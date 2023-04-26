車用半導體採購競爭將更為激烈，本田決定直接跟台積電合作穩定來源

（中央社）著眼半導體穩定採購及未來半導體採購將更為激烈，日本本田技研工業（Honda Motor）今天宣布，在車用半導體採購跟台灣半導體大廠台積電合作。

《日本經濟新聞》報導，本田過去曾因為半導體供應不足被迫減產，雖然多數情況會透過跟零件公司等合作夥伴採購半導體因應，但這次希望透過跟台積電的直接合作來達成穩定採購半導體。

COVID-19疫情期間出現供應鏈混亂及半導體短缺等情況，連帶影響汽車製造商產能。就本田所受影響來說，在日本境內部分工廠的產量，2022年甚至有單月較原先計畫減產4成之多。

日本政府經濟產業省表示，車用半導體全球市場到2030年時，將成長到2019年約2倍的逾8兆日圓。接下來隨著純電動車（EV）的普及和自動駕駛技術進步，半導體的採購競爭將更為激烈，讓本田決定跟台積電進行直接合作。

日本政府上修目標，放眼半導體銷量2030年增2倍

（中央社）日本經濟產業省日前表示，將在2030年之前讓半導體產業銷售額提高至2020年的3倍，來到15兆日圓（約新台幣3.4兆元）。經歷全球供應鏈大亂後，日本正努力提升國內晶片生產量。

《路透社》報導，日本將晶片視為強化經濟安全性的戰略性產品，並提供巨額補貼給像是台積電等到日本建廠，或擴大在日本現行工廠規模的企業。

經產省今天建議於6月修訂半導體與數位產業的營業額成長目標。新目標是在2030年之前，讓國內半導體相關企業的合計營業額提高至2020年的3倍，來到15兆日圓。

日本在全球晶片市場的占比，從1980年代末期的50%，下滑至目前的10%，被諸如韓國三星電子（Samsung Electronics Co Ltd）等資金雄厚的對手追過。

台美日韓晶片聯盟召開正式會議

（中央社）台美日韓晶片四方聯盟正式會議已於16日登場，聚焦建立「早期預警、互相提醒」機制。經濟部官員今天表示，半導體是「長而複雜」供應鏈，除製造端預警，台灣方面也建議預警機制要納入材料、設備等不同面向。

針對媒體報導台美日韓晶片聯盟正式會議，外交部今天回應，由美國主導的「美國－東亞半導體供應鏈韌性工作小組」（Fab 4），去（2022）年9月間召開首次預備性視訊會議後，經過多月來數次協調，已於今年2月16日進行工作小組的首次資深官員視訊會議。

外交部指出，與會四方在會議中的討論重點，主要聚焦在如何維持半導體供應鏈的韌性，以及探索各方未來可能合作方向。

經濟部官員今天接受電訪表示，經濟部方面是由貿易局作為發言代表，會議歷時約一個小時，主題是討論供應鏈的「早期預警機制」（early warning system）。

經濟部官員指出，美方在會中提到，台灣、美國、日本、韓國皆在半導體供應鏈扮演舉足輕重角色，台韓為製造主力，美國掌設計、設備優勢，日本優勢則在材料方面。

各國聚焦供應鏈早期預警機制

經濟部官員表示，建立早期預警機制之所以重要，主要是希望避免再發生先前的車用晶片荒、COVID-19疫情間供應鏈亂流等情事；未來各國透過官方對話，讓彼此知道，供應鏈下個階段可能會面臨何種問題。

經濟部官員指出，製造仰賴前端的設備、材料，以及後端的消費市場、景氣變化，均會對台灣有相當大的影響；因此，台灣代表在會中提出，半導體是「長而複雜」的供應鏈，不能只討論製造端的預警，建議擴大半導體早期預警機制，納入材料、設備等不同要素。

經濟部官員說，有了早期預警機制，官方建立起交換意見的管道，這對台灣業者、乃至整個供應鏈而言，都是有利的。

經濟部官員進一步表示，這次會議沒有觸及出口管制，以及與中國的關係；前次（去年9月預備會議）就有討論到「供應鏈韌性」將是對話主軸，美方這次更加具體化，提出建立「早期預警、互相提醒」機制，日、韓也給予正面回應。

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：翁世航