊張情勢不斷升級，台灣將不得不在「戰爭或和平」之間做出選擇。蔡英文則在同時期出訪中美洲邦交國，鞏固與瓜地馬拉、貝里斯的邦交關係，並過境美國會晤了美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）。隨後中國即對台發動為期3天的軍演。

部分專家認為，馬英九和蔡英文出訪時各自選擇的目的地，即代表了台灣在國際政治中兩條不同道路。台灣東吳大學的政治學家陳方隅4月中曾告訴DW：「透過出訪行程，國民黨和執政的民進黨可以鞏固他們的政治基礎。」

去（2022）年11月，台灣地方選舉就曾出現過類似的「攻防戰口號」，即「投票民進黨、青年上戰場」的說法。到了總統大選前夕，兩岸關係及國家認同議題更將成為「重中之重」。各政黨的潛在總統候選人如何出招？台灣民眾埋單嗎？

圍繞中國關係，台灣兩大黨有何主張？

民進黨總統參選人、現任台灣副總統賴清德12日表示，總統大選並非奠基於「戰爭與和平」，而是「民主與專制」的選擇。他告訴台灣《中央社》，民主才是台灣人民最大的共識，唯有持續壯大中華民國台灣，捍衛自由民主現狀，才是正確的道路。他希望台灣人民運用手中選票堅定地選擇民主，拒絕走回極權的舊路。

賴清德表示，戰爭沒有贏家，中國應體認一旦對台發動戰爭，將造成全球性災難；但在中國沒有放棄武力犯台之前，台灣仍必須持續增強全民國防力量，做好「抵抗中國入侵」、「保護台灣」的準備。

國民黨方面，則尚未確立總統參選人，但本月初表態爭取徵召提名的鴻海集團創辦人郭台銘在出訪美國、日本之後，22日拋出「3個自信」，主張台灣不應變成「彈藥庫」，而是要成為「科技島」，需擺脫在中美之間選邊站的局勢，以兼顧尊嚴及國家安全。

同日晚間，郭台銘更在一場座談會上高談「和平與戰爭」。據台灣《自由時報》報導，郭台銘聲稱中國軍機擾台是因為民進黨，但若他自己或是國民黨的人選當選總統，軍機就不會來。郭台銘說：「因為我不獨、你不武，我們就是中華民國，只要高舉中華民國國旗，唱中華民國國歌，我覺得他們就不會來。」此番言論遭到台灣作家苦苓吐槽道：「郭台銘你有種去跟習大大講。」

同屬國民黨潛在總統人選的台灣新北市長侯友宜，則被視為藍營「最強母雞」。過去鮮少發表外交立場的他，近期也積極備戰選舉並強化兩岸論述，並在多個私下拜會的場合中提出「和平護民主」等主張。

台灣媒體《上報》23日報導，有親近侯友宜的人士匿名透露：「侯友宜的兩岸及國際論述早就已經準備好了，只待適當時機出手，用對的身份說對的話！」

侯友宜日前出訪新加坡，會見了星國第二號人物、現任總理李顯龍接班人——新加坡副總理黃循財，且對方在臉書發文稱「與侯友宜是老朋友」。侯友宜訪星期間雖未透露太多交流內容，但他在歸國後立即在機場發表簡短談話，稱台灣應「借鏡星洲」，在國際現實之下保有自己的優勢和信心，「盡最大努力，讓台海穩定、區域和平。」

第三勢力崛起：不「親戰」也不「恭順」

夾在台灣兩大政黨之間，值得關注的還有日益崛起的第三勢力——台灣民眾黨主席柯文哲。有意參選總統的他，4月初曾接受《日經新聞》專訪，批評民進黨對北京施壓的強硬立場是「親戰」的，並認為國民黨對中國「過於恭順」，在這個緊張時刻，第三勢力反而最適合領導台灣。

柯文哲表示，台灣海峽的衝突不太可能發生，因為中國和美國都「不想挑起一場核戰爭」。他說：「但我們擔心任何誤射和誤判。」他指出，歷史上許多戰爭都是由意外而起的。

面對中美角力，柯文哲認為台灣可借鏡新加坡及日本，學習如何與世界前二大經濟體打交道。他4月8日至28日率團訪美，並3次進出美國在台協會（AIT）總部。柯文哲向媒體表示，「該見的（官員）都見了」，且雙方就台灣國防和兩岸關係交換意見，並談及軍購和台灣義務役役期等問題，「很有訊息量」。

綜合台媒消息，柯文哲會見的美國高層包含AIT主席羅森伯格（Laura Rosenberger）以及前美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。據悉他與後者進行了密會，雙方對話長達1小時，蓬佩奧還提供他參選2024年總統大選的建議。

蓬佩奧是前美國總統川普（Donald Trump）任內的國務卿，對中態度強硬，過去多次批評中國共產黨和中國政治制度，被視為「最挺台的美國國務卿」。不過，柯文哲在公開場合發表的言論，大多主張與中國對話、降低衝突，因此也遭外界質疑他與蓬佩奧可能意見不一致。

柯文哲表示，美中雖有競爭，但絕大多數美國官員不會反對與中國對話。如同美國國務卿布林肯（Antony Blinken）所指，美中雙方會在「可以合作時合作，需要競爭時競爭，必須對抗時對抗，而台灣對中國應該也是這個策略。」

他4月初告訴《日經新聞》：「台灣和美國從本質上講是一個民主聯盟，但國家和個人一樣，有不同的立場和利益。我們與美國人站在一起，同時也希望台灣在國際舞台上有更多空間和機會。」他訪美後告訴台灣《中央社》，他已向美方表達「應設法協助台灣加入區域性經濟組織。」

台灣選民怎麼想？