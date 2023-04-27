G7聲明涉台議題篇幅創新高，台灣需積極準備國際法的新論述戰爭
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G7會議對支持台灣加入／有意義參與國際組織所採用的新立場，與美國開始思考聯合國體系與台灣的關係時，顯示過去不得其門而入的場域，現在出現了機會。隨著新的國際戰場出現，台海安全將不僅有國防面向，國際法的論述戰爭也很加重要。
文：賴怡忠（讀錯書，入錯行，生錯時代的政治邊緣人）
本（4）月16日到18日在日本長野舉行七大工業國（G7）外長會議，為了下個月（5）月19日到21日的廣島峰會做準備。會後提出共同公報。
在這份21頁的公報中，安全議題占了主要部分，包括俄烏戰爭、應對中國日益強勢的行為，以及北韓問題等。對日本來說，現在會是同時面對俄羅斯、北韓與中國三個威脅同時出現的情境，日本的安全環境受到莫大威脅，因此日本非常重視作為這次七大工業國會議主辦國的機會，希望可以多著墨這幾個日本特別關心的問題。
烏克蘭與中國議題吸引目光
俄烏戰爭在持續進行中，俄烏雙方都在準備發動春季攻勢，希望可以透過戰場上的勝利為可能即將到來的談判爭取優勢位置。這也代表俄羅斯的戰爭能量正在大量耗損中，如果沒有中國的挹注，很可能會面臨無軍可打的處境而被迫上談判桌。
而烏克蘭也擔心歐洲盟友在面臨俄羅斯斷供能源後，會因社會在壓力下無心支持而降低對烏克蘭的軍武與經濟的援助。因此也需要能在戰場上取得勝利以搶奪和談的制高點。此次G7會議對於烏克蘭的態度，自是舉世關注。
中國議題也吸引目光，不僅是對中國在俄烏戰爭的立場與可能角色的認定，在七大工業國中似乎出現分歧，中國在印太區域的軍事威脅做為日益加劇，與中共二十大後透過外交系統露出的緩和態勢背道而馳，對中立場如何調整一致，其對中國現在作為能否產生更清楚的認定，也是大家關注的焦點。
此外，北韓從2021年後多次發射飛彈，且其飛彈的性能日益精進，射程也日益加大，甚至已經可以涵蓋美國全境，加上北韓很可能會再度展開核武試驗，在看到核威懾在俄烏戰爭扮演有效威嚇北約的作用後，預期北韓會更沒有動機放棄核武。因此這個情勢對日本以及東北亞來說，都令人高度憂心。
台海安全國際化再度獲得確認
由於在G7外長峰會之前發生了法國總統馬克宏以歐洲利益與美國利益不同為由，主張台灣議題不是歐洲的關切。即便這個主張之後在法國引發抨擊，法國外交部出面滅火表示法國立場未變，以及馬克宏訪問荷蘭時再度提出其對台灣議題的立場沒有改變，試圖緩解來自法國內部以及歐美的批評與疑慮。
但傷害已經造成，特別這是在法國總統馬克宏拉著歐盟執委會主席馮德萊恩一去中國，然而在馮德萊恩出發前於公開演講表示對中國的強硬立場後，馬克宏在中國卻處處表現出有意與馮德萊恩的主張保持距離的態度。
特別是當馬克宏總統離開中國後，中國立即宣布對台灣展開三天攻擊性質頗強的軍演，一些敏感的分析家因此懷疑，是否馬克宏在中國的表現，類似習近平聽到普亭攻擊烏克蘭計畫的反應一樣——當時有媒體報導，認為可能習近平聽到普亭有意攻烏後，是要求普亭將攻擊時間延遲到北京冬奧結束，而不是勸告普亭不要攻烏。
因此，當馬克宏離開後中國立即對台展開軍演，是否也代表馬克宏不甚關心中國對台軍事威脅，因此也不擔憂其離開後就出現脅台軍演一事，其可能會產生法國同意北京威嚇台灣的戰略暗示呢？
這是個七大工業國外長會議涉台議題的討論背景。對這些國家來說，首先要確認歐洲與美日在台海安全的立場是一致的，其次則是要建立彼此對中國的戰略認識與政策作為的緊密協調，特別是要去理解中國在中共二十大後出現外交言論和緩，但對周邊軍事威脅卻持續升級，這似乎彼此矛盾的現象。
結果就是，在這次的G7外長會議公報，涉台部分出現有史以來的最大篇幅，不僅再度重申台海的和平與穩定，還特別提到台海和平是國際社區和平繁榮不可或缺的一部分，並呼籲兩岸議題的和平解決。這個部分除了再度確認從2021年以來G7對台海事次的關切外，也對主張台海議題是中國內政事務的北京（以及台灣部分人士）直接面告，認為台海和平是全球關切，絕不是中國內部事務。
有趣的是，在G7外長會議結束後沒多久，就出現歐盟執委會外交部長博瑞爾（Josep Borrell）建議歐盟應派軍艦前往台海巡弋。
由於博瑞爾一向被視為是態度對中較為緩和的歐盟外交政策人物，因此當他主動提到歐盟應該有軍艦參與巡弋台海時，顯示歐盟對台灣的態度已經出現變化。未來一旦台海有事，歐盟在台海安全上應該會有角色。而當歐盟參與台海維和，其實際效果就會是歐盟將其南海巡弋與台海巡弋綁在一起，使得其在南海的行動會與台海作為日益掛勾。
支持台灣參與國際組織出現新立場
一個有趣的變化，是有關台灣參與國際組織的文字。
這次七大工業國外長公報中，有一段有關支持台灣加入國際組織的文字。大意是我們支持台灣有意義參與國際組織（這包括在世界衛生大會與世界衛生組織內的功能性會議等），對於非以國家為會員前提的組織，我們支持台灣成為會員，對於以國家為會員前提的國際組織，我們支持台灣成為觀察員，或者是（被邀請的）客人。
（We support Taiwan’s meaningful participation in international organizations, including in the World Health Assembly and WHO technical meetings, as a member where statehood is not a prerequisite and as an observer or guest where it is.）
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