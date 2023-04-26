2023/04/26,
訃聞

知名歌手、演員、民權鬥士哈利貝拉方提逝世享耆壽96歲，經典歌曲〈Banana boat〉永流傳

知名歌手、演員、民權鬥士哈利貝拉方提逝世享耆壽96歲，經典歌曲〈Banana boat〉永流傳
哈利貝拉方提攝於1955年｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

知名藝人、人權鬥士哈利貝拉方提傳出離世消息，他在音樂方面的著名成就，即是把西印度群島的加力騷音樂，成功傳進打入西方樂壇，哈利貝拉方提在1956年，成為史上首位在一年之內即賣出100萬張專輯的流行音樂歌手。經典歌曲〈Banana boat〉即是在此刻唱紅。

歌手、演員、製作人和民權鬥士哈利貝拉方提（Harry Belafonte），本週二（25日）在曼哈頓的家中，因充血性心力衰竭去世，享耆壽96歲。哈利貝拉方提的音樂曾在美國掀起加力騷（Calypso）熱潮，並為非裔表演者另闢一條演藝蹊徑，逝世消息一出，也引起各界弔念。

GettyImages-1359435583
Photo Credit: GettyImages
哈利貝拉方提

哈利貝拉方提1927年出生於美國紐約，爸媽來自牙買加，而哈利貝拉方提在5歲時被送往牙買加與祖母同住，接著返回紐約就讀高中。也因此，牙買加本土的加力騷（Calypso）音樂，成為了哈利貝拉方提早期音樂的重要素材靈感。

哈利貝拉方提在第二次世界大戰之後，投身至紐約的戲劇界。其早期導師為著名的黑人演員、歌手保羅羅伯遜（Paul Robeson），而後哈利貝拉方提師從厄文皮斯卡托（Erwin Piscator）學習表演。

不過，哈利貝拉方提是靠著夜總會歌手走紅，最初從事流行和爵士樂工作，在紐約的Royal Roost開始歌唱生涯，1949年於Roost Records亮相，接著就對美國民謠產生興趣。

而哈利貝拉方提在50年代走紅，成為屢獲殊榮的百老匯表演者，多才多藝和音樂歌手，哈利貝拉方提甚至成為好萊塢首批黑人男主角之一，並涉足戲劇、電影和電視電影的製作工作。

至於哈利貝拉方提在音樂方面的著名成就，即是把西印度群島的加力騷音樂，成功傳進打入西方樂壇，哈利貝拉方提在1956年，成為首位在全英國賣出100萬張專輯的歌手，也是史上首位在一年之內即賣出100萬張專輯的流行音樂歌手。

經典歌曲〈Banana boat〉即是在此刻唱紅。

哈利貝拉方提作為上個世代最受歡迎的全方位表演者，生涯也曾獲得葛萊美、東尼獎以及艾美獎，更是首位獲得艾美獎的黑人演員，足以彰顯個人在音樂、劇場、電視表演的驚人才華

除了演藝生涯之外，哈利貝拉方提也是一名民權鬥士，60年代也投身至黑人民權運動，與知名民權鬥士馬丁路德金恩（Martin Luther King, Jr.）成為好友，而哈利貝拉方提也是60年代民權運動的重要代言人，而後哈利貝拉方提開始代表非洲國家開展慈善活動，同時是南非種族隔離政策直言不諱的反對者，更反對美國對古巴的禁運，並譴責小布希（George W. Bush）對伊拉克的軍事入侵。

哈利貝拉方提在往後數十年，不斷為種族、人權等議題發聲。於1989年獲得甘迺迪中心榮譽獎，1994年獲得國家藝術獎章，2000年獲得葛萊美終身成就獎，也在2014年獲得電影學院的Jean Hersholt人道主義獎。

綜觀哈利貝拉方提不朽的一生，不僅是歌手、演員，更是一名社會運動人權、人道主義者，並在其音樂、演出作品中，展現民族熔爐的多元包容性。

新聞來源

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：羅元祺


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。