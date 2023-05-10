《有解》：無論遇到什麼問題，請用「金色信念」為你保駕護航
我們想讓你知道的是
當問題出現時，委屈、焦慮、內疚、憤怒、抓狂、絕望等情緒也容易緊跟著出現，從表面上看，的確是問題直接引發了情緒。很多情況下，我們只能看到水面之上的具體事件和情緒結果，忽略了水面之下還有一個「秘密加工廠」——它恰恰就是我們管理情緒的入口。
文：奉湘寧、顧淑偉
「為什麼要先善待情緒，再解決問題」
「快樂還是悲傷，取決於你頭腦中的『秘密加工廠』」
在日常生活中，情緒對解決問題的重要意義很容易被忽略。「情緒為問題的連通器」，通常情況下，當問題的解決有了眉目時，人們會感到高興，隨著解決進度的推進，人們的成就感也會越來越強，你的情緒越好、越穩定，問題就會解決得越好、越快，這是因為「情緒問題」與「實際問題」相互連通，它們彼此牽動。
神經科學家約瑟夫・勒杜（Joseph LeDoux）言簡意賅地指出：「由情緒系統通往認知系統的連接，比由認知系統通往情緒系統的連接更加牢固。」
我們每天都會經歷喜、怒、哀、樂、悲、恐、驚等情緒，情緒本身沒有好壞之分，但在解決實際問題時，如果一個人的情緒像雲霄飛車一樣，將很難順利推進縝密的邏輯思考；如果我們沒有善待自己或他人的情緒，想要與他人坐在一起共創解決方案就會難上加難。只有把情緒問題和實際問題分開管理——先善待情緒、再解決問題，才能真正釋放問題背後的價值，讓解決問題成為一件幸福的事。
當問題出現時，委屈、焦慮、內疚、憤怒、抓狂、絕望等情緒也容易緊跟著出現，從表面上看，的確是問題直接引發了情緒。很多情況下，我們只能看到水面之上的具體事件和情緒結果，忽略了水面之下還有一個「秘密加工廠」——它恰恰就是我們管理情緒的入口。
「找回美好情緒：用『金色信念』取代『灰色信念』」
如果有一台答錄機能把腦海裡的語言錄下來，你就會發現有的語言一閃而過，有的語言反覆出現，有些負面的語言可能自己都不願意再聽。實際上，每一句語言都不是無意義的，都對你有影響。
其中，反覆出現在你腦海裡的語言，力量非常強大。因為在你腦海裡不斷重複的語言，就是你的信念。而信念絕不僅是一個人所掌控的想法——信念是能掌控人的想法。
你每天重複的語言、你所秉持的信念，就是這個秘密加工廠運行的原則。因此要想解決問題A，並在過程中獲得「好的感受」C，你就必須改變那些阻礙自己達成願景的信念B。
試想一下，如果一份食物腐爛、發霉了，你一定不想碰它，更不會反覆咀嚼；但有些信念已經「發霉」了，你不一定察覺得到，甚至還會反覆品味它。因此我們需要做的，就是找出那些「發霉」的信念，用新鮮、健康的信念取代它。為了幫助你直觀地區分這兩類信念，我們把偏向消極、被動、僵化的思維稱為「灰色信念」，把偏向積極、主動、有創新性的思維稱為「金色信念」。
在遇到問題時，用金色信念替換灰色信念，從中體驗不同的信念給你帶來的不同感受。
如：出現問題太倒楣了（灰色信念）→出現問題是常態，問題也是機會（金色信念）
這個問題無解了（灰色信念）→為了解決問題，我一定可以做點兒什麼（金色信念）
當你看向「金色信念」，你的情緒是否比看向「灰色信念」更好，並且感到自己在問題面前更有力量？這是因為美好的信念無法與不好的感受在一起；同樣，好的感受也不可能與不好的信念同時存在。
如果你想讓美好情緒成為自己人生的主旋律，金色信念將成為你最好的「武裝」之一。無論遇到什麼問題，請第一時間讓這些強有力的信念為你保駕護航。
相關書摘 ▶《有解》：「對事不對人」的說法，是解決問題最常見的誤區之一
書籍介紹
本文摘錄自《有解：解決問題的關鍵7步：像拆玩具一樣拆開問題，打破你的慣性思路，讓你擺脫困境，找回人生掌控權》，時報文化出版
作者：奉湘寧、顧淑偉
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這本書將改變你的人生，
讓你學會：
放下與問題拔河的繩子，用不同的角度看問題。
因為，你不是問題的受害者，也不是問題的製造者，
你是問題的管理者！
當別人看到的是問題帶來的麻煩時，你看到的是問題帶來的機會！
當別人追究問題產生的原因時，你看到的是問題背後的目標！
當別人搜索製造問題的罪犯時，你尋找的是解決問題的盟友！
當別人看到的是失去了什麼時，你看到的是我還擁有什麼和可能獲得什麼！
當別人抱怨問題無解時，你想到的是為了目標我總是可以做點什麼！
別怕！再難的問題都會有解的，
讓本書帶你打破困境，找回人生掌控權！
看完《有解》，你會發現，原來解決問題是一件幸福的事！
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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陽光也可以做公益：一場環境、社會、資產三方共贏的永續投資！
我們想讓你知道的是
太陽人全民電廠深耕能源產業十個年頭，創辦人陳威丞藉由首創的「綠能共享經濟」模式，至今已在臺灣、日本兩地建置超過500座太陽能電廠，與數千位電廠老闆攜手展開一場經濟、環境、社會公益三方共贏的永續投資。
隨著石油、天然氣等化石燃料價格上漲、國際通膨壓力加劇，世界能源貿易板塊也隨之重組，更有國家開始推動綠色能源及能源效率的政策；而今年國際能源總署（IEA）的報告也指出，未來兩年間全球電力將增加約2500TWh，其中98%新增電力由再生能源提供。種種現象明確顯示，永續及能源轉型議題已從眾人關切的世界趨勢，轉為深刻影響產業、政策與經濟的現在進行式。
綠能共享經濟成熟，日常永續行動可以更豐富
若從鉅觀角度思考，能源議題看似與日常相距甚遠，實則不然。當我們回到生活視野──每當社會因能源問題發生災害、通膨等重大動盪時，受影響最深刻的總是平凡生活的人們，甚至是最脆弱的弱勢族群。那麼，身為從石化能源過渡至綠色能源的關鍵一代，除了落實節能生活，我們還能再多做些什麼，創造更永續、多元關懷的社會？
對忙於工作的上班族而言，「投資」就是個既能滿足理財規劃、又兼顧環境永續的參與管道。 除了基金、股票的傳統投資市場，參與近年逐漸成熟、參與門檻低且報酬回收穩定的「綠能共享經濟」其實也是不錯的方法。
全民電廠：經濟、環境、社會公益，三方共贏的永續投資
什麼是「綠能共享經濟」？簡單來說，就是「共享電廠，共創綠能」， 參與者出資認領電廠或太陽能板，太陽人全民電廠（下稱太陽人）提供一條龍的物業管理服務，包辦如廠房建置、機關文件申請、設備維運等電廠大小事。如此一來，就算是毫無太陽能專業知識的上班族，也能藉日常財務管理的方式投入環境永續的行動，參與臺灣的綠能發展，在環境永續及能源轉型過程發揮微薄卻重要的影響。
這項被太陽人稱為「全民電廠」的共享模式，不只運作方式單純且具可循環性，還能在穩定的經濟回饋之外，創造額外的永續效益。民眾只要依循以下三步驟就可以成為全民電廠的老闆： 1.登錄太陽人官網並加入會員； 2.選擇欲認購的電廠（或太陽能板），完成相關設定並付款； 3.完成後，你就能成為電廠老闆，開始定期領取販賣電力的所得。投資期間，投資人能獲得台電保證20年的購電契約，穩定獲得約6~8%的年化投報率（需視電廠位置與當地平均日照時長而定）。
除了長期穩定的資產配置，太陽人也沒有忘記能源與生活的緊密關係。2020年，太陽人將全民電廠穩定收益的特性轉化為支持社會公益永續發展的力量，與數十間社福機構合作，正式啟動「日光循環公益專案」。當每一片屬於日光循環公益專案的太陽能板被認購時，太陽人就會捐獻500元給合作的公益團體，並每月依據投資人設定的「提撥捐獻額度」，再提撥捐獻額度的一半資助公益團體；而另一半則為下一座公益電廠的興建基金，藉此創造公益生生不息的回饋循環。換句話說，投資人獲得被動收益的同時，也就在用日光一點一滴的灌注著弱勢族群，並累積下一個公益機會的誕生，促成整體公眾利益的正向循環，為社會善盡一份心力。
獲得B型企業認證的太陽人全民電廠，一起讓商業成為社會永續的最大公益
太陽人全民電廠自2013年成立以來，已經深耕能源產業十個年頭，日光循環公益專案也邁入第三年，無論是電廠據點規模、綠能效益，或是為社會帶來的公共利益都在不斷擴大。多年間太陽人已在臺灣、日本建置超過500座太陽能電廠，並預估在未來20年間持續產出2.3億度的再生能源，創造將近15億的電力收益為地球減少約1.26億公斤的碳排放，相當於1,761座大安森林公園的碳排放吸收量。
除了永續的企業責任，太陽人也相當關注社會中的弱勢族群，於是也致力推動公益專案，成為勵馨基金會、唐氏症關愛者協會、ARTT台灣動物緊急救援小組、社團法人銀色大門老人福利協會、台灣環境資訊協會、黑潮海洋文教基金會、野灣野生動物保護協會....等數十所不同領域的社福機構的支持者，長期穩定捐助金流，支持臺灣社福活動，將綠色能源化為實質力量，回饋社會中最脆弱的族群。
一路走來，太陽人不只實踐了企業社會責任（CSR）及永續ESG的義務，更秉持著「日本職人技術，台灣在地深耕」的信念，於北中南東各處擴建電廠，為各鄉鎮創造許多長期穩定的工作機會。種種環境、能源、經濟、社福多元共好的行動，也讓太陽人全民電廠於2021年通過B型實驗室（B Lab®）認證，成為「運用商業發揮社會及環境的正面影響力」的B型企業。
能源不只是能源：太陽人全民電廠的永續影響力
「打破再生能源與社會大眾遙不可及的想像」是創辦人陳威丞創立太陽人全民電廠的初衷。一路走來，他運用個人專業與能力，帶領企業用「太陽能」向外擴展，響應ESG永續企業經營及聯合國永續發展目標（SDGs），利用能源創造經濟、社會福利、環境永續的多贏局面。在太陽人全民電廠的努力之下，「能源與日常生活緊密相關」並不只是形而上的概念，而是落實在社會每一處，真真切切的企業永續影響力。