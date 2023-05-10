《有解》：「對事不對人」的說法，是解決問題最常見的誤區之一
我們想讓你知道的是
為什麼明明找到了潛在的盟友，他們近在咫尺，可自己仍感覺在孤軍奮戰？為什麼明明組建了自己的問題解決專案團隊，但解決問題依然困難重重？問題到底出在哪兒呢？這涉及解決問題中最常見的問題之一，即許多人在解決問題時忽略了一個極具影響力的因素——關係。
文：奉湘寧、顧淑偉
「解決問題需要誰：再有能力也不能單打獨鬥」
「看見你的『人際生態』」
我們的每段故事，都由人組成，由人演繹。你可能已經洞察到，你的很多次成功都不只是一個人的成功，其中一定有其他人的貢獻；當然，你的很多問題不只是一個人的問題，也與他人密切相關。
這裡提出是「誰的問題」，問題「和誰有關」，絕不是為了推卸責任，目的只有一個——解決問題。
獨立、自強都是可貴的品質，但這不是要求我們在問題面前單打獨鬥。大量解決問題的實踐證明，與問題有關的人，往往就是解決問題的資源，他們的角色、意願、能力、經驗通常會為問題的解決「雪中送炭」。
要想找到並啟動這些資源，我們首先要清點一下自己的生命中到底出現了哪些人。事實上，你生命中出現的人，特別是每日與你密切接觸的人，直接構成了你的「人際生態」，你們互為環境、影響至深。
請你在下面的圓圈中填入他們的名字，並根據與「我」關係的遠近和對「我」影響的大小，由內向外填寫，即關係近、影響大的人放在內圈，其他的放在外圈。在填寫人際生態圖時，你可能發現一時間還填不滿所有的圓圈，或者圖中的圓圈不夠用，你還要多畫幾個。
沒關係，請盡可能把與你接觸較多、對你影響較大、你在乎的人都填進去，比如你的家人，你的同事，你的客戶，你的朋友，你想進一步接觸的人，等等。
需要注意的是，人際生態圖將隨著時間的推移而變化。有的人出現了，後來又漸漸退出了你的生活；有的人也許還沒有出現，但終有一天會出現在你未來的人際生態圖中。這將是一張動態的人際生態圖，每半年更新一次，你就會發現它有不少變化。
畫出關係人圖，找到那些被錯過的資源
之前你已經完成了人際生態圖，直觀地呈現了在日常生活、工作中與自己有關的人有哪些。恭喜你，你完成了非常重要的一步。因為解決不同的問題，會有不同的人來支持你，而你將從這張圖裡找到他們。
接下來，為了解決眼下的具體問題，你需要將圖的範圍縮小——準確地鎖定解決問題的關係人。
現在，請回看你選出的「問題之王」。你可以試著這樣問自己：
- 這是誰的問題？
- 誰與這個問題有關？
- 誰會受這個問題的影響？
- 誰能為解決這個問題提供支持？
- 誰是解決這個問題的執行者？
- 誰是解決這個問題的負責人？
這些問題極具價值，一旦你思考清楚「誰」的問題，解決問題時就將事半功倍。也許你已經反覆思考過這些問題，但關係人圖將把你的思考視覺化，助你直觀地看到問題中的人以及他們之間的關聯。
「推動問題解決的不是權威，而是關係」
在以往解決問題的過程中，你或許也考慮過關係人的重要性，你成功地找到了他們，可仍產生了一些困惑。
- 我感覺只有自己一個人在解決問題，他們怎麼一點兒都不著急？
- 我該說的都說了，可他們根本不聽。
- 我該做的都做了，可問題還是解決不了。
- 他們不認為這是他們的問題，根本不配合我。
- 他們沒有解決問題的正確態度，根本不想與我溝通。
為什麼明明找到了潛在的盟友，他們近在咫尺，可自己仍感覺在孤軍奮戰？為什麼明明組建了自己的問題解決專案團隊，但解決問題依然困難重重？問題到底出在哪兒呢？這涉及解決問題中最常見的問題之一，即許多人在解決問題時忽略了一個極具影響力的因素——關係。
管理關係：所有問題都是「對事又對人」
你或許經常聽到「對事不對人」的說法，解決問題不就是解決問題嗎，強調什麼關係？的確，「關係」這個詞很容易令人誤解，讓人聯想到拉幫結派、利益往來。但這裡所說的關係，是指人與人之間深層的連接。
需要注意的是，不是和對方有物理上的接觸就是連接，不是在辦公室挨著坐就是連接，不是在一個屋簷下生活就是連接。這裡所說的連接是指你們彼此間的理解、共情、信任與協作關係，也就是一種經得起問題的考驗、能夠在一起解決問題的關係。
此刻，關係人圖中的人構成了你的問題解決專案團隊。你一定很明確，團隊的功能是一起解決問題，釋放問題背後的價值。但有的團隊（企業、家庭）中的人都足夠優秀，卻始終無法實現這樣的功能，這與系統論中的一個公式有關：
S ={E，R}
系統（System, S）是由要素（Element, E）和關係（Relation, R）組成的集合。其中，要素間的關係產生了系統的結構，結構直接決定了系統的功能。簡而言之，關係決定結構，結構決定功能。
在跨部門協作時，我們可能會想：按流程，Ta理應配合我，Ta憑什麼拒絕協作？在家庭中，我們可能會想：按輩分，Ta理應聽我的，但Ta怎麼就一意孤行？
只顧解決問題，而不關注人的感受、人的意願，是解決問題最常見的誤區之一。換言之，我們用問題打敗了關係。改變一個人的行為很難，但是你可以通過改變你和他之間的關係，進而影響他的行為——這就是關係的影響力。
相關書摘 ▶《有解》：無論遇到什麼問題，請用「金色信念」為你保駕護航
書籍介紹
本文摘錄自《有解：解決問題的關鍵7步：像拆玩具一樣拆開問題，打破你的慣性思路，讓你擺脫困境，找回人生掌控權》，時報文化出版
作者：奉湘寧、顧淑偉
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這本書將改變你的人生，
讓你學會：
放下與問題拔河的繩子，用不同的角度看問題。
因為，你不是問題的受害者，也不是問題的製造者，
你是問題的管理者！
當別人看到的是問題帶來的麻煩時，你看到的是問題帶來的機會！
當別人追究問題產生的原因時，你看到的是問題背後的目標！
當別人搜索製造問題的罪犯時，你尋找的是解決問題的盟友！
當別人看到的是失去了什麼時，你看到的是我還擁有什麼和可能獲得什麼！
當別人抱怨問題無解時，你想到的是為了目標我總是可以做點什麼！
別怕！再難的問題都會有解的，
讓本書帶你打破困境，找回人生掌控權！
看完《有解》，你會發現，原來解決問題是一件幸福的事！
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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樂活南投農場，來場週休輕旅行──信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉篇
我們想讓你知道的是
南投縣觀光資源豐富，在南投13鄉鎮中，約有70座農場，每個農場皆有其特色，不少觀光休閒農場的特色尤其讓人「意遊未盡」。以下列舉信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉等地區之休閒農場，若有興趣不妨就動身出發吧！
疫情解封後，國人出國旅遊人數創新高，居多人抱怨台灣旅遊成本太高，但其實在台灣的觀光首都──南投，有許多「巧而廉」的南投農場秘境等待大家去挖掘探索！不同於國人常去的日、韓、泰國，動輒需要4～6天的旅遊日期，位於台中中樞地區的南投縣，只需週休一日或二日，不用請假，就能安排一場輕鬆愜意輕旅行。
南投縣觀光資源豐富，各鄉鎮的觀光休閒農場尤其讓人「意遊未盡」。南投農場及休閒農業區散落於13鄉鎮中，約有70座農場，每個農場皆有其特色，以下列舉信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉等南投地區農場、休閒農業區，供遊客參考。
信義鄉
南投休閒農業區 - 自強愛國休閒農業區
「自強愛國休閒農業區」位於南投縣信義鄉西北方，鄰近東埔溫泉區、八通關古道、玉山國家公園，周邊旅遊資源豐富，幅員遼闊。農業區面積達2,000餘公頃，涵蓋區域包括烏松崙森林休閒區、崁腳寮葡萄休閒區、風櫃斗梅園區、牛稠坑景觀生態區及坪瀨溪流生態區。區域內有坪瀨溪、刺蔥林溪與陳有蘭溪等溪流，水資源豐富孕育豐富的農產品和生態資源，最著名的農產品即為青梅和青梅加工品，果粒碩大且多汁；而崁腳寮生產的葡萄的品質也深受消費者肯定，另外，風櫃斗的梅花遠近馳名，每到梅花季，即可見到滿山滿谷的梅花和人群。無論賞花、採果、踏青、生態探索……等多元遊程，都吸引許多遊客多次造訪！
地址：南投縣信義鄉綠美巷20號
【鄰近景點】
東埔溫泉區
八通關古道
玉山國家公園
【農業與伴手禮】
青梅、梅子果釀、葡萄、時蔬、柿子
【交通方式】
國道3號下名間交流道，左轉台3線往名間方向，再接 台16線往集集、水里方向，於水里接台21線往信義 至88.6公里處信義分局前右轉，循投59線前行即可 達愛國村、自強村。
竹山鎮
南投農場 - 天野休閒農場
「天野休閒農場」位於竹山鎮，近紫南宮。成立於民國96年，擁有廣闊的青草藥園，種植約200科別、1200個藥草品種，農場內設有藥草老師，教導遊客藥草相關知識。農場內附設「天野養生餐廳」，主要接待團客。餐廳主打「藥膳養生料理」，健康養生無負擔。園區內門市部，主要販售各類青草藥乾品、加工製品與其他農作物；農場參觀不收門票，創辦人沈金順表示，成立農場目的，是為了要推廣藥用植物的正確觀念；另一方面，常有新聞傳出民眾誤食、誤用某些植物導致中毒的案例，以至於讓青草藥背負許多誤解，他也期待透過藥園的宣導推廣，能讓社會大眾了解青草藥的益處，進而能正確地善用青草藥。
地址：南投縣竹山鎮延正里1鄰集山路二段591-8號
【鄰近景點】
紫南宮
竹山文化園區
車籠埔斷層園區
竹山菸葉館
【農業與伴手禮】
白花蝶豆、月桃、金錢草
【交通方式】
走國道三號，下竹山交流道後再往台三線竹山方向走一公里迴轉，即可到達天野休閒農場。
鹿谷鄉
南投農場 - 小半天休閒農業區
「小半天休閒農業區」位於南投縣鹿谷鄉，幅員遼闊約有286.71公頃，涵蓋竹林村、竹豐村，和雅村小半天休閒農業區等三個村落。海拔從200至1,500公尺。農作物擁有「三金」美名：綠金「茶葉」、黃金「竹筍」、黑金「竹炭」。農業區內水池林地維持良好無污染，故生態資源豐富：螢火蟲、昆蟲、鳥類及保育類藍腹鷴等，在此還可以白天觀雲海、晚上看星空。由於本地區之地理環境特性屬多山少平原的地形，大多數的居民群聚而定。區內有武岫休閒農場、43家合法民宿與13家餐飲業者，94年獲選全國最美麗社區。多樣化的生態遊程、具特色的在地美食料理，使小半天休閒農業區常是回訪客首選之一。
地址：南投縣鹿谷鄉光復路174-7號
【鄰近景點】
德興瀑布
長源圳生態步道
孟宗竹林古戰場
大崙山觀光茶園
【農業與伴手禮】
冬筍、長年菜、山芹菜、竹管茶餅、竹炭鹹蛋
【交通方式】
北上及南下於中二高竹山交流道下，右轉台3線省道至南下2.4公里處，左轉保甲路再左轉151縣道往鹿谷溪頭方向（9公里），經鹿谷廣興7-11後右轉往小半天休閒農業區。
南投農場 - 武岫休閒農場
「武岫休閒農場」位於南投縣鹿谷鄉，初期以經營茶業為生，農場擁有專屬茶園及10公頃的孟宗竹林。近十年來由茶業轉型，集合國內產、官、學界努力精進製窯燒炭技術，以提供高品質的孟宗竹炭原料及相關製品為主。農場結合自然景觀、生態環境及竹產業文化，並提供竹炭製程導覽及當地特色美食、幸福手作DIY、竹林茶席、竹林生態步道……等活動，冀望到此一遊的遊客，都能對「孟宗竹」以及其豐富的生活應用有更深一層的了解。農場內特製的「武岫孟宗竹炭」燒製係以四年生以上的孟宗竹為材料，採用高溫炭化技術，歷時十多天，以傳統窯手工精心燒製而成（並非一般機械燒材油方式），所生產之孟宗竹炭堅持高品質，其衍生的竹炭用品，健康且實用性高，是每個遊客必買的伴手禮。
地址：南投縣鹿谷鄉竹林村田頭巷35-66號
【鄰近景點】
半天橋
長源圳生態步道
大石公
石馬公園
【農業與伴手禮】
竹炭手工精油皂、竹醋液、武岫竹炭、炭好茶
【交通方式】
走國道3號（中二高）下竹山交流道，台3線右轉，縣道151甲-左轉，往鹿谷方向，接151縣道，往小半天方向，接竹林村方向即可到達。
以上廣告由南投縣政府農業處提供。