知名歌手、演員、民權鬥士哈利貝拉方提逝世享耆壽96歲，經典歌曲〈Banana boat〉永流傳
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知名藝人、人權鬥士哈利貝拉方提傳出離世消息，他在音樂方面的著名成就，即是把西印度群島的加力騷音樂，成功傳進打入西方樂壇，哈利貝拉方提在1956年，成為史上首位在一年之內即賣出100萬張專輯的流行音樂歌手。經典歌曲〈Banana boat〉即是在此刻唱紅。
歌手、演員、製作人和民權鬥士哈利貝拉方提（Harry Belafonte），本週二（25日）在曼哈頓的家中，因充血性心力衰竭去世，享耆壽96歲。哈利貝拉方提的音樂曾在美國掀起加力騷（Calypso）熱潮，並為非裔表演者另闢一條演藝蹊徑，逝世消息一出，也引起各界弔念。
哈利貝拉方提1927年出生於美國紐約，爸媽來自牙買加，而哈利貝拉方提在5歲時被送往牙買加與祖母同住，接著返回紐約就讀高中。也因此，牙買加本土的加力騷（Calypso）音樂，成為了哈利貝拉方提早期音樂的重要素材靈感。
哈利貝拉方提在第二次世界大戰之後，投身至紐約的戲劇界。其早期導師為著名的黑人演員、歌手保羅羅伯遜（Paul Robeson），而後哈利貝拉方提師從厄文皮斯卡托（Erwin Piscator）學習表演。
不過，哈利貝拉方提是靠著夜總會歌手走紅，最初從事流行和爵士樂工作，在紐約的Royal Roost開始歌唱生涯，1949年於Roost Records亮相，接著就對美國民謠產生興趣。
而哈利貝拉方提在50年代走紅，成為屢獲殊榮的百老匯表演者，多才多藝和音樂歌手，哈利貝拉方提甚至成為好萊塢首批黑人男主角之一，並涉足戲劇、電影和電視電影的製作工作。
至於哈利貝拉方提在音樂方面的著名成就，即是把西印度群島的加力騷音樂，成功傳進打入西方樂壇，哈利貝拉方提在1956年，成為首位在全英國賣出100萬張專輯的歌手，也是史上首位在一年之內即賣出100萬張專輯的流行音樂歌手。
經典歌曲〈Banana boat〉即是在此刻唱紅。
而哈利貝拉方提作為上個世代最受歡迎的全方位表演者，生涯也曾獲得葛萊美、東尼獎以及艾美獎，更是首位獲得艾美獎的黑人演員，足以彰顯個人在音樂、劇場、電視表演的驚人才華。
除了演藝生涯之外，哈利貝拉方提也是一名民權鬥士，60年代也投身至黑人民權運動，與知名民權鬥士馬丁路德金恩（Martin Luther King, Jr.）成為好友，而哈利貝拉方提也是60年代民權運動的重要代言人，而後哈利貝拉方提開始代表非洲國家開展慈善活動，同時是南非種族隔離政策直言不諱的反對者，更反對美國對古巴的禁運，並譴責小布希（George W. Bush）對伊拉克的軍事入侵。
哈利貝拉方提在往後數十年，不斷為種族、人權等議題發聲。於1989年獲得甘迺迪中心榮譽獎，1994年獲得國家藝術獎章，2000年獲得葛萊美終身成就獎，也在2014年獲得電影學院的Jean Hersholt人道主義獎。
綜觀哈利貝拉方提不朽的一生，不僅是歌手、演員，更是一名社會運動人權、人道主義者，並在其音樂、演出作品中，展現民族熔爐的多元包容性。
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核稿編輯：羅元祺
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