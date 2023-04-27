【圖表】《菸防法》新制上路首月，賣家掛羊頭賣狗肉情形增加，蝦皮違規件數最多
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《菸害防制法》上路滿月，國健署公布最新稽查數據，電子煙違規數量佔大宗。學者更發現法制上路後，仍有不少業者「掛羊頭賣狗肉」，以知名電商平台蝦皮購物違規數最多，通常會用其他商品偽裝規避平台管制，繼續銷售違規菸品。
文：梁敏萱｜圖：詹湘淇｜資料：梁敏萱、詹湘淇
《菸害防制法》（以下簡稱《菸防法》）新制上路一個月，國民健康署與各縣市衛生局合作展開查緝專案，截至4月21日止總共稽查6100件次違法產品，其中販賣電子煙與其組合元件違規件數4,908件次最多。多數是以網路平台及網路社團等販售，達2172件次，累計裁罰金額約為28萬元整。
為因應近年電子煙趨勢及保護兒少遠離菸害，《菸防法》3月22日推出新制，全面禁止電子煙之類菸品，也納管加熱菸及載具。除此之外，也將禁止吸菸年齡提高至20歲。
根據國民健康署統計上路一個月後的稽查結果，雖然全國的電子煙及加熱菸的實體店面由228家降為54家，有顯著減少，但仍發現許多違規情形。其中違反《菸防法》遭開罰的案件以電子煙業者占大宗，總計有1970件，佔整體違規約9成，更是加熱菸的12倍。
電子煙跟加熱菸有什麼不同呢？電子煙指的是以電能驅動霧化器，將煙油加熱霧化後吸取，煙油中可能有尼古丁或其他未知添加物，目前全面禁止包括製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告及使用；加熱菸則是透過電子裝置（載具）加熱菸彈（菸草柱），產生尼古丁後吸取，需通過健康風險評估審查通過後才能製造或輸入。
新制上路，「掛羊頭賣狗肉」及熟客行銷手法漸增
世新大學新聞系教授鍾起惠透過網路監測網路平台違規情形，發現總共有4783件違規，大多是電子煙案件，共4294件，佔89.8%。其中以知名電商平台「蝦皮」違規數量最多，達1142件，佔整體比例約為23.9%，平均每4件裡面，蝦皮就佔1件。其次為露天拍賣及Facebook，分別有950件與742件。
稽查單位也發現實體店面及網路賣家均出現「掛羊頭賣狗肉」情形，懸掛招牌與實際販售商品不符合，或刊登不實商品圖片等情形。鍾起惠指出，在新制施行後，雖然各網路平台均會針對關鍵字封鎖、管制相關商品上架，但原販售電子煙的業者會改以服裝圖片掩蓋其販售電子煙的事實，且會頻繁更換網址，或是不寫出品牌名稱。除此之外，也可能以特定關鍵字販售給曾購買過的熟客，以規避平台審查。
而電子煙相關組件與收納裝飾未納入禁售，所以仍有業者遊走在灰色地帶販售，也可能讓消費者可藉由私訊獲得更多商品的資訊。
國健署呼籲消費者不使用、不購買、不推薦違法產品
國民健康署呼籲業者或賣家勿心存僥倖，請網路電商平台業者建立嚴謹之管理與審查機制，避免所屬會員提供虛偽不實之個資，並自主查核發現違規商品並立即下架，以免觸法受罰。
國健署也提醒民眾不使用、不購買、不推薦違法產品，若發現違反菸害防制法之情形，可檢附具體事證，就近向所在地衛生局檢舉，也可以市內電話撥打菸害諮詢及檢舉服務免付費專線（0800-531531）予以檢舉。
資料來源：衛生福利部國民健康署
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核稿編輯：林奕甫
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對自己好也對別人好！家樂福社群變成「誇誇群」，鼓勵每個永續的最佳選擇
我們想讓你知道的是
家樂福近年致力於食物轉型的實踐，善盡永續的企業社會責任，最近積極推廣「從i開始」的價格與價值標示合一行動，將永續影響力從生產前進到消費端，並搭配活潑有趣的社群操作，讓消費者了解選擇的價值與意義，號召民眾一起發揮影響力！
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家樂福「從i開始」永續選品，讓民眾用消費選擇改變世界！
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此外，我們還可以從家樂福「從i開始」標示下的2,500支的i商品，一窺家樂福針對產品供應鏈提出的解決方案。下面就來看看「透明鮮奶吐司」及「家樂福抽取式衛生紙」的廣告短片，究竟是如何讓消費者認識動物福利及森林保育等永續生產的含意吧！
【家樂福食物轉型】從i開始10大行動 動物福利篇
【家樂福食物轉型】家樂福從i開始10大行動 森林保育篇
廣告短片略帶奇幻的表現方式，不只再次回應「選擇」的影響力，更用掌聲響起傳遞世界對正確選擇的深刻感激，甚至讓人聯想到「美好生活目標」（Good Life Goals）的概念，將選擇與具體的永續行動連結了起來。例如美好生活目標對應SDG 2的行動為「了解農作物生產歷程」、「購買當地、當季且遵守公平貿易之食物」，而這兩點就完美落實在透明鮮奶吐司的生產過程之中。如此一來，當消費者做出選擇，也就成為SDGs目標的實踐者，為永續環境貢獻微薄力量。
健康買的起，永續看的見：發揮影響力從i開始
永續食物轉型議題發展至今，家樂福已將企業影響力從生產端擴散至消費者端。例如近期推動的「從i開始，我就是影響力」，就是利用從i開始價標牌將生產端的資訊透明化，透過「價格」與「價值」標示合一，讓消費者端看見金錢之外的價值，促成更多永續的選擇與行動。
除了資訊透明化，「為什麼」也是永續食物轉型中很重要的一環，而「從i開始」就是答案。「i」賦予永續行動相當多層次詮釋，最初淺的一層是「我」（I），不只意味著從我開始行動，也是對我更好的選擇；再進階些，是「愛」[ i ]，指涉出於愛而行動──為了我愛的人，也為了我們所愛的社會、土地與環境；最深層則是「Impact」（影響力），詮釋「從i開始」不只希望促進永續發展，更是對世界產生的正向影響。
在某次採訪中，家樂福文教基金會蘇小真執行長表示，「消費者不需要很多種選擇，他只需要比較好的選擇。」於是，家樂福攜手相同理念的小農及供應商夥伴，一起推動健康飲食、友善生產、在地支持及負責任生產等永續轉型，將「從i開始」的概念具現為「營養食品、無添加物、有機商品、生態農業、在地創生、動物福利、永續漁業、永續發展、減少塑料、森林保育」10項類別分項，讓民眾具體看見「選擇的理由」。
除了更優質多元的選擇，家樂福也沒忘記消費者最在意的事情──價格。家樂福運用「規模經濟」的優勢，嚴格把關從食材誕生到製作的每個環節，努力降低「食物里程」，將繁複的供應鏈簡化再簡化，讓食物原料、製程都更加單純。當商品製程規格提高、生產普及，供應與消費的互動自然能夠取得平衡的價格，打造小農開心、環境放心、消費者安心的三贏局面。「從i開始」也從形而上的分類與概念，轉化為深具永續實踐意義的行動號召！
永續的路上，沒有人是局外人──和家樂福一起落實永續食物轉型！
「永續的路上，沒有人是局外人。」不只是看似聳動的標語，更是真真切切的事實。無論是多走一些路、還是多花一點錢，永續生活總是伴隨著付出；但當我們換個角度思考，消費不只是我們滿足生活需求的手段，如今更成為通往永續的途徑，我們有什麼理由不試著為自己所愛的人、為生活著的土地多付出一些、多努力一些呢？
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