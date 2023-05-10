《有解》：「對事不對人」的說法，是解決問題最常見的誤區之一

文：奉湘寧、顧淑偉

「解決問題需要誰：再有能力也不能單打獨鬥」

「看見你的『人際生態』」

我們的每段故事，都由人組成，由人演繹。你可能已經洞察到，你的很多次成功都不只是一個人的成功，其中一定有其他人的貢獻；當然，你的很多問題不只是一個人的問題，也與他人密切相關。

這裡提出是「誰的問題」，問題「和誰有關」，絕不是為了推卸責任，目的只有一個——解決問題。

獨立、自強都是可貴的品質，但這不是要求我們在問題面前單打獨鬥。大量解決問題的實踐證明，與問題有關的人，往往就是解決問題的資源，他們的角色、意願、能力、經驗通常會為問題的解決「雪中送炭」。

要想找到並啟動這些資源，我們首先要清點一下自己的生命中到底出現了哪些人。事實上，你生命中出現的人，特別是每日與你密切接觸的人，直接構成了你的「人際生態」，你們互為環境、影響至深。

請你在下面的圓圈中填入他們的名字，並根據與「我」關係的遠近和對「我」影響的大小，由內向外填寫，即關係近、影響大的人放在內圈，其他的放在外圈。在填寫人際生態圖時，你可能發現一時間還填不滿所有的圓圈，或者圖中的圓圈不夠用，你還要多畫幾個。

Photo Credit: 時報文化

沒關係，請盡可能把與你接觸較多、對你影響較大、你在乎的人都填進去，比如你的家人，你的同事，你的客戶，你的朋友，你想進一步接觸的人，等等。

需要注意的是，人際生態圖將隨著時間的推移而變化。有的人出現了，後來又漸漸退出了你的生活；有的人也許還沒有出現，但終有一天會出現在你未來的人際生態圖中。這將是一張動態的人際生態圖，每半年更新一次，你就會發現它有不少變化。

畫出關係人圖，找到那些被錯過的資源

之前你已經完成了人際生態圖，直觀地呈現了在日常生活、工作中與自己有關的人有哪些。恭喜你，你完成了非常重要的一步。因為解決不同的問題，會有不同的人來支持你，而你將從這張圖裡找到他們。

接下來，為了解決眼下的具體問題，你需要將圖的範圍縮小——準確地鎖定解決問題的關係人。

現在，請回看你選出的「問題之王」。你可以試著這樣問自己：

這是誰的問題？

誰與這個問題有關？

誰會受這個問題的影響？

誰能為解決這個問題提供支持？

誰是解決這個問題的執行者？

誰是解決這個問題的負責人？

這些問題極具價值，一旦你思考清楚「誰」的問題，解決問題時就將事半功倍。也許你已經反覆思考過這些問題，但關係人圖將把你的思考視覺化，助你直觀地看到問題中的人以及他們之間的關聯。

「推動問題解決的不是權威，而是關係」

在以往解決問題的過程中，你或許也考慮過關係人的重要性，你成功地找到了他們，可仍產生了一些困惑。

我感覺只有自己一個人在解決問題，他們怎麼一點兒都不著急？

我該說的都說了，可他們根本不聽。

我該做的都做了，可問題還是解決不了。

他們不認為這是他們的問題，根本不配合我。

他們沒有解決問題的正確態度，根本不想與我溝通。

為什麼明明找到了潛在的盟友，他們近在咫尺，可自己仍感覺在孤軍奮戰？為什麼明明組建了自己的問題解決專案團隊，但解決問題依然困難重重？問題到底出在哪兒呢？這涉及解決問題中最常見的問題之一，即許多人在解決問題時忽略了一個極具影響力的因素——關係。

管理關係：所有問題都是「對事又對人」

你或許經常聽到「對事不對人」的說法，解決問題不就是解決問題嗎，強調什麼關係？的確，「關係」這個詞很容易令人誤解，讓人聯想到拉幫結派、利益往來。但這裡所說的關係，是指人與人之間深層的連接。

需要注意的是，不是和對方有物理上的接觸就是連接，不是在辦公室挨著坐就是連接，不是在一個屋簷下生活就是連接。這裡所說的連接是指你們彼此間的理解、共情、信任與協作關係，也就是一種經得起問題的考驗、能夠在一起解決問題的關係。

此刻，關係人圖中的人構成了你的問題解決專案團隊。你一定很明確，團隊的功能是一起解決問題，釋放問題背後的價值。但有的團隊（企業、家庭）中的人都足夠優秀，卻始終無法實現這樣的功能，這與系統論中的一個公式有關：

S ={E，R}

系統（System, S）是由要素（Element, E）和關係（Relation, R）組成的集合。其中，要素間的關係產生了系統的結構，結構直接決定了系統的功能。簡而言之，關係決定結構，結構決定功能。

在跨部門協作時，我們可能會想：按流程，Ta理應配合我，Ta憑什麼拒絕協作？在家庭中，我們可能會想：按輩分，Ta理應聽我的，但Ta怎麼就一意孤行？

只顧解決問題，而不關注人的感受、人的意願，是解決問題最常見的誤區之一。換言之，我們用問題打敗了關係。改變一個人的行為很難，但是你可以通過改變你和他之間的關係，進而影響他的行為——這就是關係的影響力。

相關書摘 ▶《有解》：無論遇到什麼問題，請用「金色信念」為你保駕護航

書籍介紹

本文摘錄自《有解：解決問題的關鍵7步：像拆玩具一樣拆開問題，打破你的慣性思路，讓你擺脫困境，找回人生掌控權》，時報文化出版

作者：奉湘寧、顧淑偉

這本書將改變你的人生，

讓你學會：

放下與問題拔河的繩子，用不同的角度看問題。

因為，你不是問題的受害者，也不是問題的製造者，

你是問題的管理者！

當別人看到的是問題帶來的麻煩時，你看到的是問題帶來的機會！

當別人追究問題產生的原因時，你看到的是問題背後的目標！

當別人搜索製造問題的罪犯時，你尋找的是解決問題的盟友！

當別人看到的是失去了什麼時，你看到的是我還擁有什麼和可能獲得什麼！

當別人抱怨問題無解時，你想到的是為了目標我總是可以做點什麼！

別怕！再難的問題都會有解的，

讓本書帶你打破困境，找回人生掌控權！

看完《有解》，你會發現，原來解決問題是一件幸福的事！

Photo Credit: 時報文化

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航