費時30年復育，泰國動物園成功孵化亞洲第一隻人工飼養亞洲天鷲
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泰國呵叻動物園近日成功孵化出亞洲第一隻人工飼養的亞洲王鷲雛鳥。30年來，泰國亞洲王鷲的數量因為狩獵及都市開發日益減少，呵叻動物園則積極復育該物種，最終目標為野放，讓這些巨型禿鷹得以回到自然環境。
大約30年前，極其稀有的巨型禿鷹亞洲王鷲（Asian king vulture）的蹤跡逐漸消失在泰國的野生環境中，但經過東北部的呵叻（Nakhon Ratchasima）動物園細心復育，近日終於成功孵化出第一隻人工飼養的巨型禿鷹雛鳥，也是亞洲第一隻、世界第二隻透過人工培育出來的亞洲王鷲。
據《Thai PBS》與《The National Thailand》報導，呵叻動物園表示，這隻幼鳥在孵化器中大約50天后，於3月8日成功孵化，現在大約一個半月大；動物園園長Thanachon Kensingh也表示 ，幼鳥現在交由獸醫照顧，在開始飛行前，獸醫將花費大約半年的時間仔細照顧牠。
亞洲王鷲，也被稱為紅頭禿鷲（Red-headed vulture），作為食腐動物在生態系統中扮演著至關重要的角色，透過進食殘留的動物屍體和腐肉來阻止疾病的傳播。然而，由於人為狩獵及都市開發破壞了自然棲息地，使得亞洲王鷲的數量急劇下降。除了亞洲王鷲，泰國過去曾有五種禿鷹，包括棕色和黑色的喜馬拉雅禿鷹等兩種遷徙物種，但由於人為的獵捕，黑色的喜馬拉雅禿鷹在泰國野外已不見蹤跡。目前呵叻動物園也只剩下六隻。
現今，僅泰國和意大利兩國有人工飼養的亞洲天鷲，但據《路透社》報導，呵叻動物園從30年前就開始復育亞洲天鷲，但近期才漸漸看到成果，除了剛孵化的雛鳥，還有一顆蛋正在動物園由牠的母親Nui孵化。
這隻新生的粉紅色雛鳥全身覆蓋著白色的絨毛，隨著牠的成長，羽毛也會逐漸變為黑色的。
負責照顧雛鳥的Watchiradol Phangpanya穿上黑色長袖襯衫、紅色手套和紅色巴拉克拉法帽，模仿紅頭禿鷹餵食雛鳥，這個舉動雖然滑稽但卻是必要的，目的是為了防止幼鳥過度依賴人類，同時讓幼鳥得以發展禿鷹的自然習性。
「第一次睜開眼睛時，鳥兒會將首先進入眼前的物體視為它們的父母或同類，因此我們必須將自己偽裝成一隻鳥，以最接近牠父母的樣子出現在他眼前。」Watchiradol說。
他每天用兔子、鹿、雞和老鼠等不同種類的生肉餵食幼鳥四次，以模擬牠在野外的飲食。餵食完畢後，他也會協助幼鳥進行一些日光浴，以便獲得身體發育所需的熱度和維生素D。
「牠是否從食物中攝取足夠的營養？還是接收太多了？我們隨時隨地都在擔心。」Wachiradol 表示。
Watchiradol 和其他動物園同事都希望確保圈養的幼鳥身上不會留下任何人類印記，這樣牠們才能為最終放生到野外做好準備。
2022年2月14日，一對名為Pok和Ming的亞洲王鷲從動物園被野放到烏隆他尼府的懷卡康（Huai Kha Khaeng）野生動物保護區，希望牠們可以自然繁殖，增加該地區王鷲的數量。
動物園園長Thanachon Kensingh表示：「我們成功最關鍵的地方是加強府懷卡康野生動物保護區的生態系統，該保護區被聯合國教科文組織列為世界遺產，也曾經是泰國擁有最多亞洲天鷲的野生公園。」
「我們希望看到亞洲王鷲再次翱翔於泰國的天空。」Thanachon 說。
新聞來源
- Thailand’s first successful hatching of giant vulture at Nakhon Ratchasima Zoo（Thai PBS）
- Thai zoo helps endangered red-headed vulture population take off（The National Thaiand）
- Thai zoo breeds endangered vultures hoping to see them soar again（路透社）
- Thai zoo breeds first red-headed vulture chick in 30 years（半島電視台）
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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒
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2023年電子票券市場調查：Edenred 宜睿智慧蟬聯高滿意度首選
我們想讓你知道的是
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