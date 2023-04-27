【圖表】《菸防法》新制上路首月，賣家掛羊頭賣狗肉情形增加，蝦皮違規件數最多

文：梁敏萱｜圖：詹湘淇｜資料：梁敏萱、詹湘淇

《菸害防制法》（以下簡稱《菸防法》）新制上路一個月，國民健康署與各縣市衛生局合作展開查緝專案，截至4月21日止總共稽查6100件次違法產品，其中販賣電子煙與其組合元件違規件數4,908件次最多。多數是以網路平台及網路社團等販售，達2172件次，累計裁罰金額約為28萬元整。

為因應近年電子煙趨勢及保護兒少遠離菸害，《菸防法》3月22日推出新制，全面禁止電子煙之類菸品，也納管加熱菸及載具。除此之外，也將禁止吸菸年齡提高至20歲。

根據國民健康署統計上路一個月後的稽查結果，雖然全國的電子煙及加熱菸的實體店面由228家降為54家，有顯著減少，但仍發現許多違規情形。其中違反《菸防法》遭開罰的案件以電子煙業者占大宗，總計有1970件，佔整體違規約9成，更是加熱菸的12倍。

電子煙跟加熱菸有什麼不同呢？電子煙指的是以電能驅動霧化器，將煙油加熱霧化後吸取，煙油中可能有尼古丁或其他未知添加物，目前全面禁止包括製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告及使用；加熱菸則是透過電子裝置（載具）加熱菸彈（菸草柱），產生尼古丁後吸取，需通過健康風險評估審查通過後才能製造或輸入。

新制上路，「掛羊頭賣狗肉」及熟客行銷手法漸增

世新大學新聞系教授鍾起惠透過網路監測網路平台違規情形，發現總共有4783件違規，大多是電子煙案件，共4294件，佔89.8%。其中以知名電商平台「蝦皮」違規數量最多，達1142件，佔整體比例約為23.9%，平均每4件裡面，蝦皮就佔1件。其次為露天拍賣及Facebook，分別有950件與742件。

稽查單位也發現實體店面及網路賣家均出現「掛羊頭賣狗肉」情形，懸掛招牌與實際販售商品不符合，或刊登不實商品圖片等情形。鍾起惠指出，在新制施行後，雖然各網路平台均會針對關鍵字封鎖、管制相關商品上架，但原販售電子煙的業者會改以服裝圖片掩蓋其販售電子煙的事實，且會頻繁更換網址，或是不寫出品牌名稱。除此之外，也可能以特定關鍵字販售給曾購買過的熟客，以規避平台審查。

Photo Credit: 中央社

而電子煙相關組件與收納裝飾未納入禁售，所以仍有業者遊走在灰色地帶販售，也可能讓消費者可藉由私訊獲得更多商品的資訊。

國健署呼籲消費者不使用、不購買、不推薦違法產品

國民健康署呼籲業者或賣家勿心存僥倖，請網路電商平台業者建立嚴謹之管理與審查機制，避免所屬會員提供虛偽不實之個資，並自主查核發現違規商品並立即下架，以免觸法受罰。

國健署也提醒民眾不使用、不購買、不推薦違法產品，若發現違反菸害防制法之情形，可檢附具體事證，就近向所在地衛生局檢舉，也可以市內電話撥打菸害諮詢及檢舉服務免付費專線（0800-531531）予以檢舉。

資料來源：衛生福利部國民健康署

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核稿編輯：林奕甫