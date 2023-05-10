《有解》：無論遇到什麼問題，請用「金色信念」為你保駕護航

文：奉湘寧、顧淑偉

「為什麼要先善待情緒，再解決問題」

「快樂還是悲傷，取決於你頭腦中的『秘密加工廠』」

在日常生活中，情緒對解決問題的重要意義很容易被忽略。「情緒為問題的連通器」，通常情況下，當問題的解決有了眉目時，人們會感到高興，隨著解決進度的推進，人們的成就感也會越來越強，你的情緒越好、越穩定，問題就會解決得越好、越快，這是因為「情緒問題」與「實際問題」相互連通，它們彼此牽動。

Photo Credit: 時報文化

神經科學家約瑟夫・勒杜（Joseph LeDoux）言簡意賅地指出：「由情緒系統通往認知系統的連接，比由認知系統通往情緒系統的連接更加牢固。」

我們每天都會經歷喜、怒、哀、樂、悲、恐、驚等情緒，情緒本身沒有好壞之分，但在解決實際問題時，如果一個人的情緒像雲霄飛車一樣，將很難順利推進縝密的邏輯思考；如果我們沒有善待自己或他人的情緒，想要與他人坐在一起共創解決方案就會難上加難。只有把情緒問題和實際問題分開管理——先善待情緒、再解決問題，才能真正釋放問題背後的價值，讓解決問題成為一件幸福的事。

當問題出現時，委屈、焦慮、內疚、憤怒、抓狂、絕望等情緒也容易緊跟著出現，從表面上看，的確是問題直接引發了情緒。很多情況下，我們只能看到水面之上的具體事件和情緒結果，忽略了水面之下還有一個「秘密加工廠」——它恰恰就是我們管理情緒的入口。

「找回美好情緒：用『金色信念』取代『灰色信念』」

如果有一台答錄機能把腦海裡的語言錄下來，你就會發現有的語言一閃而過，有的語言反覆出現，有些負面的語言可能自己都不願意再聽。實際上，每一句語言都不是無意義的，都對你有影響。

其中，反覆出現在你腦海裡的語言，力量非常強大。因為在你腦海裡不斷重複的語言，就是你的信念。而信念絕不僅是一個人所掌控的想法——信念是能掌控人的想法。

你每天重複的語言、你所秉持的信念，就是這個秘密加工廠運行的原則。因此要想解決問題A，並在過程中獲得「好的感受」C，你就必須改變那些阻礙自己達成願景的信念B。

試想一下，如果一份食物腐爛、發霉了，你一定不想碰它，更不會反覆咀嚼；但有些信念已經「發霉」了，你不一定察覺得到，甚至還會反覆品味它。因此我們需要做的，就是找出那些「發霉」的信念，用新鮮、健康的信念取代它。為了幫助你直觀地區分這兩類信念，我們把偏向消極、被動、僵化的思維稱為「灰色信念」，把偏向積極、主動、有創新性的思維稱為「金色信念」。

在遇到問題時，用金色信念替換灰色信念，從中體驗不同的信念給你帶來的不同感受。

如：出現問題太倒楣了（灰色信念）→出現問題是常態，問題也是機會（金色信念）

這個問題無解了（灰色信念）→為了解決問題，我一定可以做點兒什麼（金色信念）

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當你看向「金色信念」，你的情緒是否比看向「灰色信念」更好，並且感到自己在問題面前更有力量？這是因為美好的信念無法與不好的感受在一起；同樣，好的感受也不可能與不好的信念同時存在。

如果你想讓美好情緒成為自己人生的主旋律，金色信念將成為你最好的「武裝」之一。無論遇到什麼問題，請第一時間讓這些強有力的信念為你保駕護航。

相關書摘 ▶《有解》：「對事不對人」的說法，是解決問題最常見的誤區之一

書籍介紹

本文摘錄自《有解：解決問題的關鍵7步：像拆玩具一樣拆開問題，打破你的慣性思路，讓你擺脫困境，找回人生掌控權》，時報文化出版

作者：奉湘寧、顧淑偉

這本書將改變你的人生，

讓你學會：

放下與問題拔河的繩子，用不同的角度看問題。

因為，你不是問題的受害者，也不是問題的製造者，

你是問題的管理者！

當別人看到的是問題帶來的麻煩時，你看到的是問題帶來的機會！

當別人追究問題產生的原因時，你看到的是問題背後的目標！

當別人搜索製造問題的罪犯時，你尋找的是解決問題的盟友！

當別人看到的是失去了什麼時，你看到的是我還擁有什麼和可能獲得什麼！

當別人抱怨問題無解時，你想到的是為了目標我總是可以做點什麼！

別怕！再難的問題都會有解的，

讓本書帶你打破困境，找回人生掌控權！

看完《有解》，你會發現，原來解決問題是一件幸福的事！

Photo Credit: 時報文化

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航